Facebook возобновил разработку библиотеки управления памятью jemalloc

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:51, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Никакой проблемы нет, последняя открытая версия останется, её можно будет форкнуть.

3.4 , Аноним ( 4 ), 12:53, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Редис и много кто уже так сделали и ничего хорошего из этого у них не вышло.

3.10 , Аноним ( 1 ), 13:11, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот-вот. То есть, FreeBSD как был, так и остается открытым, несмотря на то, что Sony или кто еще чего-то там на его основе развивает. Но у линуксоидов, фанатов GNU это вызывает длящийся _десятилетия_ хертбатт. А поскольку среди них процент пользователей firefox (или его более свободных сборок) необычно высок, они и есть лицемеры, оправдывающие личную неприязнь к FreeBSD моральными мотивами, облаченными в высокопарные слова.

2.5 , Мохнонос ( ? ), 12:53, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так вроде бы не могут закрыть. А если и продолжат внутри себя развивать, ну что ж, предыдущий код никуда не делся - кому надо берут и дальше параллельно развивают. Unless otherwise specified, files in the jemalloc source distribution are

subject to the following license:

--------------------------------------------------------------------------------

Copyright (C) 2002-present Jason Evans <jasone@canonware.com>.

All rights reserved.

Copyright (C) 2007-2012 Mozilla Foundation. All rights reserved.

Copyright (C) 2009-present Facebook, Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice(s),

this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice(s),

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation

and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER(S) ''AS IS'' AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO

EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

--------------------------------------------------------------------------------

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:58, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Т.е. facebook в любой момент может закрыть код этой библиотеки,

> продолжив разработку у себя внутри. Может. Но почему-то с 2009 разрабатывает и не закрыл. Это раз.

А два - обществу все равно останется весь открытый код до момент закрытия.

Это ничем не отличается от просто забрасывания разработки. > фанатик GNU Вот тут ты правильно подметил. Именно фанатик.

А фанатики с логикой не дружат, для них гнутость это вера.

И ее даже пытаться опровергать нет смысла, это как играть в шахматы с голубем.

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:05, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Закрыть код библиотеки и продолжить разработку у себя внутри можно, сюрприз, под любой лицензией, если копирайт целиком твой. Просто берешь и меняешь лицензию. Разумеется, это не распространяется на уже выпущенный под свободными лицензиями код, который можно форкать во все стороны. Открытые лицензии - это про свободу, а не про рабство: от того, что я однажды выпустил код под свободной лицензией, я не обязан продолжать писать код для сообщества вечно. Но я даю сообществу свободу это делать. 2.9 , Аноним ( 9 ), 13:08, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > facebook в любой момент может закрыть код этой библиотеки,

> продолжив разработку у себя внутри. Классическое вранье от гнутой секты. Продолжение разработки "у себя внутри" не закрывает код!

Открытый код вообще практически невозможно закрыть. Только если уничтожить все копии. В остальном он так и останется под открытой свободной лицензией.

А вот новый код - они имеют право писать под другой. В отличие от гнутья, которое может только запрещать.

2.15 , КодерПерфекционист ( ? ), 13:41, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Facebook Это какая то дальняя социальная сеть.

Чуждая Российскому народу.

2.20 , Аноним ( 20 ), 14:03, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Т.е. facebook в любой момент может закрыть код этой библиотеки, продолжив разработку у себя внутри. Ну да, как и любой другой разработчик абсолютно любой опенсорсной библиотеки. Даже ты (да, лично ты!) можешь взять jemalloc и продолжить его разработку у себя за закрытыми дверьми. Лицензия BSD не запрещает же. Так в чем проблема и при чем тут Facebook?

