Прекращена разработка библиотеки управления памятью jemalloc

Автор библиотеки управления памятью jemalloc объявил о прекращении разработки проекта и перевёл GitHub-репозиторий в архивный режим, допускающий доступ только для чтения. Библиотека jemalloc предлагала альтернативную реализацию функций malloc, оптимизированную для снижения фрагментации и работы на многопроцессорных системах. В 2005 году библиотека была включена в состав FreeBSD, а в 2007 была задействована в Firefox.

В 2009 году автор jemalloc перешёл на работу в компанию Facebook, в которой данная библиотека использовалась во внутренних проектах. В 2017 году автор jemalloc уволился из Facebook, а разработка была продолжена оставшейся командой из Facebook. После переименования в Meta приоритеты компании изменились, развитие библиотеки застопорилось и разработка сосредоточилась только на внутренних потребностях. Общедоступная кодовая база со временем деградировала и для устранения накопленного технического долга теперь требуется проведение значительного рефакторинга. Автор jemalloc не готов тратить своё время на подобный рефакторинг и поэтому решил свернуть разработку.



