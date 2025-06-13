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Прекращена разработка библиотеки управления памятью jemalloc

13.06.2025 23:21

Автор библиотеки управления памятью jemalloc объявил о прекращении разработки проекта и перевёл GitHub-репозиторий в архивный режим, допускающий доступ только для чтения. Библиотека jemalloc предлагала альтернативную реализацию функций malloc, оптимизированную для снижения фрагментации и работы на многопроцессорных системах. В 2005 году библиотека была включена в состав FreeBSD, а в 2007 была задействована в Firefox.

В 2009 году автор jemalloc перешёл на работу в компанию Facebook, в которой данная библиотека использовалась во внутренних проектах. В 2017 году автор jemalloc уволился из Facebook, а разработка была продолжена оставшейся командой из Facebook. После переименования в Meta приоритеты компании изменились, развитие библиотеки застопорилось и разработка сосредоточилась только на внутренних потребностях. Общедоступная кодовая база со временем деградировала и для устранения накопленного технического долга теперь требуется проведение значительного рефакторинга. Автор jemalloc не готов тратить своё время на подобный рефакторинг и поэтому решил свернуть разработку.

  1. Главная ссылка к новости (https://jasone.github.io/2025/...)
  2. OpenNews: Менеджер распределения памяти jemalloc выпущен в виде отдельной библиотеки
  3. OpenNews: Miсrosoft открыл код системы распределения памяти mimalloc
  4. OpenNews: Google опубликовал новый вариант системы распределения памяти TCMalloc
  5. OpenNews: Производительность Ubuntu-пакета jq удалось увеличить в 1.9 раза путём пересборки
  6. OpenNews: Компания Akamai предложила безопасную систему распределения памяти для OpenSSL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63405-jemalloc
Ключевые слова: jemalloc
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Skullnet (ok), 23:46, 13/06/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    А что там можно ещё разрабатывать?
     
  • 1.2, НяшМяш (ok), 00:00, 14/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Книгомордые редиски, переезжаем на tcmalloc от гугла или mimalloc от майков.
     
  • 1.3, Rus_Troll0lo (?), 00:09, 14/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Разработчиков графеноси гугол на мясо кинул! Умора
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:09, 14/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Она была ужасно кривая и ломала примерно весь софт. Конфигурация сложная и не универсальная. При обновлениях всё рассыпается, сначала файрфокс с ней работал, потом перестал.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:11, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то тупая совсем ложь. У меня на ней кластер работал годами.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 00:13, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да конечно. Кластер чего, кластер питона с пхп? Ну и то что было раньше не считается, софт то развивается, а стабж давно стагнирует.
     

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