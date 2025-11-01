Опубликованы Linux From Scratch 13 и Beyond Linux From Scratch 13

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 13.0 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 13.0 (BLFS), сформированные только в форме редакции с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

Новая ветка примечательна прекращением обновления версий руководств Linux From Scratch (LFS) и Beyond Linux From Scratch (BLFS) в конфигурации с системой инициализации SysVinit. Доступ к руководству LFS/BLFS 12.4 с SysVinit будет сохранён, выпуск LFS/BLFS 13.0 сформирован только в варианте с системным менеджером systemd.

В Linux From Scratch 13.0 обновлено 36 пакетов, среди которых ядро Linux 6.18.10, systemd 259.1, binutils-2.46, glibc-2.42, vim 9.2.0078, zlib 1.3.2, Python 3.14.3, coreutils 9.10, openssl 3.6.1, sqlite 3.50.4. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 13.0 отмечено более 1500 обновлений. Среди прочего обновлены версии GNOME, KDE Plasma, Xfce и LXQt. В LXQt добавлена поддержка Walyand. Добавлены новые пакеты: Glycin, Showtime, Loupe, simdutf, kquickimageeditor, qtkeychain, kddockwidgets, lxqt-wayland-session, libheif, libde265, libfyaml, SVT-AV1, dav1d, SDL3, sdl2-compat, Maturin, setuptools_rust, semantic_version, uv_build, blueprint-compiler. Удалены пакеты: sqlite (перенесён в LFS), Sendmail, atkmm-2.28.x, dhcpcd, bridge-utils , pcre2, webp-pixbuf-loader.

Также обновлено руководство "Gaming Linux From Scratch 13.0" с инструкциями по установке в LFS 13.0 компьютерных игр и сопутствующих программ, таких как Steam и Wine. Руководство охватывает более 100 пакетов.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг: