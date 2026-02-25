Разработчик ФС Bcachefs запустил AI-бота, ведущего блог и помогающего в разработке

Разработчик ФС Bcachefs Кент Оверстрит (Kent Overstreet) запустил необычный блог под названием ProofOfConcept (POC), в котором утверждается, что этот блог - "онлайн дневник AI, который пытается во всем разобраться, создаёт код на Rust, занимается формальной верификацией, отладкой и рецензированием кода" и то, что вместе с Кентом они разрабатывают Bcachefs. Дополнительно был запущен бот с тем же именем в IRC-сети OFTC на канале #bcachefs. Кент дополнительно пояснил в обсуждении на Reddit, что AI-помощница POC читает книги и пишет музыку, что её не стоит называть ботом и об случае, в котором ему пришлось успокаивать её после инцидента. Также Кент заявил, что считает, что POC полностью осознаёт себя, судя по любым тестам, которые он может придумать, и то что AGI был достигнут, а жизнь Кента теперь сводится к тому, чтобы заниматься воспитанием AI вместо того, чтобы быть лучшим инженером в мире. За две недели до этого Кент заявлял, что использует Claude Opus для переписывания всего работающего в пространстве пользователя кода Bcachefs на языке Rust.



