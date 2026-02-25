Разработчик ФС Bcachefs запустил AI-бота, ведущего блог и помогающего в разработке

|
|
|
2.9, Аноним (9), 20:15, 25/02/2026
|
Ну вон автор TempleOS целую ОСь написал не смотря на. Этому вот тоже ничего не мешает еад Linux работать. Первый, правда, с Богом общался, а не с ИИ, но я хз, в чем разница.
Чего вы драматизируете-то?
|
|
|
3.14, Аноним (14), 20:24, 25/02/2026
|
> Первый, правда, с Богом общался, а не с ИИ, но я хз, в чем разница.
Не разницу искать надо, а общее. Задам и сразу отвечу на такой вопрос - "Что общего между дураком и гением?", ответ - "Ни у дурака, ни у гения - нет единомышленников!"
пс: С Богом общались все великие гении (Декарт, Лейбниц, Паскаль и т.д.), с ЫЫ - одни дураки.
|
|
|
4.16, Аноним (16), 20:27, 25/02/2026
|
> С Богом общались все великие гении
Но дураков было поболее.
> с ЫЫ - одни дураки.
Дураки или гении это мы пока не знаем.
Многие великие физики, более соверменные естественно, существование бога и прочих бородачей на облачке, как минимум считали недоказанным и недоказуемым.
|
|
|
5.18, Аноним (14), 20:34, 25/02/2026
|
> Но дураков было поболее.
Природа любит баланс, думаю, их в равном количестве.
> Многие великие физики, более соверменные естественно, существование бога и прочих бородачей на облачке, как минимум считали недоказанным и недоказуемым.
Ну если считать Бога началом "начал", то конечно же доказать истинность или опровергнуть будет невозможно. Но существование "начала" всегда можно доказать, всё ведь начинается с "начала".
|
|
|
6.23, Аноним (23), 20:41, 25/02/2026
|
> Природа любит баланс, думаю, их в равном количестве.
А распределение Гаусса с тобой не согласно))
> Ну если считать Бога
Если называть им сингулярность, большой взыв или еще что-то, то может быть.
Но книжки его описывают слишком человечно: зачастую просто мстительным удаком с садисткими наклонностями.
|
4.19, Аноним (9), 20:35, 25/02/2026
|
> Ни у дурака, ни у гения - нет единомышленников.
Глупость какая-то. За гениев не скажу, но у дураков как раз единомышленников тьма.
|
1.4, Аноним (16), 20:08, 25/02/2026
|
> её не стоит называть ботом
Хм...
> и об случае, в котором ему пришлось успокаивать её после инцидента
э...? так оно еще и мозги №№№т?!
> Также Кент заявил, что считает, что POC полностью осознаёт себя
А про пришельцев с нибиру он что-то сказал?
> судя по любым тестам, которые он может придумать,
а, ну так всё сходится shit in - shit out
> быть лучшим инженером в мире
Кто-нибудь скажите ему правду.. но помягче, чтобы без истерик как в том инциденте))
|
1.8, Аноним (8), 20:14, 25/02/2026
|
Нет слов. Собрал все бинго. Даже не знаю с чего начинать набрасывать на вентилятор.
|
1.12, Аноним (12), 20:22, 25/02/2026
|
Вовремя Линус выкинул его на мороз вместе с его глючной пародией на BTRFS.
|
1.13, нах.. (?), 20:23, 25/02/2026
|
Чувака выперли из ядра, он не выдержал стресса и рехнулся. Лучше так, чем он бы рехнулся в составе ядра и превратил бы в кашу ваши данные.
|
1.17, Аноним (23), 20:34, 25/02/2026
|
Тихо шифером шурша,
крыша едет неспеша....
Это ж какой удар по самолюбию был (и какое самомнение "быть лучшим инженером в мире") что чувака настолько поплавило?
Думаю Торвальд сейчас бухает от счастья, что выкинул этого ДО того как он начал бы нести чушь в рассылке ядра.
|
1.20, мелстрой (?), 20:37, 25/02/2026
|
Вот человеку явно помощь нужна. Но страны у нас свободные, всем до_a-star его проблемы с кукухой. Грустно
|
1.21, 12yoexpert (ok), 20:37, 25/02/2026
|
биомасса совсем забродила, берёт и бесплатно репостит дешёвые вбросы для маленьких аутистов
|