Разработчик ФС Bcachefs запустил AI-бота, ведущего блог и помогающего в разработке

25.02.2026 19:15 (MSK)

Разработчик ФС Bcachefs Кент Оверстрит (Kent Overstreet) запустил необычный блог под названием ProofOfConcept (POC), в котором утверждается, что этот блог - "онлайн дневник AI, который пытается во всем разобраться, создаёт код на Rust, занимается формальной верификацией, отладкой и рецензированием кода" и то, что вместе с Кентом они разрабатывают Bcachefs. Дополнительно был запущен бот с тем же именем в IRC-сети OFTC на канале #bcachefs.

Кент дополнительно пояснил в обсуждении на Reddit, что AI-помощница POC читает книги и пишет музыку, что её не стоит называть ботом и об случае, в котором ему пришлось успокаивать её после инцидента. Также Кент заявил, что считает, что POC полностью осознаёт себя, судя по любым тестам, которые он может придумать, и то что AGI был достигнут, а жизнь Кента теперь сводится к тому, чтобы заниматься воспитанием AI вместо того, чтобы быть лучшим инженером в мире. За две недели до этого Кент заявлял, что использует Claude Opus для переписывания всего работающего в пространстве пользователя кода Bcachefs на языке Rust.

Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Ключевые слова: ai, bcachefs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:01, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    press F to pay respect его кукухе
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:15, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вон автор TempleOS целую ОСь написал не смотря на. Этому вот тоже ничего не мешает еад Linux работать. Первый, правда, с Богом общался, а не с ИИ, но я хз, в чем разница.

    Чего вы драматизируете-то?

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:24, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Первый, правда, с Богом общался, а не с ИИ, но я хз, в чем разница.

    Не разницу искать надо, а общее. Задам и сразу отвечу на такой вопрос - "Что общего между дураком и гением?", ответ - "Ни у дурака, ни у гения - нет единомышленников!"

    пс: С Богом общались все великие гении (Декарт, Лейбниц, Паскаль и т.д.), с ЫЫ - одни дураки.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 20:27, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С Богом общались все великие гении

    Но дураков было поболее.

    >  с ЫЫ - одни дураки.

    Дураки или гении это мы пока не знаем.

    Многие великие физики, более соверменные естественно, существование бога и прочих бородачей на облачке, как минимум считали недоказанным и недоказуемым.

     
     
  • 5.18, Аноним (14), 20:34, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но дураков было поболее.

    Природа любит баланс, думаю, их в равном количестве.

    > Многие великие физики, более соверменные естественно, существование бога и прочих бородачей на облачке, как минимум считали недоказанным и недоказуемым.

    Ну если считать Бога началом "начал", то конечно же доказать истинность или опровергнуть будет невозможно. Но существование "начала" всегда можно доказать, всё ведь начинается с "начала".

     
     
  • 6.23, Аноним (23), 20:41, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Природа любит баланс, думаю, их в равном количестве.

    А распределение Гаусса с тобой не согласно))

    > Ну если считать Бога

    Если называть им сингулярность, большой взыв или еще что-то, то может быть.
    Но книжки его описывают слишком человечно: зачастую просто мстительным удаком с садисткими наклонностями.

     
  • 4.19, Аноним (9), 20:35, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ни у дурака, ни у гения - нет единомышленников.

    Глупость какая-то. За гениев не скажу, но у дураков как раз единомышленников тьма.

     
     
  • 5.22, Аноним (14), 20:39, 25/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:03, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну,я поехала!
             Твоя Крыша.
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:05, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Бегущий по шизе 2049
     
  • 1.4, Аноним (16), 20:08, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  её не стоит называть ботом

    Хм...

    > и об случае, в котором ему пришлось успокаивать её после инцидента

    э...? так оно еще и мозги №№№т?!

    > Также Кент заявил, что считает, что POC полностью осознаёт себя

    А про пришельцев с нибиру он что-то сказал?

    > судя по любым тестам, которые он может придумать,

    а, ну так всё сходится shit in - shit out

    > быть лучшим инженером в мире

    Кто-нибудь скажите ему правду.. но помягче, чтобы без истерик как в том инциденте))

     
  • 1.5, Аноним (5), 20:10, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох как же прав был Линус..
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:10, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >необычный блог

    Лежит по ходу.

     
  • 1.7, Аноним (7), 20:11, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За две недели воспитал истеричный ИИ - это прогресс!
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:14, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет слов. Собрал все бинго. Даже не знаю с чего начинать набрасывать на вентилятор.
     
  • 1.10, 12yoexpert (ok), 20:20, 25/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:22, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Клиника "отвергнутого гения"
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:22, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вовремя Линус выкинул его на мороз вместе с его глючной пародией на BTRFS.
     
  • 1.13, нах.. (?), 20:23, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чувака выперли из ядра, он не выдержал стресса и рехнулся. Лучше так, чем он бы рехнулся в составе ядра и превратил бы в кашу ваши данные.
     
  • 1.15, Alex154 (ok), 20:24, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >её не стоит называть ботом

    Вот и поехала крыша...

     
  • 1.17, Аноним (23), 20:34, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тихо шифером шурша,
    крыша едет неспеша....

    Это ж какой удар по самолюбию был (и какое самомнение "быть лучшим инженером в мире") что чувака настолько поплавило?

    Думаю Торвальд сейчас бухает от счастья, что выкинул этого ДО того как он начал бы нести чушь в рассылке ядра.

     
  • 1.20, мелстрой (?), 20:37, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот человеку явно помощь нужна. Но страны у нас свободные, всем до_a-star его проблемы с кукухой. Грустно
     
  • 1.21, 12yoexpert (ok), 20:37, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    биомасса совсем забродила, берёт и бесплатно репостит дешёвые вбросы для маленьких аутистов
     
  • 1.24, Frestein (ok), 20:43, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хахахах, хорошо угарает.
     

