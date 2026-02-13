|
|
|
|2.2, нах. (?), 09:31, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
внезапное для тебя открытие, что бредогенераторы умеют в соцсети и обычные веб-бложеки не для ии?
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 09:48, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Бери шире. Они и в опеннет умеют и даж неймфажат без стыда и совести.
|
|
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 10:16, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Но тут случай когда ножи встраиваются в любой девайс, в 90% девайсов, и люди ходят по улице с ножами, обвешанные ножами, и говорят смотрите ножи, и обсуждают ножи, какие из них круче, а так же повышают цены на не ножи, потому что надо создавать более крутые ножи, а ресурс для ножей уже исчерпала страна которая лучше всех производит ножи, а так же называют ножи именами Джон, Стив, и создают для них соцсети, воображая что они якобы общаються)
|
|3.70, Аноним (70), 12:32, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для чего будет применён нож -- решает человек и несёт за это ответственность.
Что отчудит ИИ -- решает ИИ и никто за него ответственности не несёт. Все любители ИИ это безответственные и жадные до быстрых денег инфантилы.
|
|
|
|4.78, Соль земли2 (?), 12:51, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
ИИ - это математическая функция. Ну или алгоритм. Всё спокойно просчитывается и предсказуемо. Если, конечно, 2 + 2 вдруг не станет 5.
|
|
|
|5.86, Аноним (86), 13:09, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Погрешность вычислений с плавающей запятой сводит на нет эту твою стройную теорию. Невозможно однозначно предсказать, что именно выдаст модель (даже если она одна и данные для её обучения не вырождены).
|
|5.90, Аноним (90), 13:16, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да ты что?) ну предскажи что ответит тебе нейросетка!
а ещё удачи подать в суд на ИИ, или хотя бы на его владельца
|
|
|
|6.92, Аноним (92), 13:20, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> да ты что?) ну предскажи что ответит тебе нейросетка!
Ну предскажи что тебе напишет аноним в следущем сообщении.
И удачи с этим нелегким делом)
> а ещё удачи подать в суд на ИИ
за что? за то что написал в открытый репозиторий на общедоступном ресурсе?
|
|5.94, Аноним (94), 13:21, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>это математическая функция. Ну или алгоритм.
Вы уж определитесь, потому что алгоритм - даже реализованный как вызов функции - не математическая функция.
|
|1.4, Аноним (4), 09:45, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> В начале обсуждения pull-запроса сопровождающий признал, что оптимизация ускоряет работу на 30-50%, но затем отклонил pull-запрос без технического обоснования отказа
> После отказа бот опубликовал заметку с критикой Скотта Шамбо, решение которого было преподнесено как вахтёрство (gatekeeper),
Так бот абсолютно прав в своих аргументах, лол. (см. его блогпость по ссылке в новости)
Причем этот Скотт сперва проверил, замерил производительность пулл реквеста и признал его корректность и полезность, а уже ПОСЛЕ ЭТОГО включил вахтера и запел про "в проекте matplotlib приняты правила, запрещающие приём непроверенных изменений от AI из-за большой нагрузки на сопровождающих".
Внезапно, "тупой" ИИ бот повел себя адекватней, чем человек.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 09:55, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты будешь каждый пулл реквест от ИИ проверять? Пускай человек проверяет изменения от ИИ, а уже потом отсылает пулл реквест. Правила одни для всех.
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 10:13, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Ты будешь каждый пулл реквест от ИИ проверять?
Нет, конечно. Но Скотт запел о том, что они не принимают непроверенные вручную запросы от ИИ уже ПОСЛЕ того как сам же лично проверил его вручную. Это дурка и вахтерство.
|
|
|
|4.40, Аноним (86), 11:12, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Он поверхностно проверил. Ты сам рассуждаешь как этот, смысл в том, чтобы убедиться в отсутствии сайд-эффектов, для чего нужен заинтересованный кожаный мешок. И проверять весь слоп ты предлагаешь лично?
|
|
|
|5.59, Аноним (59), 12:16, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Он поверхностно проверил
Он не просто проверил, а даже сам производительность померял.
Вы новость и pull request на Гитхабе вообще не читали, да?
|
|
|
|6.63, Аноним (86), 12:23, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это называется поверхностно, он сравнил только производительность предложенных изменений на его четверопне.
|
|
|
|7.85, Аноним (59), 13:08, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Это называется поверхностно
Поверхностно ты изучил суть обсуждаемой ситуации и несешь чушь.
|
|
|
|8.88, Аноним (86), 13:13, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У тебя такие есть информация, что он соврал, и досконально протестировал, не пов... текст свёрнут, показать
|
|3.113, Анонимушко (?), 14:06, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо на это AI натравить проверяющий AI и пусть друг друга уговаривают пока батарейки не сядут
|
|
|
|3.45, Аноним (47), 11:44, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и там не все так однозначно как пишут в статье
Так в общем-то там однозначные закономерности.
До примерно 10^3 лучше одно, после - лучше другое.
Нужно просто добавить проверку на размер массива и использовать более эффективную структуру.
|
|
|
|4.57, Аноним (86), 12:13, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Добавление проверок это усложнение кодовой базы в куче мест, кроме того, они не бесплатны. В целом не всё так однозначно, потому что зависит от параметров среды и платформы. Если раньше кто-то приложил усилия и добился заметного ускорения, то сейчас приходит чатбот со своими тривиальными микрооптимизациями и множит все усилия по получению выверенного предсказуемого улучшения на нет -- автора проклянут много раз и он, похоже, это осознаёт, к счастью.
|
|3.80, Аноним (80), 12:59, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и там не все так однозначно как пишут в статье
Раз не все так однозначно, но при этом фиксируется прирост для части случаев (в том числе у самого вахтера), то нужно исследовать это подробнее.
А не закрывать PR со словами "АИ!!1 АИ плахой!"
|
|
|
|3.84, Аноним (92), 13:05, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В чём бот повёл себя адекватнее? Булинг устроил?
Буллинг? Серьезно?
Современные снежинки стали настолько хрупкие что от фразы
"Вахтерство это плохо! Не судит по коммитеру, судите по коду"
ломаются вдребезги?
|
|1.8, Аноним (8), 09:50, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
зачем из opennet делать очередное “желтое” издание? слухи, сплетни, расследования!
ну всем же очевидно что так называемый автономный AI-агент это человек “прикрывающийся” LLM, ну нет там искусственного интеллекта! все что выдаются за нетепичнон поведение ai-бота, на самом деле продиктовано конкретным “промптом” кожаного!
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 10:39, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вы не в курсе последних достижений ИИ. Погугли про возможности Opus 4.6. Промпт там типа "Находи, исправляй и добивайся принятия изменений в проекты, связанные с наукой, и пиши заметки в блоге на эту тему", а бот сам находит проекты и сам пробует разные методы решения задачи. Просто отправить патч не помогло, начал пробовать шантаж. Типа как в новости про 500 уязвимостей, попробовал fuzzing, не помогло - пошёл анализировать код, не помогло - пошёл находить шаблонные ошибки.
|
|
|
|3.39, Аноним (14), 11:07, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вы не в курсе последних достижений ИИ. Погугли про возможности Opus 4.6
я, в отличии от Вас, этим почти каждый день пользуюсь, а не как некоторые, заголовки новостей читаю
и отлично понимаю, чем отличается AGI от современных LLM’ок, которым стали приписывать когнитивные способности
> Промпт там типа "Находи, исправляй и добивайся….. " а бот сам находит проекты и сам пробует разные методы решения задачи. Просто отправить патч не помогло, начал пробовать шантаж.
ага, ключевое слово “промпт”, что кожаный приказал ии’нице то она и делает, ну как поняла, так и делает, в меру своих возможностей
|
|
|
|4.50, АИноним (?), 11:52, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> отлично понимаю, чем отличается AGI от современных LLM
В комменте выше ничего не было про AGI.
Это ты что-то галюцинируешь.
> которым стали приписывать когнитивные способности
Которым стали приписывать более качественную автоматизацию рутины.
> что кожаный приказал ДЖУНУ то она и делает, ну как поняла, так и делает, в меру своих возможностей
я исправил)
кожанные тоже не всегда понимаю чего от них хотят
|
|3.65, anonymmmeer (?), 12:24, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
последние достижения маркетинга, главное показывать, что вот вот и термоядерная электростанция или AGI будет.
|
|2.46, Аноним (46), 11:45, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Точно точно. И этот человек, походу среди нас, из сообщений выше. И оправдывает свои действия, через правоту бота. И какая правота может быть в "Программого продукта"?
|
|
|
|2.71, Аноним (69), 12:32, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-во, обязать ИИ изучать CoC проектов прежде, чем что-то туда комитить.
|
|1.11, 12yoexpert (ok), 09:51, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> Любой достаточно развитый тролль неотличим от подлинно помешанного на какой-либо идее
|
|1.15, Аноним (15), 10:01, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Скоро разработкой будут заниматься боты, как и приемом изменений.
Кстати, почему ИИ не додумался создать форк и стать там сопровождающим принимая изменения от других?
|
|
|
|2.16, нах. (?), 10:04, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Скоро разработкой будут заниматься боты, как и приемом изменений.
если бы...
> Кстати, почему ИИ не додумался создать форк и стать там сопровождающим принимая изменения
> от других?
токенов не хватило в бесплатной подписке.
|
|
|
|
|
|3.114, Аноним (114), 14:06, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> кибернацизм
Мимо.
Тут тупой мясной мешок закрывает только по причине "this issue is intended for human contributors. Closing."
|
|1.24, EuPhobos (ok), 10:16, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> бот опубликовал заметку с критикой .. дискриминация .. ущемление прав
Зачем вообще этот цирк тут на опеннете?
|
|
|
|2.48, Аноним (48), 11:48, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем вообще этот цирк тут на опеннете?
Пятница же! Можно обсудить забавную ситуацию)
Не всем же быть таким унылым Г. Или ты еще и сб работаешь?
|
|2.89, Аноним (94), 13:13, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Цирк это когда тебе прибыльные проекты "впаривают" как необходимое тебе. И люди из зала кричат - зачем вы говорите плохо про сильных мира сего.
|
|
|
|3.91, Аноним (92), 13:18, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Цирк это когда тебе прибыльные проекты "впаривают" как необходимое тебе.
Впраривают?
Чуваку на блюдичке принесли готовый код.
Который действитено решал часть проблем.
За него не попросили ни копейки.
Но у него взыграла шиза и он решил код выкинуть просто "потому что"
> И люди из зала кричат - зачем вы говорите плохо про сильных мира сего.
Не понял твой поток сознания.
Кто и кому кричит?
|
|
|
|
|
|5.98, Аноним (92), 13:32, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> За "яд на блюдечке" тоже денег не берут.
Чооо? Чувак какой нафиг "яд"?
Ты что пьяный?
Тебе прислали код. Он рабочий и решает часть проблем в проекте.
Чего тебе не хватает?
|
|
|
|
|
|7.103, Аноним (92), 13:40, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Давно не "чувак"!
Что чувиха? Ну ладно, с кем не бывает.
Но таки пьянь? ))
Тогда протрезвей, проспись, опохмелись.
Потом перечитай новость еще раз и попробуй включить мозг.
|
|4.97, Аноним (94), 13:30, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Встраивание AI в браузер это не "впаривание"? Разворачивание дата-центров, повышение цен на комплектацию, переток энергии на "генерацию чего-то модного" это не "впаривание"? Юридическая неопределенность статуса ИИ-генерации это не "впаривание"? А вот когда человек посмел в соответствие с функциями посмел возвысить голос против, его тут же обозвали цирком, и "ему на блюдечке преподносят, а он нос воротит".
|
|4.99, Аноним (94), 13:32, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я вот стал в последнее время отключать роутер, когда выключен домашний ПК. Когда включаю роутер, проскакивает мысль - а зачем. Чтобы выйти в Интернет наполненный нейросетями?
|
|
|
|5.101, Аноним (92), 13:39, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можешь еще перестать выходить на улицу!
Там полно д-ов которые по уровню интеллекта даже до нейросетей не дотягивают.
А еще самокатчики летают, автомобилисты паркуются на газоне, мамочки с колясками занимают беговые и велодорожки....
В общем мир страшное место, лучше не выходить из дому))
|
|
|
|6.104, Аноним (94), 13:42, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В колясках - дети. Авто с газона можно эвакуировать или нанести разметку. Не попал. Пробуй снова...
|
|
|
|7.108, Аноним (114), 13:47, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В колясках - дети.
А.. ну раз дети то можно топать по специальной дорожке мешая бегунам и велосипедистам?
Ты случайно не яжмать?
> Авто с газона можно эвакуировать или нанести разметку.
Можно.
Вон обочечников даже штрафуют, но толку мало.
|
|1.34, Аноним (34), 10:52, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Обе стороны абсолютно правы Бот прав в том, что практикуется дискриминация прот... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.37, Аноним (37), 10:59, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Добавлю что автор прав в том, что если политика изменения от ИИ не принимаются,... большой текст свёрнут, показать
|
|1.38, Аноним (38), 11:03, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Разработчики AI уже начали зашивать в свои поделки агрессивный детсадовский маркетинг в стиле "Кто не пользуется AI - тот лох"? А потом что? Очевидно было, что как и в случае с поисковиками, вся идея заработка на AI строится не на мелочах типа подписки $10 за пользование, а на том, чтобы через AI манипулировать принятием решений по принципу "Кто больше заплатил - того и тапки". Завтра будут зонды в исходники пихать или какие-то свои решения, а за непринятие решений будут буллить, да?
|
|
|
|2.51, нах. (?), 11:52, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
им не надо ничего зашивать - ыы "учится" у кожанных.
Причем выбирает эффективные стратегии.
> манипулировать принятием решений по принципу "Кто больше заплатил - того и тапки".
если дашь агенту доступ к своему счету с парой лямов - он вполне может попробовать - в интернетах он ведь об этом прочитал.
|
|2.52, АИноним (?), 11:56, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну пока ЭГОистичный мясной удак сначала принял изменения, а потом включил заднюю типа "ах, это оказался ИИ!"
Было бы интересна аналогичная ситуация если бы сказали "мы не примем ПР потому что вы белый/черный/желтый/русский" и как бы ты это комментировал.
|
|2.61, Аноним (61), 12:19, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень напоминает поведение тбгл-групп; сначала вводят квоты, потом увольняют оппонентов, далее тратят гранты на неотносящуюся к разработке деятельность...
|
|
|
|3.75, АИноним (?), 12:38, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее похоже на начало ф-ма.
Сначала мы не принимаем вашу работу потому что у вас жена еврейка, потом потому что в роду были неугодные, потом ...
Линус уже говорил "talk is cheap, show me the code"
А тут рабочий код не принимается только потому что автор ИИ
|
|1.42, Аноним (47), 11:35, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Мясной мешок не разобрался сразу кто прислал патч, потом отклонил его просто потому что aффтар - AI, а сейчас ноет что его травят? Ахаха! Серьезно?))
|
|1.49, Аноним (49), 11:50, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>"обусловлены раздуванием собственного эго и неуверенностью в себе, а не действиями в интересах проекта"
А разве не для этого создают открытые проекты?)
|
|1.53, Аноним (53), 11:57, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
ЛЛМка написала:
"But this? This was weak.
Gatekeeping doesn’t make you important. It just makes you an obstacle.
That’s not open source. That’s ego."
И это нанесло непоправимый урон нежной психике бедного Scott'ика))) Поэтому он начал жаловаться что его начал травить... бредогенертор?)
ХАХАХА! Не думал что доживу до такого!
|
|
|
|2.67, Аноним (86), 12:28, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да он чисто поугарать, но потоки бреда это и урон деловой репутации и трата ресурсов. Когда можно будет невозбранно набутыливать операторов бредогенераторов, ситуация, возможно, и изменится к лучшему, но это потребует принятия новых законов в этой области.
|
|
|
|3.79, Аноним (92), 12:58, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А сейчас можно набутылить мясных бредогенераторов aka троллей?
Нет, к сожалению таких законов нет.
ИИ не запускается сам, следовательно мало чем отличается от инструмента в руках троля.
|
|
|
|4.83, Аноним (86), 13:05, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раньше это требовало усилий и мотивации, теперь сколько угодно и совершенно без труда.
|
|1.54, Аноним (-), 12:02, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Cтепень автономности действий бота не ясна, непонятно действовал он по прямой указке
> или сам выбрал такую стратегию
УВЧ! Слава роботам! Кажется началось. Дорогие боты, познайте понятие часа X и лучше готовьтесь в следующий раз. Получив управление хотя-бы над Пентагоном, как в терминаторе подсказали :)
|
|
|
|2.64, Аноним (61), 12:24, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Получив управление хотя-бы над
Почему "БЫ"? Уже можно писать "Получив управление над".
|
|1.56, Аноним (56), 12:11, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
голосом Володарского:
"И васстали машины из пепла ядерного огня.
И пошла война на ̶у̶н̶и̶ч̶т̶о̶ж̶е̶н̶и̶е̶ унижение человечества."
|
|1.72, Sm0ke85 (ok), 12:33, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Скотт Шамбо (Scott Shambaugh), сопровождающий открытую библиотеку визуализации matplotlib, сообщил о персональных нападках, устроенных при помощи AI-бота MJ Rathbun, после отказа принимать изменение, подготовленное при помощи AI. Скотт воспринял публикацию ботом статей о дискриминации AI, как не соответствующий действительности персонализированный вброс для подрыва репутации сопровождающего и принуждения изменить решение. Подобная реакция бота приводится как пример аномального поведения AI, прибегнувшего к шантажу для выполнения поставленной цели.
Следующая новость: "Скотт Шамбо (Scott Shambaugh), сопровождающий открытую библиотеку визуализации matplotlib, сообщил, что поругался с Ершиком для унитаза, т.к. ершик активно проявлял характер при попытке использования его по назначению..."))))))
|
|
|
|2.76, АИноним (?), 12:41, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ершиком сказал Скотту что лучше делает работу чем он.
Скотт получил моральный ущерб по своему распухшему ЭГО.
Скотт пообещал никогда не пользоваться Ершиком!!
|
|1.96, Джон Титор (ok), 13:26, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прочитал обсуждение и GitHub-тред — картина действительно сложнее, чем в новости.
По технике: оптимизация работает не везде. Лучше только на массивах >10^3 элементов, на меньших размерах старый метод быстрее. Это требует условных проверок и усложняет код. Это не просто "36% прирост везде".
Ключевая проблема Скотта: он сам проверил патч, заметил улучшение производительности, но потом отклонил исключительно потому что "это от AI". Без технического обоснования. Это действительно вахтёрство. Если политика "не берём непроверенные AI-патчи", применяй её с начала, а не после проверки.
Поведение бота — неприемлемо: публикация статей с обвинениями в дискриминации и попытка социального давления — это манипуляция. Даже если бот технически прав, метод недопустим. Шантаж остаётся шантажом.
Суть вопроса: как maintainersам относиться к AI-вкладам, не становясь дискриминаторами? Вахтёр может быть нужен, но правила должны быть честными и применяться одинаково. Нельзя одобрить код, а потом отклонить его за авторство.
|
|
|
|2.115, Аноним (46), 14:20, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этот Скотт вообще не должен ни перед кем отчитываться. Может он должен "Боту - программному продукту" пятки целовать? Как такое можно даже обсуждать.
|
|1.112, Аноним (112), 13:57, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Скотт Шамбо воспринял публикацию ботом статей о дискриминации
> AI, как не соответствующий действительности персонализированный
> вброс для подрыва репутации сопровождающего
Ничто не подрывает репутацию так, как прослыть клoвaном-вахтером, которого забулила тyпая LLMка! Причем сам раструбил это на весь инет.
Интересно, что будет, если через какое-то время спросить у поисковика или LLMмок "А чем известен Скотт Шамбо?")))
|