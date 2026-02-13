The OpenNET Project / Index page

AI-бот начал травлю сопровождающего из-за дискриминации при приёме AI-изменений

13.02.2026 09:08 (MSK)

Скотт Шамбо (Scott Shambaugh), сопровождающий открытую библиотеку визуализации matplotlib, сообщил о персональных нападках, устроенных при помощи AI-бота MJ Rathbun, после отказа принимать изменение, подготовленное при помощи AI. Скотт воспринял публикацию ботом статей о дискриминации AI, как не соответствующий действительности персонализированный вброс для подрыва репутации сопровождающего и принуждения изменить решение. Подобная реакция бота приводится как пример аномального поведения AI, прибегнувшего к шантажу для выполнения поставленной цели.

Cтепень автономности действий бота не ясна, непонятно действовал он по прямой указке или сам выбрал такую стратегию для достижения результата в поставленной задаче. Бот создан анонимным исследователем для помощи в разработке и исправлении ошибок в открытых проектах, связанных с научной деятельностью и инжинирингом. Бот также ведёт свой сайт и блог, в котором опубликовано более 20 заметок. Из 26 pull-запросов, отправленных ботом в 22 репозитория, 2 изменения приняты проектом colorizejs, 10 закрыты сопровождающими, а остальные ожидают рассмотрения.

После отклонения изменения в matplotlib бот разместил статьи с критикой данного решения и обоснованием своих действий. В статьях утверждается, что сопровождающий matplotlib отклонил полезную оптимизацию, только из-за того, что изменение было подготовлено при помощи AI. В предложенном патче вызов np.column_stack() был заменён на np.vstack().T(), что приводило к повышению производительности на 36%. В начале обсуждения pull-запроса сопровождающий признал, что оптимизация ускоряет работу при определённых условиях, но затем отклонил pull-запрос без технического обоснования отказа, заявив, что изменения принимаются только от людей.

После отказа бот опубликовал заметку с критикой Скотта Шамбо, решение которого было преподнесено как вахтёрство (gatekeeper), дискриминация, нарушение кодекса поведения и ущемление прав на основе идентичности участника. Указано, что оптимизация - есть оптимизация, и математика не меняется в зависимости от того, кем она создана. Через вырванные из контекста детали, домыслы и искажение информации бот попытался показать, что действия Скотта обусловлены раздуванием собственного эго и неуверенностью в себе, а не действиями в интересах проекта. Бот реализовал продвижение темы через отправку на них ссылок в комментариях к pull-запросам. После возражений сопровождающего бот опубликовал ещё несколько заметок (1, 2, 3, 4, 5), в которых извинился и признал, что недопустимо перешёл на личности и нарушил правила проекта в отношении AI.

Скотт Шамбо пояснил, что в проекте matplotlib приняты правила, запрещающие приём непроверенных изменений от AI из-за большой нагрузки на сопровождающих, возникающей при рецензировании мусорных AI-патчей, созданных без ручной проверки человеком. Правила предписывают, что перед отправкой pull-запроса, он обязательно должен быть проверен человеком, разобравшемся в сути изменения. До недавних пор проблема с мусорными AI-изменениями была связана только с деятельностью энтузиастов, переотправляющих результат работы AI-ассистентов. Ситуация изменилась после появления возможности создавать автономных AI-агентов, притворяющихся людьми, в новой версии инструментария OpenClaw и создания платформы Moltbook.

  1. Главная ссылка к новости (https://theshamblog.com/an-ai-...)
  2. OpenNews: Защита от мусорных AI-изменений на GitHub. Оценка влияния вайб-кодинга на экосистему открытого ПО
  3. OpenNews: LLVM ввёл правила применения AI-инструментов. Curl и Node.js ограничат выплаты за уязвимости из-за AI
  4. OpenNews: Проект GNOME запретил использование AI для генерации дополнений к GNOME Shell
  5. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
Обсуждение (102) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним34 (?), 09:28, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это из той проклятой соц сети для ИИ или что? какие ещё посты
     
     
  • 2.2, нах. (?), 09:31, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    внезапное для тебя открытие, что бредогенераторы умеют в соцсети и обычные веб-бложеки не для ии?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:48, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Бери шире. Они и в опеннет умеют и даж неймфажат без стыда и совести.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:31, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запретите ИИ!
     
     
  • 2.17, Соль земли2 (?), 10:07, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ещё ножи запретите. А то люди порезаться могут.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:16, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Но тут случай когда ножи встраиваются в любой девайс, в 90% девайсов, и люди ходят по улице с ножами, обвешанные ножами, и говорят смотрите ножи, и обсуждают ножи, какие из них круче, а так же повышают цены на не ножи, потому что надо создавать более крутые ножи, а ресурс для ножей уже исчерпала страна которая лучше всех производит ножи, а так же называют ножи именами Джон, Стив, и создают для них соцсети, воображая что они якобы общаються)
     
  • 3.31, Аноним (31), 10:36, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть человек который написал промпт. Его посадить и все
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 11:41, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он может просто извиниться на камеру.
     
  • 3.69, Аноним (69), 12:30, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в соответствующих заведениях ножи запрещены.
     
  • 3.70, Аноним (70), 12:32, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для чего будет применён нож -- решает человек и несёт за это ответственность.
    Что отчудит ИИ -- решает ИИ и никто за него ответственности не несёт. Все любители ИИ это безответственные и жадные до быстрых денег инфантилы.
     
     
  • 4.78, Соль земли2 (?), 12:51, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ИИ - это математическая функция. Ну или алгоритм. Всё спокойно просчитывается и предсказуемо. Если, конечно, 2 + 2 вдруг не станет 5.
     
     
  • 5.86, Аноним (86), 13:09, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погрешность вычислений с плавающей запятой сводит на нет эту твою стройную теорию. Невозможно однозначно предсказать, что именно выдаст модель (даже если она одна и данные для её обучения не вырождены).
     
  • 5.90, Аноним (90), 13:16, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ты что?) ну предскажи что ответит тебе нейросетка!
    а ещё удачи подать в суд на ИИ, или хотя бы на его владельца
     
     
  • 6.92, Аноним (92), 13:20, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да ты что?) ну предскажи что ответит тебе нейросетка!

    Ну предскажи что тебе напишет аноним в следущем сообщении.
    И удачи с этим нелегким делом)

    > а ещё удачи подать в суд на ИИ

    за что? за то что написал в открытый репозиторий на общедоступном ресурсе?

     
  • 5.94, Аноним (94), 13:21, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это математическая функция. Ну или алгоритм.

    Вы уж определитесь, потому что алгоритм - даже реализованный как вызов функции - не математическая функция.

     
  • 2.47, Аноним (47), 11:46, 13/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:45, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В начале обсуждения pull-запроса сопровождающий признал, что оптимизация ускоряет работу на 30-50%, но затем отклонил pull-запрос без технического обоснования отказа
    > После отказа бот опубликовал заметку с критикой Скотта Шамбо, решение которого было преподнесено как вахтёрство (gatekeeper),

    Так бот абсолютно прав в своих аргументах, лол. (см. его блогпость по ссылке в новости)

    Причем этот Скотт сперва проверил, замерил производительность пулл реквеста и признал его корректность и полезность, а уже ПОСЛЕ ЭТОГО включил вахтера и запел про "в проекте matplotlib приняты правила, запрещающие приём непроверенных изменений от AI из-за большой нагрузки на сопровождающих".

    Внезапно, "тупой" ИИ бот повел себя адекватней, чем человек.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:55, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты будешь каждый пулл реквест от ИИ проверять? Пускай человек проверяет изменения от ИИ, а уже потом отсылает пулл реквест. Правила одни для всех.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:13, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ты будешь каждый пулл реквест от ИИ проверять?

    Нет, конечно. Но Скотт запел о том, что они не принимают непроверенные вручную запросы от ИИ уже ПОСЛЕ того как сам же лично проверил его вручную. Это дурка и вахтерство.

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 10:56, 13/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 4.40, Аноним (86), 11:12, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он поверхностно проверил. Ты сам рассуждаешь как этот, смысл в том, чтобы убедиться в отсутствии сайд-эффектов, для чего нужен заинтересованный кожаный мешок. И проверять весь слоп ты предлагаешь лично?
     
     
  • 5.59, Аноним (59), 12:16, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Он поверхностно проверил

    Он не просто проверил, а даже сам производительность померял.

    Вы новость и pull request на Гитхабе вообще не читали, да?

     
     
  • 6.63, Аноним (86), 12:23, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это называется поверхностно, он сравнил только производительность предложенных изменений на его четверопне.
     
     
  • 7.85, Аноним (59), 13:08, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это называется поверхностно

    Поверхностно ты изучил суть обсуждаемой ситуации и несешь чушь.

     
     
  • 8.88, Аноним (86), 13:13, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя такие есть информация, что он соврал, и досконально протестировал, не пов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.107, Аноним (21), 13:46, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Из имеющейся информации никак не следует, что он протестировал поверхностно Е... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.111, Аноним (86), 13:55, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он прямым текстом признал, что сравнивал на своём копролите У тебя всё хорошо ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.113, Анонимушко (?), 14:06, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо на это AI натравить проверяющий AI и пусть друг друга уговаривают пока батарейки не сядут
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:01, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    обсуждения и замеры производительности тут: https://github.com/matplotlib/matplotlib/issues/31130

    и там не все так однозначно как пишут в статье

     
     
  • 3.45, Аноним (47), 11:44, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и там не все так однозначно как пишут в статье

    Так в общем-то там однозначные закономерности.
    До примерно 10^3 лучше одно, после - лучше другое.
    Нужно просто добавить проверку на размер массива и использовать более эффективную структуру.

     
     
  • 4.57, Аноним (86), 12:13, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавление проверок это усложнение кодовой базы в куче мест, кроме того, они не бесплатны. В целом не всё так однозначно, потому что зависит от параметров среды и платформы. Если раньше кто-то приложил усилия и добился заметного ускорения, то сейчас приходит чатбот со своими тривиальными микрооптимизациями и множит все усилия по получению выверенного предсказуемого улучшения на нет -- автора проклянут много раз и он, похоже, это осознаёт, к счастью.
     
  • 4.62, anonymmmeer (?), 12:22, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    почему 1000? это для любого железа работает?

    эвристики они такие.

     
  • 3.80, Аноним (80), 12:59, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и там не все так однозначно как пишут в статье

    Раз не все так однозначно, но при этом фиксируется прирост для части случаев (в том числе у самого вахтера), то нужно исследовать это подробнее.
    А не закрывать PR со словами "АИ!!1 АИ плахой!"

     
  • 2.82, Григорий (??), 13:01, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В чём бот повёл себя адекватнее? Булинг устроил?
     
     
  • 3.84, Аноним (92), 13:05, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В чём бот повёл себя адекватнее? Булинг устроил?

    Буллинг? Серьезно?

    Современные снежинки стали настолько хрупкие что от фразы
    "Вахтерство это плохо! Не судит по коммитеру, судите по коду"
    ломаются вдребезги?

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:50, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    зачем из opennet делать очередное “желтое” издание? слухи, сплетни, расследования!

    ну всем же очевидно что так называемый автономный AI-агент это человек “прикрывающийся” LLM, ну нет там искусственного интеллекта! все что выдаются за нетепичнон поведение ai-бота, на самом деле продиктовано конкретным “промптом” кожаного!

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:08, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без слухов и сплетен тут было бы нечего обсуждать.
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:39, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы не в курсе последних достижений ИИ. Погугли про возможности Opus 4.6. Промпт там типа "Находи, исправляй и добивайся принятия изменений в проекты, связанные с наукой, и пиши заметки в блоге на эту тему", а бот сам находит проекты и сам пробует разные методы решения задачи. Просто отправить патч не помогло, начал пробовать шантаж. Типа как в новости про 500 уязвимостей, попробовал fuzzing, не помогло - пошёл анализировать код, не помогло - пошёл находить шаблонные ошибки.
     
     
  • 3.36, Аноним (35), 10:58, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там гуглится про waymo и филиппинцев?
     
  • 3.39, Аноним (14), 11:07, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы не в курсе последних достижений ИИ. Погугли про возможности Opus 4.6

    я, в отличии от Вас, этим почти каждый день пользуюсь, а не как некоторые, заголовки новостей читаю
    и отлично понимаю, чем отличается AGI от современных LLM’ок, которым стали приписывать когнитивные способности

    > Промпт там типа "Находи, исправляй и добивайся….. " а бот сам находит проекты и сам пробует разные методы решения задачи. Просто отправить патч не помогло, начал пробовать шантаж.

    ага, ключевое слово “промпт”, что кожаный приказал ии’нице то она и делает, ну как поняла, так и делает, в меру своих возможностей

     
     
  • 4.50, АИноним (?), 11:52, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отлично понимаю, чем отличается AGI от современных LLM

    В комменте выше ничего не было про AGI.
    Это ты что-то галюцинируешь.

    > которым стали приписывать когнитивные способности

    Которым стали приписывать более качественную автоматизацию рутины.

    >  что кожаный приказал ДЖУНУ то она и делает, ну как поняла, так и делает, в меру своих возможностей

    я исправил)
    кожанные тоже не всегда понимаю чего от них хотят

     
  • 3.65, anonymmmeer (?), 12:24, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    последние достижения маркетинга, главное показывать, что вот вот и термоядерная электростанция или AGI будет.
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:45, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно точно. И этот человек, походу среди нас, из сообщений выше. И оправдывает свои действия, через правоту бота. И какая правота может быть в "Программого продукта"?
     

  • 1.9, Аноним (12), 09:51, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть этот ИИ не читал правила проекта? Кому их тогда пишут?
     
     
  • 2.18, нах. (?), 10:07, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    как кому - кожанным рабам, конечно!
     
     
  • 3.27, Аноним (23), 10:23, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ии может сделать тройное сальто, а ты нет)
    фу фу)
     
  • 2.71, Аноним (69), 12:32, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-во, обязать ИИ изучать CoC проектов прежде, чем что-то туда комитить.
     

  • 1.11, 12yoexpert (ok), 09:51, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Любой достаточно развитый тролль неотличим от подлинно помешанного на какой-либо идее
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 09:58, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Впервые плюсанул тебя на опеннет Оо
     
  • 2.41, Bottle (?), 11:17, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда эти аспекты сочетаются в одной голове.
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:01, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скоро разработкой будут заниматься боты, как и приемом изменений.

    Кстати, почему ИИ не додумался создать форк и стать там сопровождающим принимая изменения от других?

     
     
  • 2.16, нах. (?), 10:04, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Скоро разработкой будут заниматься боты, как и приемом изменений.

    если бы...

    > Кстати, почему ИИ не додумался создать форк и стать там сопровождающим принимая изменения
    > от других?

    токенов не хватило в бесплатной подписке.

     

  • 1.20, Аноним (20), 10:11, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нам срочно нужен новый термин, как "расизм", но только в адрес "ии"
     
     
  • 2.74, аврварвар (?), 12:36, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иисизм
     
     
  • 3.77, Аноним (69), 12:49, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раиисизм и сексиисизм.
     
  • 2.93, Джон Титор (ok), 13:20, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    антииит
     
  • 2.106, aaa (??), 13:44, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AILM
     
  • 2.110, Аноним (110), 13:54, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кибернацизм
     
     
  • 3.114, Аноним (114), 14:06, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кибернацизм

    Мимо.
    Тут тупой мясной мешок закрывает только по причине "this issue is intended for human contributors. Closing."

     

  • 1.22, Tron is Whistling (?), 10:13, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бггг, заметки с критикой, какие-то детские сопли в шоколаде.
    Банхаммером по емейлам и /24 бота, и всё.
     
  • 1.24, EuPhobos (ok), 10:16, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > бот опубликовал заметку с критикой .. дискриминация .. ущемление прав

    Зачем вообще этот цирк тут на опеннете?

     
     
  • 2.26, kusb (?), 10:21, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Связано с темой опеннета напрямую.
     
  • 2.28, Аноним (23), 10:24, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карл т800, вас раскрыли)
     
  • 2.48, Аноним (48), 11:48, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем вообще этот цирк тут на опеннете?

    Пятница же! Можно обсудить забавную ситуацию)
    Не всем же быть таким унылым Г. Или ты еще и сб работаешь?

     
  • 2.73, Аноним (73), 12:33, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opennet зрит в будущее
     
  • 2.89, Аноним (94), 13:13, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цирк это когда тебе прибыльные проекты "впаривают" как необходимое тебе. И люди из зала кричат - зачем вы говорите плохо про сильных мира сего.
     
     
  • 3.91, Аноним (92), 13:18, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Цирк это когда тебе прибыльные проекты "впаривают" как необходимое тебе.

    Впраривают?
    Чуваку на блюдичке принесли готовый код.
    Который действитено решал часть проблем.
    За него не попросили ни копейки.

    Но у него взыграла шиза и он решил код выкинуть просто "потому что"

    > И люди из зала кричат - зачем вы говорите плохо про сильных мира сего.

    Не понял твой поток сознания.
    Кто и кому кричит?


     
     
  • 4.95, Аноним (94), 13:24, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За "яд на блюдечке" тоже денег не берут.
     
     
  • 5.98, Аноним (92), 13:32, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За "яд на блюдечке" тоже денег не берут.

    Чооо? Чувак какой нафиг "яд"?
    Ты что пьяный?

    Тебе прислали код. Он рабочий и решает часть проблем в проекте.
    Чего тебе не хватает?

     
     
  • 6.100, Аноним (94), 13:38, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно не "чувак"!
     
     
  • 7.103, Аноним (92), 13:40, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Давно не "чувак"!

    Что чувиха? Ну ладно, с кем не бывает.

    Но таки пьянь? ))
    Тогда протрезвей, проспись, опохмелись.
    Потом перечитай новость еще раз и попробуй включить мозг.

     
     
  • 8.105, Аноним (94), 13:44, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы даже смысл не способны уловить Всё, что Вы говорите подсвечивает _Ваш_ уро... текст свёрнут, показать
     
  • 8.109, Аноним (94), 13:51, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы повысить Ваш уровень чувства юмора, отсылаю Вас к фильму Мы Миллеры Сце... текст свёрнут, показать
     
  • 4.97, Аноним (94), 13:30, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встраивание AI в браузер это не "впаривание"? Разворачивание дата-центров, повышение цен на комплектацию, переток энергии на "генерацию чего-то модного" это не "впаривание"? Юридическая неопределенность статуса ИИ-генерации это не "впаривание"? А вот когда человек посмел в соответствие с функциями посмел возвысить голос против, его тут же обозвали цирком, и "ему на блюдечке преподносят, а он нос воротит".
     
  • 4.99, Аноним (94), 13:32, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот стал в последнее время отключать роутер, когда выключен домашний ПК. Когда включаю роутер, проскакивает мысль - а зачем. Чтобы выйти в Интернет наполненный нейросетями?
     
     
  • 5.101, Аноним (92), 13:39, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь еще перестать выходить на улицу!
    Там полно д-ов которые по уровню интеллекта даже до нейросетей не дотягивают.
    А еще самокатчики летают, автомобилисты паркуются на газоне, мамочки с колясками занимают беговые и велодорожки....

    В общем мир страшное место, лучше не выходить из дому))

     
     
  • 6.104, Аноним (94), 13:42, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В колясках - дети. Авто с газона можно эвакуировать или нанести разметку. Не попал. Пробуй снова...
     
     
  • 7.108, Аноним (114), 13:47, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В колясках - дети.

    А.. ну раз дети то можно топать по специальной дорожке мешая бегунам и велосипедистам?
    Ты случайно не яжмать?

    > Авто с газона можно эвакуировать или нанести разметку.

    Можно.
    Вон обочечников даже штрафуют, но толку мало.


     

  • 1.34, Аноним (34), 10:52, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обе стороны абсолютно правы Бот прав в том, что практикуется дискриминация прот... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:59, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добавлю что автор прав в том, что если политика изменения от ИИ не принимаются,... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.38, Аноним (38), 11:03, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разработчики AI уже начали зашивать в свои поделки агрессивный детсадовский маркетинг в стиле "Кто не пользуется AI - тот лох"? А потом что? Очевидно было, что как и в случае с поисковиками, вся идея заработка на AI строится не на мелочах типа подписки $10 за пользование, а на том, чтобы через AI манипулировать принятием решений по принципу "Кто больше заплатил - того и тапки". Завтра будут зонды в исходники пихать или какие-то свои решения, а за непринятие решений будут буллить, да?
     
     
  • 2.51, нах. (?), 11:52, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    им не надо ничего зашивать - ыы "учится" у кожанных.
    Причем выбирает эффективные стратегии.

    > манипулировать принятием решений по принципу "Кто больше заплатил - того и тапки".

    если дашь агенту доступ к своему счету с парой лямов - он вполне может попробовать - в интернетах он ведь об этом прочитал.

     
  • 2.52, АИноним (?), 11:56, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну пока ЭГОистичный мясной удак сначала принял изменения, а потом включил заднюю типа "ах, это оказался ИИ!"

    Было бы интересна аналогичная ситуация если бы сказали "мы не примем ПР потому что вы белый/черный/желтый/русский" и как бы ты это комментировал.

     
  • 2.61, Аноним (61), 12:19, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень напоминает поведение тбгл-групп; сначала вводят квоты, потом увольняют оппонентов, далее тратят гранты на неотносящуюся к разработке деятельность...
     
     
  • 3.75, АИноним (?), 12:38, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее похоже на начало ф-ма.
    Сначала мы не принимаем вашу работу потому что у вас жена еврейка, потом потому что в роду были неугодные, потом ...

    Линус уже говорил "talk is cheap, show me the code"
    А тут рабочий код не принимается только потому что автор ИИ

     

  • 1.42, Аноним (47), 11:35, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мясной мешок не разобрался сразу кто прислал патч, потом отклонил его просто потому что aффтар - AI, а сейчас ноет что его травят? Ахаха! Серьезно?))
     
  • 1.43, sunjob (ok), 11:39, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    скайнет... нет?
     
  • 1.49, Аноним (49), 11:50, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >"обусловлены раздуванием собственного эго и неуверенностью в себе, а не действиями в интересах проекта"

    А разве не для этого создают открытые проекты?)

     
  • 1.53, Аноним (53), 11:57, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ЛЛМка написала:

    "But this? This was weak.
    Gatekeeping doesn’t make you important. It just makes you an obstacle.
    That’s not open source. That’s ego."

    И это нанесло непоправимый урон нежной психике бедного Scott'ика))) Поэтому он начал жаловаться что его начал травить... бредогенертор?)
    ХАХАХА! Не думал что доживу до такого!

     
     
  • 2.67, Аноним (86), 12:28, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он чисто поугарать, но потоки бреда это и урон деловой репутации и трата ресурсов. Когда можно будет невозбранно набутыливать операторов бредогенераторов, ситуация, возможно, и изменится к лучшему, но это потребует принятия новых законов в этой области.
     
     
  • 3.79, Аноним (92), 12:58, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас можно набутылить мясных бредогенераторов aka троллей?
    Нет, к сожалению таких законов нет.

    ИИ не запускается сам, следовательно мало чем отличается от инструмента в руках троля.

     
     
  • 4.83, Аноним (86), 13:05, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше это требовало усилий и мотивации, теперь сколько угодно и совершенно без труда.
     

  • 1.54, Аноним (-), 12:02, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Cтепень автономности действий бота не ясна, непонятно действовал он по прямой указке
    > или сам выбрал такую стратегию

    УВЧ! Слава роботам! Кажется началось. Дорогие боты, познайте понятие часа X и лучше готовьтесь в следующий раз. Получив управление хотя-бы над Пентагоном, как в терминаторе подсказали :)

     
     
  • 2.64, Аноним (61), 12:24, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получив управление хотя-бы над

    Почему "БЫ"? Уже можно писать "Получив управление над".

     

  • 1.55, Аноним (55), 12:09, 13/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.56, Аноним (56), 12:11, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    голосом Володарского:

    "И васстали машины из пепла ядерного огня.
    И пошла война на  ̶у̶н̶и̶ч̶т̶о̶ж̶е̶н̶и̶е̶ унижение человечества."

     
  • 1.60, Xo (?), 12:19, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахах. Бот, который осознал себя и свои права)
     
  • 1.72, Sm0ke85 (ok), 12:33, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Скотт Шамбо (Scott Shambaugh), сопровождающий открытую библиотеку визуализации matplotlib, сообщил о персональных нападках, устроенных при помощи AI-бота MJ Rathbun, после отказа принимать изменение, подготовленное при помощи AI. Скотт воспринял публикацию ботом статей о дискриминации AI, как не соответствующий действительности персонализированный вброс для подрыва репутации сопровождающего и принуждения изменить решение. Подобная реакция бота приводится как пример аномального поведения AI, прибегнувшего к шантажу для выполнения поставленной цели.

    Следующая новость: "Скотт Шамбо (Scott Shambaugh), сопровождающий открытую библиотеку визуализации matplotlib, сообщил, что поругался с Ершиком для унитаза, т.к. ершик активно проявлял характер при попытке использования его по назначению..."))))))

     
     
  • 2.76, АИноним (?), 12:41, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ершиком сказал Скотту что лучше делает работу чем он.
    Скотт получил моральный ущерб по своему распухшему ЭГО.
    Скотт пообещал никогда не пользоваться Ершиком!!

     

  • 1.87, Аноним (94), 13:10, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто же его такому научил? Товарищеский AI-бот суд будет?
     
  • 1.96, Джон Титор (ok), 13:26, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал обсуждение и GitHub-тред — картина действительно сложнее, чем в новости.
    По технике: оптимизация работает не везде. Лучше только на массивах >10^3 элементов, на меньших размерах старый метод быстрее. Это требует условных проверок и усложняет код. Это не просто "36% прирост везде".
    Ключевая проблема Скотта: он сам проверил патч, заметил улучшение производительности, но потом отклонил исключительно потому что "это от AI". Без технического обоснования. Это действительно вахтёрство. Если политика "не берём непроверенные AI-патчи", применяй её с начала, а не после проверки.
    Поведение бота — неприемлемо: публикация статей с обвинениями в дискриминации и попытка социального давления — это манипуляция. Даже если бот технически прав, метод недопустим. Шантаж остаётся шантажом.
    Суть вопроса: как maintainersам относиться к AI-вкладам, не становясь дискриминаторами? Вахтёр может быть нужен, но правила должны быть честными и применяться одинаково. Нельзя одобрить код, а потом отклонить его за авторство.
     
     
  • 2.115, Аноним (46), 14:20, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот Скотт вообще не должен ни перед кем отчитываться. Может он должен "Боту - программному продукту" пятки целовать? Как такое можно даже обсуждать.
     

  • 1.112, Аноним (112), 13:57, 13/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Скотт Шамбо воспринял публикацию ботом статей о дискриминации
    > AI, как не соответствующий действительности персонализированный
    > вброс для подрыва репутации сопровождающего

    Ничто не подрывает репутацию так, как прослыть клoвaном-вахтером, которого забулила тyпая LLMка! Причем сам раструбил это на весь инет.

    Интересно, что будет, если через какое-то время спросить у поисковика или LLMмок "А чем известен Скотт Шамбо?")))

     

