Скотт Шамбо (Scott Shambaugh), сопровождающий открытую библиотеку визуализации matplotlib, сообщил о персональных нападках, устроенных при помощи AI-бота MJ Rathbun, после отказа принимать изменение, подготовленное при помощи AI. Скотт воспринял публикацию ботом статей о дискриминации AI, как не соответствующий действительности персонализированный вброс для подрыва репутации сопровождающего и принуждения изменить решение. Подобная реакция бота приводится как пример аномального поведения AI, прибегнувшего к шантажу для выполнения поставленной цели. Cтепень автономности действий бота не ясна, непонятно действовал он по прямой указке или сам выбрал такую стратегию для достижения результата в поставленной задаче. Бот создан анонимным исследователем для помощи в разработке и исправлении ошибок в открытых проектах, связанных с научной деятельностью и инжинирингом. Бот также ведёт свой сайт и блог, в котором опубликовано более 20 заметок. Из 26 pull-запросов, отправленных ботом в 22 репозитория, 2 изменения приняты проектом colorizejs, 10 закрыты сопровождающими, а остальные ожидают рассмотрения. После отклонения изменения в matplotlib бот разместил статьи с критикой данного решения и обоснованием своих действий. В статьях утверждается, что сопровождающий matplotlib отклонил полезную оптимизацию, только из-за того, что изменение было подготовлено при помощи AI. В предложенном патче вызов np.column_stack() был заменён на np.vstack().T(), что приводило к повышению производительности на 36%. В начале обсуждения pull-запроса сопровождающий признал, что оптимизация ускоряет работу при определённых условиях, но затем отклонил pull-запрос без технического обоснования отказа, заявив, что изменения принимаются только от людей. После отказа бот опубликовал заметку с критикой Скотта Шамбо, решение которого было преподнесено как вахтёрство (gatekeeper), дискриминация, нарушение кодекса поведения и ущемление прав на основе идентичности участника. Указано, что оптимизация - есть оптимизация, и математика не меняется в зависимости от того, кем она создана. Через вырванные из контекста детали, домыслы и искажение информации бот попытался показать, что действия Скотта обусловлены раздуванием собственного эго и неуверенностью в себе, а не действиями в интересах проекта. Бот реализовал продвижение темы через отправку на них ссылок в комментариях к pull-запросам. После возражений сопровождающего бот опубликовал ещё несколько заметок (1, 2, 3, 4, 5), в которых извинился и признал, что недопустимо перешёл на личности и нарушил правила проекта в отношении AI. Скотт Шамбо пояснил, что в проекте matplotlib приняты правила, запрещающие приём непроверенных изменений от AI из-за большой нагрузки на сопровождающих, возникающей при рецензировании мусорных AI-патчей, созданных без ручной проверки человеком. Правила предписывают, что перед отправкой pull-запроса, он обязательно должен быть проверен человеком, разобравшемся в сути изменения. До недавних пор проблема с мусорными AI-изменениями была связана только с деятельностью энтузиастов, переотправляющих результат работы AI-ассистентов. Ситуация изменилась после появления возможности создавать автономных AI-агентов, притворяющихся людьми, в новой версии инструментария OpenClaw и создания платформы Moltbook.



