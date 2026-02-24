Релиз GNU Octave 11, системы для математических расчётов

Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 11.1.0 (первый выпуск серии 11.x, ветка 11.0 использовалась для разработки), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов. Код написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv3. Среди изменений в новом выпуске: В пакетный менеджер pkg добавлена новая команда для поиска "pkg search foo bar baz". В команде "pkg install" реализовано автоматическое определение является ли переданный аргумент локальным файлом, URL или именем пакета. Включено локальное кэширование метаданных пакетов и верификация загружаемых пакетов по хэшу SHA256.

Интерфейс работы с файлами (File Browse) разделён на две вкладки - одна для навигации по содержимому файловой системы, а вторая для просмотра и управления всеми открытыми в редакторе файлами.

В диалоге поиска файлов добавлен список ранее отправленных поисковых запросов и реализована возможность поиска файлов по нескольким маскам.

В графическом интерфейсе задействованы векторные пиктограммы в формате SVG и предоставлен по умолчанию штатный интерфейс командной строки Octave.

В настройки добавлены опции для отключения заставки и использования в диалоге открытия файлов по умолчанию текущего каталога, в котором запущен редактор.

На 25% ускорена операция печати в PDF-файл.

При визуализации улучшена поддержка альфа-смешивания на системах с новыми версиями OpenGL.

Улучшена поддержка объектов, определённых через ключевое слово "classdef". При обращении к элементам объекта через точку (объект.элемент) теперь в первую очередь проверяется наличие свойств с указанным именем, а если свойство отсутствует - имён методов, что соответствует поведению MatLab.

Существенно ускорено (от 10% до 150 раз в зависимости от размера и формы) выполнение операций свёртки массивов, число столбцов в которых превышает число строк (массивы векторов).

Добавлена возможность выполнения трансляции (broadcasting, операции над массивами различных размерностей) специальных типов матриц, таких как разреженные, диагональные и перестановочные матрицы. Среди прочего реализована поддержка смешанных операций между разреженными и полными матрицами, а также диагональными матрицами и обычными векторами.

Внесены изменения, улучшающие совместимость с Matlab. В функции cumprod, cumsum, min, max, cummin, cummax, prod, sum, sumsq bounds, center, meansq, range, statistics и zscore добавлена поддержка параметров "all", "vecdim" и "nanflag".

До 6 раз повышена производительность функций sum, cumsum и sumsq. До 4.5 раз ускорена работа и до 3.5 раз снижено потребление памяти в функции randi.

В функции sum реализован режим работы с повышенной точностью вычислений. Повышена точность вычислений в функциях norm и fzero.

В функцию roots и статистические функции добавлена поддержка входных данных с типами double и single.

Добавлены новые функции: _Exit, assert_equal, corrcov, dither, funm, mape, rms, rmse, trexc, xline и yline.



