Релиз GNU Octave 11, системы для математических расчётов

24.02.2026 09:45 (MSK)

Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 11.1.0 (первый выпуск серии 11.x, ветка 11.0 использовалась для разработки), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов. Код написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В пакетный менеджер pkg добавлена новая команда для поиска "pkg search foo bar baz". В команде "pkg install" реализовано автоматическое определение является ли переданный аргумент локальным файлом, URL или именем пакета. Включено локальное кэширование метаданных пакетов и верификация загружаемых пакетов по хэшу SHA256.
  • Интерфейс работы с файлами (File Browse) разделён на две вкладки - одна для навигации по содержимому файловой системы, а вторая для просмотра и управления всеми открытыми в редакторе файлами.
  • В диалоге поиска файлов добавлен список ранее отправленных поисковых запросов и реализована возможность поиска файлов по нескольким маскам.
  • В графическом интерфейсе задействованы векторные пиктограммы в формате SVG и предоставлен по умолчанию штатный интерфейс командной строки Octave.
  • В настройки добавлены опции для отключения заставки и использования в диалоге открытия файлов по умолчанию текущего каталога, в котором запущен редактор.
  • На 25% ускорена операция печати в PDF-файл.
  • При визуализации улучшена поддержка альфа-смешивания на системах с новыми версиями OpenGL.
  • Улучшена поддержка объектов, определённых через ключевое слово "classdef". При обращении к элементам объекта через точку (объект.элемент) теперь в первую очередь проверяется наличие свойств с указанным именем, а если свойство отсутствует - имён методов, что соответствует поведению MatLab.
  • Существенно ускорено (от 10% до 150 раз в зависимости от размера и формы) выполнение операций свёртки массивов, число столбцов в которых превышает число строк (массивы векторов).
  • Добавлена возможность выполнения трансляции (broadcasting, операции над массивами различных размерностей) специальных типов матриц, таких как разреженные, диагональные и перестановочные матрицы. Среди прочего реализована поддержка смешанных операций между разреженными и полными матрицами, а также диагональными матрицами и обычными векторами.
  • Внесены изменения, улучшающие совместимость с Matlab. В функции cumprod, cumsum, min, max, cummin, cummax, prod, sum, sumsq bounds, center, meansq, range, statistics и zscore добавлена поддержка параметров "all", "vecdim" и "nanflag".
  • До 6 раз повышена производительность функций sum, cumsum и sumsq. До 4.5 раз ускорена работа и до 3.5 раз снижено потребление памяти в функции randi.
  • В функции sum реализован режим работы с повышенной точностью вычислений. Повышена точность вычислений в функциях norm и fzero.
  • В функцию roots и статистические функции добавлена поддержка входных данных с типами double и single.
  • Добавлены новые функции: _Exit, assert_equal, corrcov, dither, funm, mape, rms, rmse, trexc, xline и yline.


  • 1, Аноним (1), 10:06, 24/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Без всякой иронии и скрытых наездов. Объясните, кто реально в теме, в чем фишка данного аналога Matlab, когда есть Scilab, Julia и Engee? Это если нужен Matlab-совместимый синтаксис. И огромное количество других числодробилок и систем визуализации, если к синтаксису требований нет.
     
  • 2, iPony128052 (?), 10:06, 24/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Шесть лет назад как-то было дело рисовал графики с помощью сабжа

    Всё жутко тормозило и глючило.

    https://imgur.com/a/eutSN

    Как сейчас не знаю. После этого желания этим пользоваться не было. Вот Maxima В этом плане понравилась (относительно).

     

