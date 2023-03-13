Выпуск свободного математического пакета Scilab 2023.0.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:52, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – лучше тем что не на кутэ и по функционалу

а так везде господствует товарищ матлаб

3.5 , ptr ( ?? ), 10:27, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, на QT тоже можно современный эргономичный GUI наваять, вместо вырвиглаз образца 90-х годов в Octave. Во-вторых, по функционалу Octave все же получше, хотя при этом надо учитывать потребности конкретного пользователя. При более детальном рассмотрении и SciLab для некоторых областей применения может оказаться более функциональным.

4.6 , Аноним ( 3 ), 10:33, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > на QT тоже можно современный эргономичный GUI наваять каким образом это можно сделать на плеере от Apple?!

5.14 , Аноним ( 14 ), 11:14, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Математический пакет на плейере? Да вы знающий толк в извращениях.

4.17 , svetrnd ( ok ), 11:24, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только Qt

5.19 , Аноним ( 19 ), 11:35, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так там и написано про QT.

3.15 , Аноним ( 14 ), 11:17, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а так везде господствует товарищ матлаб А он нам точно товарищ?

Например, Алмаз-Антей переползает на Python/NumPy.

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:05, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А оно не лучше. Посмотрел близкую мне тему - статистику. Половина описаний функций недоступна, часть картинок битые. То, что есть - примитив. Если и остальное такого же уровня, то оценка пакету "неудовлетворительно".

3.7 , ptr ( ?? ), 10:35, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Статистика вообще вещь отдельная и своеобразная. Как оказалось, на R с ней удобней работать, чем даже на MatLAB, не говоря уже об GNU Octave или SciLAB. P.S. Фанаты могут и Python использовать, но пока в него не портированны множество пакетов из R, вроде auto.arima из forecast, я предпочитаю R. P.P.S. В качестве среды, как для R, так и для Python, и для Julia использую Jupyter

4.16 , Аноним ( 16 ), 11:22, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что значит чем даже MatLAB? Для работы с данными даже Excel удобнее чем MatLAB. Если говорить про интерфейс Spyder IDE пока что топ из придуманного.

2.13 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 11:09, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посоны в теме про октав говорили, что сабж медленней матлаба но сильно быстрее октавы, причём последняя могла в результате выдать что-то не то Хотя возможно всё уже решилось или надо было поиграццо с параметрами

3.18 , Аноним ( 16 ), 11:29, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно вспомнить что матлаб платный и перестать выпендриваться.

