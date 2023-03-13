Выпуск свободного математического пакета Scilab 2023.0.0

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|2.3, Аноним (3), 09:52, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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лучше тем что не на кутэ и по функционалу
а так везде господствует товарищ матлаб
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|3.5, ptr (??), 10:27, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, на QT тоже можно современный эргономичный GUI наваять, вместо вырвиглаз образца 90-х годов в Octave. Во-вторых, по функционалу Octave все же получше, хотя при этом надо учитывать потребности конкретного пользователя. При более детальном рассмотрении и SciLab для некоторых областей применения может оказаться более функциональным.
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|4.6, Аноним (3), 10:33, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> на QT тоже можно современный эргономичный GUI наваять
каким образом это можно сделать на плеере от Apple?!
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|5.14, Аноним (14), 11:14, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Математический пакет на плейере? Да вы знающий толк в извращениях.
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|3.15, Аноним (14), 11:17, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а так везде господствует товарищ матлаб
А он нам точно товарищ?
Например, Алмаз-Антей переползает на Python/NumPy.
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|2.4, Аноним (4), 10:05, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А оно не лучше. Посмотрел близкую мне тему - статистику. Половина описаний функций недоступна, часть картинок битые. То, что есть - примитив. Если и остальное такого же уровня, то оценка пакету "неудовлетворительно".
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|3.7, ptr (??), 10:35, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Статистика вообще вещь отдельная и своеобразная. Как оказалось, на R с ней удобней работать, чем даже на MatLAB, не говоря уже об GNU Octave или SciLAB.
P.S. Фанаты могут и Python использовать, но пока в него не портированны множество пакетов из R, вроде auto.arima из forecast, я предпочитаю R.
P.P.S. В качестве среды, как для R, так и для Python, и для Julia использую Jupyter
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|4.16, Аноним (16), 11:22, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что значит чем даже MatLAB? Для работы с данными даже Excel удобнее чем MatLAB. Если говорить про интерфейс Spyder IDE пока что топ из придуманного.
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|2.13, Бывалый смузихлёб (?), 11:09, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посоны в теме про октав говорили, что сабж медленней матлаба но сильно быстрее октавы, причём последняя могла в результате выдать что-то не то
Хотя возможно всё уже решилось или надо было поиграццо с параметрами
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