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Выпуск свободного математического пакета Scilab 2023.0.0

13.03.2023 09:11

Опубликован релиз среды компьютерной математики Scilab 2023.0.0, предоставляющей похожий на Matlab язык и набор функций для математических, инженерных и научных расчётов. Пакет подходит для профессионального применения и использования в ВУЗах, предоставляя инструменты для разнообразных вычислений: от визуализации, моделирования и интерполяции до дифференциальных уравнений и математической статистики. Поддерживается выполнение сценариев, написанных для Matlab. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлено свойство axes.auto_stretch.
  • В функции http_get() обеспечена установка флага accept-encoding.
  • В функции atomsInstall() при отсутствии бинарных сборок по возможности осуществляется локальная сборка пакета.
  • Реализована функция toJSON(var, filename, indent).
  • В настройках предоставлена возможность использования ASCII- или Unicode-символов при отображении экспоненциального многочлена.
  • В выражении "for c = h,.., end" разрешено указание гиперматриц в переменной "h" и реализована возможность перебора столбцов матрицы через указание "h, size(h,1),-1".
  • Улучшен вывод функции covWrite("html", dir).
  • При вызове функции tbx_make(".", "localization") реализована возможность обновления файлов с переведёнными сообщениями.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scilab.org/news/sc...)
  2. OpenNews: Релиз свободных математических пакетов Mathomatic 14.4.0 и Scilab 5.1.1
  3. OpenNews: Вышел свободный математический пакет Scilab 5.5.0
  4. OpenNews: Google представил MathFu 1.0, математическую библиотеку для разработчиков игр
  5. OpenNews: Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО
  6. OpenNews: Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58784-scilab
Ключевые слова: scilab, math
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чем оно лучше (хуже) GNU Octave?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:52, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    лучше тем что не на кутэ и по функционалу
    а так везде господствует товарищ матлаб
     
     
  • 3.5, ptr (??), 10:27, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, на QT тоже можно современный эргономичный GUI наваять, вместо вырвиглаз образца 90-х годов в Octave. Во-вторых, по функционалу Octave все же получше, хотя при этом надо учитывать потребности конкретного пользователя. При более детальном рассмотрении и SciLab для некоторых областей применения может оказаться более функциональным.
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 10:33, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > на QT тоже можно современный эргономичный GUI наваять

    каким образом это можно сделать на плеере от Apple?!

     
     
  • 5.14, Аноним (14), 11:14, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Математический пакет на плейере? Да вы знающий толк в извращениях.
     
  • 4.17, svetrnd (ok), 11:24, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только Qt
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:35, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там и написано про QT.
     
  • 3.15, Аноним (14), 11:17, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а так везде господствует товарищ матлаб

    А он нам точно товарищ?
    Например, Алмаз-Антей переползает на Python/NumPy.

     
  • 2.4, Аноним (4), 10:05, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно не лучше. Посмотрел близкую мне тему - статистику. Половина описаний функций недоступна, часть картинок битые. То, что есть - примитив. Если и остальное такого же уровня, то оценка пакету "неудовлетворительно".
     
     
  • 3.7, ptr (??), 10:35, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Статистика вообще вещь отдельная и своеобразная. Как оказалось, на R с ней удобней работать, чем даже на MatLAB, не говоря уже об GNU Octave или SciLAB.

    P.S. Фанаты могут и Python использовать, но пока в него не портированны множество пакетов из R, вроде auto.arima из forecast, я предпочитаю R.

    P.P.S. В качестве среды, как для R, так и для Python, и для Julia использую Jupyter

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:22, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит чем даже MatLAB? Для работы с данными даже Excel удобнее чем MatLAB. Если говорить про интерфейс Spyder IDE пока что топ из придуманного.  
     
  • 2.13, Бывалый смузихлёб (?), 11:09, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоны в теме про октав говорили, что сабж медленней матлаба но сильно быстрее октавы, причём последняя могла в результате выдать что-то не то

    Хотя возможно всё уже решилось или надо было поиграццо с параметрами

     
     
  • 3.18, Аноним (16), 11:29, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно вспомнить что матлаб платный и перестать выпендриваться.  
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:50, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Даже боюсь подумать о том насколько это не нужно.
     
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 10:57, 13/03/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.10, iPony129412 (?), 10:54, 13/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

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