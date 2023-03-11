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Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 8

11.03.2023 22:38

Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 8.1.0 (первый релиз ветки 8.x), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В графическом интерфейсе добавлена возможность использования тёмной темы оформления. В панели инструментов преложены новые контрастные пиктограммы.
  • Добавлен новый виджет с терминалом (отключён по умолчанию, для активации требуется запуск с параметром "--experimental-terminal-widget").
  • Добавлены новые шрифты для просмотрщика документации.
  • В пять раз увеличена производительность функции filter, что также привело к повышению производительности функций deconv, fftfilt и arma_rnd.
  • Обеспечена совместимость с библиотекой для работы регулярными выражениями PCRE2, которая задействована по умолчанию.
  • Внесена большая порция изменений, нацеленных на улучшение совместимости с Matlab, расширены возможности многих существующих функций.
  • Добавлены новые функции clearAllMemoizedCaches, matlab.lang.MemoizedFunction, memoize, normalize, pagectranspose, pagetranspose, uifigure.


  1. Главная ссылка к новости (https://octave.org/news/releas...)
  2. OpenNews: Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 7
  3. OpenNews: Представлена математическая библиотека GNU MPC 1.0
  4. OpenNews: Google представил MathFu 1.0, математическую библиотеку для разработчиков игр
  5. OpenNews: Вышел свободный математический пакет Scilab 5.5.0
  6. OpenNews: Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58779-octave
Ключевые слова: octave, math
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:43, 11/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая вещь. Интересно, где-нибудь в ВУЗах используется? А то навязывают (навязывали) матлаб обычно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:51, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас препод scilab любил. Не октав, но тоже насколько помню опенсорсная штука, аналогичная матлабу.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:13, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Если бы ты учился в вузах, а не ушел в техникум после 9-го класса, то знал бы, что нет, не используется.
     
     
  • 3.15, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:23, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > а не ушел в техникум после 9-го класса

    Про твою личную жизнь тут никто не спрашивал

     
  • 3.23, Аноним (23), 00:57, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > техникум после 9-го класса

    Образование 9 классов + вечерняя школа. Всё. Самоучка python мидл, в прошлом году релокация в Германию, ЗП даже писать не буду какая. Обтекай.

     
  • 3.26, Аноним (23), 01:03, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > техникум

    Лол. Дед, уже лет 20 как они называются колледжами.

     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 23:17, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Используется.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:17, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где?
     
  • 2.10, Аноним (11), 23:17, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Альтернатив матлабу особо никогда не было, октав это детский лепет от ламеров по сравнению с.
     
     
  • 3.16, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:23, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Альтернатив матлабу особо никогда не было, октав это детский лепет от ламеров
    > по сравнению с.

    В чем именно?

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 23:43, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Во всём. Классы матлабовские не поддерживаются. Медленное ужас. В Матлабе же давно уже JIT. То, что в Octave будет выполняться день, в Матлабе за минуту.  
     
     
  • 5.25, Аноним (23), 01:01, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Классы

    Не нужно.

     
  • 2.12, Анонн (?), 23:18, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытки внедрить были. Особенно когда начинали щемить за нелицензионный софт.

    Но совместимость у них была не очень - много вещей, которые есть в матлабе из коробки, т.е. без  дополнительных пакетов вроде SignalProcessing и тд, отсутствовали в Octave.
    Что-то было, но в другой форме - нужно было адаптировать имеющийся код или вообще переписывать.
    Аналога симулинка не было.

     
     
  • 3.22, sII (?), 00:42, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Аналога симулинка не было."
    SIMNET II
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:46, 11/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > во многом совместимый

    Это как? Буквы похожие?

     
     
  • 2.4, Шарп (ok), 22:59, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык программирования совместимый.
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:15, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возможность использования тёмной темы оформления

    как-то так

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:04, 11/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то может объяснить зачем нужен MATLAB, если есть куча других свободных решений?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:06, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тем что в нем все работает. В отличие от...
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:07, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то может объяснить, зачем нужен MS Office, если есть куча других свободных решений?
     
     
  • 3.13, антифрактал (?), 23:20, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот это правильный вопрос
     
  • 2.14, Аноним (11), 23:21, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А зачем нужен БАК, если есть мензурки?
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:51, 11/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда учился в ВУЗе, для диплома делал кое-какие задачки в Octave, Scilab и MATLAB (в основном задачи заключались в решении прорвы систем линейных и почти линейных уравнений). Везде подбирался лучший алгоритм. Так вот, MATLAB справлялся с задачей за 6-10 минут, Scilab - за 20-30, а Octave за 3 часа, причем неправильно (какая-то несовместимость с MATLAB приводила к неправильному результату, на что был кинут багрепорт и несовместимость исправлена, а вот по производительности решения не было тогда). Я ещё пару лет после этого иногда запускал Octave с той же задачей, но особых изменений не было. Всегда просматривал их списки изменений, в надежде на ускорение вычислений, но в основном добавлялось - мы поправили совместимость с MATLAB или мы поправили шрифты. И это даже не самое страшное. Про дополнителтные модули MATLAB я молчу - Octave не реализует полностью даже многие стандартные команды (сейчас не скажу какие, давно не пользовался). Я честно говоря не понимаю вектора развития Octave, вроде они борятся за полную совместимость, но производительность у него нулевая, может стоило бы немного отойти от совместимости и поднять с колен (ну или из лежачего положения скорее) производительность?
     
     
  • 2.20, аноним2 (?), 00:11, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что со со SciLab'ом? У него какие недостатки?
     

  • 1.19, Chromium (ok), 00:07, 12/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наконец-то вышло решение для старых анальников в отечественных вузах
     
  • 1.24, Аноним (23), 01:00, 12/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже боюсь подумать о том насколько это не нужно.
     
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