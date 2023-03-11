Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 8

Когда учился в ВУЗе, для диплома делал кое-какие задачки в Octave, Scilab и MATLAB (в основном задачи заключались в решении прорвы систем линейных и почти линейных уравнений). Везде подбирался лучший алгоритм. Так вот, MATLAB справлялся с задачей за 6-10 минут, Scilab - за 20-30, а Octave за 3 часа, причем неправильно (какая-то несовместимость с MATLAB приводила к неправильному результату, на что был кинут багрепорт и несовместимость исправлена, а вот по производительности решения не было тогда). Я ещё пару лет после этого иногда запускал Octave с той же задачей, но особых изменений не было. Всегда просматривал их списки изменений, в надежде на ускорение вычислений, но в основном добавлялось - мы поправили совместимость с MATLAB или мы поправили шрифты. И это даже не самое страшное. Про дополнителтные модули MATLAB я молчу - Octave не реализует полностью даже многие стандартные команды (сейчас не скажу какие, давно не пользовался). Я честно говоря не понимаю вектора развития Octave, вроде они борятся за полную совместимость, но производительность у него нулевая, может стоило бы немного отойти от совместимости и поднять с колен (ну или из лежачего положения скорее) производительность?

