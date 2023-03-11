Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 8

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|2.3, Аноним (3), 22:51, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас препод scilab любил. Не октав, но тоже насколько помню опенсорсная штука, аналогичная матлабу.
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|2.8, Аноним (8), 23:13, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Если бы ты учился в вузах, а не ушел в техникум после 9-го класса, то знал бы, что нет, не используется.
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|3.23, Аноним (23), 00:57, 12/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> техникум после 9-го класса
Образование 9 классов + вечерняя школа. Всё. Самоучка python мидл, в прошлом году релокация в Германию, ЗП даже писать не буду какая. Обтекай.
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|2.10, Аноним (11), 23:17, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Альтернатив матлабу особо никогда не было, октав это детский лепет от ламеров по сравнению с.
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|4.17, Аноним (17), 23:43, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Во всём. Классы матлабовские не поддерживаются. Медленное ужас. В Матлабе же давно уже JIT. То, что в Octave будет выполняться день, в Матлабе за минуту.
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|2.12, Анонн (?), 23:18, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попытки внедрить были. Особенно когда начинали щемить за нелицензионный софт.
Но совместимость у них была не очень - много вещей, которые есть в матлабе из коробки, т.е. без дополнительных пакетов вроде SignalProcessing и тд, отсутствовали в Octave.
Что-то было, но в другой форме - нужно было адаптировать имеющийся код или вообще переписывать.
Аналога симулинка не было.
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|1.5, Аноним (5), 23:04, 11/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то может объяснить зачем нужен MATLAB, если есть куча других свободных решений?
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|2.7, Аноним (7), 23:07, 11/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то может объяснить, зачем нужен MS Office, если есть куча других свободных решений?
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|1.18, Аноним (18), 23:51, 11/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда учился в ВУЗе, для диплома делал кое-какие задачки в Octave, Scilab и MATLAB (в основном задачи заключались в решении прорвы систем линейных и почти линейных уравнений). Везде подбирался лучший алгоритм. Так вот, MATLAB справлялся с задачей за 6-10 минут, Scilab - за 20-30, а Octave за 3 часа, причем неправильно (какая-то несовместимость с MATLAB приводила к неправильному результату, на что был кинут багрепорт и несовместимость исправлена, а вот по производительности решения не было тогда). Я ещё пару лет после этого иногда запускал Octave с той же задачей, но особых изменений не было. Всегда просматривал их списки изменений, в надежде на ускорение вычислений, но в основном добавлялось - мы поправили совместимость с MATLAB или мы поправили шрифты. И это даже не самое страшное. Про дополнителтные модули MATLAB я молчу - Octave не реализует полностью даже многие стандартные команды (сейчас не скажу какие, давно не пользовался). Я честно говоря не понимаю вектора развития Octave, вроде они борятся за полную совместимость, но производительность у него нулевая, может стоило бы немного отойти от совместимости и поднять с колен (ну или из лежачего положения скорее) производительность?
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