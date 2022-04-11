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Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 7

11.04.2022 08:51

Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 7.1.0 (первый релиз ветки 7.x), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Продолжена работа по улучшению совместимости с Matlab, расширены возможности многих существующих функций.
  • Добавлены функции для работы с JSON (jsondecode, jsonencode) и Jupyter Notebook (jupyter_notebook).
  • Добавлены новые функции: cospi, getpixelposition, endsWith, fill3, listfonts, matlab.net.base64decode, matlab.net.base64encode, memory, ordqz, rng, sinpi, startsWith, streamribbon, turbo, uniquetol, xtickangle, ytickangle, ztickangle.
  • Предоставлена возможность вызова многих функций Octave как в форме команд (без круглых скобок и возвращаемых значений), так и в форме функций (со скобками и символом "=" для присвоение возвращаемого значения). Например, "mkdir new_directory" или 'status = mkdir ("new_directory")'.
  • Запрещено разделение пробелом переменной и операторов инкремента/декремента ("++"/"--").
  • В графическом режиме при отладке обеспечен вывод всплывающих подсказок со значениями переменных при подведении мыши к переменным в панели редактирования.
  • По умолчанию отключено действие глобальных горячих клавиш при активном окне команд.
  • Прекращена поддержка библиотеки Qt4 в GUI и интерфейсе формирования графиков.
  • В свойствах градиентов добавлена возможность указания цветов в формате, принятом в Web (например, "#FF00FF" или "#F0F").
  • Для всех графических объектов добавлено дополнительное свойство "contextmenu".
  • В объект axes добавлено 14 новых свойств, таких как "fontsizemode", "toolbar" и "layout", большинство из которых пока не имеют обработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.gnu.org/software/oc...)
  2. OpenNews: Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 5
  3. OpenNews: Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО
  4. OpenNews: Выпуск математической библиотеки GNU Scientific Library 2.0
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Julia 1.7
  6. OpenNews: Вышел свободный математический пакет Scilab 5.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57000-octave
Ключевые слова: octave, math
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kumo (?), 08:58, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С Matlab совместим на половину. Просто перебросив код вы сможете запустить большинство расчетов, только шрифты не определит. Когда делается рачтеты посложнее, лучшее переписать код заново под Octave. Я только начал осваивать Octave, как Matlab отозвал лицензию (
     
     
  • 2.2, Rnd (?), 09:13, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может быть тогда объясните, в чём его фишка? Ради производительности и близкого синтаксиса с Matlab обычно переходят на Julia, при этом ещё получается существенный выигрыш в скорости. Аналога Симулинка вроде бы вообще нигде полноценного нет. По производительности Октав ещё медленнее Матлаба. Что в нём так привлекает?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:33, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что в нём так привлекает?

    наверное то, что что свободно и бесплатно, и лицензию не отзовут в силу не зависящих от простых смертных обстоятельств

     
     
  • 4.7, Rnd (?), 10:03, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Julia тоже свободная и бесплатная, лицензию тоже не отзовут. Так что этот аргумент не решает. Но вот со скоростью у Октава реально есть проблемы: https://julialang.org/benchmarks/

    Так что если осознанно переходить именно на него, то реально должна быть какая-то особая причина. Вот эта причина как раз и интересна, потому что обычно в обзорах пишут просто, что это свободный аналог Матлаба, и на этом всё

     
     
  • 5.9, Аноним (9), 11:22, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Октава для математических расчетов использует библиотеки BLAS.

    По умолчанию в ней задействована GNU Scientific Library (https://www.gnu.org/software/gsl/), которая предоставляет совместимую корректную реализацию, но не оптимизирована с точки зрения производительности.

    Если заменить ее на MKL (для Intel), OpenBLAS собранный под свой процессор или вообще nvBLAS (если есть GPU от NVidia), то дела пойдут гораздо веселее.

     
  • 5.10, Константавр (ok), 11:33, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >https://julialang.org/benchmarks/
    >Note that the Julia results depicted above do not include compile time.

    А с компиляцией? Просто интересно. По лицензиям - MIT против GPL. И у Julia есть морда? Octave это полноценная (ish) среда, а Julia только язык. Или я не правильно понимаю?

    Я использую Octave именно потому что всё включено. Считать мне надо не много, но вспоминать каждый раз нюансы, а он мне и справочку и выхлоп покажет и т.д. Удобно.

     
  • 3.6, Kumo (?), 09:47, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне просто проще. Узнал об Octave, пока собирал материал по Matlab. Вот и решил попробовать. Для расчетов вузе прям уж очень продвинутого и производительного не нужно, ну или мои задачи не такие требовательные.
     
     
  • 4.8, Rnd (?), 10:10, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    После ВУЗа времени на изучение чего-то нового может резко стать намного меньше. Так что имеет смысл сразу изучать конкурентоспособные технологии, владение которыми потом можно будет применить в реальной практике, которые помогут при устройстве на высокооплачиваемую работу
     
  • 3.11, f95 (ok), 11:35, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзал джулию в таком режиме, в котором вы предлагаете. >95% времени уходит на JIT (простите, JAOT). Либо ты сильнее оптимизируешь JIT, и тратишь еще большую долю на компиляцию, либо все работает супер медленно, как на питоне. Пердолился, собирал системный образ, в который нужно не забыть скомпилять все нужные пакеты, потратив на это еще пол дня, ну тогда вот мой скрипт в 100 строк можно было запустить быстро. Надо было только скормить откомпилянный 1.2 GiB образ при запуске интерпретатора.
    Зачем все это счастье простым пользователям, не тем кто на кластерах делает - непонятно.
    А язык приятный, да. Но сырой - по крайней мере пакетный манагемент и попытки компиляции динамичекого языка.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:31, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть гуй на гтк? Емакс не предлагать.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:38, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нафиг?
     
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