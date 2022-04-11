Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 7

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|1.1, Kumo (?), 08:58, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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С Matlab совместим на половину. Просто перебросив код вы сможете запустить большинство расчетов, только шрифты не определит. Когда делается рачтеты посложнее, лучшее переписать код заново под Octave. Я только начал осваивать Octave, как Matlab отозвал лицензию (
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|2.2, Rnd (?), 09:13, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может быть тогда объясните, в чём его фишка? Ради производительности и близкого синтаксиса с Matlab обычно переходят на Julia, при этом ещё получается существенный выигрыш в скорости. Аналога Симулинка вроде бы вообще нигде полноценного нет. По производительности Октав ещё медленнее Матлаба. Что в нём так привлекает?
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|3.4, Аноним (4), 09:33, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Что в нём так привлекает?
наверное то, что что свободно и бесплатно, и лицензию не отзовут в силу не зависящих от простых смертных обстоятельств
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|4.7, Rnd (?), 10:03, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Julia тоже свободная и бесплатная, лицензию тоже не отзовут. Так что этот аргумент не решает. Но вот со скоростью у Октава реально есть проблемы: https://julialang.org/benchmarks/
Так что если осознанно переходить именно на него, то реально должна быть какая-то особая причина. Вот эта причина как раз и интересна, потому что обычно в обзорах пишут просто, что это свободный аналог Матлаба, и на этом всё
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|5.9, Аноним (9), 11:22, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Октава для математических расчетов использует библиотеки BLAS.
По умолчанию в ней задействована GNU Scientific Library (https://www.gnu.org/software/gsl/), которая предоставляет совместимую корректную реализацию, но не оптимизирована с точки зрения производительности.
Если заменить ее на MKL (для Intel), OpenBLAS собранный под свой процессор или вообще nvBLAS (если есть GPU от NVidia), то дела пойдут гораздо веселее.
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|5.10, Константавр (ok), 11:33, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>https://julialang.org/benchmarks/
>Note that the Julia results depicted above do not include compile time.
А с компиляцией? Просто интересно. По лицензиям - MIT против GPL. И у Julia есть морда? Octave это полноценная (ish) среда, а Julia только язык. Или я не правильно понимаю?
Я использую Octave именно потому что всё включено. Считать мне надо не много, но вспоминать каждый раз нюансы, а он мне и справочку и выхлоп покажет и т.д. Удобно.
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|3.6, Kumo (?), 09:47, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне просто проще. Узнал об Octave, пока собирал материал по Matlab. Вот и решил попробовать. Для расчетов вузе прям уж очень продвинутого и производительного не нужно, ну или мои задачи не такие требовательные.
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|4.8, Rnd (?), 10:10, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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После ВУЗа времени на изучение чего-то нового может резко стать намного меньше. Так что имеет смысл сразу изучать конкурентоспособные технологии, владение которыми потом можно будет применить в реальной практике, которые помогут при устройстве на высокооплачиваемую работу
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|3.11, f95 (ok), 11:35, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзал джулию в таком режиме, в котором вы предлагаете. >95% времени уходит на JIT (простите, JAOT). Либо ты сильнее оптимизируешь JIT, и тратишь еще большую долю на компиляцию, либо все работает супер медленно, как на питоне. Пердолился, собирал системный образ, в который нужно не забыть скомпилять все нужные пакеты, потратив на это еще пол дня, ну тогда вот мой скрипт в 100 строк можно было запустить быстро. Надо было только скормить откомпилянный 1.2 GiB образ при запуске интерпретатора.
Зачем все это счастье простым пользователям, не тем кто на кластерах делает - непонятно.
А язык приятный, да. Но сырой - по крайней мере пакетный манагемент и попытки компиляции динамичекого языка.
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