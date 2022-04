Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 7

2.2 , Rnd ( ? ), 09:13, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Может быть тогда объясните, в чём его фишка? Ради производительности и близкого синтаксиса с Matlab обычно переходят на Julia, при этом ещё получается существенный выигрыш в скорости. Аналога Симулинка вроде бы вообще нигде полноценного нет. По производительности Октав ещё медленнее Матлаба. Что в нём так привлекает?

3.4 , Аноним ( 4 ), 09:33, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Что в нём так привлекает? наверное то, что что свободно и бесплатно, и лицензию не отзовут в силу не зависящих от простых смертных обстоятельств

4.7 , Rnd ( ? ), 10:03, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Julia тоже свободная и бесплатная, лицензию тоже не отзовут. Так что этот аргумент не решает. Но вот со скоростью у Октава реально есть проблемы: https://julialang.org/benchmarks/ Так что если осознанно переходить именно на него, то реально должна быть какая-то особая причина. Вот эта причина как раз и интересна, потому что обычно в обзорах пишут просто, что это свободный аналог Матлаба, и на этом всё

5.9 , Аноним ( 9 ), 11:22, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Октава для математических расчетов использует библиотеки BLAS. По умолчанию в ней задействована GNU Scientific Library (https://www.gnu.org/software/gsl/), которая предоставляет совместимую корректную реализацию, но не оптимизирована с точки зрения производительности. Если заменить ее на MKL (для Intel), OpenBLAS собранный под свой процессор или вообще nvBLAS (если есть GPU от NVidia), то дела пойдут гораздо веселее.

5.10 , Константавр ( ok ), 11:33, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >https://julialang.org/benchmarks/

>Note that the Julia results depicted above do not include compile time. А с компиляцией? Просто интересно. По лицензиям - MIT против GPL. И у Julia есть морда? Octave это полноценная (ish) среда, а Julia только язык. Или я не правильно понимаю? Я использую Octave именно потому что всё включено. Считать мне надо не много, но вспоминать каждый раз нюансы, а он мне и справочку и выхлоп покажет и т.д. Удобно.

3.6 , Kumo ( ? ), 09:47, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне просто проще. Узнал об Octave, пока собирал материал по Matlab. Вот и решил попробовать. Для расчетов вузе прям уж очень продвинутого и производительного не нужно, ну или мои задачи не такие требовательные.

4.8 , Rnd ( ? ), 10:10, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – После ВУЗа времени на изучение чего-то нового может резко стать намного меньше. Так что имеет смысл сразу изучать конкурентоспособные технологии, владение которыми потом можно будет применить в реальной практике, которые помогут при устройстве на высокооплачиваемую работу

3.11 , f95 ( ok ), 11:35, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юзал джулию в таком режиме, в котором вы предлагаете. >95% времени уходит на JIT (простите, JAOT). Либо ты сильнее оптимизируешь JIT, и тратишь еще большую долю на компиляцию, либо все работает супер медленно, как на питоне. Пердолился, собирал системный образ, в который нужно не забыть скомпилять все нужные пакеты, потратив на это еще пол дня, ну тогда вот мой скрипт в 100 строк можно было запустить быстро. Надо было только скормить откомпилянный 1.2 GiB образ при запуске интерпретатора.

Зачем все это счастье простым пользователям, не тем кто на кластерах делает - непонятно.

А язык приятный, да. Но сырой - по крайней мере пакетный манагемент и попытки компиляции динамичекого языка.