Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 2.0

Представлен выпуск свободного пакета для автоматизации проектирования печатных плат LibrePCB 2.0.0. LibrePCB позиционируется как интуитивно понятный пакет для быстрой разработки плат, который отстаёт по функциональности от KiCad, но гораздо проще в работе и при этом учитывает потребности не только начинающих, но и профессиональных инженеров. Программа поставляется в сборках для Linux (Flatpak, Snap, AppImage), FreeBSD, macOS и Windows. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Из особенностей отмечается интеграция в одном пакете редактора схем и средств управления проектом; простой кросс-платформенный графический интерфейс на базе Qt; применение концепции "умной" библиотеки элементов; использование доступных для ручного разбора форматов библиотеки элементов и проектов; режим Multi-PCB для параллельной разработки разных вариантов плат на базе одной схемы; автоматическая синхронизация списка электрических соединений (netlist) между схемой и раскладкой платы. Программа оснащена многоязычным интерфейсом с поддержкой русского (охват перевода 82%) и украинского языков (охват перевода 72%), предоставляющим возможность наименований элементов на разных языках. LibrePCB включает в себя интерфейс для управления проектом; редактор электронных схем; редактор многослойных печатных плат; сервис для генерации данных для начала производства; утилиту командной строки librepcb-cli для автоматизации типовых работ (например, проверки и экспорта данных); библиотеку электронных компонентов с навигацией по древовидному категоризованному списку. Имеется интерфейс для подключения различных существующих библиотек элементов, которые могут добавляться как в форме архивов, так и через интеграцию с репозиториями. Поддерживается импорт файлов DXF и экспорт в форматах PDF, SVG и CSV BOM, pick&place X3/CSV, Gerber/Excellon и STEP. Основные новшества: Представлен новый интерфейс пользователя, переделанный с нуля с использованием фреймворка Slint, написанного на Rust (код LibrePCB остаётся на С++, для интерфейса применяется C++ обвязка над Slint). Новый интерфейс примечателен заменой 5 отдельных специализированных окон на одно унифицированное окно. Одновременная работа с разными проектами и библиотеками реализована при помощи вкладок, которые могут размещаться бок о бок друг с другом, например, для одновременного просмотра разных схем, 3D-модели и 2D-изображения платы, или одновременного просмотра нескольких схем. На многомониторных конфигурациях на каждом мониторе возможно размещения разных окон со своим набором вкладок.

Менеджер и редактор библиотек переделаны в форме вкладок, открываемых в основном окне. В боковой панели обеспечено информирование об устаревших библиотеках.

Переписана и преобразована во вкладку функция формирования заказа для производства печатных плат, которая теперь автоматически выполняет проверки ERC (Electrical Rule Check) и DRC (Design Rule Check), что позволяет избежать проблем из-за забытого выполнения проверок перед заказом.

Расширены возможности интерфейса для 3D-визуализации платы. Добавлена поддержка скрытия отдельных объектов и слоёв для упрощения инспектирования деталей.

Реализована возможность работы с шинами на схемах, позволяющих группировать несколько дорожек в одну толстую линию для улучшения читаемости схем.

Добавлена возможность добавления на схему меток, оформленных в виде изображений SVG, PNG и JPEG, что может быль полезным для включения в схему диаграмм, формул, таблиц или логотипов.





Добавлена возможность произвольного размещения контактных площадок (THT или SMT) или металлизированных отверстий, без их привязки к компонентам.

Предоставлена возможность указания предпочтительного метода пайки, например, можно указать ручную пайку или пайку оплавлением и LibrePCB автоматически сформирует необходимые посадочные места.



