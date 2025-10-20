Началось бета-тестирование Linux-версии проприетарной САПР КОМПАС-3D

Компания Аскон, занимающаяся разработкой САПР с 1989 года, объявила о проведении открытого бета-тестирования версии системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D для платформы Linux. Продукт предназначен для двухмерного и трёхмерного проектирования деталей, механизмов и конструкций, применяемых в машиностроении, приборостроении и строительстве. Поддерживается параметрическое моделирование и режимы объектного, листового, поверхностного и твердотельного проектирования.

Ранее продукт выпускался только для Windows, но официально поддерживался запуск в Linux при помощи Wine. Предлагаемый для тестирования вариант примечателен переходом на использование нативной поддержки, работающей без прослоек и собираемый для Linux. Тестирование, которое продлится до 30 ноября, охватывает продукты КОМПАС-3D и КОМПАС-График 24 со всеми базовыми САПР-инструментами, а также приложения "Раскрой", "Размерные цепи", "Распознавание 3D-моделей" и "Каталог: Муфты".

Для установки подготовлены пакеты в формате DEB и RPM, проверенные в работе в дистрибутивах Альт Рабочая станция 11.0, Альт Рабочая станция К 11.0, Astra Linux SE 1.8 и РЕД ОС 8.0. Заявлена поддержка сред рабочего стола GNOME, Fly, KDE и Mate. Работа в других дистрибутивах и графических окружениях не ограничивается, но производитель не обеспечивает для них официальную поддержку и тестирование. Для загрузки пакетов требуется регистрация. Участникам тестирования предоставляется бесплатная временная лицензия на 60 дней.



