Началось бета-тестирование Linux-версии проприетарной САПР КОМПАС-3D

|
|1.1, Аноним (1), 09:54, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
1) в rpm пакете прописаны не все необходимые для запуска зависимости
2) постинсталл скрипт в пакете создаёт пользователя (не sysuser конфиг, а скрипт с useradd вашумашу!!!) который потом светится зачем-то в sddm
10 лет они на линукс идут, а читать так и не научились
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 10:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Я даже не удивлён. Раньше они выкладывали простыли команд для установки своего софта, в ходе которых под ноль сносился профиль wine. О том, что это затрёт весь остальной поставленный через wine софт вообще никак не упоминалось. Почему установку нельзя было запаковать в один скрипт, чтоб не копипастить кучу команд, тоже не ясно.
Просто удивительно, что не смотря на то, что для разработки CAD нужны хотя-бы минимально компетентные разработчики, уровень поддержки GNU/Linux на уровне школьников.
|
|
|
|3.29, Аноним (29), 10:57, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Видимо потому, что очень жадные. Самим POSIX Shell не осилить, а заплатить за скриптование зелёное земноводное внутри не позволяет.
|
|2.26, Аноним (26), 10:44, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Чтобы делать правильную кроссплатформу, нужно изначально писать под BSD с их строгими требованиями по части POSIX и FHS, а потом уже портировать хоть на линукс, хоть на мак.
|
|
|
|3.62, Аноним (62), 13:21, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> BSD с их строгими требованиями по части POSIX и FHS
Как будто, в их Libc нет BSD-специфичных функций.
|
|1.3, Аноним (3), 09:57, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Масштаб работы проведённый "Аскон" с трудом помещается в голове. Молодцы, теперь лишь бы не загнулось и было востребовано.
|
|
|
|2.28, IMBird (ok), 10:49, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Полностью своё ПО, которое в плане операционки завязано только на создание окна да несколько функций вроде доступа к файловой системе героически (нет) переносят на другую ОС уже черт знает сколько лет.
Это лишь показывает упавший уровень разработчиков в асконе, где видимо продажники важнее инженеров. Да что там говорить, свою CAM-систему даже до ума довести не смогли, ну не капец ли?
Зато цены небось оперативно подняли после ухода конкурентов, да?
|
|1.6, YetAnotherOnanym (ok), 10:11, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> бесплатная временная лицензия на 60 дней.
Лучше бы сделали кастрированную версию с постоянной халявной ЕУЛА.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 10:27, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Линуксоиды это вчерашние виндузятники пираты, которые не привыкли платить ни там, ни здесь.
Сабж это инструмент производства.
|
|2.16, Аноним (16), 10:31, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Выпуск кастрированной версии — всегда головняк для производителя. Что конкретно урезать? И профита ведь никакого.
|
|
|
|3.34, Аноним (16), 11:04, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кому они продают, тем кастрированная версия не нужна. А те, кому нужна, всё равно никогда не купят.
|
|1.8, Аноним (12), 10:21, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я лично сам противник пиратства, но слышал что сабж под виндой любят пиратить всякие работяги, значит нужная вещь.
|
|
|
|2.51, 1 (??), 12:44, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Солидворкс для пиратства выглядит привлекательнее
|
|
|
|3.59, Аноним (12), 13:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я знаю что лет 10 назад мастера занимающиеся распилом на ЦПУ деревяшек для кухней использовали именно пиратский Компас-3д. Про Солидворкс никакой не слышал.
|
|1.11, Аноним (-), 10:26, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> проверенные в работе в дистрибутивах Альт Рабочая станция 11.0, Альт Рабочая станция К 11.0, Astra Linux SE 1.8 и РЕД ОС 8.0
ахах!
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 10:28, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не, ну а что, вполне логично что отечественное линукс по будет тестироваться под российский дистрибутив.
|
|2.15, nw (?), 10:31, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну как бы всё логично. Российский рынок для них основной. Хрезилион государственных и окологосударственных контор переползают на скрепный линукс.
|
|
|
|3.36, Аноним (36), 11:21, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так в этом и вопрос, почему они не пытались зайти на мировой рынок ?
Аскон же основали в 1989 году.
Dassault Systemes:
Количество сотрудников ~ 25000. Чистая прибыль - €1,19 млрд.
Autodesk:
Количество сотрудников ~ 15300. Чистая прибыль - $1,11 млрд.
Аскон:
Количество сотрудников ~ 1450. Чистая прибыль - ₽99,7 млн. (*2022)
|
|
|
|
|
|
|
|6.47, Аноним (47), 12:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Примерно в конце 2023 добавили в санкционные списки. Там еще CSsoft Development с ними на пару.
|
|4.48, IMBird (ok), 12:16, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Аскон всегда был заточен на наши стандарты и всё крутится исключительно вокруг российской чертёжной специфики. Тот же компас брали потому что он был в хорошем смысле проще (сильно-сильно проще) автокада и дешевле солида/кати.
Но корабли-самолёты разрабатывают в продуктах дассолта, а не аскона потому что там есть всякое, включая мощный CAE и кооперацию. А автокад жив там, где навязан, и тот же фьюжн школьникам-студентам в целом нравится.
Отсюда и получается, что нет ни возможностей инженерных гигантов, ни подвязок у уважаемых людей, а значит хз как на глобальный рынок выползать.
При этом с новыми продуктами у аскона не очень – CAM завалили, CAD за мелкими исключениями практически не меняется (хотя где-то это и хорошо), даже какие-то базовые штуки вроде автопроставления таймстампа на чертеже при изменении/сохранении из коробки нет, нужно самому делать аддоны и встраивать их в процесс, потому что автополя даты-времени сами не обновляются.
|
|1.18, Аноним (36), 10:33, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Проприетарный и платный софт переписывают под Linux, это ведь дорогое удовольствие, тратить человеко-часы на это дело.
А потом ещё и поддерживать.
Иначе бы SolidWorks и Autodesk Fusion давно бы переписали.
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 10:39, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Отечественный САПР не поддерживает отечественные ОС. Это смешно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.63, Аноним (62), 13:24, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ядро это ещё не ОС. А в целом, ОС отечественные ;)
DE Fly вот точно отечественная.
|
|2.27, Аноним (27), 10:48, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну про Fuson оно как бы вроде в работе. Степень готовности и мягкости не смотрел, но оно есть
https://snapcraft.io/fusion360
Если есть желание можешь потыкать палочкой. Мне несколько лень тащить снапы в систему (оно не сложно, но все таки).
|
|
|
|
|
|4.54, Grunman (ok), 12:55, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
sudo snap connect fusion360:wine-9-devel wine-platform-9-devel-core22 &&
sudo snap connect fusion360:wine-runtime-c22 wine-platform-runtime-core22 &&
|
|2.67, Аноним (12), 13:41, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Есть требование о запрете покупать иностранную Винду.
Покупают отечественные импортозамещенные дистрибутивы.
Есть требование о запрете покупки иностранного прикладного ПО.
Отечественные разработчики ПО портируют под отечественные дистрибутивы линукс.
Что тебя смущает в этой схеме?
|
|
|
|3.69, Аноним (36), 13:46, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Есть требование о запрете покупать иностранную Винду
То есть ЦА сужается до госконтор ?
|
|
|
|3.76, prokoudine (ok), 15:37, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Оно больше для геймдева, чем для производства. Хотя модное и удобное, спору нет.
|
|1.19, Аноним (5), 10:34, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Заявлена поддержка сред рабочего стола GNOME, Fly, KDE и Mate
Интересно, работает ли под вейлендом?
|
|1.37, Чёртёжник (?), 11:24, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> ... проприетарной ...
> ... о проведении открытого бета-тестирования ...
> ... бесплатная временная лицензия на 60 дней
Это по-этому эта новость здесь, потому-что что?
В линуксе есть действительно много замечательных и открытых САПР!
А сабж пусть продолжает собирать бабосики.
|
|1.39, Аноним (39), 11:29, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Делали черчение в 11-ом классе в этой фигне 5 лет назад.
На удивление, нормальный софт. Работали, правда, на Винде. Надеемся, что порт завезут качественный, а не огрызок.
|
|
|
|2.61, Аноним (47), 13:19, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может оказаться что Avalonia UIдля дот-нета.
К примеру Delta Design начинали именно на него переводить (на хабуре была статья про это).
Но это не точно, так как то что и компас 3д и дельта дезигн указаны на одной странице продуктов ничего не значит о устройстве их внутренностей.
|
|
|
|
|
|4.71, Жук (?), 14:18, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
под линухом она использует свой движок отрисовки виджетов на базе Skia
|
|1.55, Амомин (?), 12:59, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Под Вайн заводил Т-Флекс - работает, но видео-артефакты иногда проявляются. Тут не знаю на что грешить,так что без претензий к самому продукту.
Компас под Вайн так и не смог запустить - может руки кривые.
Если через год отработают найтивный под линукс - будет здорово, выкину винду, а то только из-за САД приходится держать.
|