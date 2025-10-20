The OpenNET Project / Index page

Началось бета-тестирование Linux-версии проприетарной САПР КОМПАС-3D

20.10.2025 09:49

Компания Аскон, занимающаяся разработкой САПР с 1989 года, объявила о проведении открытого бета-тестирования версии системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D для платформы Linux. Продукт предназначен для двухмерного и трёхмерного проектирования деталей, механизмов и конструкций, применяемых в машиностроении, приборостроении и строительстве. Поддерживается параметрическое моделирование и режимы объектного, листового, поверхностного и твердотельного проектирования.

Ранее продукт выпускался только для Windows, но официально поддерживался запуск в Linux при помощи Wine. Предлагаемый для тестирования вариант примечателен переходом на использование нативной поддержки, работающей без прослоек и собираемый для Linux. Тестирование, которое продлится до 30 ноября, охватывает продукты КОМПАС-3D и КОМПАС-График 24 со всеми базовыми САПР-инструментами, а также приложения "Раскрой", "Размерные цепи", "Распознавание 3D-моделей" и "Каталог: Муфты".

Для установки подготовлены пакеты в формате DEB и RPM, проверенные в работе в дистрибутивах Альт Рабочая станция 11.0, Альт Рабочая станция К 11.0, Astra Linux SE 1.8 и РЕД ОС 8.0. Заявлена поддержка сред рабочего стола GNOME, Fly, KDE и Mate. Работа в других дистрибутивах и графических окружениях не ограничивается, но производитель не обеспечивает для них официальную поддержку и тестирование. Для загрузки пакетов требуется регистрация. Участникам тестирования предоставляется бесплатная временная лицензия на 60 дней.

  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    1) в rpm пакете прописаны не все необходимые для запуска зависимости
    2) постинсталл скрипт в пакете создаёт пользователя (не sysuser конфиг, а скрипт с useradd вашумашу!!!) который потом светится зачем-то в sddm

    10 лет они на линукс идут, а читать так и не научились

     
     
  • 2.4, Анониум (?), 10:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Заинтриговал, надо глянуть эту шляпу.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я даже не удивлён. Раньше они выкладывали простыли команд для установки своего софта, в ходе которых под ноль сносился профиль wine. О том, что это затрёт весь остальной поставленный через wine софт вообще никак не упоминалось. Почему установку нельзя было запаковать в один скрипт, чтоб не копипастить кучу команд, тоже не ясно.

    Просто удивительно, что не смотря на то, что для разработки CAD нужны хотя-бы минимально компетентные разработчики, уровень поддержки GNU/Linux на уровне школьников.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 10:57, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо потому, что очень жадные. Самим POSIX Shell не осилить, а заплатить за скриптование зелёное земноводное внутри не позволяет.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 14:23, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    у тебя на слово деньги психологический блок ?
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:41, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это все ИИ посоветовал
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:44, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Чтобы делать правильную кроссплатформу, нужно изначально писать под BSD с их строгими требованиями по части POSIX и FHS, а потом уже портировать хоть на линукс, хоть на мак.
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 13:21, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > BSD с их строгими требованиями по части POSIX и FHS

    Как будто, в их Libc нет BSD-специфичных функций.

     

  • 1.2, Амомин (?), 09:55, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почалося! ТрЫ (и 20) года ждал!
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:57, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Масштаб работы проведённый "Аскон" с трудом помещается в голове. Молодцы, теперь лишь бы не загнулось и было востребовано.
     
     
  • 2.28, IMBird (ok), 10:49, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Полностью своё ПО, которое в плане операционки завязано только на создание окна да несколько функций вроде доступа к файловой системе героически (нет) переносят на другую ОС уже черт знает сколько лет.
    Это лишь показывает упавший уровень разработчиков в асконе, где видимо продажники важнее инженеров. Да что там говорить, свою CAM-систему даже до ума довести не смогли, ну не капец ли?
    Зато цены небось оперативно подняли после ухода конкурентов, да?
     
     
  • 3.32, Аноним (29), 11:00, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поделок Аскон не видел, но осуждаю.
     

  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 10:11, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > бесплатная временная лицензия на 60 дней.

    Лучше бы сделали кастрированную версию с постоянной халявной ЕУЛА.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:27, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Линуксоиды это вчерашние виндузятники пираты, которые не привыкли платить ни там, ни здесь.
    Сабж это инструмент производства.
     
     
  • 3.57, Аноним (62), 13:04, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так производство и будет платить.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:31, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпуск кастрированной версии — всегда головняк для производителя. Что конкретно урезать? И профита ведь никакого.
     
     
  • 3.75, prokoudine (ok), 15:34, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебя не смущает, что домашняя версия Компаса уже есть много лет?
     
  • 2.20, Аноним (5), 10:35, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А продавать они потом кому будут?
     
     
  • 3.34, Аноним (16), 11:04, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому они продают, тем кастрированная версия не нужна. А те, кому нужна, всё равно никогда не купят.
     
  • 2.65, Аноним (65), 13:28, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая есть, для школьников и студентов
     
  • 2.78, анон1 (?), 15:41, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    См. Home v.13. Она была целиком бесплатная.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:14, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну наконец то. Спустя годы обещаний.
     
  • 1.8, Аноним (12), 10:21, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я лично сам противник пиратства, но слышал что сабж под виндой любят пиратить всякие работяги, значит нужная вещь.
     
     
  • 2.51, 1 (??), 12:44, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Солидворкс для пиратства выглядит привлекательнее
     
     
  • 3.59, Аноним (12), 13:10, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю что лет 10 назад мастера занимающиеся распилом на ЦПУ деревяшек для кухней использовали именно пиратский Компас-3д. Про Солидворкс никакой не слышал.
     

  • 1.11, Аноним (-), 10:26, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > проверенные в работе в дистрибутивах Альт Рабочая станция 11.0, Альт Рабочая станция К 11.0, Astra Linux SE 1.8 и РЕД ОС 8.0

    ахах!

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:28, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, ну а что, вполне логично что отечественное линукс по будет тестироваться под российский дистрибутив.
     
  • 2.15, nw (?), 10:31, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как бы всё логично. Российский рынок для них основной. Хрезилион государственных и окологосударственных контор переползают на скрепный линукс.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:21, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так в этом и вопрос, почему они не пытались зайти на мировой рынок ?
    Аскон же основали в 1989 году.

    Dassault Systemes:
    Количество сотрудников ~ 25000. Чистая прибыль - €1,19 млрд.
    Autodesk:
    Количество сотрудников ~ 15300. Чистая прибыль - $1,11 млрд.
    Аскон:
    Количество сотрудников ~ 1450. Чистая прибыль - ₽99,7 млн. (*2022)

     
     
  • 4.42, anonymous (??), 11:36, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ж под санкциями.
     
     
  • 5.44, Аноним (36), 11:43, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого года ?
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 12:11, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно в конце 2023 добавили в санкционные списки. Там еще CSsoft Development с ними на пару.
     
  • 4.48, IMBird (ok), 12:16, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Аскон всегда был заточен на наши стандарты и всё крутится исключительно вокруг российской чертёжной специфики. Тот же компас брали потому что он был в хорошем смысле проще (сильно-сильно проще) автокада и дешевле солида/кати.
    Но корабли-самолёты разрабатывают в продуктах дассолта, а не аскона потому что там есть всякое, включая мощный CAE и кооперацию. А автокад жив там, где навязан, и тот же фьюжн школьникам-студентам в целом нравится.
    Отсюда и получается, что нет ни возможностей инженерных гигантов, ни подвязок у уважаемых людей, а значит хз как на глобальный рынок выползать.
    При этом с новыми продуктами у аскона не очень – CAM завалили, CAD за мелкими исключениями практически не меняется (хотя где-то это и хорошо), даже какие-то базовые штуки вроде автопроставления таймстампа на чертеже при изменении/сохранении из коробки нет, нужно самому делать аддоны и встраивать их в процесс, потому что автополя даты-времени сами не обновляются.
     

  • 1.18, Аноним (36), 10:33, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проприетарный и платный софт переписывают под Linux, это ведь дорогое удовольствие, тратить человеко-часы на это дело.
    А потом ещё и поддерживать.
    Иначе бы SolidWorks и Autodesk Fusion давно бы переписали.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:39, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отечественный САПР не поддерживает отечественные ОС. Это смешно.
     
     
  • 3.24, Аноним (36), 10:41, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >отечественные ОС

    Что это ?

     
     
  • 4.58, Аноним (62), 13:09, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Астра, Альт, например.
     
     
  • 5.60, Аноним (36), 13:15, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро отечественное или может DE ?
     
     
  • 6.63, Аноним (62), 13:24, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ядро это ещё не ОС. А в целом, ОС отечественные ;)
    DE Fly вот точно отечественная.
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:48, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну про Fuson оно как бы вроде в работе. Степень готовности и мягкости не смотрел, но оно есть
    https://snapcraft.io/fusion360
    Если есть желание можешь потыкать палочкой. Мне несколько лень тащить снапы в систему (оно не сложно, но все таки).
     
     
  • 3.41, Константавр (ok), 11:33, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакет 24ого года. Кто такой thermionix и какое отнощение он имеет к автодеску?
     
     
  • 4.54, Grunman (ok), 12:55, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo snap connect fusion360:wine-9-devel wine-platform-9-devel-core22 &&
    sudo snap connect fusion360:wine-runtime-c22 wine-platform-runtime-core22 &&
     
  • 2.67, Аноним (12), 13:41, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть требование о запрете покупать иностранную Винду.
    Покупают отечественные импортозамещенные дистрибутивы.
    Есть требование о запрете покупки иностранного прикладного ПО.
    Отечественные разработчики ПО портируют под отечественные дистрибутивы линукс.
    Что тебя смущает в этой схеме?
     
     
  • 3.69, Аноним (36), 13:46, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть требование о запрете покупать иностранную Винду

    То есть ЦА сужается до госконтор ?

     
  • 2.68, Аноним (68), 13:45, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас уже есть plasticity под линукс.
     
     
  • 3.76, prokoudine (ok), 15:37, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно больше для геймдева, чем для производства. Хотя модное и удобное, спору нет.
     

  • 1.19, Аноним (5), 10:34, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Заявлена поддержка сред рабочего стола GNOME, Fly, KDE и Mate

    Интересно, работает ли под вейлендом?

     
     
  • 2.64, llolik (ok), 13:28, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-минимум в Альте GNOME на Wayland.
     

  • 1.37, Чёртёжник (?), 11:24, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > ... проприетарной ...
    > ... о проведении открытого бета-тестирования ...
    > ... бесплатная временная лицензия на 60 дней

    Это по-этому эта новость здесь, потому-что что?

    В линуксе есть действительно много замечательных и открытых САПР!
    А сабж пусть продолжает собирать бабосики.

     
  • 1.39, Аноним (39), 11:29, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делали черчение в 11-ом классе в этой фигне 5 лет назад.
    На удивление, нормальный софт. Работали, правда, на Винде. Надеемся, что порт завезут качественный, а не огрызок.
     
  • 1.45, Анонон (?), 11:45, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну хорошо хоть не РЕД СТАР ОС
     
  • 1.50, Аноним (50), 12:32, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как долго они это рожали!
     
  • 1.52, Аноним (52), 12:45, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И на чем оно работает? На кутях или гтк?
     
     
  • 2.61, Аноним (47), 13:19, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может оказаться что Avalonia UIдля дот-нета.
    К примеру Delta Design начинали именно на него переводить (на хабуре была статья про это).
    Но это не точно, так как то что и компас 3д и дельта дезигн указаны на одной странице продуктов ничего не значит о устройстве их внутренностей.
     
     
  • 3.66, Аноним (62), 13:29, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а Linux это Avalonia UI поверх чего реализована?
     
     
  • 4.71, Жук (?), 14:18, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под линухом она использует свой движок отрисовки виджетов на базе Skia
     
  • 2.70, Аноним (70), 14:07, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на qt. на хабре так то была статья от них
     

  • 1.55, Амомин (?), 12:59, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под Вайн заводил Т-Флекс - работает, но видео-артефакты иногда проявляются. Тут не знаю на что грешить,так что без претензий к самому продукту.
    Компас под Вайн так и не смог запустить - может руки кривые.
    Если через год отработают найтивный под линукс - будет здорово, выкину винду, а то только из-за САД приходится держать.
     
  • 1.56, Аноним (62), 13:02, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А после 30 ноября ждём во всех кинот... на всех торрентах страны!
     
  • 1.73, Аноним (73), 15:15, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да кому они нужны уже? Опоздали на 20 лет.
     
  • 1.77, Аноним (77), 15:38, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А юридические базы, работающие нативно, у нас есть какие-нибудь?
     

