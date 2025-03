Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 1.3.0

2.9 , Аноним ( - ), 11:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > свернула не туда. Альтернатива оставаться на жирнючем Qt тоже так себе. Плюс это не первый проект, который страдает от малого количества контрибьютеров на с++. Такое ощущение, что все крутые плюсовики завели семьи, оскуфились и им больше не до опенсорса. А молодежи плюсы не так интересны. И выбор тут невелик - или проект адаптируется, или загибается.

Альтернатива оставаться на жирнючем Qt тоже так себе. Жирные крейты намного лучше? > Плюс это не первый проект, который страдает от малого количества контрибьютеров на с++. Дело вовсе не в плюсах, а в пользователях программы. Слишком много любителей халявы.

4.18 , Аноним ( - ), 11:58, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Жирные крейты намного лучше? Где они жирные? А вот жирные QtWidgets... ошибка природы так сказать.

По вашей же ссылке автор расписывает проблемы и варианты решения. Unfortunately, with our current UI toolkit (QtWidgets) it’s almost impossible to design more dynamic, flexible, responsive UIs. Also it consumes a lot of time, even simple things in the UI require to write tons of error-prone code. И вариантов там не так много.

Там плач неосилятора и надежда на серебряную пулю, которая решит проблемы за него.

Ну-ну. > неосилятора ..., который уже осилил написать LibrePCB? Ясно-понятно.

И предположить, что QtWidget устаревшее негибкое *** и хуже даже чем QML, который продвигают Qtшники - это вы не можете.

И предположить, что QtWidget устаревшее негибкое *** и хуже даже чем QML, который продвигают Qtшники - это вы не можете.

устаревшее вот ключевая претензия всех неосиляторов. А спросишь, что конкретно их не устраивает – начинают мычать нечленораздельное. Я могу предположить, что переписать GUI на другом фреймворке и языке гораздо сложнее поэтапного рефакторинга существующего кода. И в процессе окажется, что у новомодного окружения проблем ничуть не меньше.

Тебе расписали что не устраивает Оно крайне многословное even simple things in... и требует больших усилий на в-общем непродуктивную работу Примеров масса ...

C++ → Rust В сторону ржавых велосипедов...

> C++ → Rust В сторону ржавых велосипедов...

Так им и надо.

Они просто ориентируются на лучших - ядро линукс, андроид, хром..

Посмотрели что у тех все отлично получаются и подумали "а может попробовать?"

Так что пожелаем им удачи в этом нелегком деле.

Посмотрели что у тех все отлично получаются и подумали "а может попробовать?"

Так что пожелаем им удачи в этом нелегком деле.

4.33 , xsignal ( ok ), 13:45, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ядро линукс

> охарактеризовал текущее состояние, как "почти готовность к написанию реального драйвера на Rust"

> все отлично получаются А что отлично получается-то?) Ещё даже ничего не готово, не исследовалось, не тестировалось на боевом ядре и реальной нагрузке, не изучалось, насколько этот код будет удобен в развитии/разработке, какие в нём будут подводные камни, ошибки компилятора... Так что пока получается только то, что некоторые бегут впереди паровоза, а чем это обычно заканчивается хорошо известно..

5.39 , Аноним ( - ), 14:00, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А что отлично получается-то?) Андроид отлично получается.

Сотни миллионов девайсов с 13 версией. Больше миллиона строк раст кода без единой ошибки по памяти.

Программеры которые осваивают простой и понятный язык за пару месяцев... Согласись это звучит вдохновляюще. А то что ведро тормозит, так это норма.

Там дидов-вахтеров, любителей дыряшек на 100 лет вперед припасено. > не готово, не исследовалось, не тестировалось на боевом ядре и реальной нагрузке Что значит "реальная нагрузка"? Звучит как типичный маркетинговый буллщит.

Ветка на которой ведется разработка работает? Тесты проходит? Значит все ок. > насколько этот код будет удобен в развитии/разработке, Зато известно что нынешний код это ужас-ужас, Торвальдс в интервью ныл, что за 30+ лет не смогли в basic memory management. > Так что пока получается только то, что некоторые бегут впереди паровоза, а чем это обычно заканчивается хорошо известно. Тем что они получают преимущество и захватывают рынок)?

6.44 , xsignal ( ok ), 14:20, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Андроид отлично получается. Что там у них на самом деле в корпоративных недрах никто не знает - о неудачах они не скажут.

> Программеры которые осваивают простой и понятный язык за пару месяцев Писать программы на любом новом языке можно научиться за неделю, реально программировать, а не генерировать индусский код, - нужны годы.

> Там дидов-вахтеров Это ты так о патриархах IT, которые создали всё, на чём мы сейчас работаем?..

> Тесты проходит? Значит все ок. Тесты - это синтетика, ок или не ок может показать только реальное использование на высоконагруженных серверах 24/7.

> Зато известно что нынешний код это ужас-ужас Нормальный для системного ПО код. Если он не нравится какому-нибудь веб-программисту, который привык к высокоуровневым языкам - то это нормально.

> не смогли в basic memory management На моих системах пямять в ядре не течёт, не знаю, что он имел ввиду.

> Тем что они получают преимущество и захватывают рынок)? По-моему там эппл всё давно захватил, а там никакого раста нет и не предвидится.

7.46 , Аноним ( - ), 14:39, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что там у них на самом деле в корпоративных недрах никто не знает - о неудачах они не скажут. А мы бы о них сами узнали - когда девайсы начали глючить. > Писать программы на любом новом языке можно научиться за неделю, реально программировать, а не генерировать индусский код, - нужны годы. А сколько десятилетий нужно программировать на с или плюсах, чтобы не выходить за пределы буфера? Или просто ʼлюди столько не живутʼ? > Это ты так о патриархах IT, которые создали всё, на чём мы сейчас работаем?.. О, начинается аппеляция к возрасту и старым заслугам) Вон один из акса-калов Тцо, вроде опыта дофига, а ошибок и CVE наплодил.

opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136351.html#24 А качество (если это слово вообще применимо) кода ХОрг?

А генитальнейшие решения вроде null-terminated строк? То что диды построили города из навоза и глины, никак не оправдывает отказываться от современных железа и бетона. > Тесты - это синтетика, ок или не ок может показать только реальное использование на высоконагруженных серверах 24/7. Значит тесты не отвечают своей задаче - имитировать реальность.

Нужно написать другие, которые будут высоконагруженные. > Нормальный для системного ПО код. Если он не нравится какому-нибудь веб-программисту, который привык к высокоуровневым языкам - то это нормально. И CVE-RCE тоже норм?

Кстати, не знал что Торвальдс это веб-программист) > На моих системах пямять в ядре не течёт, не знаю, что он имел ввиду. Ошибку 12309 сколько лет и раз чинили?)

OOM killer уже научился не виснуть при нехватке памяти?