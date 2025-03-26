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Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 1.3.0

26.03.2025 10:17

Представлен выпуск свободного пакета для автоматизации проектирования печатных плат LibrePCB 1.3.0. LibrePCB позиционируется как интуитивно понятный пакет для быстрой разработки плат, который отстаёт по функциональности от KiCad, но гораздо проще в работе и при этом учитывает потребности не только начинающих, но и профессиональных инженеров. Программа поставляется в сборках для Linux (Flatpak, Snap, AppImage), FreeBSD, macOS и Windows. Код проекта написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv3.

Из особенностей отмечается интеграция в одном пакете редактора схем и средств управления проектом; простой кросс-платформенный графический интерфейс на базе Qt; применение концепции "умной" библиотеки элементов; использование доступных для ручного разбора форматов библиотеки элементов и проектов; режим Multi-PCB для параллельной разработки разных вариантов плат на базе одной схемы; автоматическая синхронизация списка электрических соединений (netlist) между схемой и раскладкой платы. Программа оснащена многоязычным интерфейсом с поддержкой русского (охват перевода 96%) и украинского языков (охват перевода 91%), предоставляющим возможность наименований элементов на разных языках.

LibrePCB включает в себя интерфейс для управления проектом; редактор электронных схем; редактор многослойных печатных плат; сервис для генерации данных для начала производства; утилиту командной строки librepcb-cli для автоматизации типовых работ (например, проверки и экспорта данных); библиотеку электронных компонентов с навигацией по древовидному категоризованному списку. Имеется интерфейс для подключения различных существующих библиотек элементов, которые могут добавляться как в форме архивов, так и через интеграцию с репозиториями. Поддерживается импорт файлов DXF и экспорт в форматах PDF, SVG и CSV BOM, pick&place X3/CSV, Gerber/Excellon и STEP.

Основные новшества:

  • Добавлена возможность генерации интерактивного списка компонентов (BOM - Bill of Materials) и сборочного плана, включающего описание, достаточное для пошагового ручного изготовления печатной платы. Список сохраняется в формате HTML и использует обработчики, стили и JavaScript-библиотеки, развиваемые для KiCad-плагина InteractiveHtmlBom. В отличие от статичных PDF-инструкций интерактивный формат позволяет выполнять такие операции, как сортировка, фильтрация и поиск компонентов.
  • Обеспечена совместимость с обновлённым форматом библиотек компонентов, предложенным во KiCad 9.
  • Добавлена поддержка использования для разработки LibrePCB языка Rust. Упомянутый выше генератор BOM написан на Rust. Предполагается, что поддержка Rust позволит ускорит разработку и положительно повлияет на стабильность продукта. В планах отмечено постепенное смещение от использования языка С++ в пользу Rust и намерение полностью переработать интерфейс пользователя, используя написанный на Rust фреймворк Slint вместо библиотеки Qt.
  • Вместо библиотеки QuaZip для чтения и записи ZIP-архивов задействован crate-пакет zip, написанный на Rust.
  • Код на C++ переведён на использование стандарта C++20 (tl::optional в коде заменён на std::optional).
  • Прекращена поддержка Qt5.



  1. Главная ссылка к новости (https://librepcb.org/blog/2025...)
  2. OpenNews: Доступна система проектирования печатных плат LibrePCB 1.0
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз свободной САПР LibreCAD
  4. OpenNews: Выпуск свободной 2D САПР CadZinho 0.6
  5. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 1.0
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62951-librepcb
Ключевые слова: librepcb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:28, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kicad как получил финансирование свернул явно не туда, постоянные поломки совместимости. Как будто они перед инвесторами отчитываются, а не перед пользователями.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:31, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Как будто они перед инвесторами отчитываются, а не перед пользователями.

    А они вообще должны отчитываться перед пользователями О_о???
    Инвесторы им деньги на развитие дают (и генерят пользователей), а остальные что?
    Если инвесторам подходит слом совместимости ради фич - то нужно ломать.

      

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:52, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Должны.
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:14, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А они вообще должны отчитываться перед пользователями О_о???

    Нет не должны. Должны отчитываться перед теми, кто дает деньги.
    >Инвесторы им деньги на развитие дают (и генерят пользователей), а остальные что?

    Факт дачи денег инвесторами никак не связан с генерацией пользователей.
    Инвесторы никак не обязаны генерировать пользователей.
    Инвесторы дают деньги разработчикам. Разработчики занимаются имитацией бурной деятельности, ломают совместимость от версии к версии.

     
     
  • 4.22, Аноним (-), 12:27, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Факт дачи денег инвесторами никак не связан с генерацией пользователей.

    Достаточно часто инветоры пользуются продуктом в который инвестируют. И их сотрудники одновременно становятся  ̶п̶о̶д̶о̶п̶ы̶т̶н̶ы̶м̶и̶ ̶к̶р̶ы̶с̶а̶м̶и̶ пользователями.
    Посмотрите на список спонсоров kiсad и срач про поддержку от "армейцев".

    > Инвесторы никак не обязаны генерировать пользователей.

    А про обязанность никто и не писал.

    > Инвесторы дают деньги разработчикам.
    > Разработчики занимаются имитацией бурной деятельности,
    > ломают совместимость от версии к версии.

    У вас очень упрощенное видение ситуации))

     
     
  • 5.35, Аноним (-), 13:47, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Достаточно часто инветоры пользуются продуктом в который инвестируют. И их сотрудники одновременно становятся  ̶п̶о̶д̶о̶п̶ы̶т̶н̶ы̶м̶и̶ ̶к̶р̶ы̶с̶а̶м̶и̶ пользователями.

    Сотрудники инвестора не являются пользователями. Пользователями являются люди не связанные с компанией, живущие по всему миру.

     
     
  • 6.40, Аноним (-), 14:02, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это не "пользователи", а "пользователи-халявщики".
    Вот на их мнение можно смело класть.
    Потому что с них как с козла молока.
    А инвестор и его сотрудники обеспечивают существование и развитие проекта.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:32, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто проект ужинает, тот его и танцует.
     
  • 2.12, судья (?), 11:49, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько ты заплатил этому проекту, чтобы так говорить?
    Скорее всего - нисколько.
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 12:15, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеет право говорить только тот кто не запятнал своё имя фактом дачи денег, человек беспристрастный.
     
  • 3.23, Аноним (2), 12:29, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько ты заплатил чтобы говорить что мне делать? Нисколько вот и иди гуляй.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:28, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >намерение полностью переработать интерфейс пользователя, используя написанный на Rust фреймворк Slint вместо библиотеки Qt.

    Земля пухом проекту. А жаль, поковыревал его, надеялся на альтернативу кикаду с нормальным тулкитом из коробки.

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 11:30, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так они к растовой библиотеке будут обращаться из C++
     
     
  • 3.10, n00by (ok), 11:41, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что и показательно. Нет сравнимого на C++?
     
     
  • 4.24, Аноним (2), 12:29, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несёшь Qt уже есть.
     
     
  • 5.47, n00by (ok), 14:46, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем же тогда "они к растовой библиотеке будут обращаться из C++" (ц) ?

    Qt их не устраивает.

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:48, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Slint
    > utilize all CPU and GPU cores

    Два года ждал, чем загрузить мой новенький ПК по-настоящему😁

     
  • 2.29, зомбированный (?), 12:54, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты такой ковырял?
    https://www.freepcb.com
     

  • 1.5, Аноним (7), 11:30, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая была программа, но судя по https://librepcb.org/blog/2024-10-17_roadmap_2.0/ свернула не туда.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > свернула не туда.

    Альтернатива оставаться на жирнючем Qt тоже так себе.

    Плюс это не первый проект, который страдает от малого количества контрибьютеров на с++. Такое ощущение, что все крутые плюсовики завели семьи, оскуфились и им больше не до опенсорса. А молодежи плюсы не так интересны.

    И выбор тут невелик - или проект адаптируется, или загибается.

     
     
  • 3.13, Аноним (7), 11:50, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Альтернатива оставаться на жирнючем Qt тоже так себе.

    Жирные крейты намного лучше?

    > Плюс это не первый проект, который страдает от малого количества контрибьютеров на с++.

    Дело вовсе не в плюсах, а в пользователях программы. Слишком много любителей халявы.

     
     
  • 4.18, Аноним (-), 11:58, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жирные крейты намного лучше?

    Где они жирные? А вот жирные QtWidgets... ошибка природы так сказать.
    По вашей же ссылке автор расписывает проблемы и варианты решения.

    Unfortunately, with our current UI toolkit (QtWidgets) it’s almost impossible to design more dynamic, flexible, responsive UIs. Also it consumes a lot of time, even simple things in the UI require to write tons of error-prone code.

    И вариантов там не так много.

     
     
  • 5.19, Аноним (7), 12:14, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > По вашей же ссылке автор расписывает проблемы

    Там плач неосилятора и надежда на серебряную пулю, которая решит проблемы за него.

     
     
  • 6.28, Аноним (-), 12:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ну.

    > неосилятора

    ..., который уже осилил написать LibrePCB? Ясно-понятно.
    И предположить, что QtWidget устаревшее негибкое *** и хуже даже чем QML, который продвигают Qtшники - это вы не можете.

     
     
  • 7.34, Аноним (7), 13:45, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > устаревшее

    вот ключевая претензия всех неосиляторов. А спросишь, что конкретно их не устраивает – начинают мычать нечленораздельное.

    Я могу предположить, что переписать GUI на другом фреймворке и языке гораздо сложнее поэтапного рефакторинга существующего кода. И в процессе окажется, что у новомодного окружения проблем ничуть не меньше.

     
     
  • 8.36, Аноним (-), 13:55, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе расписали что не устраивает Оно крайне многословное even simple things in... текст свёрнут, показать
     
  • 8.38, Аноним (38), 13:59, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и требует больших усилий на в-общем непродуктивную работу Примеров масса ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.27, xsignal (ok), 12:32, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свернула не туда
    > C++ → Rust

    В сторону ржавых велосипедов...

     
     
  • 3.31, Аноним (2), 12:57, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так им и надо.
     
  • 3.32, Аноним (-), 13:29, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто ориентируются на лучших - ядро линукс, андроид, хром..
    Посмотрели что у тех все отлично получаются и подумали "а может попробовать?"
    Так что пожелаем им удачи в этом нелегком деле.
     
     
  • 4.33, xsignal (ok), 13:45, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ядро линукс
    > охарактеризовал текущее состояние, как "почти готовность к написанию реального драйвера на Rust"
    > все отлично получаются

    А что отлично получается-то?) Ещё даже ничего не готово, не исследовалось, не тестировалось на боевом ядре и реальной нагрузке, не изучалось, насколько этот код будет удобен в развитии/разработке, какие в нём будут подводные камни, ошибки компилятора... Так что пока получается только то, что некоторые бегут впереди паровоза, а чем это обычно заканчивается хорошо известно..

     
     
  • 5.39, Аноним (-), 14:00, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А что отлично получается-то?)

    Андроид отлично получается.
    Сотни миллионов девайсов с 13 версией. Больше миллиона строк раст кода без единой ошибки по памяти.
    Программеры которые осваивают простой и понятный язык за пару месяцев...

    Согласись это звучит вдохновляюще.

    А то что ведро тормозит, так это норма.
    Там дидов-вахтеров, любителей дыряшек на 100 лет вперед припасено.

    > не готово, не исследовалось, не тестировалось на боевом ядре и реальной нагрузке

    Что значит "реальная нагрузка"? Звучит как типичный маркетинговый буллщит.
    Ветка на которой ведется разработка работает? Тесты проходит? Значит все ок.

    > насколько этот код будет удобен в развитии/разработке,

    Зато известно что нынешний код это ужас-ужас, Торвальдс в интервью ныл, что за 30+ лет не смогли в basic memory management.

    >  Так что пока получается только то, что некоторые бегут впереди паровоза, а чем это обычно заканчивается хорошо известно.

    Тем что они получают преимущество и захватывают рынок)?

     
     
  • 6.44, xsignal (ok), 14:20, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Андроид отлично получается.

    Что там у них на самом деле в корпоративных недрах никто не знает - о неудачах они не скажут.
    > Программеры которые осваивают простой и понятный язык за пару месяцев

    Писать программы на любом новом языке можно научиться за неделю, реально программировать, а не генерировать индусский код, - нужны годы.
    > Там дидов-вахтеров

    Это ты так о патриархах IT, которые создали всё, на чём мы сейчас работаем?..
    > Тесты проходит? Значит все ок.

    Тесты - это синтетика, ок или не ок может показать только реальное использование на высоконагруженных серверах 24/7.
    > Зато известно что нынешний код это ужас-ужас

    Нормальный для системного ПО код. Если он не нравится какому-нибудь веб-программисту, который привык к высокоуровневым языкам - то это нормально.
    > не смогли в basic memory management

    На моих системах пямять в ядре не течёт, не знаю, что он имел ввиду.
    > Тем что они получают преимущество и захватывают рынок)?

    По-моему там эппл всё давно захватил, а там никакого раста нет и не предвидится.

     
     
  • 7.46, Аноним (-), 14:39, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что там у них на самом деле в корпоративных недрах никто не знает - о неудачах они не скажут.

    А мы бы о них сами узнали - когда девайсы начали глючить.

    > Писать программы на любом новом языке можно научиться за неделю, реально программировать, а не генерировать индусский код, - нужны годы.

    А сколько десятилетий нужно программировать на с или плюсах, чтобы не выходить за пределы буфера? Или просто ʼлюди столько не живутʼ?

    > Это ты так о патриархах IT, которые создали всё, на чём мы сейчас работаем?..

    О, начинается аппеляция к возрасту и старым заслугам)

    Вон один из акса-калов Тцо, вроде опыта дофига, а ошибок и CVE наплодил.
    opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136351.html#24

    А качество (если это слово вообще применимо) кода ХОрг?
    А генитальнейшие решения вроде null-terminated строк?

    То что диды построили города из навоза и глины, никак не оправдывает отказываться от современных железа и бетона.

    > Тесты - это синтетика, ок или не ок может показать только реальное использование на высоконагруженных серверах 24/7.

    Значит тесты не отвечают своей задаче - имитировать реальность.
    Нужно написать другие, которые будут высоконагруженные.

    > Нормальный для системного ПО код. Если он не нравится какому-нибудь веб-программисту, который привык к высокоуровневым языкам - то это нормально.

    И CVE-RCE тоже норм?
    Кстати, не знал что Торвальдс это веб-программист)

    > На моих системах пямять в ядре не течёт, не знаю, что он имел ввиду.

    Ошибку 12309 сколько лет и раз чинили?)
    OOM killer уже научился не виснуть при нехватке памяти?


     

  • 1.25, xsignal (ok), 12:30, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KiCad тоже простой, после PCAD-а перешёл на него вообще без проблем.
     
     
  • 2.30, Аноним (2), 12:56, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разводить платы это примитивная работа. Её можно сделать даже карандашом на бумаге.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 14:15, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что дальше? Будешь высылать на производство по почте свой карандашный рисунок? Гербер и сверловку как получить с твоего наброска?
     
     
  • 4.43, Аноним (-), 14:18, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как-как.
    Смотришь на бумажку и рисуешь дорожки цапон-лаком.
    Потом травишь, отмываешь и идешь на сверлилочке дырки делать.

    Что такое этот ваш гербер?))

     
  • 3.49, Аноним (49), 15:17, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для домашнего "выключателя", а в промышленности используют тот же Autodesk Fusion:
    https://www.youtube.com/@adskFusion/playlists
     

  • 1.37, Аноним (38), 13:56, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Программа оснащена многоязычным интерфейсом

    По моему квалифицированному мнению, локализация такого рода программ - не плюс, а пустая трата времени и сил.

     

  • 1.48, Аноним (48), 14:48, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст добавили только чуть-чуть, а надо всё переписать на Раст.
     
  • 1.50, Krtek (?), 15:38, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предполагается, что поддержка Rust позволит ускорит разработку и положительно повлияет на стабильность продукта.

    Ещё одни хайпожоры. Надо было ещё про AI упомянуть для полного fashion.

     

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