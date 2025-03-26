Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 1.3.0

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|1.2, Аноним (2), 11:28, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Kicad как получил финансирование свернул явно не туда, постоянные поломки совместимости. Как будто они перед инвесторами отчитываются, а не перед пользователями.
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|2.6, Аноним (-), 11:31, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Как будто они перед инвесторами отчитываются, а не перед пользователями.
А они вообще должны отчитываться перед пользователями О_о???
Инвесторы им деньги на развитие дают (и генерят пользователей), а остальные что?
Если инвесторам подходит слом совместимости ради фич - то нужно ломать.
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|3.20, Аноним (20), 12:14, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А они вообще должны отчитываться перед пользователями О_о???
Нет не должны. Должны отчитываться перед теми, кто дает деньги.
>Инвесторы им деньги на развитие дают (и генерят пользователей), а остальные что?
Факт дачи денег инвесторами никак не связан с генерацией пользователей.
Инвесторы никак не обязаны генерировать пользователей.
Инвесторы дают деньги разработчикам. Разработчики занимаются имитацией бурной деятельности, ломают совместимость от версии к версии.
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|4.22, Аноним (-), 12:27, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Факт дачи денег инвесторами никак не связан с генерацией пользователей.
Достаточно часто инветоры пользуются продуктом в который инвестируют. И их сотрудники одновременно становятся ̶п̶о̶д̶о̶п̶ы̶т̶н̶ы̶м̶и̶ ̶к̶р̶ы̶с̶а̶м̶и̶ пользователями.
Посмотрите на список спонсоров kiсad и срач про поддержку от "армейцев".
> Инвесторы никак не обязаны генерировать пользователей.
А про обязанность никто и не писал.
> Инвесторы дают деньги разработчикам.
> Разработчики занимаются имитацией бурной деятельности,
> ломают совместимость от версии к версии.
У вас очень упрощенное видение ситуации))
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|5.35, Аноним (-), 13:47, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Достаточно часто инветоры пользуются продуктом в который инвестируют. И их сотрудники одновременно становятся ̶п̶о̶д̶о̶п̶ы̶т̶н̶ы̶м̶и̶ ̶к̶р̶ы̶с̶а̶м̶и̶ пользователями.
Сотрудники инвестора не являются пользователями. Пользователями являются люди не связанные с компанией, живущие по всему миру.
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|6.40, Аноним (-), 14:02, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, это не "пользователи", а "пользователи-халявщики".
Вот на их мнение можно смело класть.
Потому что с них как с козла молока.
А инвестор и его сотрудники обеспечивают существование и развитие проекта.
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|2.12, судья (?), 11:49, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько ты заплатил этому проекту, чтобы так говорить?
Скорее всего - нисколько.
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|3.21, Аноним (20), 12:15, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Имеет право говорить только тот кто не запятнал своё имя фактом дачи денег, человек беспристрастный.
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|3.23, Аноним (2), 12:29, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сколько ты заплатил чтобы говорить что мне делать? Нисколько вот и иди гуляй.
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|1.3, Аноним (3), 11:28, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>намерение полностью переработать интерфейс пользователя, используя написанный на Rust фреймворк Slint вместо библиотеки Qt.
Земля пухом проекту. А жаль, поковыревал его, надеялся на альтернативу кикаду с нормальным тулкитом из коробки.
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|5.47, n00by (ok), 14:46, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И зачем же тогда "они к растовой библиотеке будут обращаться из C++" (ц) ?
Qt их не устраивает.
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|2.11, Аноним (11), 11:48, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Slint
> utilize all CPU and GPU cores
Два года ждал, чем загрузить мой новенький ПК по-настоящему😁
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|2.9, Аноним (-), 11:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> свернула не туда.
Альтернатива оставаться на жирнючем Qt тоже так себе.
Плюс это не первый проект, который страдает от малого количества контрибьютеров на с++. Такое ощущение, что все крутые плюсовики завели семьи, оскуфились и им больше не до опенсорса. А молодежи плюсы не так интересны.
И выбор тут невелик - или проект адаптируется, или загибается.
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|3.13, Аноним (7), 11:50, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Альтернатива оставаться на жирнючем Qt тоже так себе.
Жирные крейты намного лучше?
> Плюс это не первый проект, который страдает от малого количества контрибьютеров на с++.
Дело вовсе не в плюсах, а в пользователях программы. Слишком много любителей халявы.
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|4.18, Аноним (-), 11:58, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жирные крейты намного лучше?
Где они жирные? А вот жирные QtWidgets... ошибка природы так сказать.
По вашей же ссылке автор расписывает проблемы и варианты решения.
Unfortunately, with our current UI toolkit (QtWidgets) it’s almost impossible to design more dynamic, flexible, responsive UIs. Also it consumes a lot of time, even simple things in the UI require to write tons of error-prone code.
И вариантов там не так много.
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|5.19, Аноним (7), 12:14, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По вашей же ссылке автор расписывает проблемы
Там плач неосилятора и надежда на серебряную пулю, которая решит проблемы за него.
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|6.28, Аноним (-), 12:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну-ну.
> неосилятора
..., который уже осилил написать LibrePCB? Ясно-понятно.
И предположить, что QtWidget устаревшее негибкое *** и хуже даже чем QML, который продвигают Qtшники - это вы не можете.
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|7.34, Аноним (7), 13:45, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> устаревшее
вот ключевая претензия всех неосиляторов. А спросишь, что конкретно их не устраивает – начинают мычать нечленораздельное.
Я могу предположить, что переписать GUI на другом фреймворке и языке гораздо сложнее поэтапного рефакторинга существующего кода. И в процессе окажется, что у новомодного окружения проблем ничуть не меньше.
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|8.36, Аноним (-), 13:55, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тебе расписали что не устраивает Оно крайне многословное even simple things in... текст свёрнут, показать
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|3.32, Аноним (-), 13:29, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они просто ориентируются на лучших - ядро линукс, андроид, хром..
Посмотрели что у тех все отлично получаются и подумали "а может попробовать?"
Так что пожелаем им удачи в этом нелегком деле.
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|4.33, xsignal (ok), 13:45, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ядро линукс
> охарактеризовал текущее состояние, как "почти готовность к написанию реального драйвера на Rust"
> все отлично получаются
А что отлично получается-то?) Ещё даже ничего не готово, не исследовалось, не тестировалось на боевом ядре и реальной нагрузке, не изучалось, насколько этот код будет удобен в развитии/разработке, какие в нём будут подводные камни, ошибки компилятора... Так что пока получается только то, что некоторые бегут впереди паровоза, а чем это обычно заканчивается хорошо известно..
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|5.39, Аноним (-), 14:00, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А что отлично получается-то?)
Андроид отлично получается.
Сотни миллионов девайсов с 13 версией. Больше миллиона строк раст кода без единой ошибки по памяти.
Программеры которые осваивают простой и понятный язык за пару месяцев...
Согласись это звучит вдохновляюще.
А то что ведро тормозит, так это норма.
Там дидов-вахтеров, любителей дыряшек на 100 лет вперед припасено.
> не готово, не исследовалось, не тестировалось на боевом ядре и реальной нагрузке
Что значит "реальная нагрузка"? Звучит как типичный маркетинговый буллщит.
Ветка на которой ведется разработка работает? Тесты проходит? Значит все ок.
> насколько этот код будет удобен в развитии/разработке,
Зато известно что нынешний код это ужас-ужас, Торвальдс в интервью ныл, что за 30+ лет не смогли в basic memory management.
> Так что пока получается только то, что некоторые бегут впереди паровоза, а чем это обычно заканчивается хорошо известно.
Тем что они получают преимущество и захватывают рынок)?
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|6.44, xsignal (ok), 14:20, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Андроид отлично получается.
Что там у них на самом деле в корпоративных недрах никто не знает - о неудачах они не скажут.
> Программеры которые осваивают простой и понятный язык за пару месяцев
Писать программы на любом новом языке можно научиться за неделю, реально программировать, а не генерировать индусский код, - нужны годы.
> Там дидов-вахтеров
Это ты так о патриархах IT, которые создали всё, на чём мы сейчас работаем?..
> Тесты проходит? Значит все ок.
Тесты - это синтетика, ок или не ок может показать только реальное использование на высоконагруженных серверах 24/7.
> Зато известно что нынешний код это ужас-ужас
Нормальный для системного ПО код. Если он не нравится какому-нибудь веб-программисту, который привык к высокоуровневым языкам - то это нормально.
> не смогли в basic memory management
На моих системах пямять в ядре не течёт, не знаю, что он имел ввиду.
> Тем что они получают преимущество и захватывают рынок)?
По-моему там эппл всё давно захватил, а там никакого раста нет и не предвидится.
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|7.46, Аноним (-), 14:39, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что там у них на самом деле в корпоративных недрах никто не знает - о неудачах они не скажут.
А мы бы о них сами узнали - когда девайсы начали глючить.
> Писать программы на любом новом языке можно научиться за неделю, реально программировать, а не генерировать индусский код, - нужны годы.
А сколько десятилетий нужно программировать на с или плюсах, чтобы не выходить за пределы буфера? Или просто ʼлюди столько не живутʼ?
> Это ты так о патриархах IT, которые создали всё, на чём мы сейчас работаем?..
О, начинается аппеляция к возрасту и старым заслугам)
Вон один из акса-калов Тцо, вроде опыта дофига, а ошибок и CVE наплодил.
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/136351.html#24
А качество (если это слово вообще применимо) кода ХОрг?
А генитальнейшие решения вроде null-terminated строк?
То что диды построили города из навоза и глины, никак не оправдывает отказываться от современных железа и бетона.
> Тесты - это синтетика, ок или не ок может показать только реальное использование на высоконагруженных серверах 24/7.
Значит тесты не отвечают своей задаче - имитировать реальность.
Нужно написать другие, которые будут высоконагруженные.
> Нормальный для системного ПО код. Если он не нравится какому-нибудь веб-программисту, который привык к высокоуровневым языкам - то это нормально.
И CVE-RCE тоже норм?
Кстати, не знал что Торвальдс это веб-программист)
> На моих системах пямять в ядре не течёт, не знаю, что он имел ввиду.
Ошибку 12309 сколько лет и раз чинили?)
OOM killer уже научился не виснуть при нехватке памяти?
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|2.30, Аноним (2), 12:56, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разводить платы это примитивная работа. Её можно сделать даже карандашом на бумаге.
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|3.41, Аноним (41), 14:15, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что дальше? Будешь высылать на производство по почте свой карандашный рисунок? Гербер и сверловку как получить с твоего наброска?
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|4.43, Аноним (-), 14:18, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как-как.
Смотришь на бумажку и рисуешь дорожки цапон-лаком.
Потом травишь, отмываешь и идешь на сверлилочке дырки делать.
Что такое этот ваш гербер?))
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|1.37, Аноним (38), 13:56, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Программа оснащена многоязычным интерфейсом
По моему квалифицированному мнению, локализация такого рода программ - не плюс, а пустая трата времени и сил.
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|1.50, Krtek (?), 15:38, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Предполагается, что поддержка Rust позволит ускорит разработку и положительно повлияет на стабильность продукта.
Ещё одни хайпожоры. Надо было ещё про AI упомянуть для полного fashion.
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