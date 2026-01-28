The OpenNET Project / Index page

OIN 2.0 - инициатива защиты открытого ПО от патентных претензий, охватывающая 5181 пакет

28.01.2026 09:52 (MSK)

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux и открытого ПО от патентных претензий, представила программу OIN 2.0 и расширила список пакетов, на которые распространяется соглашение о невыдвижении патентных претензий и предоставлении возможности безвозмездного использования некоторых запатентованных технологий.

Список компонентов дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"), на которую распространяется соглашение между участниками OIN 2.0, расширен на 561 пакет. Из внесённых в список новых пакетов можно выделить AOSP 15, Eclipse Che, Eclipse GlassFish, Eclipse Theia, Grafana, Kea DHCP, Percona Server, Zabbix, bird, borgbackup, distrobox, erlangm, libxml++, ntfs-3g, openWRT, opendaylight, openharmony, opentofu, pcre3, PowerDNS, pure-ftpd, sudo-rs, transmission, vtun, wireguard-tools, xz-utils, а также многие библиотеки на языках Go, Python и Rust.

Определение системы Linux теперь охватывает 5181 пакет для OIN 2.0 и 4530 пакетов для ранее действующей инициативы OIN. Из значительных открытых проектов, на которые действует патентное соглашение, можно отметить ядро Linux, платформу AGL (Automotive Grade Linux), Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, QEMU, Kubernetes, KVM, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, OpenStack, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL и MySQL.

Отличие программы OIN 2.0 в переходе к многоуровневой модели денежных взносов, которая позволит совместно финансировать миссию по защите экосистемы Open Source от патентных рисков. Основная идея OIN 2.0 в предоставлении компаниям, получающим выгоду от использования открытого ПО, возможности участвовать в общем деле патентной защиты. Размер взноса зависит от дохода компании - крупные предприятия будут вносить больший вклад, чем средние компании, а небольшие организации и частные лица смогут получить доступ к патентной защите бесплатно.

Полученные от участников OIN 2.0 средства позволят предоставлять актуальную патентную защиту по мере роста экосистемы, привлекать новых участников, отслеживать патентные угрозы для открытых проектов и защищать представителей сообщества, которым предъявлены патентные претензии.

Старая программа защиты OIN продолжает действовать, но она распространяется только на прошлую редакцию списка пакетов и не охватывает новые пакеты, представленные в новом расширенном списке. Для получения расширенной защиты, охватывающей пакеты из 13 списка изменений и будущие обновления, необходимо присоединиться к OIN 2.0, подписав новое лицензионное соглашение.

Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 4000 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. К инициативе OIN 2.0 присоединилось более 100 компаний, включая Alibaba, Amazon, Ant Group, Canon, Canonical, Fujitsu, Google, IBM, Red Hat, Meta, Microsoft, NEC, Nissan, Olympus, OVHcloud, Philips, Sony, SUSE, TD Bank Group, Toshiba, Toyota и Yokogawa Electric.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. Среди прочего, в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64690-openinventionnetwork
Ключевые слова: openinventionnetwork, patent, opensource, oin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:03, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > многие библиотеки на языках Go, Python и Rust.

    Означает не все?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:35, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже Rust не может быть защищён от патентных претензий. Вот и думайте кому важна волна надутого хайпа Rust и его промоутинг через АНБ.
     
     
  • 3.15, анонимно10 (?), 11:54, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, да, всё по секретным документам.
    Я подумал и решил что здесь нет ничего предметного. Просто очередная теория заговора.
    Кстати, когда собеседник говорит "думайте" это явный редфлаг продвижения очередной нелепой теории заговора.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:04, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда появится организация которая защищает открытое ПО от саботажников, которые например тащат Rust как зависимость к apt ?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:25, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как предлагаешь защитить гном от редхат? Их купит очередной майрософт и будет рулить как им надо.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:11, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Среди прочего, в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

    Здесь под открытым ПО FreeBSD считается? А ReactOS? Или как обычно открытое ПО, но только какое надо?

     
     
  • 2.6, Аноним (7), 11:23, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фряха пропроприетарное ПО, не стоит замазывать инициативу по защите свободного ПО.
     
     
  • 3.12, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:39, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от чего свободного ?
     
  • 2.9, Аноним (1), 11:28, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов

    По-моему, предельно ясно сформулировано. Подписал (очевидно, и забашлял) - пользуешься патентами. Не пописал - получишь претензии и суд. Иначе зачем подписывать?

     
     
  • 3.16, анонимно10 (?), 11:59, 28/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:39, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Отличие программы OIN 2.0 в переходе
    > к многоуровневой модели денежных взносов

    Собсно, под каким бы предлогом не начиналась инициатива в опенсорсе, в конечном счёте речь о перераспределении бабла, точнее, взносов )

     
     
  • 2.17, анонимно10 (?), 12:01, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так это говорите как-будто в кровавом всё совсем не так, что там агнцы божьи, ага.
    Мир крутится вокруг денег. Кто этого не понимает просто ещё не повзрослел.
     

  • 1.13, Аноним (1), 11:41, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патент не может не принадлежать никому. Если сабжу "переданы" патенты, он - их владелец. Зачем тогда присоединяться к сабжу, чтобы получить его защиту от использования принадлежащих сабжу патентов. А если не присоединиться, защиты от использования принадлежащих сабжу патентов не будет? Т.е. он сам (а больше некому) подаст в суд на компании, не присоединившиеся к инициативе? Что-то сабж напоминает мне банального патентного тролля.
     
  • 1.14, Аркагоблин (?), 11:51, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы от копирайтных претензий кто-то начал бы защищать. А то распоясались
     

