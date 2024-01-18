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Компания Foxconn присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

18.01.2024 20:37

Компания Foxconn вошла в число участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Вступлением в OIN компания Foxconn продемонстрировала свою приверженность идеям по совместному развитию инновации и неагрессивному распоряжению патентами. Foxconn занимает 20 место в рейтинге крупнейших корпораций по размеру выручки (Fortune Global 500) и является самым большим в мире контрактным производителем электроники (около 40% всех потребительских электронных устройств произведены в Foxconn).

Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3800 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании как Google, Amazon, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3730 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.

  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: Foxconn наймёт несколько тысяч новых сотрудников для поддержки Firefox OS
  3. OpenNews: Mozilla и Foxconn объявили о совместной разработке серии устройств на базе Firefox OS
  4. OpenNews: Microsoft и Foxconn заключили связанное с Android и ChromeOS патентное соглашение
  5. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 337 новых пакетов
  6. OpenNews: Компания Amazon присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60459-openinventionnetwork
Ключевые слова: openinventionnetwork, foxconn, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:42, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

    Не флуда ради, тут есть шарящие - вот это "Линукс и открытого ПО" - это значит, что если человек реализует что-то защищённое патентом МС и разместит это под открытой лицензией - то его не накажут? Или это касается только если это что-то вошло в ядро линукс и производные?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:45, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же - против Линукс и открытого по
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 20:48, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так может под открытым ПО они только линукс понимают, а какой-нибудь мною любимый Гну Хард - нет, юристы же
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 21:05, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда хз, лучше у тех самых уристов спросить
     
  • 4.7, Аноним (7), 21:34, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница? У этих компаний миллионы юрлиц, в том числе неафилированных напрямую. Захотят используют.
     
  • 2.6, llolik (ok), 21:26, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё не факт, что этот патент передан MS в OIN. Например, были предъявы по поводу драйвера exFAT, потому что этот патент MS не передавала (потом, правда, передала всё-таки).

    И да, как справедливо пишут, Google и Oracle членство в OIN не мешало много лет лаяться в судах.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:58, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А M$ не помешало в начале существования Android доить производителей телефонов.
     
  • 2.10, Оно ним (?), 23:29, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Я не читатель, я писатель" - про вас, небось?

    > Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3730 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д.

    Перечень регламентирован.

     

  • 1.11, Аноним (11), 23:53, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да пофиг. Ведь всё равно годный опенсорс делают именно и только корпорации.
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:27, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. создать конкурирующую ОС или программу конкурирующую с программой из списка «защищенных от патентных разборок» более невозможно? Ибо или не будет функционала или засудят за нарушение патентов.
    Это действительно тот OpenSource/Free Software/GPL/etc о котором мечтал Столлман и прочие продажники OpenSource?
    Опять все сливки собирают корпы, вот только конкуренция с ними стала совсем невозможной. А код предполагается писать за бесплатно во все эти проекты, на которых строят свою инфраструктуру корпы.
     

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