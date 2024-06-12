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В программу защиты Linux от патентных претензий включено 800 новых пакетов

12.06.2024 19:08

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, объявила о расширении списка пакетов, на которые распространяется соглашение о невыдвижении патентных претензий и предоставлении возможности безвозмездного использования некоторых запатентованных технологий.

Список компонентов дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"), на которую распространяется соглашение между участниками OIN, расширен на 800 пакетов. Из внесённых в список новых пакетов можно выделить компоненты платформы AGL (Automotive Grade Linux), Android Wear, Apache Solr, Apache Atlas, ash, bacula, bazel, сhromium, сinnamon, сouchdb, cups-filters, Dolphin, dotnet, eudev, fltk, FuseSoc, grafana, icewm, istio, falco, jenkins, kate, kernel-rt, ldb, libadwaita, libcamera, mbedtls, nano, openchange, opensearch, openthread, scipy, sddm, spire, terraform, tesseract, vagrant, verilator, vulkan-tools, wayland-utils, xwayland и zlib-ng.

В итоге определение системы Linux теперь охватывает 4530 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, QEMU, Kubernetes, KVM, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, OpenStack, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Число участников OIN, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов, преодолело отметку в 3800 компаний, сообществ и организаций.

Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3800 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании как Google, Amazon, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.

  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: Инициативой OS Zone аннулировано 54 патента, направленных против открытого ПО
  3. OpenNews: Компания Foxconn присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 337 новых пакетов
  5. OpenNews: OIN скооперировался с IBM, Linux Foundation и Microsoft для защиты открытого ПО от патентых троллей
  6. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61358-oin
Ключевые слова: oin, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Самый Лучший Гусь (?), 19:12, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Круто, но почему бы просто не отменить патенты? Столько проблем от них. Люди судяться платят штрафы садяться в тюрьму и кому это выгодно? Точно не обычным людям.
     
     
  • 2.2, ДругойАнон (?), 19:17, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот как только построим социализм - сразу же отменим. А пока нас заставяют кушать кактус
     
     
  • 3.5, BeLord (ok), 19:28, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В социализме патенты тоже были-)))
     
     
  • 4.11, Bottle (?), 19:58, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причём такие, что изобретатель сосал моржовые причиндалы, получив 50 рублей за год. А ещё технология оставалась проприетарной, просто владельцем было государство))) Ты не мог посмотреть чертежи, чтобы воспроизвести предмет. Максимум мог собрать Радио-86РК из армянских конденсаторов, но пылесос собрать не мог.
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 21:51, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Радио-86РК это модифицированная схема американского терминала.
     
  • 4.21, Аноним (21), 20:22, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторские свидетельства. Их главная цель - закрепить авторство за изобретателем. Автору выплачивалось разовое вознаграждение. Авторское свидетельство не давало права доить и троллить использующих изобретение.
     
     
  • 5.34, Аноним (33), 21:55, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На одном советском заводе по производству телевизоров мужик подал на патент. Так в этот патент вписали его начальник и начальника начальника и так далее. В конечном счёте вписанных стало слишком много и кого-то надо было выкинуть. По итогу выкинули автора патента. На что он обиделся и уволился. Потом несколько месяцев к нему ездили гонцы пытались уговорить вернуться по итогу он вернулся когда ему пообещали купить дорогое импортное оборудование, вроде даже японское. Итог социалистические патенты это Филькина грамота.
     
     
  • 6.48, Bottle (?), 22:24, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы доказательств этой истории, цены бы не было! Джентельмены, конечно, верят друг другу на слово, но мы с вами не джентельмены.
     
  • 4.27, Аноним (27), 20:40, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В нормальных странах патентов на ПО не было и нет даже сейчас
     
     
  • 5.35, Аноним (33), 21:56, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и продовольствия в нужном объеме нет.
     
  • 3.39, Аноним (39), 22:03, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При социализме просто государство будет владеть патентами. Надо строить анкапчик.
     
  • 2.3, Пользователь (?), 19:19, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Деньги, очень большие деньги
     
  • 2.17, birdie (ok), 20:12, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что разработки стоят чудовищных денег, и, если ваши конкуренты тупо сPiздили их, то вы, потратив сотни миллионов баксов, вылетаете в трубу, а они зарабатывают деньги. Особенно это касается лекарств - там уже некоторые разработки за лярды баксов перевалили.

    Единственно на что стоит уменьшить "патенты" - это copyright. Вот как раз там - полное безумие. В США, по-моему, теперь copyright на art увеличили до 120 лет. Сочинил мелодию - собираешь бабки ты, потом дети, потом дети детей и так 120 лет.

    Придумал лекарство, которое возвращает к жизни с того света - тебе всего 20 лет стричь с него отчисления, а потом дженерики. Как раз патенты действуют "всего" 20 лет - я большой проблемы не вижу.

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 22:15, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше тут сосредоточиться на патентах на алгоритмы и софт, о которых, собственно... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.28, Самый умный аноним (?), 20:51, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы понять, зачем нужны патенты, нужно изобрести что-то, а не строчить комменты на опеннете
     
     
  • 3.31, birdie (ok), 21:20, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А тут всегда самые крутые эксперты в отрасли, вы не знали?
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:28, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"): [...]dotnet

    О чем я думаю, когда представляю себе Эталонный Линукс. Конечно же о дотнете, как о неотъемлемой его части.

     
  • 1.6, Аноним (6), 19:30, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов
    > Патентный пул OIN включает более 1300 патентов

    а куда делись 60к патентов от мс?

     
     
  • 2.8, Кэп (?), 19:45, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    60 000 больше чем 1300
    Ваш Кэп
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 19:49, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я в курсе, но в первом предложении написано что мс дала 60к, а во втором, что общий патентный пул - 1.3к - где 60к от мс? тогда бы написали, что пул оина - 61,3к.
     
     
  • 4.32, Кэп (?), 21:31, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>тогда бы написали, что пул оина - 61,3к.

    Так они и написали - более 1300, ведь 61,3к > 1,3к

     
  • 4.38, Аноним (38), 22:03, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать внимательно мы конечно не будем
     
  • 2.22, Аноним (21), 20:24, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    90% из них были воображаемые.
     
  • 2.36, Аноним (33), 22:01, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь что такое владеть, а что такое безвозмездная аренда? Купить велосипед и друг тебе дал покататься не одно и то же.
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:36, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    патент=зло
    патент=корм для паразитов юристов!  
    /thread
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:46, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патент - легальный вор
    А так да..
    паразитов надо выводить. А там где для них уже все готово (в политической системе) выводить очень и очень трудно. Практически невозможно.
     
  • 2.13, Bottle (?), 20:02, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, а ещё право имеет сильный. Особенно ЧВК на букву "W".
     
  • 2.18, birdie (ok), 20:13, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказал тот, кто ничего в жизни не изобрёл.

    Гавкайте - не останавливайтесь.

    Создадите бизнес а-ля NVIDIA с капитализацией 3 триллиона зелени - поговорим.

     
     
  • 3.23, Аноним (21), 20:27, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Изобретать" и "создавать бизнесс с любой капитализацией" - сущности ортогональные.
     
     
  • 4.26, birdie (ok), 20:40, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Изобретать" и "создавать бизнесс с любой капитализацией" - сущности ортогональные.

    Почему на моём opennet столько Де Биллов?

    https://insights.greyb.com/nvidia-corporation-patents/

    Nvidia has a total of 15034 patents globally. These patents belong to 6167 unique patent families. Out of 15034 patents, 11490 patents are active.

    https://www.verdict.co.uk/nvidia-patent-activity/

    NVIDIA saw the highest growth of 131% in patent filings in February and 126% in grants in January in Q1 2024. Compared to Q4 2023, Q1 2024 saw an increase in patent filings by 112% and grants by 126%.

     
  • 2.20, Аноним (-), 20:19, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Звучит как "частная собсвтенность - зло"
    Вот только успешных стран от нее избавившихся я что-то не припомню)

    У патентов нормальный строк годности, который позволяет и авторам заработать, и сообществу получить халяву.

     
     
  • 3.24, Аноним (21), 20:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Только в твоих ушах. Частная собственность это про вещи вполне осязаемые. А то, что где-то кто-то приплёл, так называемую, "интеллектуальную собственность", это блеф. У "интеллектуальной собственности" есть только один собственник - матушка природа. А человек только подсматривает у неё её изобретения и заимствует.
     
     
  • 4.37, Аноним (33), 22:02, 12/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.42, Аноним (38), 22:08, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе, Перельман потому и отказался от лямчика, объяснение было такое: доказательство вывел не он, оно следовало из работ ещё 3-4 математиков. Был бы социалистом взял бы и поделил, наверное.

    И да, лучше ничего не изобретать, патенты нынче дорогое дело, сам не вывезешь.

    Жизнь как-бы говорит: Спокойненько там, Церетели, всё будет, только не рыпайся

     

  • 1.12, Аноним (-), 19:59, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Google, Amazon, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft

    вот они, настоящие создатели линукса
    и по факту владельцы((

     
     
  • 2.14, Bottle (?), 20:04, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусы будут?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:09, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Минусы будут?

    конечно будут. они делают то, что нужно им. а не то, что нужно пользователям
    а 99% ничего сделать не могут, поэтому вынуждены пользоваться этим

    вот системд проросла почти во все дистры, раст в ядро впихали, иксы выкидывают на мороз, драйвера рабочие из нового ядра удаляли

     
     
  • 4.19, Bottle (?), 20:19, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так тебе никто не мешает создать свою компанию и вести бизнес, своими коммитами влиять на ход дела. Но похоже, что жизнь в СНГ откладывает свой отпечаток на возможности.
    В конце концов, всегда есть шанс на epic fail со стороны Линуса и корпораций, тогда другие подсуетятся со своими ОСями и м.б. отвоюют часть рынка.
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 20:53, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем тут компания и бизнес? у меня есть фирма, но она не связана с it
    я не хочу коммитить, я просто хочу пользоваться линуксом, а не страдать от бесконечных переделок
    неужели нельзя сделать нормально?!
     
     
  • 6.45, Аноним (39), 22:11, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не страдаю, ЧяДНТ? Возможно проблема в тебе, а не в линуксе?
     
  • 4.43, Аноним (39), 22:10, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >они делают то, что нужно им

    Например защищают Линукс от патентных преследований)
    >99% ничего сделать не могут

    Давай по пунктам, чего ты сделать не можешь и что тебе мешает?
    >системд проросла почти во все дистры, раст в ядро впихали, иксы выкидывают на мороз

    Это делает сообщество, а не какие-то теневые владельцы линукса. И я, как пользователь, с этими нововведениями согласен. Ты не согласен? Так это рыночек, бери другой продукт.

     
  • 4.49, Bottle (?), 22:26, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, можешь пользоваться FreeBSD, которая не обладает перечисленным недостатками. Тяжело, верно? Что-то останавливает от перехода с Linux?
     

  • 1.16, Аноним (16), 20:10, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > terraform

    Как удобно свою проприетарь защитили

     
     
  • 2.40, Аноним (33), 22:04, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть только один стандарт.
     

  • 1.41, 12yoexpert (ok), 22:06, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как попасть в список избранных компаний?
     
     
  • 2.44, Аноним (38), 22:10, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдать патенты
     

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