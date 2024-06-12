В программу защиты Linux от патентных претензий включено 800 новых пакетов

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|1.1, Самый Лучший Гусь (?), 19:12, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Круто, но почему бы просто не отменить патенты? Столько проблем от них. Люди судяться платят штрафы садяться в тюрьму и кому это выгодно? Точно не обычным людям.
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|2.2, ДругойАнон (?), 19:17, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот как только построим социализм - сразу же отменим. А пока нас заставяют кушать кактус
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|4.11, Bottle (?), 19:58, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Причём такие, что изобретатель сосал моржовые причиндалы, получив 50 рублей за год. А ещё технология оставалась проприетарной, просто владельцем было государство))) Ты не мог посмотреть чертежи, чтобы воспроизвести предмет. Максимум мог собрать Радио-86РК из армянских конденсаторов, но пылесос собрать не мог.
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|4.21, Аноним (21), 20:22, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Авторские свидетельства. Их главная цель - закрепить авторство за изобретателем. Автору выплачивалось разовое вознаграждение. Авторское свидетельство не давало права доить и троллить использующих изобретение.
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|5.34, Аноним (33), 21:55, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На одном советском заводе по производству телевизоров мужик подал на патент. Так в этот патент вписали его начальник и начальника начальника и так далее. В конечном счёте вписанных стало слишком много и кого-то надо было выкинуть. По итогу выкинули автора патента. На что он обиделся и уволился. Потом несколько месяцев к нему ездили гонцы пытались уговорить вернуться по итогу он вернулся когда ему пообещали купить дорогое импортное оборудование, вроде даже японское. Итог социалистические патенты это Филькина грамота.
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|6.48, Bottle (?), 22:24, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё бы доказательств этой истории, цены бы не было! Джентельмены, конечно, верят друг другу на слово, но мы с вами не джентельмены.
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|4.27, Аноним (27), 20:40, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В нормальных странах патентов на ПО не было и нет даже сейчас
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|3.39, Аноним (39), 22:03, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При социализме просто государство будет владеть патентами. Надо строить анкапчик.
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|2.17, birdie (ok), 20:12, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что разработки стоят чудовищных денег, и, если ваши конкуренты тупо сPiздили их, то вы, потратив сотни миллионов баксов, вылетаете в трубу, а они зарабатывают деньги. Особенно это касается лекарств - там уже некоторые разработки за лярды баксов перевалили.
Единственно на что стоит уменьшить "патенты" - это copyright. Вот как раз там - полное безумие. В США, по-моему, теперь copyright на art увеличили до 120 лет. Сочинил мелодию - собираешь бабки ты, потом дети, потом дети детей и так 120 лет.
Придумал лекарство, которое возвращает к жизни с того света - тебе всего 20 лет стричь с него отчисления, а потом дженерики. Как раз патенты действуют "всего" 20 лет - я большой проблемы не вижу.
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|3.47, Аноним (47), 22:15, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше тут сосредоточиться на патентах на алгоритмы и софт, о которых, собственно... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (4), 19:28, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"): [...]dotnet
О чем я думаю, когда представляю себе Эталонный Линукс. Конечно же о дотнете, как о неотъемлемой его части.
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|1.6, Аноним (6), 19:30, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов
> Патентный пул OIN включает более 1300 патентов
а куда делись 60к патентов от мс?
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|3.10, Аноним (6), 19:49, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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я в курсе, но в первом предложении написано что мс дала 60к, а во втором, что общий патентный пул - 1.3к - где 60к от мс? тогда бы написали, что пул оина - 61,3к.
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|4.32, Кэп (?), 21:31, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>тогда бы написали, что пул оина - 61,3к.
Так они и написали - более 1300, ведь 61,3к > 1,3к
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|2.36, Аноним (33), 22:01, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаешь что такое владеть, а что такое безвозмездная аренда? Купить велосипед и друг тебе дал покататься не одно и то же.
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|2.9, Аноним (9), 19:46, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Патент - легальный вор
А так да..
паразитов надо выводить. А там где для них уже все готово (в политической системе) выводить очень и очень трудно. Практически невозможно.
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|2.18, birdie (ok), 20:13, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сказал тот, кто ничего в жизни не изобрёл.
Гавкайте - не останавливайтесь.
Создадите бизнес а-ля NVIDIA с капитализацией 3 триллиона зелени - поговорим.
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|3.23, Аноним (21), 20:27, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Изобретать" и "создавать бизнесс с любой капитализацией" - сущности ортогональные.
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|4.26, birdie (ok), 20:40, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Изобретать" и "создавать бизнесс с любой капитализацией" - сущности ортогональные.
Почему на моём opennet столько Де Биллов?
https://insights.greyb.com/nvidia-corporation-patents/
Nvidia has a total of 15034 patents globally. These patents belong to 6167 unique patent families. Out of 15034 patents, 11490 patents are active.
https://www.verdict.co.uk/nvidia-patent-activity/
NVIDIA saw the highest growth of 131% in patent filings in February and 126% in grants in January in Q1 2024. Compared to Q4 2023, Q1 2024 saw an increase in patent filings by 112% and grants by 126%.
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|2.20, Аноним (-), 20:19, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Звучит как "частная собсвтенность - зло"
Вот только успешных стран от нее избавившихся я что-то не припомню)
У патентов нормальный строк годности, который позволяет и авторам заработать, и сообществу получить халяву.
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|3.24, Аноним (21), 20:33, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Только в твоих ушах. Частная собственность это про вещи вполне осязаемые. А то, что где-то кто-то приплёл, так называемую, "интеллектуальную собственность", это блеф. У "интеллектуальной собственности" есть только один собственник - матушка природа. А человек только подсматривает у неё её изобретения и заимствует.
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|4.42, Аноним (38), 22:08, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе, Перельман потому и отказался от лямчика, объяснение было такое: доказательство вывел не он, оно следовало из работ ещё 3-4 математиков. Был бы социалистом взял бы и поделил, наверное.
И да, лучше ничего не изобретать, патенты нынче дорогое дело, сам не вывезешь.
Жизнь как-бы говорит: Спокойненько там, Церетели, всё будет, только не рыпайся
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|1.12, Аноним (-), 19:59, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Google, Amazon, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft
вот они, настоящие создатели линукса
и по факту владельцы((
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|3.15, Аноним (15), 20:09, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Минусы будут?
конечно будут. они делают то, что нужно им. а не то, что нужно пользователям
а 99% ничего сделать не могут, поэтому вынуждены пользоваться этим
вот системд проросла почти во все дистры, раст в ядро впихали, иксы выкидывают на мороз, драйвера рабочие из нового ядра удаляли
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|4.19, Bottle (?), 20:19, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так тебе никто не мешает создать свою компанию и вести бизнес, своими коммитами влиять на ход дела. Но похоже, что жизнь в СНГ откладывает свой отпечаток на возможности.
В конце концов, всегда есть шанс на epic fail со стороны Линуса и корпораций, тогда другие подсуетятся со своими ОСями и м.б. отвоюют часть рынка.
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|5.29, Аноним (-), 20:53, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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причем тут компания и бизнес? у меня есть фирма, но она не связана с it
я не хочу коммитить, я просто хочу пользоваться линуксом, а не страдать от бесконечных переделок
неужели нельзя сделать нормально?!
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|4.43, Аноним (39), 22:10, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>они делают то, что нужно им
Например защищают Линукс от патентных преследований)
>99% ничего сделать не могут
Давай по пунктам, чего ты сделать не можешь и что тебе мешает?
>системд проросла почти во все дистры, раст в ядро впихали, иксы выкидывают на мороз
Это делает сообщество, а не какие-то теневые владельцы линукса. И я, как пользователь, с этими нововведениями согласен. Ты не согласен? Так это рыночек, бери другой продукт.
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|4.49, Bottle (?), 22:26, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, можешь пользоваться FreeBSD, которая не обладает перечисленным недостатками. Тяжело, верно? Что-то останавливает от перехода с Linux?
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