В программу защиты Linux от патентных претензий включено 800 новых пакетов

Организация Open Invention Network (OIN), ставящая перед собой цель защиты экосистемы Linux от патентных претензий, объявила о расширении списка пакетов, на которые распространяется соглашение о невыдвижении патентных претензий и предоставлении возможности безвозмездного использования некоторых запатентованных технологий.

Список компонентов дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"), на которую распространяется соглашение между участниками OIN, расширен на 800 пакетов. Из внесённых в список новых пакетов можно выделить компоненты платформы AGL (Automotive Grade Linux), Android Wear, Apache Solr, Apache Atlas, ash, bacula, bazel, сhromium, сinnamon, сouchdb, cups-filters, Dolphin, dotnet, eudev, fltk, FuseSoc, grafana, icewm, istio, falco, jenkins, kate, kernel-rt, ldb, libadwaita, libcamera, mbedtls, nano, openchange, opensearch, openthread, scipy, sddm, spire, terraform, tesseract, vagrant, verilator, vulkan-tools, wayland-utils, xwayland и zlib-ng.

В итоге определение системы Linux теперь охватывает 4530 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, QEMU, Kubernetes, KVM, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, OpenStack, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Число участников OIN, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов, преодолело отметку в 3800 компаний, сообществ и организаций.

Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3800 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании как Google, Amazon, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco, Casio, Huawei, Fujitsu, Sony и Microsoft.

Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux. В том числе в рамках присоединения к OIN компания Microsoft передала участникам OIN право на использование более 60 тысяч своих патентов, обязавшись не использовать их против Linux и открытого ПО.

Патентный пул OIN включает более 1300 патентов. В том числе в руках OIN находится группа патентов, в которых фигурируют одни из первых упоминаний технологий создания динамического web-контента, которые предвосхитили появление таких систем как ASP от Microsoft, JSP от Sun/Oracle и PHP. Другим существенным вкладом является приобретение в 2009 году 22 патентов Microsoft, которые до этого были проданы консорциуму AST как патенты, затрагивающие "open source" продукты. Все участники OIN имеют возможность использовать данные патенты безвозмездно. Действенность соглашения OIN была подтверждена решением Министерства юстиции США, потребовавшим учесть интересы OIN в условиях сделки о продаже патентов Novell.



