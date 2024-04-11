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Инициативой OS Zone аннулировано 54 патента, направленных против открытого ПО

11.04.2024 08:18

Организации Open Invention Network (OIN) и Unified Patents объявили об успешном развитии совместной инициативы Open Source Zone (OS Zone), созданной в 2019 году после патентной агрессии компании Rothschild Patent Imaging против проекта GNOME. С тех пор, кроме патента, в нарушении которого обвинялись разработчики GNOME, участники OS Zone смогли добиться признания недействительным ещё 53 патента, так или иначе нацеленных против открытого ПО.

Из открытых проектов, интересы которых удалось защитить, добившись признания связанных с ними патентов недействительными, упоминаются Apache Cocoon, Apache mod_evasive, Argo, Bluez, Fail2Ban, FreeMesh, LibreMesh, iFolder, LibVLC, Linkerd, ядро Linux, Automotive Linux, Kubernetes, KVM, Magento, Mastodon, Firefox, Mycroft, OpenACH, OpenSwan, QEMU и WebM.

Сообщается, что помимо основных спонсоров проводимой в OS Zone работы - Linux Foundation и Microsoft, о своей поддержке в этом году заявили компании Amazon, Apple, CableLabs, Mercedes-Benz, Meta, ServiceNow и Twilio, что позволит усилить работу по признанию недействительными сомнительных патентов, используемых патентными троллями для нападок на компании и организации, продвигающие открытое ПО.

Проект OS Zone создан для защиты открытого ПО от нападок патентных троллей, не обладающих активами и живущими только за счёт исков с использованием сомнительных патентов. В рамках проекта сформирована группа, которая занимается поиском фактов более раннего использования технологий, фигурирующих в разбирательствах, затрагивающих Linux и открытое ПО. OS Zone также предусматривает выплату вознаграждений энтузиастам за выявление фактов более раннего использования запатентованных технологий.

Противостояние с патентными троллями усложняет то, что тролль владеет только интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому против него невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах, и остаётся только пытаться доказать несостоятельность используемого в иске патента.

Организация Unified Patents пытается противостоять патентным троллям и усложняет разбирательства с их участием, делая нападки слишком затратными из-за судебных издержек. Unified Patents не ставит целью выиграть дело, но даёт понять троллям, что будет бороться и отставать интересы своих участников. В итоге разбирательство с участником Unified Patents может оказаться для тролля дороже, чем отчисления, которые тролль намерен получить (например, успешное противостояние может продолжаться до 6 месяцев и грозить судебными издержками до 2 млн долларов).

Организация Open Invention Network (OIN) занимается защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3800 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 3730 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://openinventionnetwork.c...)
  2. OpenNews: Компания Foxconn присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: Патент, использованный для нападок на GNOME, признан недействительным
  4. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 337 новых пакетов
  5. OpenNews: Патентное разбирательство против GNOME прекращено
  6. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60969-oin
Ключевые слова: oin, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:34, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > OS Zone

    Анон тоже сперва вспомнил oszone·net?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:54, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вспомнился только взор·нет
     

  • 1.20, Аноним (20), 09:42, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лишь бы код не писать.

    Закрывать надо патентную систему, а не несколько десятков патентов, которые за месяц можно зарегистрировать. Бесполезная работа.

     
     
  • 2.23, penetrator (?), 10:33, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    взамен ты что предложить можешь? бубнеть в чате и я могу
     
     
  • 3.27, _kp (ok), 10:50, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При признании патентного тролля таковым, или выявлении недобросовесного патента, автоматически анулировать все его патенты.
    Это охладит крупные компании заниматься хеpнёй.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 11:14, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты его аннулировал, минут через 10-15 очередное ООО "Лабеан" на себя заявку подало. Их можно десятками создавать и в запасе держать именно на такой случай.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 12:08, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На изобретение, по которому аннулирован патент за троллизм? Вы глупы или просто петросянете здесь?
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 12:24, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто будет решать, это то же изобретение или нет? Вы потонете в бюрократии с вашими "оптимизациями" и в конце концов поймете, что существующая система вполне себе неплохо работает.
     
  • 6.43, Аноним (34), 12:28, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не прокатила заявка на фигню с красными кнопочками - напишем заявку на фигню с зелёненькими и расположим чуть по-другому.
     
  • 3.35, Стив Балмер (?), 11:29, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так он же написал - "Закрывать надо патентную систему"
    конечно сильно жестко, но эффективно, еще как вариант для IT сектора ограничить действие патента несколькими годами, если не успел за это время реализовать свои преимущества то пусть это сделают другие, а не как сейчас зажимать технологии десятилетиями.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:04, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так деятельность подобных организаций (и троллей, и защирников от них) как раз понятно и доступно доводит до общества необщодимость демонтажа патентной системы.
     

  • 1.21, Вы забыли заполнить поле Name (?), 09:58, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх кот бы аннулировал патент на nemesis system от WB.
     
     
  • 2.22, ryoken (ok), 10:07, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>кот бы

    Чей..?

     
     
  • 3.25, Массоны Рептилоиды (?), 10:41, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да любой. На кота в суд не подашь, зоозащитники линчуют
     
     
  • 4.32, ryoken (ok), 11:05, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да любой. На кота в суд не подашь, зоозащитники линчуют

    Всё, понял. Нужен Кот Учёный, который на Дубе том.

     
  • 2.38, Аноним (38), 11:40, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WB : Wildberries?
     
     
  • 3.41, Аноним (40), 12:10, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чем, а вшивый про баню...
     

  • 1.36, Максим (??), 11:31, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этих псевдопатентных махинаторов хорошо бы ещё привлечь за мошенничество!
     
  • 1.37, pic (?), 11:33, 11/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И тут Ротшильды.
     

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