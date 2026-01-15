Выпуск Hangover 11.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64

Опубликован релиз инструментария Hangover 11.0, позволяющего запускать 64- и 32-разрядные Windows-приложения, собранные для архитектур x86 (i386), x86_64 и ARM32, в окружениях на базе архитектуры ARM64 (Aarch64). В разработке находится реализация варианта Hangover для архитектуры RISC-V. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPL 2.1. Hangover заметно обгоняет по производительности конфигурации, в которых Wine запускается целиком в режиме эмуляции, так как при использовании Hangover эмулятор применяется только для выполнения кода самого приложения, а все системные вызовы, библиотеки и компоненты Wine выполняются вне эмулятора в родном для текущей платформы исполнении (Hangover разрывает цепочку эмуляции на уровне обращений к win32 и wine). В слое эмуляции могут использоваться FEX и Box64, в зависимости от предпочтений пользователя. Начата, но пока не завершена работа по поддержке эмулятора Blink. Среди изменений в новой версии: Выполнена синхронизация с кодовой базой Wine 11. Число патчей с исправлениями, накладываемыми поверх Wine, снижено до 10.

Обновлены эмуляторы FEX 2601 и Box64 0.4.

Библиотека box64cpu.dll перенесена в проект Box64 под именем WowBox64.dll.

Прекращена поддержка QEMU. Оставлена только поддержка эмуляторов FEX и Box64.

Добавлены пакеты для Ubuntu 25.10.



