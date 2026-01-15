The OpenNET Project / Index page

Выпуск Hangover 11.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64

15.01.2026 11:40

Опубликован релиз инструментария Hangover 11.0, позволяющего запускать 64- и 32-разрядные Windows-приложения, собранные для архитектур x86 (i386), x86_64 и ARM32, в окружениях на базе архитектуры ARM64 (Aarch64). В разработке находится реализация варианта Hangover для архитектуры RISC-V. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPL 2.1.

Hangover заметно обгоняет по производительности конфигурации, в которых Wine запускается целиком в режиме эмуляции, так как при использовании Hangover эмулятор применяется только для выполнения кода самого приложения, а все системные вызовы, библиотеки и компоненты Wine выполняются вне эмулятора в родном для текущей платформы исполнении (Hangover разрывает цепочку эмуляции на уровне обращений к win32 и wine). В слое эмуляции могут использоваться FEX и Box64, в зависимости от предпочтений пользователя. Начата, но пока не завершена работа по поддержке эмулятора Blink.

Среди изменений в новой версии:

  • Выполнена синхронизация с кодовой базой Wine 11. Число патчей с исправлениями, накладываемыми поверх Wine, снижено до 10.
  • Обновлены эмуляторы FEX 2601 и Box64 0.4.
  • Библиотека box64cpu.dll перенесена в проект Box64 под именем WowBox64.dll.
  • Прекращена поддержка QEMU. Оставлена только поддержка эмуляторов FEX и Box64.
  • Добавлены пакеты для Ubuntu 25.10.


  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Знаете как на некотоых арм ноутбуках удалить арм Винду и поставить Линукс? Никак.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:10, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И почему же? Secure Boot не отключить? Ну так, есть дистрибутивы с его поддержкой
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 15:31, 15/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:22, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Знаете как на некотоых арм ноутбуках удалить арм Винду и поставить Линукс? Никак.

    Так берите на Intel/AMD.
    С ARM ноутами выбор пока не большой:
    https://www.asus.com/ru/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-a16-ux3607/
    Хотя ещё есть макбуки.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:14, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Snapdragon X2 Elite

    О, а когда его анонсировали, уже и продукт есть!?

     
     
  • 4.15, Аноним (4), 15:51, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а когда его анонсировали

    Осенью 2025.

     
  • 2.5, Аноним (5), 12:49, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно список некоторых, очень интересно.
    Например на китайский Honor на арме можно линукс?
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 15:31, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TCL Book 14 Go B220G-3ALCRU1 вообще никак линукс не поставить.
     

  • 1.2, User (??), 12:07, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неделя вайнов на opennet'е - количество релизов удвоилось...
     
  • 1.6, Аноним (7), 13:13, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видел только один ARM-компьютер с UEFI, и то на обзоре мини ПК.
     
  • 1.8, IMBird (ok), 14:10, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Существует ли такой эмулятор для NEC PC? Интересно погонять старые проекты на современном железе, в особенности на андроиде.
     
     
  • 2.17, name (??), 16:31, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, я в первые touhou играл через retroarch.
     

  • 1.9, Аноним10084 и 1008465039 (?), 14:15, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название проекта потешное) Переводится как "похмелье"
     
     
  • 2.10, уп (?), 14:21, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винное.
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 15:29, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виновное
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:42, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Выпуск Hangover 11.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64

    Выпуск Похмелье 11.0, пакета для запуска оконных приложений на системах РУКА64.

     
  • 1.16, Аноним (16), 16:25, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем такое вообще нужно?

    Нужно же наоборот, arm64 программы на x86_64 запускать, чтобы андроидные программы работали под Linux.

     
     
  • 2.18, name (??), 16:34, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое тоже есть, но проприетарное.
     
  • 2.19, name (??), 16:36, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часть андроид софта под x86 компилируют.
     

