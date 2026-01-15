|
1.1, Аноним (1), 12:00, 15/01/2026
Знаете как на некотоых арм ноутбуках удалить арм Винду и поставить Линукс? Никак.
2.3, Аноним (3), 12:10, 15/01/2026
И почему же? Secure Boot не отключить? Ну так, есть дистрибутивы с его поддержкой
3.7, Аноним (7), 13:14, 15/01/2026
>Snapdragon X2 Elite
О, а когда его анонсировали, уже и продукт есть!?
2.5, Аноним (5), 12:49, 15/01/2026
А можно список некоторых, очень интересно.
Например на китайский Honor на арме можно линукс?
1.2, User (??), 12:07, 15/01/2026
Неделя вайнов на opennet'е - количество релизов удвоилось...
1.8, IMBird (ok), 14:10, 15/01/2026
Существует ли такой эмулятор для NEC PC? Интересно погонять старые проекты на современном железе, в особенности на андроиде.
1.14, Аноним (14), 15:42, 15/01/2026
> Выпуск Hangover 11.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64
Выпуск Похмелье 11.0, пакета для запуска оконных приложений на системах РУКА64.
1.16, Аноним (16), 16:25, 15/01/2026
Зачем такое вообще нужно?
Нужно же наоборот, arm64 программы на x86_64 запускать, чтобы андроидные программы работали под Linux.
