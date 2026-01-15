Опубликована децентрализованная платформа совместной разработки Radicle 1.6

Опубликован выпуск P2P-платформы Radicle 1.6, нацеленной на создание децентрализованного сервиса совместной разработки и хранения кода, похожего на GitHub и GitLab, но не привязанного к конкретным серверам, не подверженного цензуре и работающего с использованием ресурсов участников P2P-сети. Платформа поддерживает типовые элементы социального взаимодействия разработчиков, такие как issue, патчи и рецензии на код. Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Сборки подготовлены для Linux и macOS. Дополнительно развиваются десктоп-клиент, web-интерфейс и консольный интерфейс. Radicle позволяет не зависеть при разработке и распространении кода от централизованных платформ и корпораций, привязка к которым вносит дополнительные риски (единая точка отказа, компания может закрыться или изменить условия работы). Для управления кодом в Radicle используется привычный Git, расширенный средствами определения репозиториев в P2P-сети. Все данные в первую очередь сохраняются локально (концепция local-first) и всегда доступны на компьютере разработчика, независимо от состояния сетевого подключения. Участники предоставляют доступ к своему коду и связанным с кодом артефактам, таким как патчи и обсуждения исправления ошибок (issues), которые сохраняются локально и реплицируются на узлы других заинтересованных разработчиков, подключённые к общей децентрализованной P2P-сети. В итоге формируется глобальный децентрализованный Git-репозиторий, данные которого реплицированы и продублированы на разных системах участников. Для определения соседних узлов в P2P-сети применяется протокол Gossip, а для репликации данных между узлами протокол Heartwood, основанный на Git. Так как протокол основан на Git, платформу легко интегрировать с существующими инструментами для разработки на Git. Для идентификации узлов и верификации репозиториев используется криптография на основе открытых ключей, без применения учётных записей. Аутентификация и авторизация осуществляется на основе открытых ключей без централизованных удостоверяющих серверов. Каждый репозиторий в P2P-сети имеет свой уникальный идентификатор и самосертифицирован (self-certifying), т.е. все действия в репозитории, такие как добавление коммитов и оставление комментариев к issue, заверяются владельцем цифровой подписью, позволяющей убедиться в корректности данных на других узлах без использования централизованных удостоверяющих центров. Для получения доступа к репозиторию достаточно, чтобы в online находился хотя бы один узел, на котором имеется его реплицированная копия. Узлы в P2P-сети могут подписываться на определённые репозитории и получать обновления. Возможно создание приватных репозиториев, доступных только определённым узлам. Для управления и владения репозиторием используется концепция "делегатов" (delegates). Делегатом может быть как отдельный пользователь так и бот или группа, привязанные к специальному идентификатору. Делегаты могут принимать в репозиторий патчи, закрывать issue и задавать права доступа к репозиторию. К каждому репозиторию может быть привязано несколько делегатов. Radicle-репозитории хранятся на системах пользователей в виде обычных git-репозиториев, в которых присутствуют дополнительные пространства имён для хранения данных пиров и форков, с которыми осуществляется текущая работа. Обсуждения, предлагаемые патчи и компоненты для организации рецензирования тоже сохраняются в git-репозитории в виде совместных объектов (COB - Collaborative Objects) и реплицируются между пирами. В новом выпуске: Реализации узла Radicle (radicle-node) переведена на использование библиотеки ввода/вывода Mio. Из зависимостей исключены пакеты netservices, io-reactor и popol, которые мешали добиться должного уровня многоплатформенности. Добавлен новый модуль reactor, в рамках которого io-reactor переписан на базе Mio.

Переход на Mio позволил реализовать поддержку платформы Windows, которая пока имеет статус экспериментальной.

Код для разбора аргументов командной строки переведён на библиотеку clap, что унифицировало поведение при разборе аргументов и привнесло в утилиту rad такие возможности как автоматическая генерация подсказки по командам, вывод рекомендаций по устранению ошибок, подсветка вывода и автодополнение команд.

В radicle-node добавлена поддержка механизма systemd Credentials для безопасной передачи ключей доступа (xyz.radicle.node.secret) и паролей для их расшифровки (xyz.radicle.node.passphrase) в дополнение к использованию переменной окружения RAD_PASSPHRASE, опции командной строки "--secret" и параметров в файле конфигурации.

Требования к минимально поддерживаемой версии компилятора Rust повышены до 1.85.



