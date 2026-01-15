The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликована децентрализованная платформа совместной разработки Radicle 1.6

15.01.2026 09:21

Опубликован выпуск P2P-платформы Radicle 1.6, нацеленной на создание децентрализованного сервиса совместной разработки и хранения кода, похожего на GitHub и GitLab, но не привязанного к конкретным серверам, не подверженного цензуре и работающего с использованием ресурсов участников P2P-сети. Платформа поддерживает типовые элементы социального взаимодействия разработчиков, такие как issue, патчи и рецензии на код. Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Сборки подготовлены для Linux и macOS. Дополнительно развиваются десктоп-клиент, web-интерфейс и консольный интерфейс.

Radicle позволяет не зависеть при разработке и распространении кода от централизованных платформ и корпораций, привязка к которым вносит дополнительные риски (единая точка отказа, компания может закрыться или изменить условия работы). Для управления кодом в Radicle используется привычный Git, расширенный средствами определения репозиториев в P2P-сети. Все данные в первую очередь сохраняются локально (концепция local-first) и всегда доступны на компьютере разработчика, независимо от состояния сетевого подключения.

Участники предоставляют доступ к своему коду и связанным с кодом артефактам, таким как патчи и обсуждения исправления ошибок (issues), которые сохраняются локально и реплицируются на узлы других заинтересованных разработчиков, подключённые к общей децентрализованной P2P-сети. В итоге формируется глобальный децентрализованный Git-репозиторий, данные которого реплицированы и продублированы на разных системах участников.

Для определения соседних узлов в P2P-сети применяется протокол Gossip, а для репликации данных между узлами протокол Heartwood, основанный на Git. Так как протокол основан на Git, платформу легко интегрировать с существующими инструментами для разработки на Git. Для идентификации узлов и верификации репозиториев используется криптография на основе открытых ключей, без применения учётных записей. Аутентификация и авторизация осуществляется на основе открытых ключей без централизованных удостоверяющих серверов.

Каждый репозиторий в P2P-сети имеет свой уникальный идентификатор и самосертифицирован (self-certifying), т.е. все действия в репозитории, такие как добавление коммитов и оставление комментариев к issue, заверяются владельцем цифровой подписью, позволяющей убедиться в корректности данных на других узлах без использования централизованных удостоверяющих центров. Для получения доступа к репозиторию достаточно, чтобы в online находился хотя бы один узел, на котором имеется его реплицированная копия.

Узлы в P2P-сети могут подписываться на определённые репозитории и получать обновления. Возможно создание приватных репозиториев, доступных только определённым узлам. Для управления и владения репозиторием используется концепция "делегатов" (delegates). Делегатом может быть как отдельный пользователь так и бот или группа, привязанные к специальному идентификатору. Делегаты могут принимать в репозиторий патчи, закрывать issue и задавать права доступа к репозиторию. К каждому репозиторию может быть привязано несколько делегатов.

Radicle-репозитории хранятся на системах пользователей в виде обычных git-репозиториев, в которых присутствуют дополнительные пространства имён для хранения данных пиров и форков, с которыми осуществляется текущая работа. Обсуждения, предлагаемые патчи и компоненты для организации рецензирования тоже сохраняются в git-репозитории в виде совместных объектов (COB - Collaborative Objects) и реплицируются между пирами.

В новом выпуске:

  • Реализации узла Radicle (radicle-node) переведена на использование библиотеки ввода/вывода Mio. Из зависимостей исключены пакеты netservices, io-reactor и popol, которые мешали добиться должного уровня многоплатформенности. Добавлен новый модуль reactor, в рамках которого io-reactor переписан на базе Mio.
  • Переход на Mio позволил реализовать поддержку платформы Windows, которая пока имеет статус экспериментальной.
  • Код для разбора аргументов командной строки переведён на библиотеку clap, что унифицировало поведение при разборе аргументов и привнесло в утилиту rad такие возможности как автоматическая генерация подсказки по командам, вывод рекомендаций по устранению ошибок, подсветка вывода и автодополнение команд.
  • В radicle-node добавлена поддержка механизма systemd Credentials для безопасной передачи ключей доступа (xyz.radicle.node.secret) и паролей для их расшифровки (xyz.radicle.node.passphrase) в дополнение к использованию переменной окружения RAD_PASSPHRASE, опции командной строки "--secret" и параметров в файле конфигурации.
  • Требования к минимально поддерживаемой версии компилятора Rust повышены до 1.85.


  1. Главная ссылка к новости (https://radicle.xyz/2026/01/14...)
  2. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  3. OpenNews: Доступна децентрализованная система отслеживания ошибок git-bug 0.9
  4. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9
  5. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 и libgnunetchat 0.1 для создания децентрализованных чатов
  6. OpenNews: Выпуск zeronet-conservancy 0.7.8, платформы для децентрализованных сайтов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64614-radicle
Ключевые слова: radicle, git, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 09:22, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

    И какой смысл такой прогиб под корпорасов делать в p2p фигне? Типа, это кто-то еще и оценит? Корпы наоборот вендорлок и тоталконтроль интересует.

     
     
  • 2.3, анон (?), 09:24, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за прогиб?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:38, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Писать надо на языках, к которым ни одна корпорация никак не притронулась. Си и раст в этот список не входят. Зато входит брейнфак.
     
     
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 9.60, Аноним (60), 14:21, 15/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Это обыкновенное мракобесие, которое крайне трудно поддаётся искоренению У нас ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.63, Аноним (-), 14:49, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это все легко объясняется у команды не было опыта ресурсов желания ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:16, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писать надо под Copyleft.
     
     
  • 5.36, fjgfgjfgjgj (?), 11:43, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому надо? Тебе надо - пиши сам.
     
  • 2.7, 12yoexpert (ok), 09:45, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты почти понял, в чём смысл выбора раста, осталось чуть-чуть
     

  • 1.11, penetrator (?), 09:51, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    читаю местную публику, и что-то недоумеваю, вам дают инструмент обхода блокировок репозиториев на публичных платформах таких как гитхаб, а вы все носом крутите

    или уверовали в абузоустойчивость?

    я считаю, что любой код, которым сделал свободным автор, должен оставаться свободным

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:29, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только автор сделал этот код под несвободной лицензией.
     
     
  • 3.34, User (??), 11:38, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ааааа! Всё. Пропало.
    "обход" не обходит, блокировки блокируются, неуловимого Джо ловят и вот - ЗОНДИРУЮТ...
    Беда. Беда-беда даже. Куды крестьянин податься?
    О - на opennet!
     
  • 3.39, анон (?), 12:05, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Кому эти лицензии нужны? Видишь код и делаешь с ним что-угодно.
     
  • 3.42, Аноним (4), 12:21, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем больше запретов в лицензии, тем она "свободнее". По такой гну-логике, проприетарная EULA -- это свободнейшая свободность свободности!
     
  • 3.43, penetrator (?), 12:29, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только автор сделал этот код под несвободной лицензией.

    обе лицензии свободные, они не копилефт, но свободные

     
  • 3.58, Аноним (58), 14:19, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лицензии свободные, а вот язык несвободный.
     

  • 1.38, Аноним (38), 11:46, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Представляю, какие густые заросли веток будут в этом "репозитории".
     
  • 1.46, Двачер (?), 13:39, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давным-давно, в старые добрые времена, в тридевятом царстве, в неИИшном государстве децентрализованно разрабатывали по e-mail и Usenet. А растонеугодный Дебиан так вообще, тупо и нагло раздавал свои релизы торрентами, осмелюсь воздать славу также и пиратам Рутрекера, смело раздававшим и проги и исходники.
    Справедливости ради: торрент, конечно, хорошо раздает релизы, но с ним трудно раздавать патчи.
    А были еще и децентрализованные довольно популярные оверлей-сети, вроде Гипербореи (но сейчас они прогнулись и предсказуемо менее популярны), на них легко было поднять свой гит, (но децентрализованный гит, наверное, круче)
    Эх, были же времена! (не то, что нынешнее племя, богатыри, не вы!(с) Пушкин) помянем те деньки сто граммами!
     
     
  • 2.52, Аноним (60), 14:09, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Давным-давно, в старые добрые времена, в тридевятом царстве, в неИИшном государстве децентрализованно разрабатывали по e-mail и Usenet.

    Вы бы ещё на перфокарты сослались бы. Вручную собирать проект из тысяч разных электронных писем слишком утомительно.

     
     
  • 3.61, Двачер (?), 14:34, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриптик, по регэкспу собирающий все релевантные файлы .patch из папочки мэйл-клиента или эхоконференции.
    Хотя, конечно, это больше подходит довольно маленьких проектов для...
     
  • 2.59, Аноним (58), 14:21, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Справедливости ради: торрент, конечно, хорошо раздает релизы, но с ним трудно раздавать патчи.

    А это уже авторы дистрибутивов виноваты что не научились патчи слать по торрентам.

     
     
  • 3.62, Двачер (?), 14:42, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всПОНИл про Зеронет, (к сожалению, наверно его пилят три с половиной анонимуса), - но он неплохо мог  в раздачу патчей. К нему баш-скриптик прикрутить и вот тебе и децентрализованный гит. Если идея понравилась, с вас большое спасибо :)
     

  • 1.49, Джон Титор (ok), 13:57, 15/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.57, Джон Титор (ok), 14:17, 15/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру