Опубликована децентрализованная платформа совместной разработки Radicle 1.6

|1.2, Аноним (-), 09:22, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT.
И какой смысл такой прогиб под корпорасов делать в p2p фигне? Типа, это кто-то еще и оценит? Корпы наоборот вендорлок и тоталконтроль интересует.
|3.4, Аноним (4), 09:38, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Писать надо на языках, к которым ни одна корпорация никак не притронулась. Си и раст в этот список не входят. Зато входит брейнфак.
|Часть нити удалена модератором
|9.60, Аноним (60), 14:21, 15/01/2026 [ответить]
Это обыкновенное мракобесие, которое крайне трудно поддаётся искоренению У нас ... текст свёрнут, показать
|1.11, penetrator (?), 09:51, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
читаю местную публику, и что-то недоумеваю, вам дают инструмент обхода блокировок репозиториев на публичных платформах таких как гитхаб, а вы все носом крутите
или уверовали в абузоустойчивость?
я считаю, что любой код, которым сделал свободным автор, должен оставаться свободным
|3.34, User (??), 11:38, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ааааа! Всё. Пропало.
"обход" не обходит, блокировки блокируются, неуловимого Джо ловят и вот - ЗОНДИРУЮТ...
Беда. Беда-беда даже. Куды крестьянин податься?
О - на opennet!
|3.39, анон (?), 12:05, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И что? Кому эти лицензии нужны? Видишь код и делаешь с ним что-угодно.
|3.42, Аноним (4), 12:21, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чем больше запретов в лицензии, тем она "свободнее". По такой гну-логике, проприетарная EULA -- это свободнейшая свободность свободности!
|3.43, penetrator (?), 12:29, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Только автор сделал этот код под несвободной лицензией.
обе лицензии свободные, они не копилефт, но свободные
|1.46, Двачер (?), 13:39, 15/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Давным-давно, в старые добрые времена, в тридевятом царстве, в неИИшном государстве децентрализованно разрабатывали по e-mail и Usenet. А растонеугодный Дебиан так вообще, тупо и нагло раздавал свои релизы торрентами, осмелюсь воздать славу также и пиратам Рутрекера, смело раздававшим и проги и исходники.
Справедливости ради: торрент, конечно, хорошо раздает релизы, но с ним трудно раздавать патчи.
А были еще и децентрализованные довольно популярные оверлей-сети, вроде Гипербореи (но сейчас они прогнулись и предсказуемо менее популярны), на них легко было поднять свой гит, (но децентрализованный гит, наверное, круче)
Эх, были же времена! (не то, что нынешнее племя, богатыри, не вы!(с) Пушкин) помянем те деньки сто граммами!
|2.52, Аноним (60), 14:09, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Давным-давно, в старые добрые времена, в тридевятом царстве, в неИИшном государстве децентрализованно разрабатывали по e-mail и Usenet.
Вы бы ещё на перфокарты сослались бы. Вручную собирать проект из тысяч разных электронных писем слишком утомительно.
|3.61, Двачер (?), 14:34, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скриптик, по регэкспу собирающий все релевантные файлы .patch из папочки мэйл-клиента или эхоконференции.
Хотя, конечно, это больше подходит довольно маленьких проектов для...
|2.59, Аноним (58), 14:21, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Справедливости ради: торрент, конечно, хорошо раздает релизы, но с ним трудно раздавать патчи.
А это уже авторы дистрибутивов виноваты что не научились патчи слать по торрентам.
|3.62, Двачер (?), 14:42, 15/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я всПОНИл про Зеронет, (к сожалению, наверно его пилят три с половиной анонимуса), - но он неплохо мог в раздачу патчей. К нему баш-скриптик прикрутить и вот тебе и децентрализованный гит. Если идея понравилась, с вас большое спасибо :)
