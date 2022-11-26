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Выпуск zeronet-conservancy 0.7.8, платформы для децентрализованных сайтов

26.11.2022 12:53

Состоялся выпуск проекта zeronet-conservancy 0.7.8, продолжающего развитие децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet и нацелен на поддержание и увеличение безопасности существующей инфраструктуры, модерацию пользователями и плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.

0.7.8 является незапланированным релизом, выпущенным из-за запаздывания значительной версии 0.8 и накоплением достаточного объёма изменений. В новой версии:

  • Домены .bit переведены в разряд устаревших: осуществлена переадресация с .bit домена на настоящий адрес сайта и заморозка регистра доменов.
  • Улучшено копирование пиров в боковой панели.
  • Улучшен стартовый скрипт.
  • Улучшена обработка опций командной строки.
  • Реализована возможность добавлять/удалять сайты из избранного в боковой панели.
  • Добавлен демонстрационный плагин NoNewSites.
  • Добавлен пакет в AUR, пользовательском репозитории Arch Linux.
  • Сокращены цифровые отпечатки узла, доступные для непривилегированных сайтов.
  • По умолчанию задействована безопасная версия ssl.
  • Устранена потенциальная уязвимость из-за setuptools.
  • устранена утечка ip-адреса при загрузке geoip в режиме "tor-only".
  • Добавлена инструкция по установке и сборке для платформы Windows.
  • Обновлена инструкция для Android.
  • Улучшена обработка запуска браузера.
  • Исправлена регрессия при обработке конфигурации плагинов.

Единственными безопасными способом установки ZeroNet на данный момент являются: установка из исходного кода одного из активных форков, установка пакета zeronet-conservancy из репозитория AUR (git-версия) или Nix. Использование других бинарных сборок на данный момент небезопасно, так как они основаны на версии, опубликованной исчезнувшим уже почти два года назад разработчиком "@nofish".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zeronet-con...)
  2. OpenNews: Выпуск zeronet-conservancy 0.7.7, платформы для децентрализованных сайтов
  3. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  4. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  5. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
  6. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
Автор новости: caryoscelus
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58198-zeronet
Ключевые слова: zeronet, zeronet-conservancy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:44, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >исчезнувшим уже почти два года назад разработчиком "@nofish"

    Делайте ваши ставки, господа. Сколько проживёт нынешний разработчик?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:47, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    здесь рыбы нед
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:30, 26/11/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:36, 26/11/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:02, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > децентрализованной цензуроустойчивой сети

    fixed: Сети для распространения демократической информации Министерства Правды.

     
     
  • 3.16, Dzen Python (ok), 16:06, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сэр, прошу, пройдемте. Иначе у вас найдут три терабайта детского порно и слитые Ассанжем базы документов
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:45, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    нужна сеть опорных узлов, остальное - это очередная иллюзия безопасtной децентрализации
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:11, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запустив свой свежий сайт нужно так или иначе где-то его хранить для первичной раздачи свежего контента. Если на домашнем ПК то это потенциальная уязвимость соединений, твой ip вычисляется на раз два. Если на vps то к ip не должен быть прикручен никакой домен, сервисам whois нет никакого доверия (если нужно анонимные регистраты доменов отдадут все куда нужно по первому запросу). Либо же ipv6 only vps, но тогда раздача свежей версии сайта будет зависить от ipv6/4 клиентов которых скажем честно не супер много даже сейчас.
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 15:12, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.s. не сервисам whois, а делегаторам доменов, ну вы поняли.
     
  • 3.10, Аноним (9), 15:39, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Фидо вообще твой физический адрес известен и что? Умер кто-то?
     

  • 1.6, Аноним (4), 15:16, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему новостной части сайта opennet нет в zeronet? А? А? Я вам объясню почему. Там система комментариев не подконтрольна mc и прочей модерации.

    Кстати распределённая система комментариев в виде аддона для браузера это богатая идея, по сути фильтровать нужно только спам и фишинг, но как только кто-то возьмётся за цензуру так тот человек сразу пойдет выжигать не угодные сообщения.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:25, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бороться нужно с причиной, а не со следствием.
    почему люди пишут комменты, которые приходится модерировать? люди друг на друга злы, патамушта все козлы
     
     
  • 3.11, Умственно отсталый (?), 15:47, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Геноцид вместо предмодерации как решение.
    Одобряю.
     
     
  • 4.13, Dzen Python (ok), 16:01, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем так жестоко? Кто после геноцида растаманов и прочих нодохипстеров налог платить будет? Все гораздо проще - комментарии только после регистрации по паспорту! Самоцензура, ёптыть.
     
     
  • 5.17, Аноним (14), 16:07, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только после регистрации по паспорту

    Как проверить натуральность паспорта? по личному визиту?

     
     
  • 6.19, Dzen Python (ok), 16:17, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявление в Ростелекоме же. Или логин через Госуслужный ЕСИА
     
  • 6.20, Аноним (20), 16:18, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поверить на слово, в нашем интенете только честные люди
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:57, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >которые приходится модерировать

    - рауфик был вынужден забрать у потерпевшего деньги. потерпевший вел себя ващэ неправильно.
    - а в чем выражалась неправильность?
    - а он был слишком дэрзкий и в глаза так начал сматрэт, ващэ бэрэга попутал. рауфик его чисто на мэсто поставил

     
     
  • 4.18, Аноним (20), 16:16, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    деньги обжигали потерпевшему руки. чтобы его спасти, пришлось их отобрать
     
  • 2.23, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 16:50, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему новостной части сайта opennet нет в zeronet? А? А? Я вам объясню почему.

    Там за рекламу на заплатят. Всё гораздо проще, чем рептилоидов придумывать.

     

  • 1.21, Аноним (21), 16:27, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >децентрализованной цензуроустойчивой

    f2f-сети не пыткоустойчивы, а значит цензуроустойчивыми быть не могут.

     
  • 1.22, Аноним (21), 16:29, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet

    Нужными людьми с эполетами?

     

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