Выпуск zeronet-conservancy 0.7.8, платформы для децентрализованных сайтов

Состоялся выпуск проекта zeronet-conservancy 0.7.8, продолжающего развитие децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet и нацелен на поддержание и увеличение безопасности существующей инфраструктуры, модерацию пользователями и плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть. 0.7.8 является незапланированным релизом, выпущенным из-за запаздывания значительной версии 0.8 и накоплением достаточного объёма изменений. В новой версии: Домены .bit переведены в разряд устаревших: осуществлена переадресация с .bit домена на настоящий адрес сайта и заморозка регистра доменов.

Улучшено копирование пиров в боковой панели.

Улучшен стартовый скрипт.

Улучшена обработка опций командной строки.

Реализована возможность добавлять/удалять сайты из избранного в боковой панели.

Добавлен демонстрационный плагин NoNewSites.

Добавлен пакет в AUR, пользовательском репозитории Arch Linux.

Сокращены цифровые отпечатки узла, доступные для непривилегированных сайтов.

По умолчанию задействована безопасная версия ssl.

Устранена потенциальная уязвимость из-за setuptools.

устранена утечка ip-адреса при загрузке geoip в режиме "tor-only".

Добавлена инструкция по установке и сборке для платформы Windows.

Обновлена инструкция для Android.

Улучшена обработка запуска браузера.

Исправлена регрессия при обработке конфигурации плагинов. Единственными безопасными способом установки ZeroNet на данный момент являются: установка из исходного кода одного из активных форков, установка пакета zeronet-conservancy из репозитория AUR (git-версия) или Nix. Использование других бинарных сборок на данный момент небезопасно, так как они основаны на версии, опубликованной исчезнувшим уже почти два года назад разработчиком "@nofish".



