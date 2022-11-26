Выпуск zeronet-conservancy 0.7.8, платформы для децентрализованных сайтов

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|1.1, Аноним (1), 14:44, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>исчезнувшим уже почти два года назад разработчиком "@nofish"
Делайте ваши ставки, господа. Сколько проживёт нынешний разработчик?
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|2.14, Аноним (14), 16:02, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> децентрализованной цензуроустойчивой сети
fixed: Сети для распространения демократической информации Министерства Правды.
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|3.16, Dzen Python (ok), 16:06, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сэр, прошу, пройдемте. Иначе у вас найдут три терабайта детского порно и слитые Ассанжем базы документов
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|1.2, Аноним (2), 14:45, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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нужна сеть опорных узлов, остальное - это очередная иллюзия безопасtной децентрализации
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|2.4, Аноним (4), 15:11, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запустив свой свежий сайт нужно так или иначе где-то его хранить для первичной раздачи свежего контента. Если на домашнем ПК то это потенциальная уязвимость соединений, твой ip вычисляется на раз два. Если на vps то к ip не должен быть прикручен никакой домен, сервисам whois нет никакого доверия (если нужно анонимные регистраты доменов отдадут все куда нужно по первому запросу). Либо же ipv6 only vps, но тогда раздача свежей версии сайта будет зависить от ipv6/4 клиентов которых скажем честно не супер много даже сейчас.
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|3.5, Аноним (4), 15:12, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P.s. не сервисам whois, а делегаторам доменов, ну вы поняли.
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|3.10, Аноним (9), 15:39, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в Фидо вообще твой физический адрес известен и что? Умер кто-то?
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|1.6, Аноним (4), 15:16, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему новостной части сайта opennet нет в zeronet? А? А? Я вам объясню почему. Там система комментариев не подконтрольна mc и прочей модерации.
Кстати распределённая система комментариев в виде аддона для браузера это богатая идея, по сути фильтровать нужно только спам и фишинг, но как только кто-то возьмётся за цензуру так тот человек сразу пойдет выжигать не угодные сообщения.
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|2.7, Аноним (7), 15:25, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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бороться нужно с причиной, а не со следствием.
почему люди пишут комменты, которые приходится модерировать? люди друг на друга злы, патамушта все козлы
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|4.13, Dzen Python (ok), 16:01, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем так жестоко? Кто после геноцида растаманов и прочих нодохипстеров налог платить будет? Все гораздо проще - комментарии только после регистрации по паспорту! Самоцензура, ёптыть.
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|5.17, Аноним (14), 16:07, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только после регистрации по паспорту
Как проверить натуральность паспорта? по личному визиту?
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|3.12, Аноним (12), 15:57, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>которые приходится модерировать
- рауфик был вынужден забрать у потерпевшего деньги. потерпевший вел себя ващэ неправильно.
- а в чем выражалась неправильность?
- а он был слишком дэрзкий и в глаза так начал сматрэт, ващэ бэрэга попутал. рауфик его чисто на мэсто поставил
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|4.18, Аноним (20), 16:16, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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деньги обжигали потерпевшему руки. чтобы его спасти, пришлось их отобрать
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|2.23, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 16:50, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Почему новостной части сайта opennet нет в zeronet? А? А? Я вам объясню почему.
Там за рекламу на заплатят. Всё гораздо проще, чем рептилоидов придумывать.
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|1.21, Аноним (21), 16:27, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>децентрализованной цензуроустойчивой
f2f-сети не пыткоустойчивы, а значит цензуроустойчивыми быть не могут.
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|1.22, Аноним (21), 16:29, 26/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet
Нужными людьми с эполетами?
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