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Выпуск zeronet-conservancy 0.7.7, платформы для децентрализованных сайтов

27.07.2022 21:33

Доступен выпуск проекта zeronet-conservancy, продолжающего развитие децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet и нацелен на поддержание и увеличение безопасности существующей инфраструктуры, модерацию пользователями и плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.

После прошлой новости (0.7.5) вышло две версии:

  • 0.7.6
    • Новые изменения лицензированы под GPLv3+.
    • Больше трекеров с Syncronite.
    • Более развитая система пожертвований для сайтов.
    • Быстрый в развёртывании скрипт для Android/Termux.
    • Перевод README на русский и бразильский португальский.
    • Уменьшение возможностей идентификации (fingerprinting) пользователя.
    • Новые docker-файлы.
    • Улучшения в работе пользовательского интерфейса и кнопки для боковой панели.
  • 0.7.7
    • Проброс порта через UPnP с использованием безопасной xml-библиотеки (до этого проброс был деактивирован из-за соображений безопасности).
    • Исправление поддержки XMR-пожертвований.
    • В README упомянуты дополнительные deb-зависимости.
    • Перенос pyaes во внешнюю зависимость.
    • Уменьшение возможностей идентификации (fingerprinting) владельца сайта (в том числе используя идеи/код из заброшенного форка zeronet-enhanced).
    • Опциональное указание причины ограничения (mute) пользователя.

    0.7.7 является последней запланированной версией в ветке 0.7, основная работа ведётся над новыми (частично ломающими) функциями для грядущей ветки 0.8.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zeronet-con...)
  2. OpenNews: Выпуск zeronet-conservancy 0.7.5, платформы для децентрализованных сайтов
  3. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  4. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
  5. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
Автор новости: caryoscelus
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57563-zeronet
Ключевые слова: zeronet, zeronet-conservancy
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:37, 28/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Куда исчез оригинальный разработчик? оО
     
     
  • 2, бублички (?), 00:41, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    стал разработчицей
     
  • 3, Виталик (??), 00:54, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так все в новости.
    Сперва docker, потом block+chain, вот и получилась conservancy.
     
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