Выпуск zeronet-conservancy 0.7.7, платформы для децентрализованных сайтов

Доступен выпуск проекта zeronet-conservancy, продолжающего развитие децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Форк создан после исчезновения оригинального разработчика ZeroNet и нацелен на поддержание и увеличение безопасности существующей инфраструктуры, модерацию пользователями и плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть. После прошлой новости (0.7.5) вышло две версии: 0.7.6 Новые изменения лицензированы под GPLv3+. Больше трекеров с Syncronite. Более развитая система пожертвований для сайтов. Быстрый в развёртывании скрипт для Android/Termux. Перевод README на русский и бразильский португальский. Уменьшение возможностей идентификации (fingerprinting) пользователя. Новые docker-файлы. Улучшения в работе пользовательского интерфейса и кнопки для боковой панели.

0.7.7 Проброс порта через UPnP с использованием безопасной xml-библиотеки (до этого проброс был деактивирован из-за соображений безопасности). Исправление поддержки XMR-пожертвований. В README упомянуты дополнительные deb-зависимости. Перенос pyaes во внешнюю зависимость. Уменьшение возможностей идентификации (fingerprinting) владельца сайта (в том числе используя идеи/код из заброшенного форка zeronet-enhanced). Опциональное указание причины ограничения (mute) пользователя. 0.7.7 является последней запланированной версией в ветке 0.7, основная работа ведётся над новыми (частично ломающими) функциями для грядущей ветки 0.8.





