The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск zeronet-conservancy 0.7.5, платформы для децентрализованных сайтов

17.05.2022 20:45

Проект zeronet-conservancy является продолжением/форком децентрализованной цензуроустойчивой сети ZeroNet, в которой для создания сайтов используются механизмы адресации и верификации Bitcoin в сочетании с технологиями распределённой доставки BitTorrent. Содержимое сайтов хранится в P2P-сети на машинах посетителей и проверяется по цифровой подписи владельца. Созданный форк нацелен на поддержание сети, увеличение безопасности, переход к модерации пользователями (нынешняя система не работает, так как «владельцы сайтов» регулярно исчезают) и в дальнейшем плавный переход на новую, безопасную и быструю сеть.

Ключевые изменения по сравнению с последней официальной версией ZeroNet (оригинальный разработчик исчез, не оставив никаких рекомендаций или мейнтейнеров):

  • Поддержка tor onion v3.
  • Обновление документации.
  • Поддержка современной hashlib.
  • Отключение небезопасного обновления через сеть.
  • Изменения, направленные на повышение безопасности.
  • Отсутствие бинарных сборок (являются очередным вектором атаки до тех пор, пока не будут реализованы повторяемые сборки).
  • Новые активные трекеры.

В ближайших перспективах – избавление проекта от зависимости от централизованного сервиса zeroid, увеличение производительности, больше аудита кода, новые безопасные API. Проект открыт к контрибьюторам по всем фронтам.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zeronet-con...)
  2. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  3. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
  4. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
  5. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  6. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
Автор новости: caryoscelus
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57204-zeronet
Ключевые слова: zeronet, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:12, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    > оригинальный разработчик исчез, не оставив никаких рекомендаций или мейнтейнеров

    Интересно, когда исчезнет нынешний.

     
     
  • 3, пох. (?), 22:21, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К осени. Ну или к зиме - в зависимости от того, удастся выдать ЭТО за курсовик еще раз, или придется в новом учебном году найти другую фигню для зачета.

     

  • 2, Fracta1L (ok), 22:17, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    > оригинальный разработчик исчез, не оставив никаких рекомендаций или мейнтейнеров

    Ушёл из веба в zeronet

     
  • 4, Аноним (4), 22:21, 17/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    ZeroNet не цензуроустойчивый, а ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ. Цензуроустойчивостью в неанонимных сетях не пахнет от слова «совсем». Желаете цензуроустойчивость — добро пожаловать в RetroShare. Но там не так просто с подключением.

    Проекту — успехов!

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру