The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Вышла первая версия p2p-мессенджера Communist

17.05.2022 19:24

Опубликована первая версия P2P-мессенджера Communist. Исходный код написан на языке программирования С++ и распространяется (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс построен на библиотеке GTK 4. Поддерживается работа в операционных системах Linux и Windows.

Communist может передавать простые текстовые сообщения, а также файлы любого формата и размера. Передача осуществляется через Интернет или по локальным сетям. Для установки связи между пользователями используется сочетание распределённой хэш-таблицы (используется вариант DHT, предназначенный для torrent-клиентов) и техники UDP hole punch (для взаимодействия с хостами за трансляторами адресов). Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Все данные хранятся на машине пользователя в зашифрованном виде и передаются также зашифрованными. Для шифрования используются стандарт AES и схема цифровой подписи ed25519.

В будущем автор планирует добавить возможность передачи других типов сообщений (аудио и видео-сообщения), а также реализовать возможность совершения прямых аудио и видео звонков в режиме устройство-устройство. В ближайших планах заявлено добавление функциональности STUN-сервера, для превращения оверлейной сети программы в полностью автономную.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
  3. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 для создания децентрализованных чатов
  4. OpenNews: Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 1.16
  5. OpenNews: Выпуск мессенджера aTox 0.7.0 с поддержкой аудиовызовов
  6. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57203-p2p
Ключевые слова: p2p, communist
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Anon24 (?), 20:02, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Надо было назвать "Чекист"
     
     
  • 2.12, Sw00p aka Jerom (?), 20:12, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОГПУ :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:02, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то стёб над чем-то? 🤔
     
     
  • 2.9, crypt (ok), 20:10, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой-то стёб над чем-то? 🤔

    четверть закончилась, работы сдают...

     
  • 2.11, Аноним (11), 20:11, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну почему сразу стёб. Да, есть такое слово - коммунист. Великое слово. А ещё есть другое -  Советская власть.
     
     
  • 3.13, Sw00p aka Jerom (?), 20:15, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Великое слово - Бог :)
     
     
  • 4.14, deadbeef (?), 20:18, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Великое слово - Линус.
     
     
  • 5.15, Sw00p aka Jerom (?), 20:20, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус фииии, 90% считает Путин
     

  • 1.3, slava_kpss (ok), 20:02, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуй выглядит так, будто его делали коммунисты
     
     
  • 2.7, crypt (ok), 20:08, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее октябрята. точнее один. по фамилии попов. интересно, почему первая ссылка при этом на форум альта. совпадение?
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:02, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правду говорят что даже сотня программистов не может заменить одного дизайнер. Интерфейс поистине ужасен, не в обиду автору.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:02, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не на Rust?
     
  • 1.6, Васёк (?), 20:05, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скриншоты в новость стыдливо не добавили :)
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:10, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:11, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ромашку как у Аськи прикрутите и будет вам счастье. Чего так к зелененькому прицепились?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру