Вышла первая версия p2p-мессенджера Communist

Опубликована первая версия P2P-мессенджера Communist. Исходный код написан на языке программирования С++ и распространяется (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс построен на библиотеке GTK 4. Поддерживается работа в операционных системах Linux и Windows.

Communist может передавать простые текстовые сообщения, а также файлы любого формата и размера. Передача осуществляется через Интернет или по локальным сетям. Для установки связи между пользователями используется сочетание распределённой хэш-таблицы (используется вариант DHT, предназначенный для torrent-клиентов) и техники UDP hole punch (для взаимодействия с хостами за трансляторами адресов). Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Все данные хранятся на машине пользователя в зашифрованном виде и передаются также зашифрованными. Для шифрования используются стандарт AES и схема цифровой подписи ed25519.

В будущем автор планирует добавить возможность передачи других типов сообщений (аудио и видео-сообщения), а также реализовать возможность совершения прямых аудио и видео звонков в режиме устройство-устройство. В ближайших планах заявлено добавление функциональности STUN-сервера, для превращения оверлейной сети программы в полностью автономную.



