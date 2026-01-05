Доступен симулятор транспортных средств Rigs of Rods 2026.01

После трёх лет разработки опубликован выпуск проекта Rigs of Rods 2026.02, развивающего реалистичный симулятор автомобилей, кораблей, самолётов, вертолётов, поездов и других видов транспорта. В проекте задействован графический движок OGRE и собственный движок физики деформируемых тел для симуляции движения, повреждений и деформации транспортных средств. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Симулятор начинал своё развитие как исследовательский проект Пиерра Мишеля-Рикорделя в области физики мягких тел. После того как проект привлёк внимание сообщества для симулятора были созданы тысячи различных карт и транспортных средств. Пользователю предоставляется окружение с полной свободой действий и возможностью использования разных карт и видов транспорта с реалистичной моделью движения и повреждений, вплоть до симуляции полного разрушения. Среди изменений в новой версии: Реализована поддержка настраиваемых панелей. Панели теперь можно загружать из репозитория и выбирать в конфигураторе без ручного редактирования файлов. Добавлена возможность использования в панелях собственных шрифтов и альтернативных макетов.

Добавлена поддержка обособленных инструментов (гаджетов), созданных с помощью скриптов и загружаемых из репозитория. Вызов инструментов осуществляется через верхнее меню.

Добавлена поддержка внешних пакетов ресурсов (Assetpacks) для моддинга.

Предложен новый пакет "addonpart" для кастомизации транспортных средств, поддерживающий автоматическую подгонку узлов.

В верхнее меню добавлен новый пункт "Tuning" с реализацией полноценного редактора тюнинга, позволяющего создавать собственные конфигурации машин, добавлять/удалять отдельные компоненты из коллекции "addonparts", а также вносить ручные изменения.

Обновлён интерфейс с информацией о транспортном средстве - разрозненные панели объединены в одну панель на базе вкладок, в которой собраны все данные и характеристики машины.

Улучшен интерфейс управления репозиторием (Repository Manager), в котором детальные сведения о загружаемых модах синхронизированы с web-каталогом и включают такие данные, как описание, изображения и миниатюры, а файлы для загрузки предложены в отдельной боковой панели. Обеспечена загрузка модов в фоновом режиме без блокировки интерфейса.

Расширена поддержка звуков. Реализован реалистичный доплеровский эффект. Добавлена возможность привязки настроек реверберации к элементам ландшафта. Реализован эффект приглушения звука из‑за коллизий геометрии.

Переработан режим ремонта "Live Repair", для которого в интерфейсе предложен новый индикатор и включаемая панель подсказок.

Улучшен режим редактирования ландшафта. Добавлена поддержка сохранения в отдельный файл изменений, внесённых в ландшафт.

Встроенный редактор скриптов преобразован в полноценный инструмент (гаджет), поддерживающий сворачивание и форматирование кода, предлагающий каталог со сгруппированными по категориям примерами скриптов, наглядно информирующий об ошибках.

Добавлен новый инструмент "Engine Tool", позволяющий в реальном времени редактировать параметры и режимы двигателя.

Скрипт редактирования дорог преобразован в отдельный инструмент "Road Editor" и расширен возможностью использования парящей камеры с боковой прокруткой, похожей на реализацию камеры из стратегических игр.

Добавлен диагностический инструмент "OGRE Inspector" для отображения сцены с точки зрения 3D‑рендера OGRE.

А серверный API для скриптов добавлена функция для отправки внешних HTTP-запросов, используя cURL.



