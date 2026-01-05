The OpenNET Project / Index page

Доступен симулятор транспортных средств Rigs of Rods 2026.01

05.01.2026 10:48

После трёх лет разработки опубликован выпуск проекта Rigs of Rods 2026.02, развивающего реалистичный симулятор автомобилей, кораблей, самолётов, вертолётов, поездов и других видов транспорта. В проекте задействован графический движок OGRE и собственный движок физики деформируемых тел для симуляции движения, повреждений и деформации транспортных средств. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Симулятор начинал своё развитие как исследовательский проект Пиерра Мишеля-Рикорделя в области физики мягких тел. После того как проект привлёк внимание сообщества для симулятора были созданы тысячи различных карт и транспортных средств. Пользователю предоставляется окружение с полной свободой действий и возможностью использования разных карт и видов транспорта с реалистичной моделью движения и повреждений, вплоть до симуляции полного разрушения.

Среди изменений в новой версии:

  • Реализована поддержка настраиваемых панелей. Панели теперь можно загружать из репозитория и выбирать в конфигураторе без ручного редактирования файлов. Добавлена возможность использования в панелях собственных шрифтов и альтернативных макетов.
  • Добавлена поддержка обособленных инструментов (гаджетов), созданных с помощью скриптов и загружаемых из репозитория. Вызов инструментов осуществляется через верхнее меню.
  • Добавлена поддержка внешних пакетов ресурсов (Assetpacks) для моддинга.
  • Предложен новый пакет "addonpart" для кастомизации транспортных средств, поддерживающий автоматическую подгонку узлов.
  • В верхнее меню добавлен новый пункт "Tuning" с реализацией полноценного редактора тюнинга, позволяющего создавать собственные конфигурации машин, добавлять/удалять отдельные компоненты из коллекции "addonparts", а также вносить ручные изменения.
  • Обновлён интерфейс с информацией о транспортном средстве - разрозненные панели объединены в одну панель на базе вкладок, в которой собраны все данные и характеристики машины.
  • Улучшен интерфейс управления репозиторием (Repository Manager), в котором детальные сведения о загружаемых модах синхронизированы с web-каталогом и включают такие данные, как описание, изображения и миниатюры, а файлы для загрузки предложены в отдельной боковой панели. Обеспечена загрузка модов в фоновом режиме без блокировки интерфейса.
  • Расширена поддержка звуков. Реализован реалистичный доплеровский эффект. Добавлена возможность привязки настроек реверберации к элементам ландшафта. Реализован эффект приглушения звука из‑за коллизий геометрии.
  • Переработан режим ремонта "Live Repair", для которого в интерфейсе предложен новый индикатор и включаемая панель подсказок.
  • Улучшен режим редактирования ландшафта. Добавлена поддержка сохранения в отдельный файл изменений, внесённых в ландшафт.
  • Встроенный редактор скриптов преобразован в полноценный инструмент (гаджет), поддерживающий сворачивание и форматирование кода, предлагающий каталог со сгруппированными по категориям примерами скриптов, наглядно информирующий об ошибках.
  • Добавлен новый инструмент "Engine Tool", позволяющий в реальном времени редактировать параметры и режимы двигателя.
  • Скрипт редактирования дорог преобразован в отдельный инструмент "Road Editor" и расширен возможностью использования парящей камеры с боковой прокруткой, похожей на реализацию камеры из стратегических игр.
  • Добавлен диагностический инструмент "OGRE Inspector" для отображения сцены с точки зрения 3D‑рендера OGRE.
  • А серверный API для скриптов добавлена функция для отправки внешних HTTP-запросов, используя cURL.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rigsofrods.org/t...)
  2. OpenNews: Disney, DeepMind и NVIDIA разработали движок симуляции физических процессов Newton
  3. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 5
  4. OpenNews: DeepMind открыл код симулятора физических процессов MuJoCo
  5. OpenNews: Проект Open SIMH продолжит развитие симулятора SIMH как свободного проекта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64559-game
Ключевые слова: game, rigs-of-rods, ogre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 05/01/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    BeamNG GPL edition?
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:40, 05/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    В чём лучше всего симулировать кинематику? Коробки, передачи, шарниры, подвески и т.д.?
     
     
  • 2.3, хрюк (?), 11:44, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Расте
     
     
  • 3.4, 12yoexpert (ok), 11:47, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на расте не получится реализовать симуляцию "повреждений, вплоть до симуляции полного разрушения", слишком безопасный
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:49, 05/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Оу. Графоний за 2000х. Свежий, как утренняя роса.
     

