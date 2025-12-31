Проект Curl избавился от использования функции strcpy в коде

2.32 , warlock ( ?? ), 12:13, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – string — это который не может быть длиннее 255 символов?

3.36 , Аноним ( - ), 12:27, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты что паскаль последний раз видел когда Ельцин был президентом)?

String is an alias for ShortString, AnsiString or Unicodestring (UTF16) depending on a compiler setting. Т.е оно не просто поддерживает длинные строки, но еще и Unicode.

Чего дырявым ЯП даже не снилось.

> Ты что Надо начинать сначала с понятий bounded и unbounded string, потом уже ShortString, AnsiString or Unicodestring (UTF16) :)

> Чего дырявым ЯП даже не снилось. Ты что Сишку видел когда еще Горбачёв был президентом СССР? В Си строки вообще никогда не были ограничены по длинне, и так же 100 лет умеют в юникод.

> В Си строки А в СИ есть строки? Вот это новость!!!

Специально открыл стандарт, но там никакого string data type нету.

В string.h какие-то недофункции для работы с чарами. > вообще никогда не были ограничены по длинне, Конечно не ограничены.

Ни по длинне, ни по буферу. Главное не забывать про нуль-терминатор, иначе будет бо-бо. > и так же 100 лет умеют в юникод. Настолько, что росчитать длину строки в символах для UTF-8 уже проблема.

> А в СИ есть строки? Вот это новость!!! Ну это же вы начали первый. Я вам подыграл немного. Да, в Си нет никаких строк, как и в ассемблере. В асме "строки" это просто массив байт, ровно как и в Си. > Настолько, что росчитать длину строки в символах для UTF-8 уже проблема. И какая тут проблема у вас?

> И какая тут проблема у вас? С utf-16 при конвертации в utf-8 нужно заново по строке итерироваться и пересчитывать всё, потому что 2-4 байта в utf-16 это от 1 до 5 байт в utf-8 Вычисления не бесплатные, и требуются во всех программах что взаимодействуют с реальным миром, где в utf-16 данные не хранит никто

> В асме "строки" это просто массив байт, ровно как и в Си. Да, потому сишка это просто переносимый супермакроассемблер созданный для портирования юниксов на следующую PDP. Вопрос зачем писать на этом недоязыке в 2025 остается открытым > И какая тут проблема у вас? Проблема что нужно не только бегать до конца строки в поисках заветного

как для подсчета размера в байтах, а еще и проверять является ли последовательность байтов валидным UTF-character и подсчитывать именно их. А что делать если не валидная?) И так каждый раз, вместо того, чтобы один раз посчитать при создании и валидации и потом просто использовать это значение.

> В Си строки вообще никогда не были ограничены по длинне И сколько будет работать функция, определяющая длину строки, на строке в пару гектар?

> но еще и Unicode Вот только utf16, как и все другие языки что добавили поддержку unicode непрозрачно, в 90х годах, а не нормальный utf8

Неа Строки были динамические еще со времен TP Причем за временем жизни следить...

Да, на паскале можно писать почти как на скриптовом языке. Можно создать что то типа TList<TMyInterface>, добавлять туда что то без необходимости очищать это добро унылым кодом типа for I := 0 to FList.Count - 1 do FList[I].Free. И даже можно создавать, едрен батон, анонимные объекты, т.е. что то типа MyFunc(TMyObject.Create).

Паскаль всегда был слишком понятным и эффективным. Если что-то написано - сразу понятно, бред или нет (академический, те физиков и ко, код очень часто бред, просто иногда работает, его в расчет не берём). Очень сложно пускать пыль в глаза, когда Вас легко вывести на чистую воду.

Поэтому Питон, Си, Раст нужны - мозг свой вынесешь, пока разберёшься, что не так работает.

Я сейчас пишу на C/C++. Да, я тормоз. Когда все писали на C, я писал на паскале. Когда все пишут на Rust, я пишу на C/C++. Ну что могу сказать. У C/C++ есть свои плюсы, но и свои минусы, типа невозможности присваивать массивы и необходимости кастовать enum в int. Но если я реально хочу быстро написать какую-то прогу без лишних заморочек и мозголомства - я все равно запускаю Lazarus. У меня есть старый проект на 300к строк, где нет ни одной утечки памяти. А все почему? Потому, что хорошая дисциплина написания кода и волшебный FastMM, который умеет рапортовать ошибки памяти. В том числе и тихие хэап коррапшены, если перейти в фулл дебаг мод. Классно ведь, когда не только утечка памяти показывается, но еще и ГДЕ она происходит?


