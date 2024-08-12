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Утилита wcurl принята в состав проекта Curl

12.08.2024 09:43

Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты для получения и отправки данных по сети curl, объявил о принятии в состав проекта утилиты wcurl. Утилита wcurl теперь признана официальным проектом curl, но при этом её разработка будет продолжена прежними сопровождающими в отдельном репозитории, независимо от curl. Утилиту развивает один из мэйнтейнеров Debian, сопровождающий пакет с curl. В Debian Testing, Debian Unstable и в бэкпортах Debian 12 утилита wcurl уже поставляется в составе пакета curl. Код утилиты wcurl написан на Shell и распространяется под лицензией Curl (вариант лицензии MIT).

Новая утилита представляет собой обвязку над curl, реализующую упрощённый интерфейс для загрузки файлов, напоминающий по принципу запуска утилиту wget и избавляющий пользователя от необходимости запоминать специфичные параметры запуска curl (например, многим проще установить wget, чем каждый раз набирать "curl -L -O -C --remote-time"). В отличие от curl утилита wcurl позволяет указать сразу несколько ссылок для загрузки, автоматически обрабатывает перенаправления и предпринимает повторные попытки загрузки в случае сбоев.

Вместо вывода в стандартный поток wcurl сохраняет загруженную информацию в файлы, имена которых выбираются на основе содержимого указанных ссылок или имени, возвращённом сервером, а время изменения файла выставляется в значение, которое сервер возвращает в HTTP-заголовке Last-modified. Если файл с выбранным именем уже существует, wcurl не перезаписывает его, а добавляет дополнительную цифру к имени. При указании нескольких ссылок, обеспечивается их параллельная загрузка.

Утилита также отключает обработку подстановок "{}" и "[]" в URL и допускает использование пробелов в ссылках, самостоятельно заменяя их на формат "%xx". При помощи опции "--curl-options" пользователю предоставляется возможность задания любых опций curl, а через опцию "--dry-run" определения строки для запуска curl без фактического выполнения операции.

В анонсе также упоминается утилита trurl, созданная автором curl в прошлом году и дополняющая curl возможностями для разбора и манипуляции URL. При помощи утилиты trurl можно в скриптах быстро выполнять такие действия, как замена имени хоста, страниц и отдельных параметров в ссылке, выделение хоста и пути из ссылки, преобразование URL в раздельное представление элементов в формате JSON. Код trurl написан на C и Perl, и распространяется под лицензией Curl.

  1. Главная ссылка к новости (https://daniel.haxx.se/blog/20...)
  2. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз утилиты для загрузки web-контента GNU Wget2
  4. OpenNews: Релиз утилиты cURL 8.0
  5. OpenNews: Лидером загрузок Curl стало вредоносное ПО
  6. OpenNews: В рамках проекта HTTPie развивается упрощённый аналог утилиты curl
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61691-curl
Ключевые слова: curl
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Stanislav (??), 10:24, 12/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    С учётом того, что по-умолчанию ни curl (как бинарник, а не libcurl), ни wget не установлены, но при этом wget умеет в -b (и это не то же самое, что nohup wcurl &) — ставиться всё равно будут оба.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:26, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бубунту wget по умолчанию стоит. Это может в контейнере его нет.
     
     
  • 3.5, Stanislav (??), 10:29, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В бубунту wget по умолчанию стоит. Это может в контейнере его нет.

    Убунтой оси не исчерпываются, как и дефолтной инсталляцией "всё подряд"

     

  • 1.2, Аноним (4), 10:24, 12/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну все наконец можно пользоваться. Годно нужно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:26, 12/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    > например, многим проще установить wget, чем каждый раз набирать "curl -L -O -C --remote-time

    А что, алиас нельзя чтоли сделать для этого? А вообще что сложного запомнить один ключ без аргументов -O  ?

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:29, 12/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    А мог бы поддержку utf-8 в content-disposition добавить, curl до сих пор не поддерживает скачивание файлов с именами файлов в юникоде.
     
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