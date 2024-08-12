Утилита wcurl принята в состав проекта Curl

Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты для получения и отправки данных по сети curl, объявил о принятии в состав проекта утилиты wcurl. Утилита wcurl теперь признана официальным проектом curl, но при этом её разработка будет продолжена прежними сопровождающими в отдельном репозитории, независимо от curl. Утилиту развивает один из мэйнтейнеров Debian, сопровождающий пакет с curl. В Debian Testing, Debian Unstable и в бэкпортах Debian 12 утилита wcurl уже поставляется в составе пакета curl. Код утилиты wcurl написан на Shell и распространяется под лицензией Curl (вариант лицензии MIT).

Новая утилита представляет собой обвязку над curl, реализующую упрощённый интерфейс для загрузки файлов, напоминающий по принципу запуска утилиту wget и избавляющий пользователя от необходимости запоминать специфичные параметры запуска curl (например, многим проще установить wget, чем каждый раз набирать "curl -L -O -C --remote-time"). В отличие от curl утилита wcurl позволяет указать сразу несколько ссылок для загрузки, автоматически обрабатывает перенаправления и предпринимает повторные попытки загрузки в случае сбоев.

Вместо вывода в стандартный поток wcurl сохраняет загруженную информацию в файлы, имена которых выбираются на основе содержимого указанных ссылок или имени, возвращённом сервером, а время изменения файла выставляется в значение, которое сервер возвращает в HTTP-заголовке Last-modified. Если файл с выбранным именем уже существует, wcurl не перезаписывает его, а добавляет дополнительную цифру к имени. При указании нескольких ссылок, обеспечивается их параллельная загрузка.

Утилита также отключает обработку подстановок "{}" и "[]" в URL и допускает использование пробелов в ссылках, самостоятельно заменяя их на формат "%xx". При помощи опции "--curl-options" пользователю предоставляется возможность задания любых опций curl, а через опцию "--dry-run" определения строки для запуска curl без фактического выполнения операции.

В анонсе также упоминается утилита trurl, созданная автором curl в прошлом году и дополняющая curl возможностями для разбора и манипуляции URL. При помощи утилиты trurl можно в скриптах быстро выполнять такие действия, как замена имени хоста, страниц и отдельных параметров в ссылке, выделение хоста и пути из ссылки, преобразование URL в раздельное представление элементов в формате JSON. Код trurl написан на C и Perl, и распространяется под лицензией Curl.



