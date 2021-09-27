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Первый стабильный релиз утилиты для загрузки web-контента GNU Wget2

27.09.2021 07:58

После трёх с половиной лет разработки представлен первый стабильный релиз проекта GNU Wget2, развивающего полностью переработанный вариант программы для автоматизации рекурсивной загрузки контента GNU Wget. GNU Wget2 спроектирован и переписан с нуля и примечателен выносом базовой функциональности web-клиента в библиотеку libwget, которая может обособленно применяться в приложениях. Утилита поставляется под лицензией GPLv3+, а библиотека под LGPLv3+.

Вместо постепенной переработки существующей кодовой базы было решено переделать всё с нуля и основать отдельную ветку Wget2 для воплощений идей по реструктуризации, наращивания функциональности и внесения изменений, нарушающих совместимость. За исключением прекращения поддержки протокола FTP и формата WARC, wget2 в большинстве ситуаций может выступать в роли прозрачной замены классической утилиты wget.

При этом wget2 имеет некоторые документированные различия в поведении, предоставляет около 30 дополнительных опций и прекращает поддержку нескольких десятков опций. В том числе прекращена обработка таких опций, как "--ask-password", "--header", "--exclude-directories", "--ftp*", "--warc*", "--limit-rate", "--relative" и "--unlink".

Из ключевых новшеств можно отметить:

  • Вынос функциональности в библиотеку libwget.
  • Переход на многопоточную архитектуру.
  • Возможность параллельной установки нескольких соединений и загрузки в несколько потоков. В том числе возможно распараллеливание загрузки одного файла с разбивкой на блоки при помощи опции "--chunk-size".
  • Поддержка протокола HTTP/2.
  • Использование HTTP-заголовка If-Modified-Since для загрузки только изменившихся данных.
  • Переход на применение внешних ограничителей пропускной способности, таких как trickle.
  • Поддержка заголовка Accept-Encoding, передачи данных в сжатом виде и алгоритмов сжатия brotli, zstd, lzip, gzip, deflate, lzma и bzip2.
  • Поддержка TLS 1.3, протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol) для проверки отозванных сертификатов, механизма HSTS (HTTP Strict Transport Security) для принудительного перенаправления на HTTPS и HPKP (HTTP Public Key Pinning) для привязки сертификатов.
  • Возможность использования GnuTLS, WolfSSL и OpenSSL в качестве бэкендов для TLS.
  • Поддержка режима быстрого открытия TCP-соединений (TCP FastOpen).
  • Встроенная поддержка формата Metalink.
  • Поддержка интернационализированных доменных имён (IDNA2008).
  • Возможность одновременно работы через несколько прокси-серверов (один поток будет загружаться через один прокси, в второй через другой).
  • Встроенная поддержка новостных лент в форматах Atom и RSS (например, для сканирования и загрузки ссылок). Данные RSS/Atom могут быть загружены из локального файла или по сети.
  • Поддержка извлечения URL из файлов Sitemap. Наличие парсеров для извлечения ссылок из файлов CSS и XML.
  • Поддержка директивы 'include' в файлах конфигурации и распределение настроек по нескольким файлам (/etc/wget/conf.d/*.conf).
  • Встроенный механизм кэширования запросов DNS.
  • Возможность перекодирования содержимого со сменой кодировки документа.
  • Учёт файла "robots.txt" при рекурсивных загрузках.
  • Режим надёжной записи с вызовом fsync() после сохранения данных.
  • Возможность возобновления прерванных TLS-сеансов, а также кэширования и сохранения в файл параметров TLS-сеанса.
  • Режим "--input-file - " для загрузки URL, поступающих через стандартных входной поток.
  • Проверка области действия Cookie по каталогу публичных суффиксов доменов (Public Suffix List) для изоляции друг от друга разных сайтов, размещённых в одном домене второго уровня (например, "a.github.io" и "b.github.io").
  • Поддержка загрузки потокового вещания в формате ICEcast / SHOUTcast.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Началось тестирование GNU Wget 2
  3. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.21
  4. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.20.3 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.20
  6. OpenNews: Выпуск утилиты curl 7.75.0 с экспериментальным HTTP-бэкендом на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55873-wget
Ключевые слова: wget
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Имя (?), 08:42, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Переход на многопоточную архитектуру.
    > Возможность параллельной установки нескольких соединений и загрузки в несколько потоков. В том числе возможно распараллеливание загрузки одного файла с разбивкой на блоки при помощи опции "--chunk-size".

    Охренеть, aria2 можно выкидывать?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:52, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Она Metalink умеет давно и ширше, в т.ч. скачивать по p2p
     
     
  • 3.7, Имя (?), 08:57, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею ввиду когда один и тот же файл с одного сервера скачивается в несколько потоков. Иногда на дерьмовых и/или ограниченных соединениях позволяет сильно увеличить скорость скачивания.
     

  • 1.2, Spoofing (?), 08:46, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > За исключением прекращения поддержки протокола FTP

    Была удобная утилита для тестирования работоспособности серверов в т.ч. и FTP, теперь её не стало. Молодцы, чо.

     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 08:50, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Опять луддиты возмущаются удалению устаревших технологий 🤨
     
  • 2.6, Ю.Т. (?), 08:55, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никуда не делся и 1-й wget.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:51, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wget is dead, long live Wget?
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:58, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно. Старых технологий типа FTP уже нет, а новых типа HTTP/3 ещё нет. Это во многом так. Хоть с железом - поддержку старого выкинули, поддержку нового не завезли. Остаётся выбирать золотую середину, которая будет ~ работать пару лет.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:07, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    HTTP/3 это не технология, а гугловская хотелка дня.
     

  • 1.10, Онаним (?), 09:09, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:16, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем FTP плох?
    Почему от него отказываются?
    Есть же SFTP где всё шифруется и безопасно
     
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