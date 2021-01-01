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Выпуск GNU Wget 1.21

01.01.2021 09:00

Спустя два года с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз GNU Wget 1.21, программы для автоматизации загрузки контента с использованием протоколов HTTP/HTTPS и FTP. В новой версии:

  • В скрипт configure добавлены опции "--enable-fsanitize-ubsan", "--enable-fsanitize-asan" и "--enable-fsanitize-msan" для включения предоставляемых в gcc и clang механизмов проверки корректности работы с памятью и адресами, а также для выявления неопределённого поведения.
  • Проведена чистка кода от использования функции alloca. В некоторых местах в функции указывался размер непроверенных внешних строк, передаваемых через командную строки или получаемых с внешнего хоста.
  • Устранены переполнения буферов в коде отображения прогресса загрузки.
  • Для распознавания утилитой file изменён заголовок файла с Cookie.
  • Добавлена поддержка аутентификации после согласования соединения (Post Handshake Authentication) на базе OpenSSL.
  • Повышены требования к версии библиотеки gettext (0.19.3+).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Началось тестирование GNU Wget 2
  3. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.20.3 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.20
  5. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.19.2 с устранением критических уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск curl 7.71.0 с устранением двух уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54340-wget
Ключевые слова: wget
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Любитель патчей (?), 10:46, 01/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    С НГ!
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 11:01, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серёга, не гони!
     
  • 2.5, cubit (?), 11:30, 01/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как сказал покойный Задорнов, эссен, по-немецки- кушать...
     

  • 1.4, Ноунейм (?), 11:30, 01/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Всех с "Серёга Не Гони!".
    На улице гололёд и магазины закрыты(95%) - Москва
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:38, 01/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Contributions by

    Vyacheslav
    Вячеслав Петрищев

    Maintainer: DarShit Shah

    LMAO

    // b.

     

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