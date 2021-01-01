Выпуск GNU Wget 1.21

Спустя два года с момента прошлого значительного выпуска состоялся релиз GNU Wget 1.21, программы для автоматизации загрузки контента с использованием протоколов HTTP/HTTPS и FTP. В новой версии: В скрипт configure добавлены опции "--enable-fsanitize-ubsan", "--enable-fsanitize-asan" и "--enable-fsanitize-msan" для включения предоставляемых в gcc и clang механизмов проверки корректности работы с памятью и адресами, а также для выявления неопределённого поведения.

Проведена чистка кода от использования функции alloca. В некоторых местах в функции указывался размер непроверенных внешних строк, передаваемых через командную строки или получаемых с внешнего хоста.

Устранены переполнения буферов в коде отображения прогресса загрузки.

Для распознавания утилитой file изменён заголовок файла с Cookie.

Добавлена поддержка аутентификации после согласования соединения (Post Handshake Authentication) на базе OpenSSL.

Повышены требования к версии библиотеки gettext (0.19.3+).



