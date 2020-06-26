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Выпуск curl 7.71.0 с устранением двух уязвимостей

26.06.2020 12:26

Доступна новая версия утилиты для получения и отправки данных по сети - curl 7.71.0, предоставляющей возможность гибкого формирования запроса с заданием таких параметров, как cookie, user_agent, referer и любых других заголовков. cURL поддерживает HTTP, HTTPS, HTTP/2.0, HTTP/3, SMTP, IMAP, POP3, Telnet, FTP, LDAP, RTSP, RTMP и другие сетевые протоколы. Одновременно вышло обновление параллельно развиваемой библиотеки libcurl, предоставляющей API для задействования всех функций curl в программах на таких языках, как Си, Perl, PHP, Python.

В новом выпуске добавлена опция "--retry-all-errors" для осуществления повторных попыток выполнения операций при возникновении любых ошибок и устранено две уязвимости:

  • Уязвимость CVE-2020-8177 позволяет перезаписать локальный файл в системе при обращении к подконтрольному атакующему серверу. Проблема проявляется только при одновременном использовании опций "-J" ("--remote-header-name") и "-i" ("--head"). Опция "-J" позволяет сохранить файл с именем, указанным в заголовке "Content-Disposition". В случае если файл с таким именем уже существует, программа curl в штатном режиме отказывается выполнить перезапись, но в случае наличия опции "-i" логика проверки нарушается и файл перезаписывается (проверка осуществляется на этапе получения тела ответа, но при опции "-i" вначале выводятся HTTP-заголовки и они успевают сохраниться до начала обработки тела ответа). В файл записываются только HTTP-заголовки, но сервер может отдать вместо заголовков произвольные данные и они будут записаны.
  • Уязвимость CVE-2020-8169 может привести к утечке на сервер DNS части некоторых паролей доступа к сайту (Basic, Digest, NTLM и т.п.). При использовании символа "@" в пароле, который также используется в качестве разделителя пароля в URL, при срабатывании HTTP-перенаправления curl отправит часть пароля после символа "@" вместе с доменом для определения имени. Например, при указании пароля "passw@rd123" и имени пользователя "dan", curl сгенерирует URL "https://dan:passw@rd123@example.com/path" вместо "https://dan:passw%40rd123@example.com/path" и отправит запрос на резолвинг хоста "rd123@example.com" вместо "example.com".

    Проблема проявляется при включении поддержки относительных HTTP-редиректорв (отключаются через CURLOPT_FOLLOWLOCATION). В случает использования традиционных DNS информацию о части пароля может узнать провадер DNS и атакующий, имеющий возможность перехвата транзитного сетевого трафика (даже если исходный запрос был по HTTPS, так как DNS-трафик не шифруется). При применении DNS-over-HTTPS (DoH) утечка ограничивается оператором DoH.



  1. Главная ссылка к новости (https://curl.haxx.se/mail/arch...)
  2. OpenNews: Новая версия curl 7.69
  3. OpenNews: Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3
  4. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  5. OpenNews: Новая версия утилиты cURL 7.51 с устранением 11 уязвимостей
  6. OpenNews: Лидером загрузок Curl стало вредоносное ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53239-curl
Ключевые слова: curl
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  • 1.1, Аноним (1), 13:16, 26/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    А как там с мастерами и слейвами?
     
     
  • 2.6, ыыы (?), 14:47, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже выпилили ведь, вроде пару недель назад новость тут была
     
  • 2.7, ыыы (?), 14:50, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/curl/curl/commit/eab2f95c0de94e9816c8a6110d20673761dd97a4
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:30, 26/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Забавно. Впервые вижу опасный баг, который очень вероятно может затронуть меня. Но -i в скриптах не используется, надеюсь, на практике не придётся столкнуться.
     
  • 1.3, Takishima (ok), 13:39, 26/06/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда ж это закончится?

    Вот что бывает, когда пишут не на расте.

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 14:37, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как от таких багов раст поможет, мистер растаман? :)
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:37, 26/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не надо исправлять ошибки, лучше переименуйте в curblm, чтобы пристыдить белых взломщиков.
     
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