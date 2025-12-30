The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект U-Boot перешёл под крыло организации Software Freedom Conservancy

30.12.2025 09:39

Проект U-boot, развивающий загрузчик для встраиваемых устройств, вошёл в состав некоммерческой организации Software Freedom Conservancy (SFC), которая занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств, а также предоставлением юридической защиты свободным проектам. SFC позволяет участникам сконцентрироваться на процессе разработки, беря на себя функции по сбору пожертвований. SFC также становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств.

Так как SFC подпадает под льготную категорию налогообложения, проведение средств на развитие U-Boot через эту организацию позволит организовать налоговый вычет при переводе пожертвований. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся BusyBox, CoreBoot, Git, Inkscape, Mercurial, OpenWrt, QEMU, Samba, Sourceware, Wine, Xorg и ещё около десятка свободных проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: В U-boot добавлена поддержка загрузки с использованием протокола HTTP
  3. OpenNews: Интервью с автором U-Boot о важных достижениях Linux на поприще встраиваемых систем
  4. OpenNews: Проект Gentoo перешёл под крыло организации SPI
  5. OpenNews: Хостинг свободных проектов Sourceware перешёл под крыло организации SFC
  6. OpenNews: Имущественные права на Shotwell и Geary переданы организации Software Freedom Conservancy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64529-u-boot
Ключевые слова: u-boot, sfc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 09:45, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    U-boot это любимый инструмент корпораций для тивоизации устройств. Даже удивлён, что так поздно они примкнули к большим кошелькам.
     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 10:09, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык, нужды не было. Сейчас достали, отряхнули и взяли на довольствие офффициально
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:42, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как переход убута к сфц помешает тивоизации?
     
     
  • 3.4, aname (ok), 11:07, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он помогает вспомнить, что любимые игзпердами устройства, внезапно, тивоизированы, и надо зайти, поплакать в комментах.
     
  • 3.10, User (??), 12:10, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что ты как маленький? Даже абсурдную теорию заговора придумать не можешь.
    И как таких на opennet пускают?
     
  • 2.6, fi (ok), 11:40, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > для тивоизации

    чушь какая-то, для этого куда больше подходит EFI, и что-то я не помню даже шифрации с U-boot. вы бы еще MBR loader обвинили :DDD

    Зато во всяких железках на arm7 - любой может запилить свою загрузку.

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:43, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю U-Boot который проверяет подпись ядра так же относится к тивоизации как и Linux который проверяет подписи модулей. Корень тивоизации, в прямом смысле этого слова, это Secure Boot и он может работать с любым бутлоадером.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:48, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом юбут для этого подходит?
    Юбут это вообще копилефт с gpl2 ему с корпорациями не по пути, все производители роутеров и прочего мусора публикуют сорцы юбута, даже мерзкие тплинки.

    Для тивоизации используется встроенный в SoC валидатор подписей и отсутвие открытых драйверов под этот soc. А вместо uboot корпорации могут использовать литерали что угодно.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:16, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего вдруг мерзкие?

    TP-link, если что, вполне себе публиковали полные сорцы своих прошивок под mips-овые железяки, чем замечательно помогли в развитии OpenWRT.

    Другое дело, что при наличии OpenWRT никто в здравом уме не будет перекомпилять и ставить родную вендорскую прошивку с дуракопригодным интерфейсом.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:27, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств

    удобно устроились

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:06, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >некоммерческой организации Software Freedom Conservancy (SFC), которая занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств, а также предоставлением юридической защиты свободным проектам

    Вот мне тоже это бросилось в глаза - это же рэкет :)

     

  • 1.12, Аноним (-), 12:35, 30/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто для понимания уровня этих ребят.
    Это те самые "incompetent a**holes"которые обделались в иске к Vizio, и суд предварительно содает прецедент что ключи для перепрошивки никто выкладываьть не обязан.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру