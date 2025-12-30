Проект U-Boot перешёл под крыло организации Software Freedom Conservancy

2.2 , Жироватт ( ok ), 10:09, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дык, нужды не было. Сейчас достали, отряхнули и взяли на довольствие офффициально

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:42, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как переход убута к сфц помешает тивоизации?

3.4 , aname ( ok ), 11:07, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он помогает вспомнить, что любимые игзпердами устройства, внезапно, тивоизированы, и надо зайти, поплакать в комментах.

3.10 , User ( ?? ), 12:10, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну что ты как маленький? Даже абсурдную теорию заговора придумать не можешь.

И как таких на opennet пускают?

2.6 , fi ( ok ), 11:40, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > для тивоизации чушь какая-то, для этого куда больше подходит EFI, и что-то я не помню даже шифрации с U-boot. вы бы еще MBR loader обвинили :DDD Зато во всяких железках на arm7 - любой может запилить свою загрузку.

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:43, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я думаю U-Boot который проверяет подпись ядра так же относится к тивоизации как и Linux который проверяет подписи модулей. Корень тивоизации, в прямом смысле этого слова, это Secure Boot и он может работать с любым бутлоадером.

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:48, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каким образом юбут для этого подходит?

Юбут это вообще копилефт с gpl2 ему с корпорациями не по пути, все производители роутеров и прочего мусора публикуют сорцы юбута, даже мерзкие тплинки. Для тивоизации используется встроенный в SoC валидатор подписей и отсутвие открытых драйверов под этот soc. А вместо uboot корпорации могут использовать литерали что угодно.

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:16, 30/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего вдруг мерзкие? TP-link, если что, вполне себе публиковали полные сорцы своих прошивок под mips-овые железяки, чем замечательно помогли в развитии OpenWRT. Другое дело, что при наличии OpenWRT никто в здравом уме не будет перекомпилять и ставить родную вендорскую прошивку с дуракопригодным интерфейсом.

