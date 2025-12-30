Проект U-Boot перешёл под крыло организации Software Freedom Conservancy

|
1.1, Аноним (-), 09:45, 30/12/2025
U-boot это любимый инструмент корпораций для тивоизации устройств. Даже удивлён, что так поздно они примкнули к большим кошелькам.
2.2, Жироватт (ok), 10:09, 30/12/2025
Ну дык, нужды не было. Сейчас достали, отряхнули и взяли на довольствие офффициально
3.4, aname (ok), 11:07, 30/12/2025
Он помогает вспомнить, что любимые игзпердами устройства, внезапно, тивоизированы, и надо зайти, поплакать в комментах.
3.10, User (??), 12:10, 30/12/2025
Ну что ты как маленький? Даже абсурдную теорию заговора придумать не можешь.
И как таких на opennet пускают?
2.6, fi (ok), 11:40, 30/12/2025
> для тивоизации
чушь какая-то, для этого куда больше подходит EFI, и что-то я не помню даже шифрации с U-boot. вы бы еще MBR loader обвинили :DDD
Зато во всяких железках на arm7 - любой может запилить свою загрузку.
2.7, Аноним (7), 11:43, 30/12/2025
Я думаю U-Boot который проверяет подпись ядра так же относится к тивоизации как и Linux который проверяет подписи модулей. Корень тивоизации, в прямом смысле этого слова, это Secure Boot и он может работать с любым бутлоадером.
2.8, Аноним (8), 11:48, 30/12/2025
Каким образом юбут для этого подходит?
Юбут это вообще копилефт с gpl2 ему с корпорациями не по пути, все производители роутеров и прочего мусора публикуют сорцы юбута, даже мерзкие тплинки.
Для тивоизации используется встроенный в SoC валидатор подписей и отсутвие открытых драйверов под этот soc. А вместо uboot корпорации могут использовать литерали что угодно.
3.11, Аноним (11), 12:16, 30/12/2025
Чего вдруг мерзкие?
TP-link, если что, вполне себе публиковали полные сорцы своих прошивок под mips-овые железяки, чем замечательно помогли в развитии OpenWRT.
Другое дело, что при наличии OpenWRT никто в здравом уме не будет перекомпилять и ставить родную вендорскую прошивку с дуракопригодным интерфейсом.
1.5, Аноним (5), 11:27, 30/12/2025
> занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств
удобно устроились
2.9, Аноним (9), 12:06, 30/12/2025
>некоммерческой организации Software Freedom Conservancy (SFC), которая занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств, а также предоставлением юридической защиты свободным проектам
Вот мне тоже это бросилось в глаза - это же рэкет :)
1.12, Аноним (-), 12:35, 30/12/2025
Просто для понимания уровня этих ребят.
Это те самые "incompetent a**holes"которые обделались в иске к Vizio, и суд предварительно содает прецедент что ключи для перепрошивки никто выкладываьть не обязан.
