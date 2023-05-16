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Хостинг свободных проектов Sourceware перешёл под крыло организации SFC

16.05.2023 11:52

Хостинг свободных проектов Sourceware присоединился к организации Software Freedom Conservancy (SFC), предоставляющей юридическую защиту свободным проектам, отстаивающей необходимость соблюдения лицензии GPL и аккумулирующей спонсорские средства.

SFC позволяет участникам сконцентрироваться на процессе разработки, беря на себя функции по сбору пожертвований. SFC также становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. Для перечисляющих пожертвования организация SFC позволяет получить налоговый вычет, так как она попадает в льготную категорию налогообложения. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, OpenWrt, CoreBoot, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Godot, Inkscape, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов.

Проект Sourceware с 1998 года предоставляет открытым проектам площадку для хостинга и сопутствующие сервисы, связанные с ведением списков рассылки, размещением git-репозиториев, отслеживанием ошибок (bugzilla), рецензированием патчей (patchwork), тестированием сборок (buildbot) и распространением релизов. Инфраструктура Sourceware используется для распространения и разработки таких проектов, как GCC, Glibc, GDB, Binutils, Cygwin, LVM2, elfutils, bzip2, SystemTap и Valgrind. Ожидается, что присоединение Sourceware к SFC позволит заинтересовать новых волонтёров для работы над хостингом и привлечь средства для модернизации и развития инфраструктуры Sourceware.

Для взаимодействия с SFC в Sourceware сформирован управляющий комитет, состоящий из 7 представителей. В соответствии с заключённым соглашением для исключения конфликта интересов в комитете не может присутствовать более двух участников, связанных с одной компанией или организацией (ранее основной вклад в поддержку Sourceware оказывали сотрудники компании Red Hat, которая также предоставляла оборудование проекту, что мешало привлечению других спонсоров и вызывало споры об излишней зависимости работы сервиса от одной компании).

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/news.ht...)
  2. OpenNews: Хостинг свободных проектов Fosshost прекращает работу из-за недоступности директора
  3. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
  4. OpenNews: Анонсирован публичный хостинг Heptapod для открытых проектов, использующих Mercurial
  5. OpenNews: Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy
  6. OpenNews: Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59140-sourceware
Ключевые слова: sourceware, sfconservancy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:16, 16/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Д - Дизайн с большой буквы.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:25, 16/05/2023 [ответить]  
    		• –4 +/
    в РФ то похожее будет или так и будем жувать пропритарщину?
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 12:46, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сделай и будет
     
  • 2.4, Аноним (1), 12:47, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем? Чтобы с обезьянничать? Или как твоя жизнь от этого станет лучше?
     
  • 2.9, n00by (ok), 14:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Становится владельцем активов" - это уже давно есть, называется Russian OS und Application. Правда, с хостингом там нюансы - репозиторий удаляют по мановению левой пятки. Да и самих их могут теперь удалить, в связи с недавними событиями.
     
  • 2.10, ОдуванКеноба (?), 16:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аккуратно, сейчас обезьянки с эльбрусами набегут, начнут всё обманывать своими теплыми нанометрами и килогерцами
     

  • 1.5, annonnn (?), 12:47, 16/05/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    интересно что первично
    > предоставляющей юридическую защиту свободным проектам

    или
    > аккумулирующей спонсорские средства

    бы у нас такой, налог на болванки собирал

     
  • 1.6, Аноним (6), 13:33, 16/05/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    > SFC также становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств.

    это то что следует знать. Собирает все активы - а спонорство когда-то в будущем.

     
  • 1.7, Аноним (7), 14:21, 16/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Хостинг свободных проектов ... и еще около десятка свободных проектов.

    Так хостинг проектов или поддержка 10-ти проектов? Определитесь уже. Например, Apache Software Foundation или FSF никто хостингом не называет.

     
  • 1.8, Шихаил Мигорин (?), 14:27, 16/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    >К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся
    >Godot

    Сам придумал?

     
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