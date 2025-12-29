Выпуск десктоп-движка Arcan 0.7.1 и десктоп-окружения Durden 0.6.3

|
Аноним (1), 13:46, 29/12/2025
В полку Х-форков прибыло! XLibre, Phoenix, Xarcan. Это, наверное, неплохо. Альтернатива должна быть всегда.
myster (ok), 14:26, 29/12/2025
К сожалению, когда появляется так много форков, через 4 года выясняется, что поддерживается лишь один, и тот вот-вот может загнуться. Обычно так происходит.
Аноним (18), 16:52, 29/12/2025
>В полку Х-форков прибыло! XLibre, Phoenix, Xarcan. Это, наверное, неплохо. Альтернатива должна быть всегда.
ты забыл xwayland.
Тракторист (?), 19:19, 29/12/2025
>Альтернатива должна быть всегда.
Когда .gif изображение жрет проц)
Это даже Windows7 до такого не эволюционировала).
mos87 (ok), 20:02, 29/12/2025
>Альтернатива должна быть всегда.
в основном, правда, получается нечто альтернативно одарённое.
но вы твердите мантру, твердите, диванные воены открытокода
Аноним (50), 20:32, 29/12/2025
>в основном, правда, получается нечто альтернативно одарённое.
Очевидно у вас большой опыт получившегося. Может не постесняетесь поделиться?
mos87 (ok), 20:34, 29/12/2025
легко.
я забыл больше ДЕ/ВМов которых тыкал палочкой, чем ты знаешь их вообще пятнацытилетняя тиктокерша блин
Arch KDE (?), 14:23, 29/12/2025
Я вот даже не понимаю чем так многим вайленд не нравится. По мне отличная штука, работает хорошо, что еще надо людям, хз. Зачем разводить зоопарк, как по мне зоопарк это плохо, должен быть какой то стандарт в линуксе, это бы облегчило разработку программ и игр.
Аноним (15), 15:31, 29/12/2025
by-design ограничен в возможностях. Банально приложения не могут выставлять координаты своих окон, чего уж говорить об остальном.
Аноним (27), 17:35, 29/12/2025
> by-design ограничен в возможностях
Гм, покажи софт by design неограниченный в возможностях? Ну кроме емакса, украденного Столлманом у Гослинга.
> не могут выставлять координаты
Эта методичка порядком достала. Вам каждый раз объясняют, а вы каждый раз делаете коровьи глаза. Протокол уже есть, осталось дождаться его запиливания в композиторы. Бай дизайн у него че то там ограничено…
Аноним (33), 17:59, 29/12/2025
> осталось дождаться его запиливания в композиторы
А потом дождаться запиливания в фреймворки. А потом дождаться переписывания софта но новую версию фреймворка. Ну, лет 10 еще, да.
Аноним (-), 18:24, 29/12/2025
Ты куда-то спешишь? Ну так вложи свои ресурсы в разработку, ускорь процесс. Или найди того, кто готов оплачивать твои хотелки. Однако учти, что такого человека разыскивает почти что весь Опеннет, но пока безрезультатно.
Аноним (17), 15:46, 29/12/2025
А может кто-нибудь объяснить, как может работать ГУИ на двух мониторах с разными dpi? Если окно целиком одномоменто переместилось с одного экрана на другой, то можно представить, что приложение получает соответствующее событие и целиком перерисовывает окно с учетом dpi экрана. Нужно только, чтобы тулкит умел принять такое событие и умел делать релайоут окна. Ну а если окно постепенно перемещается с одного экрана на другой. Тут как быть?
Аноним (18), 16:57, 29/12/2025
>А может кто-нибудь объяснить, как может работать ГУИ на двух мониторах с разными dpi?
Ты такое не говори.
А так всегда будет главный монитор, настройки которого получит приложение (там где больший процент окна, например). А на второстепенных, ну как сумеет композитор натянуть, так и покажет.
КО (?), 17:06, 29/12/2025
А если экранов 4?
А надо просто одну букву нарисовать? :)
количественное качество (?), 20:01, 29/12/2025
4 экрана и на всех один линукс что-то рисует. Так бывает только в низкобюджетном сайфае.
Там на один обычно кладут top, на другой alsa, на третий выхлоп концпилятора и там ещё чего-нибудь на четвёртый. И такие: "Звёздная дата 127.0.0.1, коммандер Миднайт прокладывает курс к неизученной и загадочной планете Велянд".
kusb (?), 17:31, 29/12/2025
Полностью абстрагировать dpi, но это жутко. Тогда это будет дело тулкита или gui сервера.
Пуп (?), 19:27, 29/12/2025
Это всегда было дело тулкита.
И должно быть исключительно дело приложения, каким размером чего ему рисовать.
Аноним (32), 17:56, 29/12/2025
Как de решит так и будет со стороны вялого пуля вылетела он сказал какие координаты и какой размер окна дальше сам.
Антикапиталист (-), 19:36, 29/12/2025
Химера какая-то. Хоть одно сделайте нормально, а не раздувайте зоопарк из форков и клонов. Вон, mate остался без разработчиков.
mos87 (ok), 19:57, 29/12/2025
это было п нормально как какой-нибудь research project - но когда у тебя (у фридесктопа/линукса/итд) есть нормальное штабильное юзабельное
учитывая, что такого нетЬ и не предвидится, то это очередной фрик прожЭкт. В данном случае очень фрик.
Аноним (40), 19:39, 29/12/2025
> Код проекта написан на языке Си
Браво! Этому проекту можно доверять, молодцы!
Аноним (49), 20:27, 29/12/2025
> Код проекта написан на языке Си
> В качестве ключевых критериев, применяемых при проектировании API Arcan, упоминаются безопасность
До апреля не дотерпели?
Аноним (-), 21:17, 29/12/2025
На чистом Си можно писать безопасно. Есть стандарты безопасного кодирования CERT C Coding Standard, MISRA С. В самом Стандарте чистого Си, присутствует так называемое "расширение K", в котором описаны безопасные функции. Также, есть безопасные функции в стандарте POSIX.
То есть, взяв на вооружение, например CERT C Coding Standard ты можешь писать код для самолётов, автомобилей и роботов разного назначения.
Есть отдельные инструменты, например такие, как статические анализаторы. А теперь вернёмся к тебе, ты хотел с иронизировать, не вышло да? Сишка не так проста.
Аноним (-), 21:00, 29/12/2025
> Arcan 0.7.1, объединяющий в себе дисплейный сервер,
> мультимедийный фреймворк и игровой движок для
> обработки 3D-графики.
Хто ты? Что ты? Кто тебя сделал? Borgs чтоли? Ассимилировало в себя какие-то довольно разные ипостаси. Или это новый проект от автора качалки-десктопа? :)
|