The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск десктоп-движка Arcan 0.7

27.12.2024 15:14

После года разработки опубликован релиз десктоп-движка Arcan 0.7, который объединяет в себе дисплейный сервер, мультимедийный фреймворк и игровой движок для обработки 3D-графики. Arcan может использоваться для создания различных графических систем - от пользовательских интерфейсов для встраиваемых приложений до самодостаточных десктоп-окружений. Среди прочего, на основе Arcan построены трёхмерный рабочий стол Safespaces для систем виртуальной реальности и десктоп-окружение Durden. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD (некоторые компоненты под GPLv2+ и LGPL).

Arcan не привязан к отдельным графическим подсистемам и может работать поверх различных системных окружений (BSD, Linux, macOS, Windows), используя подключаемые бэкенды. Например, имеется возможность запуска поверх Xorg, egl-dri, libsdl и AGP (GL/GLES). Под управлением дисплейного сервера Arcan могут выполняться клиентские приложения на базе X11, Wayland и SDL2. В качестве ключевых критериев, применяемых при проектировании API Arcan, упоминаются безопасность, производительность и пригодность для отладки. Для упрощения разработки интерфейсов предлагается использовать язык Lua.

Особенности Arcan:

  • Сочетание возможностей композитного сервера, дисплейного сервера и оконного менеджера.
  • Поддержка работы в обособленном режиме, при котором приложение является самодостаточным звеном.
  • Встроенный мультимедийный фреймворк, предоставляющих средства для работы с графикой, обработки потокового видео и звука, анимации, загрузки изображений, работы с устройствами захвата видео.
  • Многопроцессная модель подключения обработчиков источников данных (например, видеопотоков и вывода запущенных программ).
  • Жёсткая модель разделения привилегий - компоненты движка разбиваются на небольшие непривилегированные процессы, взаимодействующие через интерфейс разделяемой памяти Shmif.
  • Встроенные средства мониторинга и анализа аварийных завершений работы процессов, например, движок может сериализировать внутреннее состояние Lua-скриптов для упрощения отладки.
  • Возможность отката (Fallbacks) на другой обработчик - в случае сбоя из-за ошибки в программе движок может запустить запасное приложение, сохранив те же внешние источники данных и соединения.
  • Средства для совместного доступа и удалённого подключения к рабочему столу. Доступ по сети обеспечивает графический сервер "arcan-net", реализующий P2P-протокол A12, объединяющий возможности таких технологий, как mDNS (определение локальных сервисов), SSH (интерактивная текстовая оболочка), X11/VNC/RDP (интерактивная графическая оболочка), RTSP (потоковая передача мультимедийных данных) и HTTP (загрузка ресурсов и синхронизация состояния).

В новой версии продолжена работа над сетевой подсистемой и протоколом A12. Расширены возможности сервера каталогов, развиваемого для связывания в один стек компонентов, разнесённых по сети, например, его можно использовать для подключение к рабочему столу внешних устройств, таких как хранилища, камеры и экраны. В X-сервер Xarcan добавлена поддержка запуска сторонних оконных менеджеров. При таком запуске Xarcan берёт на себя функции низкоуровневой работы с экраном, обеспечения безопасности и управления конфигурацией, а оконный менеджер отвечает за обработку и декорирование окон (видео с примером).

Расширены возможности Lash, среды для выполнения скриптов на языке Lua, и построенной на её основе командной оболочки Cat9, предоставляющей возможность привязки выполнения команд к отдельным ячейкам, формирующим подобие электронной таблицы (видео с демонстрацией). Предложенная концепция позволяет перенаправлять потоки данных между окнами, связывая данные и обработчики в разных окнах по аналогии с ячейками в электронных таблицах (например, можно перенаправить вывод из одного окна в запущенный в терминале shell-обработчик и использовать результат в другом окне).



  1. Главная ссылка к новости (https://arcan-fe.com/2024/12/2...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6.2
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6.1
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6 и пользовательского окружения Durden 0.6
  5. OpenNews: Представлены дисплейный сервер Arcan и десктоп-окружение Durden
  6. OpenNews: Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 24.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62474-arcan
Ключевые слова: arcan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:06, 27/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    >взаимодействующие через интерфейс разделяемой памяти Shmif.

    Ну наконец-то хоть кто-то сделал замену для варварских IPC-механизмов, используемых в софте.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру