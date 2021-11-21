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Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6.1

21.11.2021 09:41

После года разработки доступен релиз десктоп-движка Arcan 0.6.1, который объединяет в себе дисплейный сервер, мультимедийный фреймворк и игровой движок для обработки 3D-графики. Arcan может использоваться для создания различных графических систем, от пользовательских интерфейсов для встраиваемых приложений до самодостаточных десктоп-окружений. В том числе на базе Arcan развивается трёхмерный рабочий стол Safespaces для систем виртуальной реальности и десктоп-окружение Durden. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD (некоторые компоненты под GPLv2+ и LGPL).

В новый выпуск включены накопившиеся за год наработки, главным образом сосредоточенные на развитии подсистемы для доступа к рабочему столу по сети. В общем виде представлен план подготовки первого значительного релиза 1.0: В следующей ветке 0.7 ожидается проведение работы по расширению звуковой подсистемы, улучшению совместимости и развитию средств для 3D-графики. Ветка 0.8 будет сфокусирована на оптимизации и производительности, а 0.9 на обеспечении безопасности.

Из наиболее заметных изменений в версии Arcan 0.6.1 отмечается модернизация дисплейного сервера arcan-wayland, использующего протокол Wayland, в котором реализована прослойка для использования EGL и включена по умолчанию поддержка dma-buf. В X-сервере Xarcan улучшена обработка переключений GPU и добавлена поддержка буфера обмена и аппаратного ускорения отрисовки курсора. Улучшена поддержка экранов с переменной частотой регенерации содержимого. В системе ввода проведена работа по снижению задержек.

Внесено много внутренних изменений, нацеленных на улучшение синхронизации и повышения эффективности управления очередями событий. Продолжено развитие графического сервера "arcan-net" для удалённой работы с рабочим столом по сети и используемого в данном сервере протокола A12, развиваемого для замены SSH/VNC/RDP/X11. Обновлены привязки для разработки компонентов на языке Lua.

Предложена концепция Pipeworld, позволяющая перенаправлять потоки данных между окнами, связывая данные и обработчики в разных окнах по аналогии с ячейками в электронных таблицах, формируя смешанный рабочий процесс, объединяющий графический и консольный интерфейсы (например, можно перенаправить вывод из одного окна в запущенный в терминале shell-обработчик и использовать результат в другом окне).

Напомним, что Arcan не привязан к отдельной графической подсистеме и может работать поверх различных системных окружений (BSD, Linux, macOS, Windows), используя подключаемые бэкенды. Например, имеется возможность запуска поверх Xorg, egl-dri, libsdl и AGP (GL/GLES). Под управлением дисплейного сервера Arcan могут выполняться клиентские приложения на базе X, Wayland и SDL2. В качестве ключевых критериев, применяемых при проектировании API Arcan называются безопасность, производительность и пригодность для отладки. Для упрощения разработки интерфейсов предлагается использовать язык Lua.

Особенности Arcan:

  • Сочетание ролей композитного сервера, дисплейного сервера и оконного менеджера.
  • Возможность работы в обособленном режиме, при котором приложение выступает в виде самодостаточного звена.
  • Встроенный мультимедийный фреймворк, предоставляющих средства работы с графикой, анимации, обработки потокового видео и звука, загрузки изображений, работы с устройствами захвата видео.
  • Мультипроцессная модель подключения обработчиков динамических источников данных - от видеопотоков до вывода отдельных программ.
  • Жесткая модель разделения привилегий. Компоненты движка разбиваются на небольшие непривилегированные процессы, взаимодействующие через интерфейс разделяемой памяти shmif;
  • Встроенные средства мониторинга и анализа крахов, в том числе движок может сериализировать внутреннее состояние Lua-скриптов для упрощения отладки;
  • Функция отката (Fallbacks), которая в случае сбоя из-за ошибки в программе может запустить запасное приложение, сохранив те же внешние источники данных и соединения;
  • Расширенные средства совместного доступа, которые можно использовать для записи или вещания отдельных подмножеств источников аудио и видео в процессе реализации совместного доступа к рабочему столу.

Дополнительно можно отметить о подготовке нового выпуска рабочего стола Durden 0.7 развиваемого для использования с Arcan. В выпуске 0.7 появится поддержка вертикального размещения заголовка окна и строки состояния, а также будет добавлена утилита для голосового сопровождения (text to speech). Durden поддерживает как мозаичный интерфейс с полноценными средствами управления с клавиатуры, так и режим свободного размещения окон на экране. Все настройки, включая методы ввода, шрифты и визуальные эффекты, могут меняться на лету, без необходимости перезагрузки конфигурации.

Возможна настройка отдельного поведения для каждого окна и использования привязанного к окну независимого буфера обмена. Поддерживается работа в системах с несколькими мониторами, имеющими разные DPI. Имеется возможность отображения меню приложений в панели (глобальное меню) или размещение меню в заголовке окна. На рабочем столе допускается размещение виджетов. Имеется встроенная возможность видеозаписи действий на рабочем столе и в отдельных окнах. Подсистема управления вводом поддерживает смену раскладок клавиатуры и возможность работы с расширенными устройствами, такими как игровые пульты.

  1. Главная ссылка к новости (https://arcan-fe.com/2021/11/1...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6 и пользовательского окружения Durden 0.6
  3. OpenNews: GCC 9 портирован для OS/2
  4. OpenNews: Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.2
  6. OpenNews: Выпуск графического окружения LXQt 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56198-arcan
Ключевые слова: arcan, desktop
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:56, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне одному кажется, что Pipeworld мегапереусложнённая хрень с сомнительной практической пользой? Хотя чем-то идея прикольная, аналог pipe, но вместо цепочки команд перенаправления между отдельными окнами.
     
     
  • 2.6, kusb (?), 10:08, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперимент для проверки...
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:02, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное что к разработке не приближался Лёнька поттеринг.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:56, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ненужно в кубе
     
     
  • 2.5, kusb (?), 10:07, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет!
     

  • 1.3, морошка ягодка такая (?), 09:56, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как ты, бармолей, числа со строками на видео складываешь?
     
     
  • 2.8, kusb (?), 10:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постоянно так делал. Строка "4" + строка "1" = строка "5".
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:12, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И вот эти хыперты составляют авангард борьбы с хрустом
     
  • 2.18, Аноним (17), 11:03, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё есть число!
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:57, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прикольно. Молодцы, наконец-то не очередной скининг гнома/кед.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:08, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На нём есть возможность поиграть в арканум?
     
  • 1.9, BratishkaErik (ok), 10:23, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это будущее, ящитаю
     
     
  • 2.14, Анонус (?), 10:45, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддержку этого оратора
     

  • 1.10, псевдонимус (?), 10:27, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, это вам не гномоось!

    Респект таким парням!

     
  • 1.11, corvuscor (ok), 10:29, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока все разработчики DE пилят автомобили, кто-то в одиночку в гараже делает звездолет...
     
  • 1.12, Лысожопый (?), 10:40, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Arcan is a single-user, user-facing, networked overlay operating system.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:44, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошо бы осталось мидлеварью и не превратилось в системду
     
  • 1.15, bugmenot (??), 10:59, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вы можете наконец добавить видеофайлам в CSS свойство max-width: 100% ? Ну неудобно читать новость с телефона. Рвётся шаблон.
     
     
  • 2.20, ОдменМС (?), 11:14, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой впоппенет сделай, тогда и поговорим, критиковать каждый может.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:19, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дожили: вместо чтоб запилить однострочный плагин или долбануть правило в stylus, аноним бежит плакаться в комменты
     

  • 1.16, kusb (?), 11:02, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В блоге у него очень интересные заметки.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:16, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >который объединяет в себе дисплейный сервер, мультимедийный фреймворк и игровой движок для обработки 3D-графики.

    Нужен systemd-arcan3d для полного счатья.

     
  • 1.22, Аноним (21), 11:18, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предложена концепция Pipeworld, позволяющая перенаправлять потоки данных между окнами, связывая данные и обработчики в разных окнах по аналогии с ячейками в электронных таблицах, формируя смешанный рабочий процесс, объединяющий графический и консольный интерфейсы (например, можно перенаправить вывод из одного окна в запущенный в терминале shell-обработчик и использовать результат в другом окне).

    Переизобрели виндовый механизм событий?

     
  • 1.24, Anonim (??), 11:28, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Офигенно!
     
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