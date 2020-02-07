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GCC 9 портирован для OS/2

07.02.2020 10:19

Компания Bitwise works выполнила портирование набора компиляторов GCC 9.2 для операционной системы OS/2 и основанных на данной ОС платформ ArcaOS и eComStation. Ранее для ArcaOS предлагался GCC 4.9.2, но в портах для OS/2 был доступен GCC 8.3.0. Отмечается, что возможность использования GCC 9 позволит сообществу адаптировать для работы в OS/2 больше приложений и библиотек, включая Qt 5, Poppler и CMake, не поддерживающих сборку в GCC 4. Кроме того, сообщается о подготовке для OS/2 новых версий пакетов с Apache OpenOffice 4.1.7, libusb1, sane-backends, xmltoman, pthread, libdaemon, fontconfig, zip, libunistring, libidn2, wget и libtool. Код варианта GCC 9.2 для OS/2 опубликован на GitHub под лицензией GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bitwiseworks.com/n...)
  2. OpenNews: Представлены варианты Qt5 для микроконтроллеров и OS/2
  3. OpenNews: Подготовлена версия Apache OpenOffice 4.1.1 для OS/2
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 9
  5. OpenNews: GCC будет удалён из основного состава FreeBSD
  6. OpenNews: Проект по добавлению в GCC поддержки распараллеливания процесса компиляции
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gcc, os2
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  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень вовремя. А разве не хватало для старой ОС старого компилятора?
     
     
  • 2.4, ZerotoOne (?), 10:32, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чукча не читатель: "возможность использования GCC 9 позволит сообществу адаптировать для работы в OS/2 больше приложений и библиотек, включая Qt 5, Poppler и CMake, не поддерживающих сборку в GCC 4"
     
     
  • 3.20, Голубой гигант (?), 11:33, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилировал Qt 5.9 с помощью GCC 4.8, а также CMAKE 3.12. Poppler не компилировал давно, но помню, что он компилировался даже старыми версиями.
     
  • 2.21, Анончик9999 (?), 11:45, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребята, объясните, зачем труп насиловать?
     
     
  • 3.28, Борат (?), 13:06, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нравица
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:25, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А между прочим полумуха до сих пор на 386 крутят (их уже перестали выпускать или ещё выпускают?). Не дос же крутить, ну. Годная ОС была, жалко коррупция её выдавила. Какие там сейчас успехи у энтузиастов с ней? Исходники ещё не открыли?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:04, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Исходники ещё не открыли?

    Нет, но osfree вроде пилится.

     
  • 2.37, Аноним (37), 14:09, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Годная ОС была

    Нет. Мультиюзер где? Права доступа?

     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 10:29, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >возможность использования GCC 9 позволит сообществу адаптировать для работы в OS/2 больше приложений и библиотек

    Вот только нужно ли это хоть какому-то сообществу?

     
     
  • 2.5, z (??), 10:33, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какому-нибудь правительстввенному агенству, которое использует ос/2 уже 25 лет
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:37, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодой человек, это не для вас портировано. Судя по их сайту, у них основной бизнес — разработка и портирование ПО под OS/2 и их наследников, а значит, кто-то за это платит. Если бы не GPL, они бы результаты и не помышляли выкладывать, а сообществу от этого не убудет.
     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 10:52, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да мне нет дела до их бизнеса, пусть хоть кроликов красят в зелёный цвет. Я не осуждаю и не указываю им что делать. Я лишь высказываю сомнение что какое-то сообщество будет самостоятельно портировать новый софт под OS/2.


     
     
  • 4.30, Ты бот (?), 13:29, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты то уж точно ничего делать не будешь. На опеннет зайдёшь, великодушно выскажешь сомнение и всё.
     
     
  • 5.31, A.Stahl (ok), 13:34, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не буду. И?


     
  • 4.33, Аноним (33), 14:00, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так его и не сообщество будет пилить, а частные компании за бабки. Уверен что есть места где регламентом другую ос и нельзя поставить. Возможно это часть коррупционных схем, но этого никто не знает.
     
  • 3.17, Анонимус2 (?), 11:06, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для такого бизнеса выкладывать исходники компилятора вовсе необязательно. Вот если они хотят чтобы сообщество за них портировало что-то - тогда конечно они должны это сделать.
     
     
  • 4.19, anonymous (??), 11:16, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не хочется поддерживать большой patchset и накладывать его на каждый update в gcc, то нужно за-push-ить в upstream..
     
  • 4.34, Аноним (33), 14:02, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они делали компилятор предположим не для себя, а для заказчика они должны были опубликовать исходники так как GPL.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:56, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вот только нужно ли это хоть какому-то сообществу?

    Вероятно, таковые бы нашлись, если бы МежДелМаш не жлобствоал, а выдал исходники старушки.

     
     
  • 3.27, A.Stahl (ok), 12:48, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вероятно, таковые бы нашлись, если бы МежДелМаш не жлобствоал, а выдал исходники
    > старушки.

    А ОС/2 разве не по заказу Микрософта делалсь? И права у них, скорее всего. Так что хрен вам а не исходники.

     
     
  • 4.36, Аноним (33), 14:07, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не по заказы а с участием. Да только IBM куда больше корпарасты чем майки. Выдача исходников у них это статья)
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:39, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Много банкоматов на ос2
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:54, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    харе глупости повторять: давно уже нет.
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 10:58, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смотря где. В каких-нибудь отсталых странах вроде Италии или Сга наверно можно найти и сегодня. Это трешовые банкоматы были конечно. Ещё в кассовых аппаратах емнип стояла, где-то и сегодня используется.
     
     
  • 4.15, пажилой человек писятчетыре года (?), 11:03, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в риме пару автоматов на чем то типо ос2 видел, да
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:44, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ого! Она, оказывается, еще жива!
     
     
  • 2.23, adolfus (ok), 11:55, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Казалось бы, странно, учитывая ее уебищную файловую систему с "буквами дисков". Но если вспомнить, что при любой нагрузке ее графических интерфейс (PM) был всегда готов принимать ввод, а звук никогда не портился, то становится понятно. А еще объектно-ориентированный рабочий стол (WPS), даже отдаленного аналога которому ни у кого нет и сегодня.
     
     
  • 3.26, BorichL (?), 12:46, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это PM с его единой блокируемой очередью на все окна всегда готов был? PM был первым кто валился. A вот WPS и System Object Model это конечно был прорыв, да и сфайловыми системами там всё хорошо было, lvm никто не отменял, да и gvfs неплохо работала.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:48, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фи
    Для DOS ещё полгода назад выложили.
     
     
  • 2.29, Ноним (?), 13:14, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там можно компилить для 8086 или опять через code16gcc?
     

  • 1.10, Web бог (?), 10:51, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пиздежь в новости.

    Давно есть gcc 8.3.0. Я пользовался в VirtualBox, всё работает:

    https://os2ports.smedley.id.au/index.php?page=gcc-v8.x

     
  • 1.18, Ю.Т. (?), 11:08, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цены по-прежнему убойные на Арка и еКом. И ядро это новописное, os/4, так и не открыли. Жаль.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 11:59, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OS/4 ??? O_O
     

  • 1.22, Аноним (24), 11:54, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Код варианта GCC 9.2 для OS/2 опубликован на GitHub под лицензией GPLv2.

    А как это они умудрились понизить номер версии GPL, под которой ванильный код GCC?

     
  • 1.32, Аноним (33), 13:56, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора. Единственная нормальная ОС.
     
  • 1.35, Игорь (??), 14:02, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю, как сейчас, но до 2000 года в Пенсионном фонде РФ были рабочие станции под OS/2 и сервера под AS/400. Лютый IBM.
     

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