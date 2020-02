GCC 9 портирован для OS/2

2.5 , z ( ?? ), 10:33, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какому-нибудь правительстввенному агенству, которое использует ос/2 уже 25 лет

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:37, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Молодой человек, это не для вас портировано. Судя по их сайту, у них основной бизнес — разработка и портирование ПО под OS/2 и их наследников, а значит, кто-то за это платит. Если бы не GPL, они бы результаты и не помышляли выкладывать, а сообществу от этого не убудет.

3.11 , A.Stahl ( ok ), 10:52, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да мне нет дела до их бизнеса, пусть хоть кроликов красят в зелёный цвет. Я не осуждаю и не указываю им что делать. Я лишь высказываю сомнение что какое-то сообщество будет самостоятельно портировать новый софт под OS/2.

4.30 , Ты бот ( ? ), 13:29, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты то уж точно ничего делать не будешь. На опеннет зайдёшь, великодушно выскажешь сомнение и всё.

5.31 , A.Stahl ( ok ), 13:34, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, не буду. И?

4.33 , Аноним ( 33 ), 14:00, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так его и не сообщество будет пилить, а частные компании за бабки. Уверен что есть места где регламентом другую ос и нельзя поставить. Возможно это часть коррупционных схем, но этого никто не знает.

3.17 , Анонимус2 ( ? ), 11:06, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для такого бизнеса выкладывать исходники компилятора вовсе необязательно. Вот если они хотят чтобы сообщество за них портировало что-то - тогда конечно они должны это сделать.

4.19 , anonymous ( ?? ), 11:16, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если не хочется поддерживать большой patchset и накладывать его на каждый update в gcc, то нужно за-push-ить в upstream..

4.34 , Аноним ( 33 ), 14:02, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если они делали компилятор предположим не для себя, а для заказчика они должны были опубликовать исходники так как GPL.

2.24 , Аноним ( 24 ), 11:56, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Вот только нужно ли это хоть какому-то сообществу? Вероятно, таковые бы нашлись, если бы МежДелМаш не жлобствоал, а выдал исходники старушки.

3.27 , A.Stahl ( ok ), 12:48, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вероятно, таковые бы нашлись, если бы МежДелМаш не жлобствоал, а выдал исходники

> старушки. А ОС/2 разве не по заказу Микрософта делалсь? И права у них, скорее всего. Так что хрен вам а не исходники.

4.36 , Аноним ( 33 ), 14:07, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не по заказы а с участием. Да только IBM куда больше корпарасты чем майки. Выдача исходников у них это статья)