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Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6.2

16.07.2022 19:23

После года разработки опубликован релиз десктоп-движка Arcan 0.6.2, который объединяет в себе дисплейный сервер, мультимедийный фреймворк и игровой движок для обработки 3D-графики. Arcan может использоваться для создания различных графических систем, от пользовательских интерфейсов для встраиваемых приложений до самодостаточных десктоп-окружений. В том числе на базе Arcan развивается трёхмерный рабочий стол Safespaces для систем виртуальной реальности и десктоп-окружение Durden. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD (некоторые компоненты под GPLv2+ и LGPL).

В новом выпуске продолжена разработка средств для удалённой работы с рабочим столом по сети. Доступ по сети обеспечивает графический сервер "arcan-net", реализующий протокол A12, который объединяет в себе возможности таких технологий, как mDNS (определение локальных сервисов), SSH (интерактивная текстовая оболочка), X11/VNC/RDP (интерактивная графическая оболочка), RTSP (потоковая передача мильтимедийных данных) и HTTP (загрузка ресурсов и синхронизация состояния).

Arcan не привязан к отдельной графической подсистеме и может работать поверх различных системных окружений (BSD, Linux, macOS, Windows), используя подключаемые бэкенды. Например, имеется возможность запуска поверх Xorg, egl-dri, libsdl и AGP (GL/GLES). Под управлением дисплейного сервера Arcan могут выполняться клиентские приложения на базе X, Wayland и SDL2. В качестве ключевых критериев, применяемых при проектировании API Arcan называются безопасность, производительность и пригодность для отладки. Для упрощения разработки интерфейсов предлагается использовать язык Lua.

Особенности Arcan:

  • Сочетание ролей композитного сервера, дисплейного сервера и оконного менеджера.
  • Возможность работы в обособленном режиме, при котором приложение выступает в виде самодостаточного звена.
  • Встроенный мультимедийный фреймворк, предоставляющих средства работы с графикой, анимации, обработки потокового видео и звука, загрузки изображений, работы с устройствами захвата видео.
  • Мультипроцессная модель подключения обработчиков динамических источников данных - от видеопотоков до вывода отдельных программ.
  • Жесткая модель разделения привилегий. Компоненты движка разбиваются на небольшие непривилегированные процессы, взаимодействующие через интерфейс разделяемой памяти shmif;
  • Встроенные средства мониторинга и анализа крахов, в том числе движок может сериализировать внутреннее состояние Lua-скриптов для упрощения отладки;
  • Функция отката (Fallbacks), которая в случае сбоя из-за ошибки в программе может запустить запасное приложение, сохранив те же внешние источники данных и соединения;
  • Расширенные средства совместного доступа, которые можно использовать для записи или вещания отдельных подмножеств источников аудио и видео в процессе реализации совместного доступа к рабочему столу.


  1. Главная ссылка к новости (https://arcan-fe.com/2022/07/1...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6.1
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6 и пользовательского окружения Durden 0.6
  4. OpenNews: Представлены дисплейный сервер Arcan и десктоп-окружение Durden
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57508-arcan
Ключевые слова: arcan, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:28, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот и убийца wayland!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:31, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кажется, я видел видео с ним. Он убивает во мне чувство прекрасного
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:35, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    3д рабочий стол? Прывэт выар?
     
     
  • 2.8, Alladin (?), 20:02, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, привет древняя Плазма с композитом.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 22:07, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А, это видосики на ютубе, где окна изгибаются, огоньки и прочий линуксовый колхоз?
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:09, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Gnome с компизом.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:41, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это дело. Не то что ваш вяленый.
     
  • 1.5, trickybestia (ok), 19:42, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И кому этот комбайн нужен?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:58, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сразу видно человека не разбирающегося в теме
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:09, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например, тому, кто хочет запилить адекватное окружение под мобильный линукс, но задолбался с существующим зоопарком
     
     
  • 3.10, Константавр (ok), 21:21, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в результате в зоопарке прибавился экспонат? :)
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:46, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Qt через A12 заработает, тогда и посмотрим.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:27, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда на линухе хоть что-то нормально заработает, тогда и поговорим.
     

  • 1.13, Аноним (12), 23:20, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Под управлением дисплейного сервера Arcan могут выполняться клиентские приложения на базе X, Wayland и SDL2." кто в курсе как именно это реализованно?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 23:28, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через костыли. Производительность - это миф.
     
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