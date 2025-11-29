В KDE продолжено оттачивание интерфейса и реализована эмуляция XRandr в KWin

|
Аноним (-), 12:37, 29/11/2025
И зачем нужен этот bloat, когда в реальности от десктопного окружения нужна только возможность запускать программы, переключаться между ними, отображать строку состояния (сеть, громкость и т.д.) и выводить уведомления. С чем великолепно справляется icewm.
Аноним (-), 12:42, 29/11/2025
Нет, ты объясни, зачем нужно что-то ещё, кроме запуска программ и всего того, что я написал ранее? Или просто нравится возиться с настройками из-за скуки (не осуждаю)?
derfenix (ok), 12:52, 29/11/2025
И что тебе должны объяснять? Что не всем достаточно того, что ты описал? Рассказать тебе все должны, что именно им нужно? Для чего? Тебе не нужно - прошёл молча мимо. Если б никому не нужно было то, что делают в KDE - ты удивишься - никто б не делал.
Илья (??), 13:05, 29/11/2025
Чтобы не париться с настройками мониторов, рабочих столов, мыши, закрытия крышки ноутбука, блокировки экрана, уведомлений, часов и прочего.
KDE (ровно как и Gnome) просто работает так, как мне нужно.
В настройки не лезу принципиально и пользуюсь тем, что есть чтобы не привыкать к собстченным нестандартным привычкам. Потом сажусь за мак или винду и всё на своём месте
Аноним (27), 15:09, 29/11/2025
> Чтобы не париться с настройками мониторов, рабочих столов, мыши, закрытия крышки ноутбука,
> блокировки экрана, уведомлений, часов и прочего.
> KDE (ровно как и Gnome) просто работает так, как мне нужно.
> В настройки не лезу принципиально и пользуюсь тем, что есть чтобы не
> привыкать к собстченным нестандартным привычкам. Потом сажусь за мак или винду
> и всё на своём месте
А я лезу, сперва отключаю все эти анимации и эффекты рапахиваний, джины, скольжения при пролистывании рабочих столов и прочие вот эти свистелки, которые созданы чтобы производить впечатление для потсонов со двора, и потом KDE летает как ракета, будто из под пальцев срываются команды и действительно чувствуешь, что сидишь за мощным ПК, а не за смартфоном. ;)
Аноним (23), 15:06, 29/11/2025
Программы должны взаимодействовать между собой, использовать часть функциональности другой программы для своих нужд. Единый способ открывать удалённые ресурсы без явного ручного монтирования их.
Аноним (51), 16:05, 29/11/2025
есть люди которые не хотят настраивать в текстовых файлах через консоль - сеть, ... большой текст свёрнут, показать
Анонимусс (-), 16:28, 29/11/2025
> Нет, ты объясни, зачем нужно что-то ещё, кроме запуска программ
> и всего того, что я написал ранее?
А смысл вам объяснять? Все равно не дойдет.
Потому что вам ничего не нужно.
Ни 4к, ни HiDPI, ни несколько моников, ни VRR и HDR.
Вот зачем в авто делают регулировку сидушек, иногда даже с массажем? Можно же табуреточку поставить и норм. Зачем электростеклоподемники? Можно же ручки покрутить. И тд.
ASRSim (ok), 12:48, 29/11/2025
В реальности нужны ещё программы. И желательно, чтоб они умели друг с другом взаимодействовать. Этого можно достичь и без KDE, но тогда получится такой же bloat. В KDE уже всё это сделали и получилось лучше чем у других.
Аноним (12), 14:09, 29/11/2025
Не лучше. Получилась груда хлама, который ты должен сидеть и друг с другом слеплять. Получилось у других, где все работает из коробки еще в 90-х годах. А потом какой-то виндузятник увидел IceWM, решил, что может его починить и сделал КДЕ.
dannyD (?), 14:19, 29/11/2025
>>реальности от десктопного окружения нужна только возможность запускать программы, >>переключаться между ними, отображать строку состояния (сеть, громкость и т.д.)
>>и выводить уведомления. С чем великолепно справля....
справлялась Windows95, причем самой первой редакции, инсталянт которой весил 20 метров.
Мимопроходил (?), 15:05, 29/11/2025
> И зачем нужен этот bloat, когда в реальности от десктопного окружения нужна
> только возможность запускать программы, переключаться между ними, отображать строку состояния
> (сеть, громкость и т.д.) и выводить уведомления. С чем великолепно справляется
> icewm.
Всё просто, не нравится - проходишь мимо!
А KDE для тех, кто наоборот любит все эти свистелки, блескучки, постоянные нововведения и отсутствие LTS-версий, которые бы поддерживались годами неизменно, да, есть такие люди, которые идут на это, иначе бы не пользовались. ;)
Аноним (9), 14:01, 29/11/2025
Блин, какое же скопище рухляди - киригами какие-то, кикофы. Че к чему? Почему нельзя делать просто? Нет, накрутим прослоек над абстракциями, чтобы потом тыщу лет самим вспоминать че накрутили.
Аноним (51), 15:40, 29/11/2025
Понапридумывали какие-то процессоры, видеоускорители, сук, твердые диски какие-то! Сами не понимают как всё это работает, постоянно всё ломается, глючит, ужас! А ведь компьютер он для чего? Для того что бы делать вычисления! Ну нафига нужны эти прослойки над абстракциями!? Нужно считать, возьми счеты, ну или калькулятор! Понапридумывали фигни всякой бесполезной!
Аноним (12), 16:04, 29/11/2025
Грубое утрирование. Компьютер кратно упрощает и ускоряет вычисления, а целый класс задач моделирования возможен только на компьютерах. А вот без вигвами всяких прожить можно, они нужны ни для чего. Только чтобы подкроватникам было чем заняться
Аноним (51), 16:19, 29/11/2025
у тебя на рабочем столе есть какая-нибудь картинка, обоина с пейзажем или там кавайная кошка-жена? А рамки вокруг окошек? И наверняка какая-то тема установлена, красивая на твой вкус. Получается что ты для себя выбрал приемлемое по функционалу и внешнему виду решение, а другим запрещаешь делать свой выбор? Не используйте KDE, оно плохое, используйте что я использую. Не кажет ли тебе, что ты много на себя берешь и личной твой выбор так же уязвим перед подобными придирками?
Аноним (10), 14:02, 29/11/2025
>В композитном менеджере KWin реализована эмуляция расширения XRandr, применяемого для динамического изменения разрешения, вращения, трансформации и зеркалирования содержимого экрана.
Опять в wayland не хватает нужного функционала и приходится прибегать к xorg.
Аноним (26), 15:08, 29/11/2025
Это для старого софта. Запустить старую игрушку, собранную под X11, в сеансе plasma-wayland. Может для wine ещё.
Аноним (-), 15:23, 29/11/2025
> Опять в wayland не хватает нужного функционала и приходится прибегать к xorg.
Нет, просто овнософт, который прибит кривыми гвоздями к копроиксам не может в широкоформатные экраны. Приходится эмулировать старое поведение.
Sunderland93 (ok), 15:24, 29/11/2025
>> Опять в wayland не хватает нужного функционала и приходится прибегать к xorg.
В новости вроде по-русски написано - для софта, работающего под XWayland. Нативный и так это умеет все - через wp_viewporter
Аноним (23), 16:01, 29/11/2025
Так, глядишь, разработчики композиторов и запилят всё, что в Иксах было. Только вот запилят они это каждый со своей колокольни. И в итоге получим прикладные программы, которые работают только с конкретным композитором.
Аноним (18), 14:21, 29/11/2025
завершался 2025 год, плазма продолжала стабильно... падать пару раз в день. kde neon, дистр установлен с нуля, все обновы накачены и продолжают накатываться. Но стабильности не прибавилось.
Аноним (20), 14:45, 29/11/2025
> плазма продолжала стабильно... падать пару раз в день.
Зато безопасно падает без утечек данных через раст.
Abyss777 (?), 15:07, 29/11/2025
Угу, падает при включении мониторов через длинный промежуток времени. Например после ночи, когда комп не выключается и не спит, просто выключаются мониторы.
Если пошевелить мышь, то вентиляторы начинают раскручиваться, если разблокировать комп, то видно, что пропали все панели, они тут же появляются, вентиляторы затихают и типа ничего не было. Но это надо обязательно разблокировать, иначе будет стоять орать если случайно задел.
В 6.5 сломали кнопку копирования в Spectacle, вот которая под прямоугольником выделения. Работает ровно один раз после загрузки, потом приходится повторно тыкать в окне уже.
В 6.5 что-то сделали с XWayland потому что xfreerdp при сворачивании окна тоже нагружает процессор и комп пытается взлететь, при разворачивании окна всё затихает. И так бесконечно. В 6.4 такого не было.
Тоже Неон, но последовательно обновлённый с 20.04
Аноним (46), 15:59, 29/11/2025
На иксах, кстати, не падает, но непонятные лаги повсюду. Например в kwrite настройки хочешь открыть -- жди 15 секунд, пока окно появится. В это время иксы висят надо понимать. Переключение окон тоже может тормозить, иди перезапускай оконный менеджер. Или плазму, если это она лагает. На вейланде конкретно этого нет. Но всё остальное лучше на иксах, в том числе работа любого ПО. Прокуртка в kwrite не лагает опять же.
Аноним (46), 16:02, 29/11/2025
А ещё konsole не грузит процессор как не в себя на иксах, с вейландом только alacritty адекватно работает. В общем, любители вейланда странные, тут наоборот надо устранять регрессии в иксах (а в 5 кедах ничего из проблем не было с иксами).
Анонимусс (-), 16:31, 29/11/2025
> тут наоборот надо устранять регрессии в иксах
Зачем пинать труп дохлой лошади? Это пустая трата времени разработчиков и QA.
Чем фиговее будет работать иксовая сессия тем лучше.
Аноним (39), 15:42, 29/11/2025
У Балу спрашивают, почему с ними до сих пор нету Маугли. Где Маугли? А Балу отвечает, что Маугли что-то не то спросил у Непоймука и сразу упал в Обморок.
Хорошо, что не в Плазму упал. А то бы с концами.
