В KDE продолжено оттачивание интерфейса и реализована эмуляция XRandr в KWin

3.4 , Аноним ( - ), 12:42, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, ты объясни, зачем нужно что-то ещё, кроме запуска программ и всего того, что я написал ранее? Или просто нравится возиться с настройками из-за скуки (не осуждаю)?

4.6 , derfenix ( ok ), 12:52, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И что тебе должны объяснять? Что не всем достаточно того, что ты описал? Рассказать тебе все должны, что именно им нужно? Для чего? Тебе не нужно - прошёл молча мимо. Если б никому не нужно было то, что делают в KDE - ты удивишься - никто б не делал.

4.7 , Илья ( ?? ), 13:05, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Чтобы не париться с настройками мониторов, рабочих столов, мыши, закрытия крышки ноутбука, блокировки экрана, уведомлений, часов и прочего. KDE (ровно как и Gnome) просто работает так, как мне нужно. В настройки не лезу принципиально и пользуюсь тем, что есть чтобы не привыкать к собстченным нестандартным привычкам. Потом сажусь за мак или винду и всё на своём месте

5.27 , Аноним ( 27 ), 15:09, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Чтобы не париться с настройками мониторов, рабочих столов, мыши, закрытия крышки ноутбука,

> блокировки экрана, уведомлений, часов и прочего.

> KDE (ровно как и Gnome) просто работает так, как мне нужно.

> В настройки не лезу принципиально и пользуюсь тем, что есть чтобы не

> привыкать к собстченным нестандартным привычкам. Потом сажусь за мак или винду

> и всё на своём месте А я лезу, сперва отключаю все эти анимации и эффекты рапахиваний, джины, скольжения при пролистывании рабочих столов и прочие вот эти свистелки, которые созданы чтобы производить впечатление для потсонов со двора, и потом KDE летает как ракета, будто из под пальцев срываются команды и действительно чувствуешь, что сидишь за мощным ПК, а не за смартфоном. ;) 4.23 , Аноним ( 23 ), 15:06, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Программы должны взаимодействовать между собой, использовать часть функциональности другой программы для своих нужд. Единый способ открывать удалённые ресурсы без явного ручного монтирования их.

4.51 , Аноним ( 51 ), 16:05, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать есть люди которые не хотят настраивать в текстовых файлах через консоль - сеть, ... 4.54 , Анонимусс (-), 16:28, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, ты объясни, зачем нужно что-то ещё, кроме запуска программ

> и всего того, что я написал ранее? А смысл вам объяснять? Все равно не дойдет. Потому что вам ничего не нужно.

Ни 4к, ни HiDPI, ни несколько моников, ни VRR и HDR. Вот зачем в авто делают регулировку сидушек, иногда даже с массажем? Можно же табуреточку поставить и норм. Зачем электростеклоподемники? Можно же ручки покрутить. И тд.

