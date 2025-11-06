Протест японского сообщества Mozilla Support из-за навязывания машинного перевода

Лидер японского сообщества SUMO (SUpport.Mozilla.Org), занимающегося поддержкой пользователей и написанием статей на сайте support.mozilla.org, объявил о прекращении деятельности в знак протеста против навязывания автоматизированной системы перевода "sumobot". 22 октября без учёта мнения сообщества данная система была задействована компанией Mozilla для автоматизированного перевода статей из базы знаний support.mozilla.org.

В итоге, около 300 статей, написанных носителями японского языка, были заменены на машинный перевод англоязычных статей, качество которого не выдерживает критики. В предложенном машинном переводе не учтены принятые правила перевода и не выполнена локализация с учётом специфики японских пользователей.

Система машинного перевода была сразу внедрена на рабочих серверах без предварительной обкатки в тестовом окружении. Прямой машинный перевод всех статей из архива был автоматически подтверждён для публикации без проведения рецензирования. Также был введён процесс подтверждения ботом в течение 72 часов после обновления исходных статей, что мешает обучению новых участников.

Сообщество лишено возможности контролировать работу бота и влиять на совершаемые им действия. Введённые изменения восприняты как массовое уничтожение результатов многолетней работы сообщества и нарушение миссии Mozilla. В связи с этим лидер японского сообщества SUMO заявил о прекращении участия в поддержании support.mozilla.org и запрете использования своих ранее выполненных переводов для обучения AI-систем Mozilla.



