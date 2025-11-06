The OpenNET Project / Index page

Протест японского сообщества Mozilla Support из-за навязывания машинного перевода

06.11.2025 10:53

Лидер японского сообщества SUMO (SUpport.Mozilla.Org), занимающегося поддержкой пользователей и написанием статей на сайте support.mozilla.org, объявил о прекращении деятельности в знак протеста против навязывания автоматизированной системы перевода "sumobot". 22 октября без учёта мнения сообщества данная система была задействована компанией Mozilla для автоматизированного перевода статей из базы знаний support.mozilla.org.

В итоге, около 300 статей, написанных носителями японского языка, были заменены на машинный перевод англоязычных статей, качество которого не выдерживает критики. В предложенном машинном переводе не учтены принятые правила перевода и не выполнена локализация с учётом специфики японских пользователей.

Система машинного перевода была сразу внедрена на рабочих серверах без предварительной обкатки в тестовом окружении. Прямой машинный перевод всех статей из архива был автоматически подтверждён для публикации без проведения рецензирования. Также был введён процесс подтверждения ботом в течение 72 часов после обновления исходных статей, что мешает обучению новых участников.

Сообщество лишено возможности контролировать работу бота и влиять на совершаемые им действия. Введённые изменения восприняты как массовое уничтожение результатов многолетней работы сообщества и нарушение миссии Mozilla. В связи с этим лидер японского сообщества SUMO заявил о прекращении участия в поддержании support.mozilla.org и запрете использования своих ранее выполненных переводов для обучения AI-систем Mozilla.

Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:13, 06/11/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    > процесс автоматического обновления перевода

    Зато менеджеры поди бодро отрапортовали об успешном внедрении CI/CD. Так оно обычно и внедряется, это CI/CD – слабоумие и отвага, самоцель. О реальном улучшении процессов эти деятели даже не задумывались.

     
  • 1.3, kravich (ok), 11:15, 06/11/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    100% понимания
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:18, 06/11/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Логика понятна, но все же знают, что машинный перевод ещё далёк от идеала.
     
     
  • 2.6, Аноним10084 и 1008465039 (?), 11:22, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ChatGPT, когда в контексте, переводит получше людей
     
     
  • 3.7, Ан333ним (?), 11:27, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне теперь синхронный перевод от человеков слух стал резать - постоянно начал ловить себя на мысли, что ИИ справился бы лучше и быстрее.
     
  • 3.8, zk (?), 11:28, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бродский был переводчиком в оон - чЖпт лучше?
     
  • 3.9, Аноним (4), 11:28, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >переводит получше людей

    Ну нет, и ChatGPT и DeepL ошибаются.

     
  • 3.10, Аноним (10), 11:40, 06/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

