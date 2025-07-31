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Mozilla China прекращает предоставление сервисов для Firefox в Китае

31.07.2025 22:47

Компания Mozilla China объявила о сворачивании предоставляемых в Китае сервисов для пользователей Firefox. С 27 июля остановлена регистрация в китайских вариантах сервисов Firefox Accounts (accounts.firefox.com.cn) и Firefox Community, а также заблокирована возможность публикации сообщений и комментариев в форуме. С 29 сентября сайт firefox.com.cn, форум (mozilla.com.cn), домашняя страница (home.firefoxchina.cn), ресурсы для загрузки и обновления версии Firefox для Китая, а также сервисы для поддержания учётных записей и синхронизации настроек (Firefox Sync) прекратят работу.

Для установки Firefox китайским пользователям предложено использовать основные страницы загрузки от компании Mozilla. Для пользователей китайского варианта Firefox Accounts предоставлена возможность экспорта резервной копии данных. Поддержка пользователей и сопровождение сервисов для Китая в дальнейшем будет осуществляться либо силами Mozilla, либо новым авторизованным партнёром.

Компания Mozilla China была создана в 2005 году для продвижения Firefox в Китае, сопровождения сайта firefox.com.cn для китайских пользователей и поддержания площадки для дискуссий на китайском языке. Компания разрабатывала адаптированные для Китая сборки Firefox. Использование товарных знаков Mozilla производилось по договорённости с организацией Mozilla Foundation. В мае этого года Mozilla Foundation и Mozilla China достигли соглашения, в соответствии с которым Mozilla China прекратит управлять связанным с Firefox бизнесом на территории материкового Китая.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.firefox.com.cn/fare...)
  2. OpenNews: Mozilla свернула проект DeepSpeech, развивавший движок распознавания речи
  3. OpenNews: Mozilla сворачивает сервис Pocket и дополнение Fakespot
  4. OpenNews: Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office 365
  5. OpenNews: Компания Mozilla выступила против запрета отчислений за трафик поисковой системе Google
  6. OpenNews: Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования
Лицензия: CC BY 3.0
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Короткая ссылка: https://opennet.ru/63652-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox
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  • 1.6, Аноним (6), 23:20, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >в китайских вариантах сервисов

    КПК и сама отлично справляется:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_websites_blocked_in_mainland_China

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:33, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мозилла ничего не закрывает - пользователи переводятся с Mozilla China либо на основную компанию либо на нового партнёра . В новости об этом ясно , но у некоторых "избирательное зрение" . :)
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:13, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто не разумно, для браузера с 4% рыночной доли.
     
  • 1.10, Самый Лучший Гусь (?), 01:29, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китай не перспективный рынок для браузера. Там вообще веб дизайн очень слабо развит. Вырвиглазие страшное держатся за старое видать. Что характерно в наружу они неплохо бывает делают.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 01:40, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Китае (и вообще в Азии) в основном пользуются специализированными приложениями на смартах , а не сайтами , которые "на отвяжись" . Туристы удивляются .
     
     
  • 3.15, penetrator (?), 04:14, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приложения у них такие же ущербные, и написаны левой ногой
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 04:37, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    азиатам нравятся
     

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