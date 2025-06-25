Mozilla свернула проект DeepSpeech, развивавший движок распознавания речи

Компания Mozilla перевела в архивных режим репозиторий с открытым движком распознавания речи DeepSpeech. Последним изменением в кодовой базе стало исправление файла README, в который была добавлена информация о прекращении разработки проекта. До этого последний коммит был датирован 2021 годом.

Фактически развитие DeepSpeech остановилось ещё в 2020 году, после увольнения из Mozilla всех разработчиков движка. Разработчики из команды DeepSpeech перешли в стартап Coqui для работы над инструментарием STT. Два года назад стартап прекратил своё существования и пользователям было рекомендовано перейти на открытую систему распознавания речи Whisper от компании OpenAI.



