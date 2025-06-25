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Mozilla свернула проект DeepSpeech, развивавший движок распознавания речи

25.06.2025 23:35

Компания Mozilla перевела в архивных режим репозиторий с открытым движком распознавания речи DeepSpeech. Последним изменением в кодовой базе стало исправление файла README, в который была добавлена информация о прекращении разработки проекта. До этого последний коммит был датирован 2021 годом.

Фактически развитие DeepSpeech остановилось ещё в 2020 году, после увольнения из Mozilla всех разработчиков движка. Разработчики из команды DeepSpeech перешли в стартап Coqui для работы над инструментарием STT. Два года назад стартап прекратил своё существования и пользователям было рекомендовано перейти на открытую систему распознавания речи Whisper от компании OpenAI.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  3. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  4. OpenNews: Mozilla развивает собственную систему машинного перевода
  5. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
  6. OpenNews: Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 20
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63469-deepspeech
Ключевые слова: deepspeech, mozilla
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, 12yoexpert (ok), 00:45, 26/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    пожалуй, я попрошу в кафетерии, чтобы для них испекли торт с надписью "а оно того стоило?"
     
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