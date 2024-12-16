Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 20

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|2.2, Аноним (2), 13:43, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ну, пока Google платит, чтобы на плаву держались, и так норм.
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|3.5, Bob (??), 13:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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судя по юзербейзу - плывёт браузер на дно, пробивая всё новые глубины
November 2024:
Chrome 67.48%
Safari 18.22%
Edge 4.84%
Firefox 2.6%
Samsung 2.18%
Opera 2%
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|4.6, mumu (ok), 13:58, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От браузера это не зависит никак. Инертная масса просто пользуется тем, что им втюхивается.
Мы это уже проходили с IE. Будет главная страница гугла предлагать установить FF - будет FF 67%. Проценты Сафари тоже намекают на не совсем "осознанный выбор". Это делается так, а не иначе.
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|5.8, Аноним (8), 14:05, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать на ФФ. Помогло это ФФ?
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|6.9, mumu (ok), 14:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать
> на ФФ. Помогло это ФФ?
Нет, потому что MS активно навязывало IE и все пользовались тем, что шло в комлекте с Windows. Каналы цифровой дистрибьюции в то время находились в зачаточном состоянии. Ваш Кэп.
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|7.11, Аноним (8), 14:11, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если MS активно навязывало IE, то почему все не ленились и дружно шли скачивать недефолтный хром вместо дефолтного IE? И почему все неленившиеся шли скачивать именно хром, а не гораздо более известный и более зрелый ФФ?
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|8.16, Аноним (16), 14:50, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А вы временные интервалы не смешиваете Когда M активно навязывала IE, Хрогомог... текст свёрнут, показать
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|6.23, Аноним (-), 15:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать на ФФ. Помогло это ФФ?
Я помню интернет начала нулевых все использовали Internet Explorer. И думали, что она часть компьютера, в том смысле, что никому и в голову не приходила мысль, что может быть и другой браузер. Просто все думали, что в интернет выходят через компьютер, и всё. О Netscape и Opera знали только в узких кругах. В России Opera всегда была популярней Netscape.
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|5.13, Аноним (13), 14:19, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем волноваться? Она же уже всё. Ровно с того момента, когда она не выполнила своё обещание, что все изменения с перехода на движок пройдут под капотом.
А потом эти лжецы вообще продали браузер)
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|5.19, Аноним (18), 15:08, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предустановленный хромоклон в смартах Samsung. Жуткая хрень, но многим тупо всё равно.
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|6.21, Аноним (-), 15:27, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пытался его удалить, он оказался неудаляем. Просто его не использую, и всем того же советую.
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|1.4, Аноним (8), 13:47, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Проект неплохой. Пользы от него точно больше, чем от их странноватого браузера.
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|2.22, Аноним (22), 15:31, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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33100/1860 - 5.6% "33.1 тысячи часов речи.... белорусского языка охватывает 8521 участника и 1860 часов речевого материала"
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|3.25, 12yoexpert (ok), 15:58, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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точно, ошибся. всё равно дофига, учитывая количество белорусов и колчество их же, говорящих по-белорусски
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|1.12, Аноним (13), 14:15, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто все эти люди? Они не боятся что с их голосом в банк позвонят или будут делать опозиционые ролики?
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|2.27, fuggy (ok), 17:32, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они же не подписаны кому принадлежат. Да и по паре слов вроде мало что можно восстановить. В тиктоках и то больше фраз можно записать. Да и кому нужен дженерик голос, созданный на основе тысяч голосов, для создания роликов.
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