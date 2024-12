Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 20

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:43, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да ну, пока Google платит, чтобы на плаву держались, и так норм.

3.3 , Аноним ( 1 ), 13:47, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Справедливо.

3.5 , Bob ( ?? ), 13:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – судя по юзербейзу - плывёт браузер на дно, пробивая всё новые глубины November 2024:

Chrome 67.48%

Safari 18.22%

Edge 4.84%

Firefox 2.6%

Samsung 2.18%

Opera 2%

4.6 , mumu ( ok ), 13:58, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От браузера это не зависит никак. Инертная масса просто пользуется тем, что им втюхивается.

Мы это уже проходили с IE. Будет главная страница гугла предлагать установить FF - будет FF 67%. Проценты Сафари тоже намекают на не совсем "осознанный выбор". Это делается так, а не иначе.

5.8 , Аноним ( 8 ), 14:05, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать на ФФ. Помогло это ФФ?

6.9 , mumu ( ok ), 14:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать

> на ФФ. Помогло это ФФ? Нет, потому что MS активно навязывало IE и все пользовались тем, что шло в комлекте с Windows. Каналы цифровой дистрибьюции в то время находились в зачаточном состоянии. Ваш Кэп.

7.11 , Аноним ( 8 ), 14:11, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если MS активно навязывало IE, то почему все не ленились и дружно шли скачивать недефолтный хром вместо дефолтного IE? И почему все неленившиеся шли скачивать именно хром, а не гораздо более известный и более зрелый ФФ?

8.16 , Аноним ( 16 ), 14:50, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А вы временные интервалы не смешиваете Когда M активно навязывала IE, Хрогомог... 8.18 , Аноним ( 18 ), 15:06, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать От 0 до 70 рынка Как Google Chrome поглотил интернет https habr com ru art... 6.23 , Аноним ( - ), 15:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать на ФФ. Помогло это ФФ? Я помню интернет начала нулевых все использовали Internet Explorer. И думали, что она часть компьютера, в том смысле, что никому и в голову не приходила мысль, что может быть и другой браузер. Просто все думали, что в интернет выходят через компьютер, и всё. О Netscape и Opera знали только в узких кругах. В России Opera всегда была популярней Netscape.

4.7 , Аноним ( 7 ), 14:00, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я как операст, слегка волнуюсь за оперу.

5.13 , Аноним ( 13 ), 14:19, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А зачем волноваться? Она же уже всё. Ровно с того момента, когда она не выполнила своё обещание, что все изменения с перехода на движок пройдут под капотом.

А потом эти лжецы вообще продали браузер)

4.17 , Аноним ( 16 ), 14:51, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Samsung 2.18% Что за браузер такой?

5.19 , Аноним ( 18 ), 15:08, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предустановленный хромоклон в смартах Samsung. Жуткая хрень, но многим тупо всё равно.

6.21 , Аноним ( - ), 15:27, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пытался его удалить, он оказался неудаляем. Просто его не использую, и всем того же советую.