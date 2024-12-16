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Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 20

16.12.2024 13:16

Компания Mozilla обновила наборы голосовых данных Common Voice, включающие примеры произношения более 200 тысяч человек. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи. По сравнению с прошлым обновлением объём речевого материала в коллекции увеличился с 32.6 до 33.1 тысячи часов речи, из которых 22.1 тысячи часов прошли процедуру проверки. Число поддерживаемых языков увеличилось со 129 до 133 - добавлены языки арагонский, исиндебеле, южный сото и тупури.

В подготовке материалов на английском языке приняли участие 94.9 тысяч человек, надиктовавших 3631 час речи (было 93.9 тысячи участников и 3587 часов). Набор для белорусского языка охватывает 8521 участника и 1860 часов речевого материала (было - 8444 участников и 1846 часов), русского языка - 3365 участников и 281 час (было 3296 участников и 278 часов), узбекского - 2211 участников и 265 часов (было 2200 участников и 265 часов), украинского языка - 1120 участника и 114 часов (было 1104 участник и 114 часов).

Проект Common Voice организует совместную работу по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 19.0
  3. OpenNews: Новый выпуск системы синтеза речи Silero
  4. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
  5. OpenNews: Опубликована AI-модель ChatTTS для синтеза речи
  6. OpenNews: Mozilla развивает инструментарий для распознавания речи Whisperfile
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62413-voice
Ключевые слова: voice, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:36, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Браузер они там обновить не собираются?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:43, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да ну, пока Google платит, чтобы на плаву держались, и так норм.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 13:47, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливо.
     
  • 3.5, Bob (??), 13:52, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    судя по юзербейзу - плывёт браузер на дно, пробивая всё новые глубины

    November 2024:
    Chrome 67.48%
    Safari 18.22%
    Edge    4.84%
    Firefox 2.6%
    Samsung 2.18%
    Opera   2%

     
     
  • 4.6, mumu (ok), 13:58, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От браузера это не зависит никак. Инертная масса просто пользуется тем, что им втюхивается.
    Мы это уже проходили с IE. Будет главная страница гугла предлагать установить FF - будет FF 67%. Проценты Сафари тоже намекают на не совсем "осознанный выбор". Это делается так, а не иначе.
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 14:05, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать на ФФ. Помогло это ФФ?
     
     
  • 6.9, mumu (ok), 14:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать
    > на ФФ. Помогло это ФФ?

    Нет, потому что MS активно навязывало IE и все пользовались тем, что шло в комлекте с Windows. Каналы цифровой дистрибьюции в то время находились в зачаточном состоянии. Ваш Кэп.

     
     
  • 7.11, Аноним (8), 14:11, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если MS активно навязывало IE, то почему все не ленились и дружно шли скачивать недефолтный хром вместо дефолтного IE? И почему все неленившиеся шли скачивать именно хром, а не гораздо более известный и более зрелый ФФ?
     
     
  • 8.16, Аноним (16), 14:50, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы временные интервалы не смешиваете Когда M активно навязывала IE, Хрогомог... текст свёрнут, показать
     
  • 8.18, Аноним (18), 15:06, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От 0 до 70 рынка Как Google Chrome поглотил интернет https habr com ru art... текст свёрнут, показать
     
  • 6.23, Аноним (-), 15:40, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Популярный браузер Нетскейп, когда прекращал свое развитие, рекомендовал народу сваливать на ФФ. Помогло это ФФ?

    Я помню интернет начала нулевых все использовали Internet Explorer. И думали, что она часть компьютера, в том смысле, что никому и в голову не приходила мысль, что может быть и другой браузер. Просто все думали, что в интернет выходят через компьютер, и всё. О Netscape и Opera знали только в узких кругах. В России Opera всегда была популярней Netscape.

     
  • 4.7, Аноним (7), 14:00, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я как операст, слегка волнуюсь за оперу.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 14:19, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем волноваться? Она же уже всё. Ровно с того момента, когда она не выполнила своё обещание, что все изменения с перехода на движок пройдут под капотом.
    А потом эти лжецы вообще продали браузер)
     
  • 4.17, Аноним (16), 14:51, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Samsung 2.18%

    Что за браузер такой?

     
     
  • 5.19, Аноним (18), 15:08, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предустановленный хромоклон в смартах Samsung. Жуткая хрень, но многим тупо всё равно.
     
     
  • 6.21, Аноним (-), 15:27, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытался его удалить, он оказался неудаляем. Просто его не использую, и всем того же советую.
     

  • 1.4, Аноним (8), 13:47, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проект неплохой. Пользы от него точно больше, чем от их странноватого браузера.
     
  • 1.10, 12yoexpert (ok), 14:09, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    забавно, белорусы надиктовали 26% всего этого датасета... (8521/33150)
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:31, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    33100/1860 - 5.6%  "33.1 тысячи часов речи.... белорусского языка охватывает 8521 участника и 1860 часов речевого материала"
     
     
  • 3.25, 12yoexpert (ok), 15:58, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно, ошибся. всё равно дофига, учитывая количество белорусов и колчество их же, говорящих по-белорусски
     

  • 1.12, Аноним (13), 14:15, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто все эти люди? Они не боятся что с их голосом в банк позвонят или будут делать опозиционые ролики?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:53, 16/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.26, чатжпт (?), 17:07, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто все эти люди?

    Анонимные доноры. Иди, попробуй позвонить

     
  • 2.27, fuggy (ok), 17:32, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же не подписаны кому принадлежат. Да и по паре слов вроде мало что можно восстановить. В тиктоках и то больше фраз можно записать. Да и кому нужен дженерик голос, созданный на основе тысяч голосов, для создания роликов.
     

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