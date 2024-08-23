The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Mozilla развивает инструментарий для распознавания речи Whisperfile

23.08.2024 13:07

Компания Mozilla развивает инструментарий распознавания речи Whisperfile, включающий независимую высокопроизводительную реализацию модели машинного обучения Whisper, разработанной и открытой организацией OpenAI. Инструментарий создан на основе whisper.cpp, реализации модели Whisper на C/C++, созданной Георгием Гергановым (автор llama.cpp). Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT.

Whisperfile развивается командой Mozilla Ocho и дополняет собой проект llamafile, предназначенный для создания универсальных исполняемых файлов для запуска больших языковых моделей машинного обучения (LLM). По аналогии с llamafile проект whisperfile позволяет на основе файла с параметрами модели машинного обучения в формате GGUF сгенерировать исполняемый файл, который может запускаться в различных операционных системах на оборудовании с процессорами AMD64 и ARM64. Скомпилированный код может связываться со стандартной Си-библиотекой Cosmopolitan, дающей возможность создавать сборки приложений, запускаемые в Linux, FreeBSD, macOS, OpenBSD, NetBSD и Windows.

При запуске исполняемого файла в качестве входного параметра передаётся файл со звуком речи в формате wav, mp3, ogg или flac, а на выходе сохраняется распознанный текст. На практике проект может применяться для решения таких задач, как генерация текстовых титров для видео, создание лога голосовых и видео вызовов, преобразования записанных голосовых материалов в текст, организации голосового ввода. При помощи Whisperfile подобные задачи могут решаться на локальной системе без обращения к внешним сервисам.

Дополнительно поддерживается работа в роли HTTP-сервера, обрабатывающего запросы на распознавание речи через Web API. Для ускорения работы с моделью могут быть задействованы GPU и инструкции AVX. Инструментарий также может выводить коэффициенты достоверности, позволяющие раскрашивать распознанные слова в зависимости от точности их определения.

Использованная модель Whisper натренирована на 680 тысячах часов речевых данных, охватывающих разные тематические области и языки (2/3 данные на английском языке). Модель хорошо справляется с распознаванием речи с акцентом, определяет технический жаргон, поддерживает автоматическое определение языка и может работать при наличии фоновго шума. Для речи на английском языке система демонстрирует уровень надёжности и точности автоматического распознавания близкий к распознаванию человеком. Кроме транскрипции речи в текст, модель также может применяться для перевода речи на другой язык.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  3. OpenNews: Открыт код системы распознавания и перевода речи Whisper
  4. OpenNews: Первый выпуск инструмента llamafile от Mozilla
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61750-whisperfile
Ключевые слова: whisperfile, llamafile, file
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:45, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    По сути никаких нововведений, просто очередной GUI-лаунчер к консольному Whisper.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:00, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это такой GUI на скриншоте?
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 16:00, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новость о том, что развивают, а не что выпустили. На скриншоте оригинальная консольная прога.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:00, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что-нибудь лучше julius-speech уже придумали? Почему любое эффективное распознавание только на сервере у дяди в 2024 году?
     
     
  • 2.6, anonymmmeer (?), 14:31, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ещё тебя заставить платить подсписку?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:34, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через госуслуги.
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:17, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что тратили миллионы на сбор семплов и обучение нейронки на кластере с топовыми GPU не для того, чтобы отдать тебе бесплатно
     
  • 2.36, userd (ok), 20:24, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с julius-speech не знаком. С vosk баловался - https://alphacephei.com/vosk/index.ru
    вполне приемлемо работает без сервера "у дяди".
     

  • 1.8, Wed (??), 14:34, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что у меня нет GPU, иначе я бы протестировал это.


     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:41, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для этого с виду консольного приложения нужен GPU?
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:49, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гпу и не нужно, просто скорость медленная будет.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:45, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня у одного такое, после обновления до 129.0.2 одно ядра CPU уходит в 100% и в Firefox начинаются страшные тормоза.  Debian 12.6  
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 14:51, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня у одного такое, после обновления до 129.0.2 одно ядра CPU
    > уходит в 100% и в Firefox начинаются страшные тормоза.  Debian
    > 12.6

    У меня таб зависает и выжирает память пока не будет прибит. Замечал, что может быть связано с частичной выгрузкой жирного таба в своп (и возможно vaapi), непонятно только, почему через рандомные периоды случается и ничего не пишет в лог.

     

  • 1.14, Аноним (17), 15:10, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому вообще пришло в голову вставлять в файл для llm сам движок для её запуска, так ещё и в виде машинного кода? Это звучит как что-то максимально небезопасное, я уверен, что если провести хотя бы пару часов в репозиториях можно будет наклепать эксплоитов, и закинуть их доверчивым любителям переложить написание кода на компьютер. К тому же это всё крутится вокруг хака, позволяющего запускать машинный код без изменения на нескольких платформах (Что как хак, конечно, очень интересно, но, вопрос, кто додумался это использовать как серьёзное решение?)
     
     
  • 2.15, Ося Бендер (?), 15:21, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ясен пень, тому, кому это позарез нужно...
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:50, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, вроде бы, два разных вопроса.

    Прошить веса ллм прямо в файл, вроде бы, не проблема?

    То есть, xbm/xpm это и есть Си.

    А вот "космополит" это уже другой вопрос.

     
     
  • 3.23, Аноним (17), 16:55, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Прошить веса ллм прямо в файл, вроде бы, не проблема?

    Так проблема не в весах, а в том, что они в файл модели вставляют движок для её запуска, который уже на этой самой библиотеке и работает, и это всё подаётся под видом простого способа распространять модели. Так вот, проблема в том, что любой вася может просто в когда llama.cpp вставить малварь, это всё собрать, и распространять как обычный файл - и никто ничего не заметит, пока слишком поздно не будет. А про космополита это уже вопрос к стабильности, решение выглядит мягко говоря зыбким.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 18:58, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вася и в саму модель может встроить малварь: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60691
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:25, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я уверен, что если провести хотя бы пару часов в репозиториях можно будет наклепать эксплоитов

    так в чём проблема? пострать пару часов, наклепай эксплойтов, и продай их кому-нибудь за B$$$$$$$. всяко полезнее, чем комменты строчить...

     

  • 1.25, Аноним (25), 18:04, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > ... может выводить коэффициенты достоверности, позволяющие ...

    Это то, что про ИИ нужно знать в первую очередь: ИИ выдаёт решения неверные, но с низкой вероятностью.

    Т.е. это та штука, которую нельзя использовать для точных ответов или точных оценок. Т.к. оно по своей природе не даёт 100% верных ответов.

     
     
  • 2.28, Аноним (3), 18:30, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На практике человек куда меньше верных и тем более точных ответов выдаёт. Это хороший инструмент, но важно осознавать его ограничения. Капиталистический подход заменить бесполезных людей ещё более бесполезными нейронками это тупик.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 18:54, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один AI-апологет мне задвигал, что в странах первого мира всем Universal Basic Income будет после полной автоматизации. А, соответственно, отсталые будут ещё больше загнивать и прозябать чем сейчас, с таким-то технологическим отрывом.

    Даже жаль, что из генераторов обтекаемых бредотекстов такой революции не вышло. Было бы интересно.

     
     
  • 4.32, Аноним (3), 19:25, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPT4 впечатляющая модель. Она умнее и догадливее большинства людей в интернете. Ограничения достаточно очевидны, но, если избавятся от галлюцинаций как-нибудь, научат сообщать о неспособности выдать приемлемый результат, самостоятельно фильтровать булшит, и будут дообучать в некоторых угольных случаях (таких, как программирование и современные технологии), она вполне сгодится на роль ассистента, значительно повышающего продуктивность работников. Конкуренты, конечно, грязь, и весь интернет заполнен результатами их "трудов".
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 20:14, 23/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.37, мшефд (?), 20:52, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в странах первого мира всем Universal Basic Income будет после полной автоматизации.

    При нынешней поведенческой модели человека, основанной на животных инстинктах, а не на разуме, человечество проср..т любые блага.

     

  • 1.31, Аноним (31), 19:25, 23/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А браузер поразвивать Мозилла не желает?
     
     
  • 2.33, Аноним (34), 20:12, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем если у тебя это не получается?
     
  • 2.35, Аноним (35), 20:24, 23/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет и не будет.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру