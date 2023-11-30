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Первый выпуск инструмента llamafile от Mozilla

30.11.2023 16:30

Разработчики из компании Mozilla представили первый выпуск утилиты llamafile, позволяющей создавать универсальные исполняемые файлы для запуска больших языковых моделей машинного обучения (LLM). При помощи llamafile можно взять файл с параметрами модели машинного обучения в формате GGUF и преобразовать его в исполняемый файл, который может запускаться в шести различных операционных системах на оборудовании с процессорами AMD64 и ARM64. Инструментарий написан на С/С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Для выполнения моделей задействован фреймворк llama.cpp с реализацией модели LLaMA на C/C++, который компилируется в универсальный исполняемый файл в формате APE (Actually Portable Executable), объединяемый с файлом модели. Скомпилированный код связывается со стандартной Си-библиотекой Cosmopolitan дающей возможность создавать сборки приложений, запускаемые в Linux, FreeBSD, macOS, OpenBSD, NetBSD и Windows. Код сохраняется в вариантах для архитектур AMD64 и ARM64, и также включает компоненты для выноса вычислений на GPU NVIDIA (используется CUDA).

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2023...)
  2. OpenNews: Для GCC подготовлены патчи для сборки универсальных исполняемых файлов
  3. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Cosmopolitan 2.0, развиваемой для переносимых исполняемых файлов
  4. OpenNews: Redbean 2.0 - платформа для web-приложений, упакованных в универсальный исполняемый ZIP-архив
  5. OpenNews: Опубликован OpenChatKit, инструментарий для создания чатботов
  6. OpenNews: Первый выпуск открытого AI-бота OpenAssistant, напоминающего ChatGPT
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60206-llama
Ключевые слова: llama, cosmopolitan, ai
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:54, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Чем бы Mozilla не тешилась, лиш бы браузер не пилила.
     
     
  • 2.3, Анонин (?), 17:27, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это попытка в диверсификацию.
    На браузере на разработку не заработаешь - юзербейз нищуки, даже за копейку удавятся.
    Доп.сервисы типа vpn или storage им не продашь, на платные интеграции вроде покета реагируют неадекватно.
    Спасибо щедрости гугла - они еще на плаву. Но это не будет продолжаться вечно, вот они и ищут альтернативы.
    Жаль, что в свое время FirefoxOS не взлетел.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:02, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >в диверсификацию

    Можно сказать, в diversity. Дармоедов альтернативных местоимений и одарённостей держать хочется, но им надо выдать задание. Плевать, что абсолютно бесполезное, главное - чтобы чем-то их занять, чтобы обосновать перед госрегулятором необходимость держать их в штате.

     
     
  • 4.19, Гость (??), 21:26, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут гос. регулятор?! это альтернативно одаренные активисты за это, сейчас как раз на сколько я понял суды идут на эту тему и бабки с организаций выбивают за нарушение федерального закона запрещающего расизм и сексизм. https://www.youtube.com/watch?v=e7dNwYi8ZAM
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 22:21, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Притом, что если держат чела в штате, который ничего не делает, то налоговая не оценит и компания не сможет доказать, что не верблюд, пришьют willful blindness как минимум. А так - вот есть работа и результаты в виде никому не нужной либы, зряплата - за неё. Diversity - check, рабочие места созданы, доходы человеком получены, налоги - заплачены, у налоговой - никаких претензий.
     
  • 2.4, Kuromi (ok), 17:32, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь вспомним недавний пост в блоге Мозиллы в котором они объявили AI своим главным интересов на ближайшие годы\десятилетия и сделаем выводы. ФФ теперь "старый" продукт, который все больше становится чемоданом без ручки.
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:33, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это хорошо.
    2023:
    https://opennet.ru/58845-mozilla
    2022:
    https://opennet.ru/58038-mozilla
    2015:
    https://opennet.ru/43510-openai

     
  • 2.6, Аноним (6), 17:45, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мозилла обязана исключительно браузером заниматься. Именно анониму обязана.
     

  • 1.2, InuYasha (??), 17:26, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так вот чей зад надирал Winamp! )
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:26, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Олдфаги в треде (╯°□°)╯
     

  • 1.7, RarogCmex2 (?), 18:08, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Разработчик gguf и llama.cpp, кстати, русский
     
     
  • 2.8, Ангним (?), 18:39, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наши опять вперди планеты всей
     
  • 2.9, Анон из села Кукуево (?), 19:06, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он тебе сказал или сам выдумал?
     
  • 2.10, x0r (??), 19:10, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не Болгарин?
     
  • 2.20, Аноним (-), 21:56, 30/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:05, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >в формате GGUF

    Напоминаю: единственным актуальным форматом моделей является ONNX. SafeTensors - это не формат моделей, это формат сериализации, сделанный из NIH-синдрома (numpy.npy в zip-архиве с нулевым сжатием и выравниванием (zipalign) был бы намного лучше).

     

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