Первый выпуск инструмента llamafile от Mozilla

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|2.3, Анонин (?), 17:27, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это попытка в диверсификацию.
На браузере на разработку не заработаешь - юзербейз нищуки, даже за копейку удавятся.
Доп.сервисы типа vpn или storage им не продашь, на платные интеграции вроде покета реагируют неадекватно.
Спасибо щедрости гугла - они еще на плаву. Но это не будет продолжаться вечно, вот они и ищут альтернативы.
Жаль, что в свое время FirefoxOS не взлетел.
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|3.16, Аноним (16), 20:02, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>в диверсификацию
Можно сказать, в diversity. Дармоедов альтернативных местоимений и одарённостей держать хочется, но им надо выдать задание. Плевать, что абсолютно бесполезное, главное - чтобы чем-то их занять, чтобы обосновать перед госрегулятором необходимость держать их в штате.
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|5.22, Аноним (22), 22:21, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Притом, что если держат чела в штате, который ничего не делает, то налоговая не оценит и компания не сможет доказать, что не верблюд, пришьют willful blindness как минимум. А так - вот есть работа и результаты в виде никому не нужной либы, зряплата - за неё. Diversity - check, рабочие места созданы, доходы человеком получены, налоги - заплачены, у налоговой - никаких претензий.
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|2.4, Kuromi (ok), 17:32, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А теперь вспомним недавний пост в блоге Мозиллы в котором они объявили AI своим главным интересов на ближайшие годы\десятилетия и сделаем выводы. ФФ теперь "старый" продукт, который все больше становится чемоданом без ручки.
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|2.6, Аноним (6), 17:45, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мозилла обязана исключительно браузером заниматься. Именно анониму обязана.
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|1.17, Аноним (17), 20:05, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>в формате GGUF
Напоминаю: единственным актуальным форматом моделей является ONNX. SafeTensors - это не формат моделей, это формат сериализации, сделанный из NIH-синдрома (numpy.npy в zip-архиве с нулевым сжатием и выравниванием (zipalign) был бы намного лучше).
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