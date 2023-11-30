Первый выпуск инструмента llamafile от Mozilla

2.3 , Анонин ( ? ), 17:27, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это попытка в диверсификацию.

На браузере на разработку не заработаешь - юзербейз нищуки, даже за копейку удавятся.

Доп.сервисы типа vpn или storage им не продашь, на платные интеграции вроде покета реагируют неадекватно.

Спасибо щедрости гугла - они еще на плаву. Но это не будет продолжаться вечно, вот они и ищут альтернативы.

Жаль, что в свое время FirefoxOS не взлетел.

3.16 , Аноним ( 16 ), 20:02, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >в диверсификацию Можно сказать, в diversity. Дармоедов альтернативных местоимений и одарённостей держать хочется, но им надо выдать задание. Плевать, что абсолютно бесполезное, главное - чтобы чем-то их занять, чтобы обосновать перед госрегулятором необходимость держать их в штате.

4.19 , Гость ( ?? ), 21:26, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А причем тут гос. регулятор?! это альтернативно одаренные активисты за это, сейчас как раз на сколько я понял суды идут на эту тему и бабки с организаций выбивают за нарушение федерального закона запрещающего расизм и сексизм. https://www.youtube.com/watch?v=e7dNwYi8ZAM

5.22 , Аноним ( 22 ), 22:21, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Притом, что если держат чела в штате, который ничего не делает, то налоговая не оценит и компания не сможет доказать, что не верблюд, пришьют willful blindness как минимум. А так - вот есть работа и результаты в виде никому не нужной либы, зряплата - за неё. Diversity - check, рабочие места созданы, доходы человеком получены, налоги - заплачены, у налоговой - никаких претензий.

2.4 , Kuromi ( ok ), 17:32, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А теперь вспомним недавний пост в блоге Мозиллы в котором они объявили AI своим главным интересов на ближайшие годы\десятилетия и сделаем выводы. ФФ теперь "старый" продукт, который все больше становится чемоданом без ручки.

2.5 , Аноним ( 5 ), 17:33, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это хорошо.

2023:

https://opennet.ru/58845-mozilla

2022:

https://opennet.ru/58038-mozilla

2015:

https://opennet.ru/43510-openai 2.6 , Аноним ( 6 ), 17:45, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мозилла обязана исключительно браузером заниматься. Именно анониму обязана.

