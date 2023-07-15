Для GCC подготовлены патчи для сборки универсальных исполняемых файлов

2.4 , Аноним2 ( ? ), 22:53, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – С точки зрения "смотри как могу" интересный. Ещё теоретически может быть полезен в случае если пользователь не может сам выбрать свою систему и эту информацию никак нельзя получить. На практике сложно придумать нормальное применение кроме написания вирусни. А вот само наличие таких программ подталкивает к использованию странного кода со странными патчами. Уже представляю маркетологов которые со слоганами "скачай один файл, запускай везде", это начнут пихать во всевозможные приложения и рекламировать как преимущество (пользователю якобы не надо думать, а фронтендерам меньше работы). На деле же разработка только усложнится, а запуск (и возможно и работа) программ замедлится. Увы, это не остановить, можно только игнорировать(в начале, чтобы минимизировать последствия), критиковать(после бума, чтобы у нововошедших не возникло соблазна переоткрыть америку) и переждать.

3.6 , Аноним ( 6 ), 23:03, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этого не случится. Просто оценивай трезво. Сабж ещё трешовее мюслей, и мюсли уже дикий треш, который в прод тянут только абсолютные неадекваты. Ну и потом, проблема не запустить, проблема, чтобы оно вообще работало на платформе. И нет ровно ни одной причины заморачиваться с багами кастомной либц, если нормальная поддержка платформы уже имеется. Но я рад за автора, хорошая развлекуха.

4.9 , Аноним ( 9 ), 23:13, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в какой это психбольнице мусл трешем стал, уважаемый? Срочно скажите, кто вас этому надоумил, что бы не дай бог этого человека на работу не нанять.

5.12 , Аноним ( 6 ), 23:25, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В той, в которой не приемлют просадки производительности в половину, а так же arbitrary code execution в printf (оно и логично, что подобное там есть ещё много где, потому что никто не использует и некому проверять).

3.11 , Аноним ( 11 ), 23:20, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – бинарники не запустятся на linux.

сначала пользователь должен выполнить скрипт вроде от рута...

3.25 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 03:23, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема «универсального» файла для всех осей может начаться с того, что в некоторых бинарнику даже прав на исполнение может не хватить и придётся это руками прописывать Не всё же винда, где запускаемым является всё что с расширением .exe

4.26 , Аноним ( 26 ), 03:41, 16/07/2023 Скрыто модератором + / – 2.5 , Аноним ( 5 ), 22:54, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Учитывая что GUI нынешнее поколение программистов умеет ваять только в Javascript для отрисовки встроенным браузером, то не такая уж это большая проблема. Впрочем, на Си уже тоже скоро разучатся писать, к добру или к худу...

3.10 , Михаил ( ?? ), 23:18, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Писать на Си мало кто умел, увы, всегда, что странно при наличии ядра или ффмпега, где можно было подсмотреть. Но многие имели опыт, а он помогал им мыслить здраво даже в js. А сейчас js-only “программисты” иногда заставляют меня фейспалмить до красного лба

3.20 , Аноньимъ ( ok ), 01:40, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не то чтобы было много альтернатив браузереому гую, оно ещё относительно адекватно и не сломано. Недавно нужно было простенький гуй на куте в питоне налабать, запустил куте десингер(или как его там) и чуть не проблевался. Что это за жесть такая? Как кнопку прилепилить к углу окна?

Потыкался потыкался в этой мерзости, плюнул, сделал всё программно. Это же дно полное, проэктирвать что-то невозможно в этой гадости.

3.23 , Аноним ( 23 ), 01:51, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да всё это для облачных приложений. Иначе зоопарк системных вызовов.

2.18 , Аноньимъ ( ok ), 01:35, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Турбо Паскаль умел это 20 лет назад. Можно было с дискетки программу вообще без ОС загрузить и было зашибись.

3.22 , Аноним ( 23 ), 01:49, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До паскаля это тоже умели - загрузчик называется

2.21 , Аноним ( 23 ), 01:47, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Системные вызовы разные же. Сплошная условная компиляция.

