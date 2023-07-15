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Для GCC подготовлены патчи для сборки универсальных исполняемых файлов

15.07.2023 21:49

Представлен набор патчей для GCC, позволяющий генерировать исполняемые файлы в формате APE (Actually Portable Executable), которые при связывании приложений со стандартной Си-библиотекой Cosmopolitan дают возможность создавать универсальные сборки приложений, запускаемые в разных операционных системах. Исполняемый файл в формате APE не привязан к отдельным платформам и может быть запущен в Linux, FreeBSD, macOS, OpenBSD, NetBSD и Windows.

Патчи добавляют в GCC 11.2 новый флаг "-fportcosmo", упрощающий перевод программ, написанных на языке Си, на использование библиотеки Cosmopolitan. В частности, патчи автоматизируют решение проблем с выражениями switch и инициализацией структур, которые при сборке с Cosmopolitan в обычном GCC приводят к выводу ошибок и раньше требовали ручного изменения кода, так как макросы, подобные EINVAL, не являются константами в Cosmopolitan, а использование не констант в static struct, const struct и switch...case не допустимо. Код предложенных изменений опубликован под лицензией ISC (упрощённый вариант MIT/BSD). В качестве примеров программ, которые могут быть собраны с библиотекой Cosmopolitan для одновременного выполнения в разных ОС, отмечены bash, curl, git, ninja, lua, cpython и gcc.

  1. Главная ссылка к новости (https://ahgamut.github.io/2023...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Cosmopolitan 2.0, развиваемой для переносимых исполняемых файлов
  3. OpenNews: Проект по портированию механизма изоляции pledge для Linux
  4. OpenNews: Redbean 2.0 - платформа для web-приложений, упакованных в универсальный исполняемый ZIP-архив
  5. OpenNews: Cosmopolitan - стандартная Си-библиотека и формат кроссплатформенных исполняемых файлов
  6. OpenNews: Первый выпуск Blink, высокопроизводительного эмулятора систем x86-64
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59446-cosmopolitan
Ключевые слова: cosmopolitan, gcc
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, НяшМяш (ok), 22:22, 15/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > GCC 11.2

    Ну то есть в апстриме можно не ждать.

     
     
  • 2.19, pavlinux (ok), 01:36, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баян, версия 2023 года.

    2009 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=23948
    Ну и в общем, попыток много было https://en.wikipedia.org/wiki/Fat_binary

    Все они дохнут из-за того, что никто не хочет переписывать функционал
    уже существующих библиотек, типа Boost,  Qt, WxWidget,  GMP, OpenMPI,  ...  

    И ваще, уже 100500 лет есть Java ... java -jar ля-ля-ля.jar  и всё щастливы!

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:35, 15/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какие дыры у данной библиотеки? Файлы весом в целую ОСь?
     
  • 1.3, Анониссимус (?), 22:43, 15/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бесспорно крутая штука. Теоретически можно канпелировать, например, универсальный бинарник своей программулины и раздавать его на оф. сайте. Но практически это упирается в разные графические стеки разных ОС. Теоретически, эту проблему можно решить, но опять же, практически -- эта задача выглядит слишком большой.
     
     
  • 2.4, Аноним2 (?), 22:53, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С точки зрения "смотри как могу" интересный. Ещё теоретически может быть полезен в случае если пользователь не может сам выбрать свою систему и эту информацию никак нельзя получить. На практике сложно придумать нормальное применение кроме написания вирусни. А вот само наличие таких программ подталкивает к использованию странного кода со странными патчами. Уже представляю маркетологов которые со слоганами "скачай один файл, запускай везде", это начнут пихать во всевозможные приложения и рекламировать как преимущество (пользователю якобы не надо думать, а фронтендерам меньше работы). На деле же разработка только усложнится, а запуск (и возможно и работа) программ замедлится. Увы, это не остановить, можно только игнорировать(в начале, чтобы минимизировать последствия), критиковать(после бума, чтобы у нововошедших не возникло соблазна переоткрыть америку) и переждать.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:03, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого не случится. Просто оценивай трезво. Сабж ещё трешовее мюслей, и мюсли уже дикий треш, который в прод тянут только абсолютные неадекваты. Ну и потом, проблема не запустить, проблема, чтобы оно вообще работало на платформе. И нет ровно ни одной причины заморачиваться с багами кастомной либц, если нормальная поддержка платформы уже имеется. Но я рад за автора, хорошая развлекуха.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 23:13, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в какой это психбольнице мусл трешем стал, уважаемый? Срочно скажите, кто вас этому надоумил, что бы не дай бог этого человека на работу не нанять.
     
     
  • 5.12, Аноним (6), 23:25, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В той, в которой не приемлют просадки производительности в половину, а так же arbitrary code execution в printf (оно и логично, что подобное там есть ещё много где, потому что никто не использует и некому проверять).
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:20, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    бинарники не запустятся на linux.
    сначала пользователь должен выполнить скрипт вроде от рута...
     
  • 3.25, Бывалый смузихлёб (?), 03:23, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема «универсального» файла для всех осей может начаться с того, что в некоторых бинарнику даже прав на исполнение может не хватить и придётся это руками прописывать

    Не всё же винда, где запускаемым является всё что с расширением .exe

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 03:41, 16/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:54, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая что GUI нынешнее поколение программистов умеет ваять только в Javascript для отрисовки встроенным браузером, то не такая уж это большая проблема. Впрочем, на Си уже тоже скоро разучатся писать, к добру или к худу...
     
     
  • 3.10, Михаил (??), 23:18, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Писать на Си мало кто умел, увы, всегда, что странно при наличии ядра или ффмпега, где можно было подсмотреть. Но многие имели опыт, а он помогал им мыслить здраво даже в js. А сейчас js-only “программисты” иногда заставляют меня фейспалмить до красного лба
     
  • 3.20, Аноньимъ (ok), 01:40, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то чтобы было много альтернатив браузереому гую, оно ещё относительно адекватно и не сломано.

    Недавно нужно было простенький гуй на куте в питоне налабать, запустил куте десингер(или как его там) и чуть не проблевался. Что это за жесть такая? Как кнопку прилепилить к углу окна?
    Потыкался потыкался в этой мерзости, плюнул, сделал всё программно.

    Это же дно полное, проэктирвать что-то невозможно в этой гадости.

     
  • 3.23, Аноним (23), 01:51, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё это для облачных приложений. Иначе зоопарк системных вызовов.
     
  • 2.18, Аноньимъ (ok), 01:35, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Турбо Паскаль умел это 20 лет назад.

    Можно было с дискетки программу вообще без ОС загрузить и было зашибись.

     
     
  • 3.22, Аноним (23), 01:49, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До паскаля это тоже умели - загрузчик называется
     
  • 2.21, Аноним (23), 01:47, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системные вызовы разные же. Сплошная условная компиляция.
     

  • 1.8, pashev.ru (?), 23:13, 15/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.15, Да (?), 00:13, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Космополитан это все сплошной грязный хак. Автору просто повезло, что есть путь по которому ОС могут прожевать "универсальный" бинарник. Если в каком-нибудь из апдейтов венды прилетит поправленный парсер PE формата, который будет реджектит всякий мусор в файле а не skip'ать, то космополитан превратится в тыкву.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 02:28, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто на это решиться в microsoft? Там полно легаси.
     

  • 1.17, cheburnator9000 (ok), 01:27, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если ваш исполняемый файл использует платформо-зависимую библиотеку скажем GTK/Qt то ничего не выйдет.
     
  • 1.27, Ivan7 (ok), 04:50, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, но не вполне ясно, зачем оно. Да и в реальности будет много разных НО, включая внешние библиотеки, их разные версии для для каждой ОС и т.п. Да и нет проблем загрузить нужную версию приложения для определённой ОС.
     

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