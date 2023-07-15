Для GCC подготовлены патчи для сборки универсальных исполняемых файлов

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|2.19, pavlinux (ok), 01:36, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Баян, версия 2023 года.
2009 https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=23948
Ну и в общем, попыток много было https://en.wikipedia.org/wiki/Fat_binary
Все они дохнут из-за того, что никто не хочет переписывать функционал
уже существующих библиотек, типа Boost, Qt, WxWidget, GMP, OpenMPI, ...
И ваще, уже 100500 лет есть Java ... java -jar ля-ля-ля.jar и всё щастливы!
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|1.3, Анониссимус (?), 22:43, 15/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Бесспорно крутая штука. Теоретически можно канпелировать, например, универсальный бинарник своей программулины и раздавать его на оф. сайте. Но практически это упирается в разные графические стеки разных ОС. Теоретически, эту проблему можно решить, но опять же, практически -- эта задача выглядит слишком большой.
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|2.4, Аноним2 (?), 22:53, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С точки зрения "смотри как могу" интересный. Ещё теоретически может быть полезен в случае если пользователь не может сам выбрать свою систему и эту информацию никак нельзя получить. На практике сложно придумать нормальное применение кроме написания вирусни. А вот само наличие таких программ подталкивает к использованию странного кода со странными патчами. Уже представляю маркетологов которые со слоганами "скачай один файл, запускай везде", это начнут пихать во всевозможные приложения и рекламировать как преимущество (пользователю якобы не надо думать, а фронтендерам меньше работы). На деле же разработка только усложнится, а запуск (и возможно и работа) программ замедлится. Увы, это не остановить, можно только игнорировать(в начале, чтобы минимизировать последствия), критиковать(после бума, чтобы у нововошедших не возникло соблазна переоткрыть америку) и переждать.
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|3.6, Аноним (6), 23:03, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этого не случится. Просто оценивай трезво. Сабж ещё трешовее мюслей, и мюсли уже дикий треш, который в прод тянут только абсолютные неадекваты. Ну и потом, проблема не запустить, проблема, чтобы оно вообще работало на платформе. И нет ровно ни одной причины заморачиваться с багами кастомной либц, если нормальная поддержка платформы уже имеется. Но я рад за автора, хорошая развлекуха.
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|4.9, Аноним (9), 23:13, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это в какой это психбольнице мусл трешем стал, уважаемый? Срочно скажите, кто вас этому надоумил, что бы не дай бог этого человека на работу не нанять.
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|5.12, Аноним (6), 23:25, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В той, в которой не приемлют просадки производительности в половину, а так же arbitrary code execution в printf (оно и логично, что подобное там есть ещё много где, потому что никто не использует и некому проверять).
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|3.11, Аноним (11), 23:20, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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бинарники не запустятся на linux.
сначала пользователь должен выполнить скрипт вроде от рута...
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|3.25, Бывалый смузихлёб (?), 03:23, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема «универсального» файла для всех осей может начаться с того, что в некоторых бинарнику даже прав на исполнение может не хватить и придётся это руками прописывать
Не всё же винда, где запускаемым является всё что с расширением .exe
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|2.5, Аноним (5), 22:54, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая что GUI нынешнее поколение программистов умеет ваять только в Javascript для отрисовки встроенным браузером, то не такая уж это большая проблема. Впрочем, на Си уже тоже скоро разучатся писать, к добру или к худу...
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|3.10, Михаил (??), 23:18, 15/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Писать на Си мало кто умел, увы, всегда, что странно при наличии ядра или ффмпега, где можно было подсмотреть. Но многие имели опыт, а он помогал им мыслить здраво даже в js. А сейчас js-only “программисты” иногда заставляют меня фейспалмить до красного лба
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|3.20, Аноньимъ (ok), 01:40, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не то чтобы было много альтернатив браузереому гую, оно ещё относительно адекватно и не сломано.
Недавно нужно было простенький гуй на куте в питоне налабать, запустил куте десингер(или как его там) и чуть не проблевался. Что это за жесть такая? Как кнопку прилепилить к углу окна?
Потыкался потыкался в этой мерзости, плюнул, сделал всё программно.
Это же дно полное, проэктирвать что-то невозможно в этой гадости.
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|3.23, Аноним (23), 01:51, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да всё это для облачных приложений. Иначе зоопарк системных вызовов.
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|2.18, Аноньимъ (ok), 01:35, 16/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Турбо Паскаль умел это 20 лет назад.
Можно было с дискетки программу вообще без ОС загрузить и было зашибись.
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|1.15, Да (?), 00:13, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Космополитан это все сплошной грязный хак. Автору просто повезло, что есть путь по которому ОС могут прожевать "универсальный" бинарник. Если в каком-нибудь из апдейтов венды прилетит поправленный парсер PE формата, который будет реджектит всякий мусор в файле а не skip'ать, то космополитан превратится в тыкву.
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|1.27, Ivan7 (ok), 04:50, 16/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, но не вполне ясно, зачем оно. Да и в реальности будет много разных НО, включая внешние библиотеки, их разные версии для для каждой ОС и т.п. Да и нет проблем загрузить нужную версию приложения для определённой ОС.
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