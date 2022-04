Новый выпуск системы синтеза речи Silero

1, dullish ( ok ), 15:25, 22/04/2022 [ответить] + / – Прям вот отличные голоса! Но, пока не будет апэкашек для андроида, не взлетит.

2, Аноним ( 2 ), 15:38, 22/04/2022 [ответить] +1 + / – Время TTS на десктопах приближается.

3, Аноним ( 3 ), 15:52, 22/04/2022 [ответить] + / – > Решены "детские проблемы": нестабильность и пропуск слов; У меня в детстве таких проблем не было.

4, keydon ( ok ), 16:07, 22/04/2022 [ответить] + / – > Вопреки сложившемуся тренду решения Silero успешно запускаются даже на 1 потоке x86 процессора Intel c инструкциями AVX2. На 4 потоках процессора синтез позволяет синтезировать от 30 до 60 секунд в секунду в режиме синтеза 8 kHz, в режиме 24 kHz - 15-20 сек., а в режиме 48 kHz - около 10 сек. Как будто на школьный утренник попал где считают что "1 поток процессора" это неизменная величина по которой можно судить о быстродействии софта.