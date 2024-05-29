The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликована AI-модель ChatTTS для синтеза речи

29.05.2024 14:48

Проект ChatTTS опубликовал модель и связанный с ней инструментарий машинного обучения для синтеза эмоциональной речи. Проект ChatTTS специально оптимизирован для использования в диалоговых системах, таких как интерактивные помощники, и нацелен на воспроизведение свойств естественного эмоционального общения. Поддерживается взаимодействие с несколькими говорящими и построение интерактивного диалога. Корректно отслеживаются и воспроизводятся при синтезе просодические элементы, такие как смех, паузы и междометия.

При тренировке модели использовано около 40 тысяч часов речевых записей (в не публичном варианте модели - 100 тысяч часов). По заявлению разработчиков по своим возможностям формирования интонаций модель превосходит все ранее доступные открытые модели синтеза речи. Для управления эмоциями при синтезе пока поддерживается только подстановка токенов, например, "[laugh]" для смеха. Для генерации 30-секундной записи требуется GPU с 4 ГБ памяти. На GPU NVIDIA GeForce RTX 4090D скорость генерации составляет приблизительно 7 семантических токенов в секунду. Поддерживается синтез женским и мужским голосом на английском и китайском языках (для русского языка можно рекомендовать фреймворк TTS и модель XTTS-v2, которые кроме синтеза поддерживают клонирование голоса по короткой записи речи, в том числе для синтеза на другом языке).

Модель ChatTTS опубликована под лицензией CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0), допускающей свободное распространение при указании автора, но запрещающей создание производных работ и использование в коммерческих проектах. Кроме того, для защиты от использования модели для совершения мошеннических и криминальных действий при обучении модели использована подстановка высокочастотного шума и задействован максимальный уровень сжатия звука, используя формат MP3.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Новый выпуск системы синтеза речи Silero
  3. OpenNews: Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.8.0
  4. OpenNews: Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet
  5. OpenNews: Представлен первый релиз свободного синтезатора речи Gnuspeech
  6. OpenNews: Новые модели для распознавания русской речи в библиотеке Vosk
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61265-chattts
Ключевые слова: chattts, tts, voice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:18, 29/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    А можно синтезировать синтезатор Стивена Хокинга с его помощью?
     
  • 1.3, Tron is Whistling (?), 15:24, 29/05/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    > для защиты от использования модели для совершения мошеннических и криминальных действий при обучении модели использована подстановка высокочастотного шума и задействован максимальный уровень сжатия звука

    Короче сама модель даёт на выходе Г, но вы это, слушайте свист с бульканьем, и наслаждайтесь "возможностями" "AI".

     

  • 1.4, Tron is Whistling (?), 15:31, 29/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    И да, сторонники альтернативной теории информации - ну что, отделите шум от плевел в данном вопросе? Если бы было так легко - всё бы было легко и просто.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:50, 29/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что это ещё за альтернативная теория информации?
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:12, 29/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    > для русского языка можно рекомендовать фреймворк TTS и модель XTTS-v2, которые кроме синтеза поддерживают клонирование голоса по короткой записи речи, в том числе для синтеза на другом языке

    Нет, лучше уж модель TTS от OpenAI. Она хоть и проприетарная, и с американским акцентом говорит, но результат больше похож на русскую речь, чем этот синтезатор, который даже числительные не может нормально озвучить.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру