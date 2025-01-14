Обновление Firefox 134.0.1 c устранением зависаний в YouTube и Google Docs

Гуглаг стал требовать включения MalwareScript. При любом поиске переадресует на https://www.google.com/httpservice/retry/enablejs . >Включите поддержку JavaScript, чтобы продолжить поиск

>В вашем браузере отключена поддержка JavaScript. Чтобы продолжить, включите ее. Это отличается от традиционного sorry Заметил ещё в конце декабря (23.12.2024). По-видимому A/B тестирование - у Чиркова не воспроизвелось, а у меня скоро исчезло. И вот сегодня опять появилось. Чтобы вернуть работу без JS - нужно удалить куки! Но это временно - готовьтесь к гуглопокалипсису. Все остальные поисковики - хлам. Бинг тоже требует JS - если стука от вредоносного скрипта нет - выдаёт пустые результаты, уже давно, кажется это ещё в 2020 началось. гуглаг хотя-бы говорит, в чём проблема, а Bing - просто газлайтингом занимается: "Нет результатов - ну значит ты шизик, ведь у нормисов с MalwareScript всё есть, это ты один такой, к доктору сходи". Остальные публичные поисковики просто очень хреново ищут. Kagi не пробовал - он платный. Это всё закономерно. Любая "богадельня" со временем либо закрывается, либо оказывается прибыльным бизнесом, который будет двигать требования в сторону максимальной эксплуатации. И куда вы теперь денетесь с подводной лодки - положительные обратные связи решают.

