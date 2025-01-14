Обновление Firefox 134.0.1 c устранением зависаний в YouTube и Google Docs

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Доступен корректирующий выпуск Firefox 134.0.1, в котором устранено несколько проблем:
- Устранены зависания интерфейса, проявляющиеся при работе в Google Docs или просмотре YouTube.
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при попытке запуска после обновления с версии Firefox 133.
- Решена проблема с нарушением работы контекстных меню и меню выбора поисковой системы, в случае, если пользователь ранее откатывал Firefox до более ранней версии.
Дополнительно можно отметить тестирование в ночных сборках Firefox переработанной страницы открытия новой вкладки, на которой обеспечено объединение секций в тематические категории и реализована модульная компоновка блоков с контентом вместо отображения в форме карт. Для включения в about:config предусмотрены настройки
browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.sections.enabled и
browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.sections.cards.enabled.
В адресной строке реализована поддержка поиска групп вкладок по имени. Добавлена возможности для назначения пользователем собственных клавиатурных комбинаций для браузерных дополнений, используя клавиши F13-F19. Интерфейс для настройки клавиатурных комбинаций для дополнений вызывается через кнопку с изображением шестерёнки на странице about:addons.