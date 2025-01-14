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Обновление Firefox 134.0.1 c устранением зависаний в YouTube и Google Docs

14.01.2025 22:35

Доступен корректирующий выпуск Firefox 134.0.1, в котором устранено несколько проблем:

  • Устранены зависания интерфейса, проявляющиеся при работе в Google Docs или просмотре YouTube.
  • Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при попытке запуска после обновления с версии Firefox 133.
  • Решена проблема с нарушением работы контекстных меню и меню выбора поисковой системы, в случае, если пользователь ранее откатывал Firefox до более ранней версии.

Дополнительно можно отметить тестирование в ночных сборках Firefox переработанной страницы открытия новой вкладки, на которой обеспечено объединение секций в тематические категории и реализована модульная компоновка блоков с контентом вместо отображения в форме карт. Для включения в about:config предусмотрены настройки browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.sections.enabled и browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.sections.cards.enabled.

В адресной строке реализована поддержка поиска групп вкладок по имени. Добавлена возможности для назначения пользователем собственных клавиатурных комбинаций для браузерных дополнений, используя клавиши F13-F19. Интерфейс для настройки клавиатурных комбинаций для дополнений вызывается через кнопку с изображением шестерёнки на странице about:addons.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 134
  3. OpenNews: В Firefox прекращена поддержка настройки Do Not Track
  4. OpenNews: Порт Firefox принят в состав официального репозитория ОС Haiku
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62556-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 23:57, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо что у меня на 14 убунте 136-ой найтли ФФ и там таких проблем нет...
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:06, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гуглаг стал требовать включения MalwareScript. При любом поиске переадресует на https://www.google.com/httpservice/retry/enablejs .

    >Включите поддержку JavaScript, чтобы продолжить поиск
    >В вашем браузере отключена поддержка JavaScript. Чтобы продолжить, включите ее.

    Это отличается от традиционного sorry

    Заметил ещё в конце декабря (23.12.2024). По-видимому A/B тестирование - у Чиркова не воспроизвелось, а у меня скоро исчезло. И вот сегодня опять появилось.

    Чтобы вернуть работу без JS - нужно удалить куки! Но это временно - готовьтесь к гуглопокалипсису.

    Все остальные поисковики - хлам. Бинг тоже требует JS - если стука от вредоносного скрипта нет - выдаёт пустые результаты, уже давно, кажется это ещё в 2020 началось. гуглаг хотя-бы говорит, в чём проблема, а Bing - просто газлайтингом занимается: "Нет результатов - ну значит ты шизик, ведь у нормисов с MalwareScript всё есть, это ты один такой, к доктору сходи".

    Остальные публичные поисковики просто очень хреново ищут. Kagi не пробовал - он платный.

    Это всё закономерно. Любая "богадельня" со временем либо закрывается, либо оказывается прибыльным бизнесом, который будет двигать требования в сторону максимальной эксплуатации. И куда вы теперь денетесь с подводной лодки - положительные обратные связи решают.

     
     
  • 2.7, Xolli (?), 00:26, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем не угодил JS?
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 00:41, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На нём пишут вредоносное ПО, которое линкуют в страницы, и оно автоматически исполняется. Явление - массовое. Зачастую многие сайты сделаны так, что без получения подтверждения, что вредоносное ПО отработало - сайт отказывается обслуживать посетителя.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 01:52, 15/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:25, 15/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >зависание Youtube

    Ета что получается, браузеры теперь пилят под сайты, а не под стандарты?

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 01:55, 15/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ниет, ета ашибка в коде

    It's because FetchStreamReader::Create() creates a pipe through NS_NewPipe2 but that pipe will not be closed by anyone and is not part of cycle collection either.

     

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