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В Firefox прекращена поддержка настройки Do Not Track

16.12.2024 21:14

В ночных сборках Firefox, на базе которых 4 февраля будет сформирован релиз Firefox 135, со страницы с настройками приватности (about:preferences#privacy) убрана опция, позволявшая включить отправку сайтам HTTP-заголовка "Do Not Track" ("DNT"). Заголовок DNT информирует сайты о нежелании пользователя передавать на хранение сведения, которые могут использоваться для отслеживания перемещений и предпочтений.

В качестве причины удаления называется игнорирование выставления заголовка DNT многими сайтами, так как его поддержка не является обязательной. Более того, в некоторых ситуациях передача заголовка DNT приводит к снижению конфиденциальности, так как он может использоваться в качестве дополнительного косвенного признака идентификации в пассивном режиме, наряду с такими признаками, как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), установленные плагины и шрифты, доступность некоторых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, возможности CSS, особенности работы с мышью и клавиатурой.

Вместо DNT рекомендуется использовать остающуюся в настройках опцию для включения механизма GPC (Global Privacy Control), пришедшего на смену заголовку DNT и позволяющего информировать сайты о запрете продажи персональных данных и их использования для отслеживания поведения или перемещения пользователя между сайтами. Ключевым отличием GPC от DNT является обязательность его исполнения с точки зрения действующего закона CCPA (California Consumer Privacy Act), регулирующего обращение с персональными данными в штате Калифорния.

Если реализация поддержки заголовка DNT выполняется на добровольной основе, то выставление признака GPC трактуется как официальное несогласие пользователя с передачей своих персональных данных. В 2022 году компания Sephora, продающая накопленные при посещении сайтов данные о пользователях, из-за игнорирования признака GPC была признана судом виновной в нарушении закона CCPA и выплатила компенсацию, размером 1.2 млн долларов.

Дополнительно сообщается об изменениях в руководящем составе Mozilla:

  • На должность старшего вице-президента по Firefox (Senior Vice President of Firefox) назначен Anthony Enzor-DeMeo, перешедший в Mozilla с должности директора по продуктам в компании Roofstock. В обязанности Anthony Enzor-DeMeo входит курирование организации разработки Firefox и развития бизнеса, связанного с Firefox.
  • На должность вице-президента по продукту Firefox (Vice President of Firefox Product) назначен Ajit Varma, до этого отвечавший в компании Meta за монетизацию мессенджера WhatsApp. Ajit будет отвечать в Mozilla за стратегию развития Firefox.
  • На должность старшего вице-президента по инфраструктуре (Senior Vice President of Infrastructure) назначен Girish Rao, ранее возглавлявший инженерную команду стриминговой системы Max в компании Warner Bros Discovery. Girish будет отвечать в Mozilla за сервисы, безопасность и проекты, связанные с машинным обучением.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя
  3. OpenNews: Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium
  4. OpenNews: GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов
  5. OpenNews: В Firefox реализовано отложенное выполнение стороннего кода отслеживания перемещений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62418-mozilla
Ключевые слова: mozilla, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему Global Privacy Control не включена по умолчанию?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:00, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а кто вообще разрешил продажу персональных данных?
    почему потребовалось изобретать какие то костыли о запрете продажи персональных данных, почему этот запрет вообще не действует по умолчанию как обязательный?
     
     
  • 2.4, anonymous (??), 22:02, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мозилла раздвигает окно овертона
     
  • 2.8, Аноним324 (ok), 22:20, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что законом не запрещено продавать данные.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:24, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в этом и вопрос: почему это не запрещено законом? Почему вообще всякая ерунда разрешена в то время, как многое нужное и полезное запрещено?
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:24, 16/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невидимая рука рынка, кто-кто.
     

  • 1.5, Афроним (?), 22:16, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой калифорнийский браузер теперь будет, позавидовать можно.
     
  • 1.7, Анониссимус (?), 22:20, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шило на мыло. Дополнительный косвенный признак остаётся. Конфиденциальность даже в Калифорнии не увеличивается. Единственный эффект -- бюджет Калифорнии будет пополняться проштрафившимися корпами.
     
  • 1.9, Аноним (11), 22:21, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и кто тут постоянно не верит в окно овертона. Вот оно прям в действии и в комментах это неоднократно предсказывалось.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:23, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мы очевидно не в Калифорнии, и настройка GPC таварищу майору ничего не сделает. И вообще, скоро всё поотрубают - ютубы, хренубы и другие трубы. Будем наслаждаться чудодейственными отечественными сервисами, традиционными и богоспасаемыми.
     
  • 1.13, А (??), 22:34, 16/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы uBlock прямо в движок бы закинули. Хватит уже играться с приватностью на виду у солидных людей.
     

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