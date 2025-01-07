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Релиз Firefox 134

07.01.2025 20:09

Состоялся релиз web-браузера Firefox 134 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.19.0 и 128.6.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 135, релиз которой намечен на 4 февраля.

Основные новшества в Firefox 134:

  • Для части пользователей предложено новое оформление страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Новый вариант отличается наличием поисковой строки, виджетом с прогнозом погоды и списком рекомендованных страниц. Наиболее часто посещаемые и закреплённые сайты показываются не в виде сетки, а в одну строку. Число столбцов с контентом выбирается в зависимости от ширины окна, что позволяет эффективно использовать всё доступное экранное пространство. Новое оформление пока включено только для пользователей из США и Канады. Для активации в других странах на странице about:config можно набрать "newtab" и добавить в поля со значением "US, CA" код своей страны.

    В выпадающем меню, появляющемся после перевода фокуса ввода на пустую адресную строку, теперь показываются не только подборка из рекомендованных и ранее открытых страниц, но и список недавно выполненных поисковых запросов, что позволяет их быстро откорректировать или повторить в другой поисковой системе. В выпадающем меню также появились кнопки для выполнения дополнительных действий, таких как вывод страницы на печать или переход на другую вкладку.

  • Для платформы Linux реализована поддержка дополнительных жестов на тачпаде (например, касание двумя пальцами для приостановки инертной прокрутки).
  • Для платформы Windows добавлена поддержка средств для аппаратного декодирования видео в формате HEVC (H.265).
  • Для Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии предоставлена возможность использования мета-поисковой системы Ecosia, борющейся за сохранение природы и тратящей большую часть прибыли на высадку деревьев. Для питания серверов компании используются возобновляемые источники энергии. Результаты поиска формируются путём обращения к поисковым системам Bing и Google.
  • Обеспечено более точное следование спецификации при определении состояния активации пользователя. Активация сигнализирует о начале взаимодействия пользователя со страницей, таком как движение мышью, нажатие кнопок или переход в меню. После активации становятся доступны некоторые Web API, например, до активации блокируется вывод всплывающих диалогов. Предложенные в новом выпуске изменения условий активации делают менее строгой блокировку всплывающих диалогов и уменьшают число ложных предупреждений о блокировке.
  • Для элементов с абсолютным позиционированием (для которых выставлено свойство "position: absolute") разрешено использование CSS-свойств align-self, justify-self и place-self.
  • В JavaScript добавлена поддержка метода RegExp.escape(), предназначенного для экранирования в строке символов, применяемых для построения регулярных выражений. Экранированные подобным образом строки можно безопасно использовать в качестве шаблона в конструкторе RegExp().
  • Добавлен метод Promise.try(), позволяющий преобразовать в Promise результат выполнения любого callback-вызова для упрощения обработки ошибок при выполнении функций, выполняемых как в асинхронном, так и в синхронном режиме.
  • В WebRTC для Simulcast-видео при трансляции содержимого окон или всего экрана добавлена поддержка кодека VP8.
  • Добавлена экспериментальная поддержка HTML-атрибута autocorrect и JavaScript-свойства HTMLElement.autocorrect, включающих автоматическую корректировку текста, вводимого в элементах ввода, таких как "<input>" и "<textarea>". Для включения в about:config следует выставить флаг "dom.forms.autocorrect".
  • Улучшены инструменты для отладки дополнений. Например, обеспечена автоматическая перезагрузка кода дополнения в отладчике после перезагрузки самого дополнения.
  • В отладчике JavaScript обеспечено автоматическое преобразование точек логгирования (log-point, как точки останова, но для вывода информации в лог) в метки профилировщика, что позволяет непосредственно из отладчика добавлять подобные метки в систему профилирования.
  • В панели отслеживания сетевой активности в инструментах для web-разработчика реализован показ информации о данных, передаваемых в ответах с кодом 103 "Early Hints".

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 134 устранено 20 уязвимостей. 11 уязвимости помечены как опасные. 10 опасных уязвимости вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Ещё одна опасная уязвимость (CVE-2025-0244) связана с возможность осуществления спуфинга адресной строки в версии для Android, используя некорректную схему протокола.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox прекращена поддержка настройки Do Not Track
  3. OpenNews: Порт Firefox принят в состав официального репозитория ОС Haiku
  4. OpenNews: Firefox перешёл на использование формата XZ для распространения Linux-сборок
  5. OpenNews: В Firefox существенно модернизирована адресная строка
  6. OpenNews: Релиз Firefox 133
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62520-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:32, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно вкладки ещё раз закиуглить и оквадратить?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:36, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, можно! Благо всё ещё позволяют использовать custom css на уровне браузера.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:35, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели ничего не убрали?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:45, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убрали практически всё. За столько лет маразма.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:46, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убрали все что сказал Гугель. Добавили то за что платят бабки.
     
     
  • 4.20, Аноним (14), 20:47, 07/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.25, Аноним (-), 21:06, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и динозавры пожаловали.
    Вот как расспрашивать начинаешь "а что же убрали???", то ничего полезного назвать не могут.
    Но раньше было лучше, да)))
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 21:10, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот как расспрашивать начинаешь "а что же убрали???", то ничего полезного назвать не могут.

    ХУЛ! Убрали великолепные, несравненные аддоны, которые фурычили в однопоток, могли иметь доступ ко всем данным и даже поглядывать друг-к-дружке (привет ХОРГ))), а в случае нештатной ситуации вешали нафиг весь браузер.
    В то благословенное время как раз появилось прозвище торМоззилла.

    Как жаль что мы их потеряли. Ужасная трагедия!

    > Но раньше было лучше, да)))

    Однозначно.


     
     
  • 5.31, пох. (?), 21:17, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > могли иметь доступ ко всем данным и даже поглядывать друг-к-дружке (привет ХОРГ))),

    тебе шапочка из фольги не жмет?

     
  • 2.19, Аноним (1), 20:47, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Планируется ещё, как обычно в конфиг и на мороз.
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:48, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но зато сделали блок новостей уровня Г. Даже неизвестно что хуже
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:13, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато теперь майор будет получать ежедневный апдетй тем, которые вас интересовали.
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:40, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > виджетом с прогнозом погоды

    Логично. Куда как не в браузер сунуть это. Не в менеджер календаря (куда ему самое место, так как иногда планируешь с оглядкой на погоду), не в DE, чтоб он всегда тусовался на панели, а именно на страницу новой вкладки браузера. Мозиллушка и логика -- братья навек!

     
     
  • 2.12, Аноним (18), 20:44, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    За телеметрию через виджет погоды платят лучше чем за хороший браузер.
     

  • 1.13, Аноним (14), 20:44, 07/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.15, Аноним (14), 20:46, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Экосия сотрудничает с Порнохабом. Ствол за ствол.
     
     
  • 2.32, пох. (?), 21:18, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а минусы какие?
     

  • 1.16, Аноним (-), 20:46, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять что-то там обновили, пару фич для галочки добавили, и снова куча дыр в безопасности залатали. Интересно, сколько еще "опасных уязвимостей" им придется закрывать в каждом релизе, чтобы хоть как-то угнаться за стабильностью Chrome?

    Chrome > Firefox. Извини, но это правда. (Не благодарите)

     
     
  • 2.22, Аноним (14), 20:49, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Это правда. Хром лучше фурифокса. И фурифокс хочет стать Хромом.
     
  • 2.23, Аноним (1), 20:49, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За рыночную долю в 3% не извиняются!
     

  • 1.17, Oe (?), 20:46, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ютуб всё так же спустя время начинает жрать проц в простое и работать как будто пересел на коре2дуо?
     
  • 1.24, Аноним (14), 20:53, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где Шигорин?
     
     
  • 2.27, Аноним (29), 21:10, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тачпад до сих пор не распознаёт жест среднего пальца.
     
  • 2.30, zog (??), 21:14, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На СВО, ядра собирает.
     

  • 1.26, tm (?), 21:06, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вкладки огромные. Шрифт в строке ввода адреса маленький. Но с...ка, на "Инструменты разработчика" нужно смотреть под микроскопом!
     
  • 1.33, Аноним (33), 21:28, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >добавлена поддержка средств для аппаратного декодирования видео в формате HEVC

    Нормально, а вообще QSV база:
    https://blog.ktz.me/the-best-media-server-cpu-in-the-world/

     

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