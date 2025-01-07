Релиз Firefox 134

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|2.3, Аноним (3), 20:36, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, можно! Благо всё ещё позволяют использовать custom css на уровне браузера.
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|3.25, Аноним (-), 21:06, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, а вот и динозавры пожаловали.
Вот как расспрашивать начинаешь "а что же убрали???", то ничего полезного назвать не могут.
Но раньше было лучше, да)))
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|4.28, Аноним (-), 21:10, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот как расспрашивать начинаешь "а что же убрали???", то ничего полезного назвать не могут.
ХУЛ! Убрали великолепные, несравненные аддоны, которые фурычили в однопоток, могли иметь доступ ко всем данным и даже поглядывать друг-к-дружке (привет ХОРГ))), а в случае нештатной ситуации вешали нафиг весь браузер.
В то благословенное время как раз появилось прозвище торМоззилла.
Как жаль что мы их потеряли. Ужасная трагедия!
> Но раньше было лучше, да)))
Однозначно.
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|5.31, пох. (?), 21:17, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> могли иметь доступ ко всем данным и даже поглядывать друг-к-дружке (привет ХОРГ))),
тебе шапочка из фольги не жмет?
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|2.21, Аноним (21), 20:48, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, но зато сделали блок новостей уровня Г. Даже неизвестно что хуже
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|3.29, Аноним (29), 21:13, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато теперь майор будет получать ежедневный апдетй тем, которые вас интересовали.
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|1.8, Аноним (8), 20:40, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> виджетом с прогнозом погоды
Логично. Куда как не в браузер сунуть это. Не в менеджер календаря (куда ему самое место, так как иногда планируешь с оглядкой на погоду), не в DE, чтоб он всегда тусовался на панели, а именно на страницу новой вкладки браузера. Мозиллушка и логика -- братья навек!
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|2.12, Аноним (18), 20:44, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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За телеметрию через виджет погоды платят лучше чем за хороший браузер.
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|1.16, Аноним (-), 20:46, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять что-то там обновили, пару фич для галочки добавили, и снова куча дыр в безопасности залатали. Интересно, сколько еще "опасных уязвимостей" им придется закрывать в каждом релизе, чтобы хоть как-то угнаться за стабильностью Chrome?
Chrome > Firefox. Извини, но это правда. (Не благодарите)
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|2.22, Аноним (14), 20:49, 07/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Это правда. Хром лучше фурифокса. И фурифокс хочет стать Хромом.
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|1.17, Oe (?), 20:46, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ютуб всё так же спустя время начинает жрать проц в простое и работать как будто пересел на коре2дуо?
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|1.26, tm (?), 21:06, 07/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вкладки огромные. Шрифт в строке ввода адреса маленький. Но с...ка, на "Инструменты разработчика" нужно смотреть под микроскопом!
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