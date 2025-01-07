Релиз Firefox 134

Состоялся релиз web-браузера Firefox 134 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.19.0 и 128.6.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 135, релиз которой намечен на 4 февраля. Основные новшества в Firefox 134: Для части пользователей предложено новое оформление страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Новый вариант отличается наличием поисковой строки, виджетом с прогнозом погоды и списком рекомендованных страниц. Наиболее часто посещаемые и закреплённые сайты показываются не в виде сетки, а в одну строку. Число столбцов с контентом выбирается в зависимости от ширины окна, что позволяет эффективно использовать всё доступное экранное пространство. Новое оформление пока включено только для пользователей из США и Канады. Для активации в других странах на странице about:config можно набрать "newtab" и добавить в поля со значением "US, CA" код своей страны. В выпадающем меню, появляющемся после перевода фокуса ввода на пустую адресную строку, теперь показываются не только подборка из рекомендованных и ранее открытых страниц, но и список недавно выполненных поисковых запросов, что позволяет их быстро откорректировать или повторить в другой поисковой системе. В выпадающем меню также появились кнопки для выполнения дополнительных действий, таких как вывод страницы на печать или переход на другую вкладку.

Для платформы Linux реализована поддержка дополнительных жестов на тачпаде (например, касание двумя пальцами для приостановки инертной прокрутки).

Для платформы Windows добавлена поддержка средств для аппаратного декодирования видео в формате HEVC (H.265).

Для Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии предоставлена возможность использования мета-поисковой системы Ecosia, борющейся за сохранение природы и тратящей большую часть прибыли на высадку деревьев. Для питания серверов компании используются возобновляемые источники энергии. Результаты поиска формируются путём обращения к поисковым системам Bing и Google.

Обеспечено более точное следование спецификации при определении состояния активации пользователя. Активация сигнализирует о начале взаимодействия пользователя со страницей, таком как движение мышью, нажатие кнопок или переход в меню. После активации становятся доступны некоторые Web API, например, до активации блокируется вывод всплывающих диалогов. Предложенные в новом выпуске изменения условий активации делают менее строгой блокировку всплывающих диалогов и уменьшают число ложных предупреждений о блокировке.

Для элементов с абсолютным позиционированием (для которых выставлено свойство "position: absolute") разрешено использование CSS-свойств align-self, justify-self и place-self.

В JavaScript добавлена поддержка метода RegExp.escape(), предназначенного для экранирования в строке символов, применяемых для построения регулярных выражений. Экранированные подобным образом строки можно безопасно использовать в качестве шаблона в конструкторе RegExp().

Добавлен метод Promise.try(), позволяющий преобразовать в Promise результат выполнения любого callback-вызова для упрощения обработки ошибок при выполнении функций, выполняемых как в асинхронном, так и в синхронном режиме.

В WebRTC для Simulcast-видео при трансляции содержимого окон или всего экрана добавлена поддержка кодека VP8.

Добавлена экспериментальная поддержка HTML-атрибута autocorrect и JavaScript-свойства HTMLElement.autocorrect, включающих автоматическую корректировку текста, вводимого в элементах ввода, таких как "<input>" и "<textarea>". Для включения в about:config следует выставить флаг "dom.forms.autocorrect".

Улучшены инструменты для отладки дополнений. Например, обеспечена автоматическая перезагрузка кода дополнения в отладчике после перезагрузки самого дополнения.

В отладчике JavaScript обеспечено автоматическое преобразование точек логгирования (log-point, как точки останова, но для вывода информации в лог) в метки профилировщика, что позволяет непосредственно из отладчика добавлять подобные метки в систему профилирования.

В панели отслеживания сетевой активности в инструментах для web-разработчика реализован показ информации о данных, передаваемых в ответах с кодом 103 "Early Hints". Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 134 устранено 20 уязвимостей. 11 уязвимости помечены как опасные. 10 опасных уязвимости вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Ещё одна опасная уязвимость (CVE-2025-0244) связана с возможность осуществления спуфинга адресной строки в версии для Android, используя некорректную схему протокола.



