Mozilla сворачивает сервис Pocket и дополнение Fakespot

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|1.1, Аноним (1), 22:15, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Firefox is the only major browser not backed by a billionaire and our independence shapes everything we build.
Серьёзно?
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|2.4, dullish (ok), 22:22, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Таки да. Либо пахнущий дорогим парфюмом миллиардер-людоед в деловом костюме с хорошо поставленной речью и командой имиджмейкеров, либо провонявшее потными подмышками нечто, впадающее в истерику при встрече с любым, кто не разделяет его постоянно меняющиеся под воздействием запрещённых веществ убеждения. Вот в такой вот хреновой версии мультивселенной мы и живём.
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|5.41, Аноним (16), 00:15, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это всем известно, а что в этом плохого?
То, что слить опенсорс в интересах госкорпораций одной группы контролирующей картели, а вот развивать его могут только истинные филантропы и самоотверженные одиночки, они, ясно, делают это, улучшая код под гпл. Ждать от корпораций работы в интересах сообщества или даже индустрии не стоит.
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|3.22, Аноним (22), 23:14, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> пахнущий дорогим парфюмом миллиардер-людоед в деловом костюме с хорошо поставленной
Миллионеры часто одеваются в неброзкую простую одежду с виду.
Люди смотрят, это обычный человек.
Непримечательный, простой.
Но эти рубашки джинсы стоят как весь гардероб фотомодели, или как топовый ПК.
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|4.26, Аноним (26), 23:43, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> неброзкую
Спасибо хоть не "небрасскую" (по названию штата).
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|5.46, Аноним (22), 00:23, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> небрасскую
Надо начать исправлять меня.
Можно еще мчснику начать говорить правильно.
Можно херургу еще на почерк указать.
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|7.60, Аноним (22), 00:52, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лес (с)
Кстати что значит (с), ты автор сиего творения произведения значит.
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|4.35, Аноним (35), 00:07, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> пахнущий дорогим парфюмом миллиардер-людоед в деловом костюме с хорошо поставленной
> Миллионеры часто одеваются в неброзкую простую одежду с виду.
И сколько миллионеров (хотя речь вообще-то о миллиардерах) аноним посчитал в своей статистике?
> как весь гардероб фотомодели, или как топовый ПК.
Я расстрою анонима, но "гардероб фотомодели" и "топовый ПК" можно сравнивать, только если эта фотомодель - Мисс Мухосранска ...
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|7.63, Анноним (?), 01:03, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы мечтаете об русском олигархе с картины "завтрак аристократа" ? :)
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|2.15, Аноним (22), 23:01, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Круто.
Только начал пользоваться.
Насамом деле только перешел на Vivaldi, на волне нововведений отличных ( но для компании ), firefox.
И вот думал как раз в Pocket было много полезностей сохранено.
Вот и отлично вот и славно. Firefox делают броузер для себя а не для пользователей.
Вот и отлично вот и славно.
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|3.33, Аноним (28), 00:07, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вивальдя с закрытыми исходниками (в 2025 sic!) для кого делают браузер?
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|1.3, Анонимыч (?), 22:21, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Его кто-то реально юзал? Я его отрубил в ту же секунду, как эту гадость в браузер впихнули
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|2.8, Аноним (8), 22:32, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я использовал - уведел статью лонг рид - добавил типа в напотом, после на планшете или электронной книге прочитывал. такой себе кейс понимаю)
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|4.24, Аноним (24), 23:25, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Закладки ссылками одноразовыми захламлять? Нет, спасибо, у меня не настолько много свободного времени что бы потом закладки чистить.
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|5.70, Аноним (21), 02:20, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вообще-то можно в закладках папки создавать. Создай папку read later и добавляй туда
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|4.34, Аноним (34), 00:07, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те самые, которые протухают или которые недоступны потому что клоудфлара? Ну такое себе.
Нормально отложить почитать - это Readeck, Wallabag и Linkwarden (на вкус и цвет), на худой конец Obsidian с плугом ReadItLater или вебклиппером
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|4.64, Аноним (64), 01:07, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закладки удобны, когда тебе ресурс нужен регулярно. Read it later удобны офлаин доступом (в поезде например почитать). Дополнительно можно отметить единое оформление. Настроил для себя размер шрифта и прочее и читаешь статейки удобненько.
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|1.11, Аноним (11), 22:37, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скорость обновления информации выросла, всё быстро устаревает, а новому поколению даже вкладки не нужны, они в браузерах уже мало сидят, читают мало, лонгриды для них уже приговор, анализ тоже. Повальная дислексия. Поэтому него им сохранять.
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|2.12, Аноним (11), 22:38, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Поэтому него им сохранять.
Поэтому неЧЕго им сохранять в покет.
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|2.13, Аноним (13), 22:46, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Большая часть лонгридов напоминает типичные курсач/диплом - 70% воды, если не больше.
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|4.19, Аноним (22), 23:08, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Попроси чатгпт очистить от воды, он умеет.
А ты и думать так скоро разучишься, анализировать.
Как одна девочка в тиктоке, спрашивала у гжпт, сколько калорий в гречке, держа упаковку гречки.
А потом ее спросят рассказать что то интересное, как то заинтересовать.
Бе ме.
Наверное гжпт, про нее что нибудь расскажет.
Ведь говорят людей специально пытаются делать глупенькими.
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|5.30, Аноним (30), 23:52, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как одна девочка в тиктоке, спрашивала у гжпт, сколько калорий в гречке, держа упаковку гречки.
Прикинь, если чатгоп ответил быстрее чем поиск этой инфо на пачке - так девочка то поумнее тебя будет, время себе сэкономила.
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|6.50, Аноним (22), 00:30, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всмысле читать неумеет.
Может и умнее в чем то, например в Тик Токе раскрутках.
Или типа как хайпануть.
Кринжа.
Мне неинтересно.
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|4.40, Аноним (35), 00:13, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попроси чатгпт очистить от воды, сгенерированной чатгпт, он умеет.
Пофиксил, не благодари.
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|5.57, Аноним (22), 00:48, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он запросы неумеет составлять.
Надо запрос в духе, изложи кратко.
Изложи по пунктам.
А не так что напиши мне Курсач, что училка Мария Петровна пропустила.
Кстати Курсач чат Gpt, легко проверяется составлением вопросов по этому Курсачу чатом Gpt.
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|3.42, Аноним (35), 00:16, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Большая часть лонгридов напоминает типичные курсач/диплом - 70% воды, если не больше.
А чего вы ожидаете, если большая часть - таки сгенерированна при помощи этих ваших GPT и Co?
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|4.53, Аноним (22), 00:41, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> большая часть - таки сгенерированна при помощи этих ваших GPT и Co?
Даже больше, большая часть статей сгенерирована, с изменением даты написания на все более новую.
Ну что то в духе, британские ученые вот вот открыли.
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|2.18, Аноним (22), 23:05, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лонгриды
Лонгриды, странная штука.
А если нужно например сделать синтез информации, путем анализа множества источников, на множестве вкладок.
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|2.25, Аноним (22), 23:42, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скорость обновления информации выросла,
Скорость информации выросла, а вот люди умнее не стали.
Не думаю что современный человек умнее какого нибудь Эйнштейна, в плане умения понимания вещщей.
Мало кто сможет считать формулы без калькулятора.
А это понимание сути.
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|3.61, Аноним (22), 01:01, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слыхали.
Но есть разница читать интересную книгу, возможно даже сложную, но интересную, включается фантазия.
Специалисты рекомендуют;
Например: https://scientificrussia.ru/articles/novoe-bolshoe-prostoe-chislo-priblizhaet-
Главное чтоб самому то было интересно, вообще.
Люди разные, со своим разным психическим миром. Кому то может быть интересно одно, кому то может быть интересно другое.
И смотреть картинки с тремя буквами в слайде.
Я не говорю что это плохо.
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|1.20, Аноним (20), 23:09, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ключевые слова:
>В 2017 году Mozilla купила компанию Read It Later, развивавшую Pocket
>Дополнение Fakespot было создано одноимённой компанией, которая была куплена Mozilla в 2023 году
И *вдруг* в 2025 г. приходит осознание, что "причины закрытия Pocket называется несоответствие сервиса предпочитаемым методам работы пользователей в сети".
Классический метод распила бюджета топ-менеджерами.
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|2.29, Аноним (30), 23:48, 22/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Классический метод распила бюджета топ-менеджерами.
Классический метод маркетингового булшита.
- Сделать какую-то фигню.
- Орать во все рупоры что это круто.
- Еще агрессивнее орать во все рупоры что это круто.
- Навязать это предустановкой всему что шевелится.
- Начать выскакивать пользователю под курсор, чтобы этот мерзавец все же зарегистрировался!
- ???
- "Ну значит не прокатило :("
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|3.45, Аноним (20), 00:22, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>- Орать во все рупоры что это круто.
>- Еще агрессивнее орать во все рупоры что это круто.
Можешь назвать цель этого ора кроме получения бабла?
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|3.51, Аноним (22), 00:31, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Начать выскакивать пользователю под курсор, чтобы этот мерзавец все же зарегистрировался!
Видимо установите Яндекс броузер.
Пжаажжалуйста.
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|1.23, Аноним (22), 23:20, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Fakespot,
Это наверное про фейковые просмотры в вквидео блоггеров,
Многие блоггеры жаловались на это.
Что при спонсорстве просмотров на каком то там вквидео, больше чем на основном канале на Youtube.
Добросовестные блоггеры отказывались пользоваться.
Ибо зачем фейковая популярность.
Если полезно хорошо людям нравится.
А так для ботов.
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|1.27, Аноним (27), 23:45, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В 2017 году Mozilla купила компанию Read It Later,
> развивавшую Pocket и получила контроль над данным проектом.
А потом наступил later, мозилла прочла, а там напсиано - $%^! Они и проср@ли все полимеры с досады. Ишь ты, карманный вариант майкрософта.
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|1.32, Кошкажена (?), 23:56, 22/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Представляю, что кто-то собираил и хранил там закладки, а теперь они пропадут. Еще один повод помнить, что не нужно ничего важного хранить удаленно. И вообще ff стоило бы добавить нормальный менеджер закладок, с тэгами и автоматическимы подбором при сохранении.
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|2.38, Аноним (28), 00:09, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ой да вы достали со своими "ещё один повод". ЦОД надо у себя в подвале делать на каждую квартиру, да?
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|3.47, Аноним (35), 00:27, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой да вы достали со своими "ещё один повод". ЦОД надо у себя в подвале делать на каждую квартиру, да?
Правда, для хранения закладок не нужен ЦОД, даже с фавиконками - сотня-другая спокойно на дискету влезет, а если взять винч хотя бы на 512МБ, то ух ...
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|1.36, Аноним (36), 00:08, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Офигеть, сколько их просили этот троян вонючий убрать, и вот-свершилось. Теперь, правда, FF сам троян.
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|3.55, Аноним (22), 00:44, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Где просили? Кто просили?
Васян просил. Он дистр собрал на Arch.
Теперь круче Mozilla.
И всех программистов вместе взятых.
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|1.62, Nochi (?), 01:01, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль, пускай тогда функцию коллекции из мобильной версии для пк перенесут
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|1.65, Songo (ok), 01:07, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это значит что браузер полегчает после выпиливания из него Покета? :)
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|1.67, Аноним (67), 01:26, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Не прошло и десяти лет".
Ну выпилили, и хорошо. Я вообще этой штукой не пользовался - непонятно как и где это "почитать потом". Если сажусь за комп - читаю. Если не сажусь - не читаю.
все просто.
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|1.68, vlad1.96 (ok), 01:52, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Pocket легендарной штукой была, лет 10-15 назад была на слуху.
И это то, к чему я постоянно искал бесплатные альтернативы, но после закрытия omnivore (остальные сервисы оставляют желать лучшего, либо стоят много), я наконец решил обратить внимание на него.
А тут его решили закрыть :-)
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|1.69, Аноним (69), 01:59, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль. Так и не нашел нормальный сервис закладок и форматировалки страниц в PDF.
Вообще был второй сервис вроде даже получше, но правда платный.
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