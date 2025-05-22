Mozilla сворачивает сервис Pocket и дополнение Fakespot

Компания Mozilla объявила о прекращении поддержания сервиса Pocket. Начиная с сегодняшнего дня приложение и браузерное дополнение Pocket удалены из каталогов, а регистрация новых учётных записей прекращена. 8 июля работа сервиса будет остановлена, непотраченные средства возвращены платным подписчикам, а Pocket Web переведён в режим только экспорта. 8 октября возможность экспорта данных из Pocket будет прекращена, а все учётные записи и связанные с ними данные удалены.

Pocket интегрирован в Firefox начиная с выпуска 38.0.5 (2015 год) и позволял отложить страницы, чтобы вернуться к ним когда появится время. В 2017 году Mozilla купила компанию Read It Later, развивавшую Pocket и получила контроль над данным проектом.

В качестве причины закрытия Pocket называется несоответствие сервиса предпочитаемым методам работы пользователей в сети и желание направить затрачиваемые на него ресурсы на другие проекты, которые лучше отражают потребности и привычки пользователей в интернете. Отмечается, что добавленные в Fireofx группировка вкладок и улучшенная система закладок теперь предоставляют встроенную функциональность для управления списками чтения.

Помимо Pocket также будет прекращено распространение браузерного дополнения Fakespot, использующего систему машинного обучения для выявления фейковых отзывов, накрученных рейтингов, продавцов-мошенников и обманных скидок на сайтах торговых площадок. Сайт проекта, мобильные приложения и браузерные дополнения Fakespot прекратят существование 1 июля 2025 года. 10 июня в Firefox будет отключена функция Review Checker, основанная на Fakespot. Дополнение Fakespot было создано одноимённой компанией, которая была куплена Mozilla в 2023 году.



