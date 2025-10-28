Опубликовано официальное десктоп-приложение Яндекс.Музыка для Linux

|
|5.39, Аноним (39), 17:47, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это заявлялось как ключевая фича когда yandex-disk только появлялся.
|
|
|
|4.64, Werwolf (ok), 18:34, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> родной от Яндекса все равно был бы лучше.
ну не умеет яндекс писать клиентский софт что уж тут..
|
|
|
|
|
|4.59, Васян (?), 18:22, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
----- У Вас параноя.
Не, просто у вас высокая облачность и очень пасмурно, и не светло совсем.
|
|
|
|5.97, Аноним (-), 20:26, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Не, просто у вас высокая облачность и очень пасмурно, и не светло совсем.
А как там за неправильные плейлисты то? Сажают уже - или пока еще нет? Так то отличная идея. Тем более что вчера - патриот, сегодня - тероиноэкстрчтотам, в общем, такой простор чтоб палок рубануть по быстрому если повышение захотелось...
|
|
|
|6.110, Васян (?), 20:52, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
----- А как там за неправильные плейлисты то?...
Не знаю про какие плейлисты речь, но яндыкс сасёт свою алису сам и без меня...
|
|4.115, нейм (?), 21:23, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну иди вон посмотри как там яндуховые приложения порты открывали на телефоне, вернёшься, расскажешь про паранойю, клован
|
|
|
|
|
|
|
|5.60, Werwolf (ok), 18:22, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Не понятно зачем он тогда топикстартеру, в webdav в gui можно и
> в dolphin примонтировать ...
ну хотя бы потому что "примонтировать webdav" это не то же самое что двусторонняя синхронизация файлов между n устройств и сервером
|
|3.85, llolik (ok), 19:53, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так и сейчас поддерживает. GNOME Nautilus, спокойно пользуюсь ЯДиском по WebDAV.
|
|1.4, Аноним (4), 17:00, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
> Electron
Ясно, они просто завернули сайтец в браузер, ничего другого мы и не ожидали.
|
|
|
|2.12, Аноним (-), 17:08, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Ясно, они просто завернули сайтец в браузер, ничего другого мы и не ожидали.
Зато теперь их сайтец сможет шарахаться по твоему компу задавая меньше ненужных вопросов и не так страдая от ограничений.
|
|
|
|
|
|4.116, нейм (?), 21:25, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Интересно сколько сТоРиПоИнТоВ и кручения деревьев понадобилось чтобы собрать электроношляпу под линапс у отбороных специализдов
|
|
|
|
|
|
|
|5.91, Аноним (-), 20:12, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> После такого ни одно приложение от "Я" ставить нельзя.
Ты пропустил новости про смену собственников яндекса, так что оно уже так - задолго до.
|
|
|
|
|
|3.118, нейм (?), 21:26, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зря минусуют. Шаффл и рекомендации лучше, заодно и качать спокойно можно
|
|
|
|2.71, Аноним (72), 18:57, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тоже надеюсь. Стрёмно устанавливать приложения Яндекса от рута и давать им неограниченный доступ ко всей системе.
|
|
|
|3.87, Аноним (87), 20:01, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Заглянул внутрь deb-файла - в процессе установки создаётся профиль AppArmor.
Поправьте его как надо.
|
|1.10, Аноним (-), 17:07, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Сервис Яндекс.Музыка опубликовал официальное приложение для прослушивания музыки на платформе
Может честно уж напишут? Яндекс.Бэкдор :)
|
|
|
|2.67, Аноним (67), 18:45, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну выставляй на голосование - Яндекс.Буревестник к примеру :)
|
|1.23, Аноним (-), 17:18, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А типа линукс-порт не на электроне написан? Или в чём фишка, чем это отличается от переупаковки вендовс-электрона?
|
|
|
|2.54, Баффет (?), 18:09, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А более-менее нативных пользовательских приложений сейчас крайне мало. Есть telegram-desktop, и тот не обновляется :/
|
|1.32, Аноним (32), 17:26, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Как бы кто ни относился к Яндексу, но легальное прослушивание музыки, это хорошо. Физические носители больше не являются основным способом распространения музыки. А производство музыки надо монетизировать. А раз популярность Linux растёт, значит и на нашу ОС должны прийти легальные способы слушать музыку онлайн. Хотя лично я пользоваться не буду, мне и в браузере хорошо слушается. Был бы нативный клиент, установил бы с радостью. А так, Electron - всё равно что в браузере слушать.
|
|
|
|2.75, Аноним (75), 19:12, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В один прекрасный день ты включаешь любимый купленный альбом, а все треки отредактированы. Энжой, ты и подобные это проспонсировали. А у ценителей физических носителей всё хорошо.
|
|2.120, нейм (?), 21:28, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я уже достаточно заплатил бездарю михалкову когда покупал носитель. Пусть авторы идут к нему и требуют свою долю.
|
|2.131, Аноним (131), 22:18, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но легальное прослушивание музыки, это хорошо
В этом нет ничего хорошего.
|
|1.38, Аноним (38), 17:47, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Жена яндексом пользуется. Знаю ВСЕ куда она в инете залезает, что ищет, что в данный момент интересует, т.к. на наш IP сыпется реклама всего что жена посетила. Да и разговаривать рядом с ее телефоном как-то стремно. Моментально реклама прилетает. Яндекс это анальный зонд, короче.
Не пользовался им, и пользоваться не буду.
|
|
|
|
|
|3.99, Аноним (96), 20:30, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Заявление, что чел Яндексом не пользуется? Ну да, не будет. Ему на это наплевать ;)
|
|2.51, Баффет (?), 18:07, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Такая же фигня, при чем в их приложениях доступ к микрофону отключен. Получается сливает Андроид 24/7
|
|1.40, Karl Richter (ok), 17:51, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Deb пакет сделали, а RPM пакет для российских дистрибутивов ALT Linux, РЕД ОС и ROSA Linux не сделали.
|
|
|
|
|
|
|
|4.63, Васян (?), 18:29, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
----- Тогда чем я пользуюсь?
Это как российски процессор, у которого названия регистров чукчи писали...
|
|
|
|4.92, Аноним (-), 20:14, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не засчитано. Национальные дистрибутивы у всех стран есть.
И какой национальный дистрибутив у допустим США? Ах, 500 pounds gorilla doesn't needs buzz?
|
|3.113, Аноним (113), 20:58, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В российских дистрибутивах уже есть свой шпионский софт, дублирование функций произойдет
|
|2.68, Аноним (68), 18:46, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То же самое. Нет rpm — какой в этом приложении смысл? Все промышленные дистрибутивы rpm-based.
|
|
|
|3.94, Аноним (-), 20:20, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То же самое. Нет rpm — какой в этом приложении смысл? Все промышленные
> дистрибутивы rpm-based.
Зафиг промышленникам вперся плеер онлайн музона на электроне? Вы там точно адекватные?
|
|
|
|2.89, Аноним (87), 20:04, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Код вам? А вдруг вы слишком глазастый?
Судя по зависимостям Linuxulator может справится.
|
|
|
|3.132, Христофор (?), 22:18, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Э, нет, так не пойдет. Хочу посмотреть как качать оттуда музон, чтобы рекламу резать.
|
|
|
|2.57, Баффет (?), 18:16, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А как же им тогда выводить рекламу концертов и прочих сервисов?
|
|1.73, Аноним (73), 19:05, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ещё один способ удалить все файлы на компьютере? Спасибо, но rm -rf прекрасно справлялся.
|
|1.88, Аноним (88), 20:03, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Как хорошо что есть стриминги, музыка на hdd не нужна уже 100 лет, клёво!
|
|
|
|2.104, Аноним (-), 20:43, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Как хорошо что есть стриминги, музыка на hdd не нужна уже 100
> лет, клёво!
И кто в 1925 году стримил музыку, стесняюсь спросить? Дедушка Форд, урчанием мотора автомобиля любого цвета?
|
|1.108, Аноним (113), 20:51, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
На яндекс заходить противно, 50 раз переспросит, не хотите ли вы установить их шпионский браузер, а может все таки хотите?
|
|1.130, Павел Тарковский (-), 22:10, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Уже слушать некого на этой тындекс.музыке - каждый день иноагентов из каталога экскаватором вычищают. Остается шамана с газмановым слушать, ибо выбор зарубежной музыки, мягко говоря, невелик. Вообще, не очень понимаю, зачем он нужен, когда есть Youtube и Spotify.
|