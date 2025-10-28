The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликовано официальное десктоп-приложение Яндекс.Музыка для Linux

28.10.2025 16:34

Сервис Яндекс.Музыка опубликовал официальное приложение для прослушивания музыки на платформе Linux. Для загрузки доступен DEB-пакет, в котором заявлена поддержка Ubuntu 22.04+ или Debian 11+. Ранее официального клиента для сервиса Яндекс.Музыка не существовало и пользователям Linux приходилось использовать неофициальное приложение, созданное путём переупаковки Windows-клиента, построенного на платформе Electron.

  1. Главная ссылка к новости (https://music.yandex.ru/downlo...)
  2. OpenNews: Facebook и Yandex использовали свои Android-приложения для деанонимизации сеансов в браузерах
  3. OpenNews: Установочный скрипт проекта yandex-disk-indicator удалял раздел /usr
  4. OpenNews: Утечка содержимого внутренних Git-репозиториев компании Яндекс
  5. OpenNews: Яндекс открыл YTsaurus, платформу для обработки и хранения больших объёмов данных
  6. OpenNews: Яндекс открыл Perforator, инструментарий для профилирования приложений
Автор новости: openssh_user
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64126-yandex
Ключевые слова: yandex, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (117) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:59, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А Яндекс Диск gui тоже сделают?
     
     
  • 2.6, Werwolf (ok), 17:01, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/slytomcat/yandex-disk-indicator
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 17:02, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользовался, К сожалению нет подержи ldap
     
     
  • 4.8, Werwolf (ok), 17:04, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а яшадиск поддерживает ldap?? o_0
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 17:47, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это заявлялось как ключевая фича когда yandex-disk только появлялся.
     
  • 5.69, x (?), 18:48, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    может webdav?
     
  • 4.95, Аноним (-), 20:22, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.129, Аноним (129), 21:50, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    т.е. с Microsoft AD не будет работать?
     
  • 3.27, НяшМяш (ok), 17:20, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользую альтернативу от того же самого разраба: https://github.com/slytomcat/yd-go
     
  • 3.62, X86 (ok), 18:28, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    родной от Яндекса все равно был бы лучше.
     
     
  • 4.64, Werwolf (ok), 18:34, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > родной от Яндекса все равно был бы лучше.

    ну не умеет яндекс писать клиентский софт что уж тут..

     
  • 2.21, Аноним (21), 17:17, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Нравится сливать им свои данные? Похвально.
     
     
  • 3.42, Karl Richter (ok), 17:51, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    У Вас параноя.
     
     
  • 4.59, Васян (?), 18:22, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ----- У Вас параноя.

    Не, просто у вас высокая облачность и очень пасмурно, и не светло совсем.

     
     
  • 5.90, Аноним (90), 20:06, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.97, Аноним (-), 20:26, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не, просто у вас высокая облачность и очень пасмурно, и не светло совсем.

    А как там за неправильные плейлисты то? Сажают уже - или пока еще нет? Так то отличная идея. Тем более что вчера - патриот, сегодня - тероиноэкстрчтотам, в общем, такой простор чтоб палок рубануть по быстрому если повышение захотелось...

     
     
  • 6.110, Васян (?), 20:52, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ----- А как там за неправильные плейлисты то?...


    Не знаю про какие плейлисты речь, но яндыкс сасёт свою алису сам и без меня...

     
  • 4.83, penetrator (?), 19:51, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят
     
  • 4.115, нейм (?), 21:23, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну иди вон посмотри как там яндуховые приложения порты открывали на телефоне, вернёшься, расскажешь про паранойю, клован
     
  • 3.107, Ан339ним (?), 20:50, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять корежит. Какой всё-таки янднекс молодец.
     
  • 3.124, Джон Титор (ok), 21:36, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, Arlezoner (?), 17:29, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я помню время когда он поддерживал webdav ...
     
     
  • 3.43, Werwolf (ok), 17:53, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до сих пор лью на него бекапы homeassistant по webdav.
     
     
  • 4.52, Never_rethreat (?), 18:08, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понятно зачем он тогда топикстартеру, в webdav в gui можно и  в dolphin примонтировать ...
     
     
  • 5.60, Werwolf (ok), 18:22, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не понятно зачем он тогда топикстартеру, в webdav в gui можно и
    >  в dolphin примонтировать ...

    ну хотя бы потому что "примонтировать webdav" это не то же самое что двусторонняя синхронизация файлов между n устройств и сервером

     
  • 3.85, llolik (ok), 19:53, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и сейчас поддерживает. GNOME Nautilus, спокойно пользуюсь ЯДиском по WebDAV.
     
  • 2.123, Аноним (123), 21:34, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же WebDAV, в качестве GUI - любой файловый менеджер.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:00, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Electron

    Ясно, они просто завернули сайтец в браузер, ничего другого мы и не ожидали.

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 17:08, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Ясно, они просто завернули сайтец в браузер, ничего другого мы и не ожидали.

    Зато теперь их сайтец сможет шарахаться по твоему компу задавая меньше ненужных вопросов и не так страдая от ограничений.

     
  • 2.22, Аноним (22), 17:17, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там говорится неофициальное на электроне
     
     
  • 3.53, Мемоним (?), 18:08, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Официальное тоже
     
     
  • 4.116, нейм (?), 21:25, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно сколько сТоРиПоИнТоВ и кручения деревьев понадобилось чтобы собрать электроношляпу под линапс у отбороных специализдов
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:20, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто завернули

    А как же бэкдоров напихать?

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:45, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://opennet.ru/63350-privacy
     
     
  • 4.74, Аноним (74), 19:05, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После такого ни одно приложение от "Я" ставить нельзя.
     
     
  • 5.91, Аноним (-), 20:12, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После такого ни одно приложение от "Я" ставить нельзя.

    Ты пропустил новости про смену собственников яндекса, так что оно уже так - задолго до.

     
     
  • 6.105, Аноним (105), 20:48, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так например поисковая цензура и при Воложе была.
     
  • 5.125, 12yoexpert (ok), 21:37, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто до такого было можно
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:00, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это тем, у кого браузер не работает?
     
     
  • 2.13, Аноним (37), 17:10, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    https://music.youtube.com
     
     
  • 3.118, нейм (?), 21:26, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря минусуют. Шаффл и рекомендации лучше, заодно и качать спокойно можно
     
     
  • 4.127, 12yoexpert (ok), 21:38, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открой для себя торренты и скробблинг
     
  • 2.35, МейетейнерШаман (?), 17:37, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это тем кто убрал галочку установить яндекс браузер.
     
  • 2.55, Баффет (?), 18:12, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как тогда закрыть браузер, не останавливая музыку?
     
     
  • 3.58, Аноним (37), 18:16, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем его закрывать ?
    ПК включен = открыт браузер.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 19:00, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не в Майкрософт работаете случайно?
     
  • 2.66, Аноним (66), 18:40, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это тем, кто хочет слушать без интернета
     
     
  • 3.81, Вася Пупкин (?), 19:47, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для них есть amarok
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:05, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, выпустят flatpak
     
     
  • 2.11, Аноним (5), 17:08, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хватило бы PWA.
     
  • 2.71, Аноним (72), 18:57, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже надеюсь. Стрёмно устанавливать приложения Яндекса от рута и давать им неограниченный доступ ко всей системе.
     
     
  • 3.87, Аноним (87), 20:01, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заглянул внутрь deb-файла - в процессе установки создаётся профиль AppArmor.
    Поправьте его как надо.
     
     
  • 4.126, Q2W (?), 21:37, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока
     

  • 1.10, Аноним (-), 17:07, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Сервис Яндекс.Музыка опубликовал официальное приложение для прослушивания музыки на платформе

    Может честно уж напишут? Яндекс.Бэкдор :)

     
     
  • 2.14, курлык (?), 17:11, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Яндекс.Зонд тогда уж.
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 18:53, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Яндекс.Зонд*
    *Анальный
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 19:35, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто пор што.. )
     
  • 4.86, Аноним (-), 19:54, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.67, Аноним (67), 18:45, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну выставляй на голосование - Яндекс.Буревестник к примеру :)
     
     
  • 3.96, Аноним (96), 20:25, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:11, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нет, пользователи Linux использовали свободные клиенты, а не перепаковку виндового электронного монстра.

    https://alt-gnome.wiki/cassette.html
    https://flathub.org/ru/apps/space.rirusha.Cassette

     
  • 1.23, Аноним (-), 17:18, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А типа линукс-порт не на электроне написан? Или в чём фишка, чем это отличается от переупаковки вендовс-электрона?
     
     
  • 2.34, Vala (?), 17:30, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Cassette на vala написан
     
  • 2.54, Баффет (?), 18:09, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А более-менее нативных пользовательских приложений сейчас крайне мало. Есть telegram-desktop, и тот не обновляется :/
     
     
  • 3.77, Lyrix (ok), 19:24, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>telegram-desktop, и тот не обновляется :/

    Фига се, раз в полторы недели релиз...
    https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/releases

     

  • 1.28, th3m3 (ok), 17:21, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоже на электроне? Тогда ненужно.
     
  • 1.32, Аноним (32), 17:26, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как бы кто ни относился к Яндексу, но легальное прослушивание музыки, это хорошо. Физические носители больше не являются основным способом распространения музыки. А производство музыки надо монетизировать. А раз популярность Linux растёт, значит и на нашу ОС должны прийти легальные способы слушать музыку онлайн. Хотя лично я пользоваться не буду, мне и в браузере хорошо слушается. Был бы нативный клиент, установил бы с радостью. А так, Electron - всё равно что в браузере слушать.
     
     
  • 2.36, Аноним (37), 17:39, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=smVOVUMWf7w&t=129s
     
  • 2.75, Аноним (75), 19:12, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В один прекрасный день ты включаешь любимый купленный альбом, а все треки отредактированы. Энжой, ты и подобные это проспонсировали. А у ценителей физических носителей всё хорошо.
     
  • 2.120, нейм (?), 21:28, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я уже достаточно заплатил бездарю михалкову когда покупал носитель. Пусть авторы идут к нему и требуют свою долю.
     
  • 2.131, Аноним (131), 22:18, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но легальное прослушивание музыки, это хорошо

    В этом нет ничего хорошего.

     

  • 1.38, Аноним (38), 17:47, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Жена яндексом пользуется. Знаю ВСЕ куда она в инете залезает, что ищет, что в данный момент интересует, т.к. на наш IP сыпется реклама всего что жена посетила. Да и разговаривать рядом с ее телефоном как-то стремно. Моментально реклама прилетает. Яндекс это анальный зонд, короче.
    Не пользовался им, и пользоваться не буду.
     
     
  • 2.45, Karl Richter (ok), 17:55, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто товарищ майор это читать будет.
     
     
  • 3.99, Аноним (96), 20:30, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявление, что чел Яндексом не пользуется? Ну да, не будет. Ему на это наплевать ;)
     
  • 2.47, Аноним (47), 17:56, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем пользуешься для поиска ты?
     
     
  • 3.61, Аноним (37), 18:25, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >для поиска

    https://www.google.com/ai

     
     
  • 4.80, Аноним (78), 19:43, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.93, Аноним (93), 20:16, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >https://www.google.com/ai

    Смотри, как бы однажды земля у тебя не оказалась плоской ;)

     
  • 2.51, Баффет (?), 18:07, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же фигня, при чем в их приложениях доступ к микрофону отключен. Получается сливает Андроид 24/7
     
  • 2.98, Ан339ним (?), 20:29, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.112, Ан339ним (?), 20:53, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.117, Джон Титор (ok), 21:26, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.40, Karl Richter (ok), 17:51, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Deb пакет сделали, а RPM пакет для российских дистрибутивов ALT Linux, РЕД ОС и ROSA Linux не сделали.
     
     
  • 2.44, Аноним (37), 17:54, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Потому что нет никаких российских дистрибутивов.
     
     
  • 3.46, Karl Richter (ok), 17:55, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда чем я пользуюсь?
     
     
  • 4.50, Аноним (37), 18:06, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Копиум ?
     
  • 4.63, Васян (?), 18:29, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ----- Тогда чем я пользуюсь?


    Это как российски процессор, у которого названия регистров чукчи писали...

     
     
  • 5.121, Джон Титор (ok), 21:28, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.56, Аноним (56), 18:14, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не засчитано. Национальные дистрибутивы у всех стран есть.
     
     
  • 4.92, Аноним (-), 20:14, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не засчитано. Национальные дистрибутивы у всех стран есть.

    И какой национальный дистрибутив у допустим США? Ах, 500 pounds gorilla doesn't needs buzz?

     
  • 3.113, Аноним (113), 20:58, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В российских дистрибутивах уже есть свой шпионский софт, дублирование функций произойдет
     
  • 2.68, Аноним (68), 18:46, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же самое. Нет rpm — какой в этом приложении смысл? Все промышленные дистрибутивы rpm-based.
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 19:37, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.94, Аноним (-), 20:20, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То же самое. Нет rpm — какой в этом приложении смысл? Все промышленные
    > дистрибутивы rpm-based.

    Зафиг промышленникам вперся плеер онлайн музона на электроне? Вы там точно адекватные?

     
     
  • 4.101, Аноним (68), 20:38, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки есть десктопная Fedora Linux, не?
     
     
  • 5.106, Аноним (-), 20:49, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.76, Аноним (76), 19:14, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс сидит на убунте. Увы :(
     
  • 2.82, Аноним (82), 19:50, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Astra на Debian сделана.
     

  • 1.41, Христофор (?), 17:51, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никак не пойму, а где код этой программы посмотреть?
    Хочу себе на bsd перенести.
     
     
  • 2.89, Аноним (87), 20:04, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код вам? А вдруг вы слишком глазастый?
    Судя по зависимостям Linuxulator может справится.
     
     
  • 3.132, Христофор (?), 22:18, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э, нет, так не пойдет. Хочу посмотреть как качать оттуда музон, чтобы рекламу резать.
     

  • 1.48, Баффет (?), 18:05, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то! Джва года ждал, как говорится
     
  • 1.49, Аноним (49), 18:05, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яндекс, ничего не надо изобретать... просто дайте плейлист *.m3u и все.
     
     
  • 2.57, Баффет (?), 18:16, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же им тогда выводить рекламу концертов и прочих сервисов?
     
     
  • 3.84, НяшМяш (ok), 19:51, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В поток запихивать, не? Тот же Radio Record так делает.
     

  • 1.65, Аноним (-), 18:35, 28/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.73, Аноним (73), 19:05, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё один способ удалить все файлы на компьютере? Спасибо, но rm -rf прекрасно справлялся.
     
     
  • 2.102, Аноним (102), 20:39, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было дело: https://www.cnews.ru/news/top/yandeks.disk_pri_obnovlenii_snosit
     

  • 1.88, Аноним (88), 20:03, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как хорошо что есть стриминги, музыка на hdd не нужна уже 100 лет, клёво!
     
     
  • 2.103, Аноним (96), 20:43, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как хорошо, что есть сюрстрёмминг.
     
  • 2.104, Аноним (-), 20:43, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как хорошо что есть стриминги, музыка на hdd не нужна уже 100
    > лет, клёво!

    И кто в 1925 году стримил музыку, стесняюсь спросить? Дедушка Форд, урчанием мотора автомобиля любого цвета?

     
     
  • 3.111, Аноним (113), 20:53, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кочующие музыканты
     
  • 2.119, Аноним (119), 21:27, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Шаман стриммминг.
     

  • 1.108, Аноним (113), 20:51, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На яндекс заходить противно, 50 раз переспросит, не хотите ли вы установить их шпионский браузер, а может все таки хотите?
     

  • 1.114, Аноним (114), 20:59, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вздрагиваю от любого желания яндекса помочь мне...
     
  • 1.130, Павел Тарковский (-), 22:10, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже слушать некого на этой тындекс.музыке - каждый день иноагентов из каталога экскаватором вычищают. Остается шамана с газмановым слушать, ибо выбор зарубежной музыки, мягко говоря, невелик. Вообще, не очень понимаю, зачем он нужен, когда есть Youtube и Spotify.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру