Опубликовано официальное десктоп-приложение Яндекс.Музыка для Linux

2.12 , Аноним ( - ), 17:08, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Ясно, они просто завернули сайтец в браузер, ничего другого мы и не ожидали. Зато теперь их сайтец сможет шарахаться по твоему компу задавая меньше ненужных вопросов и не так страдая от ограничений. 2.22 , Аноним ( 22 ), 17:17, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – там говорится неофициальное на электроне

3.53 , Мемоним ( ? ), 18:08, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Официальное тоже

4.116 , нейм ( ? ), 21:25, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно сколько сТоРиПоИнТоВ и кручения деревьев понадобилось чтобы собрать электроношляпу под линапс у отбороных специализдов

2.26 , Аноним ( 26 ), 17:20, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > просто завернули А как же бэкдоров напихать?

3.37 , Аноним ( 37 ), 17:45, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – https://opennet.ru/63350-privacy

4.74 , Аноним ( 74 ), 19:05, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – После такого ни одно приложение от "Я" ставить нельзя.

5.91 , Аноним ( - ), 20:12, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > После такого ни одно приложение от "Я" ставить нельзя. Ты пропустил новости про смену собственников яндекса, так что оно уже так - задолго до.

6.105 , Аноним ( 105 ), 20:48, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так например поисковая цензура и при Воложе была.

5.125 , 12yoexpert ( ok ), 21:37, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как будто до такого было можно

